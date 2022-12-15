Что сказал Радий Хабиров в своем послании. Самое главное
Глава республики выступил с ежегодным посланием к Госсобранию и гражданам. Специально для вас собрали самое главное и интересное.
О помощи Донбассу
Мы всей республикой переживаем за наших земляков, участвующих в СВО. Мы молимся, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми, активно помогаем им и их семьям. Ввели региональные выплаты, приняли более 30 новых мер поддержки, а до Нового года они должны получить единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей.
У Башкортостана – особая связь с регионами Донбасса и сейчас мы подставили братьям наше надёжное плечо. Отправили десятки гуманитарных конвоев, тысячи «народных посылок». Приняли семьи, эвакуированные из зоны боевых действий. Сегодня врачи из Башкортостана несут на Донбассе свою благородную вахту. Строители, коммунальщики построили и восстановили в Красном Луче, Мариуполе десятки жилых домов, объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.
О санкциях
Мы живём в переломные годы, время изменения глобального мирового порядка, открытого противостояния с враждебным к нам коллективным Западом. На нашу страну, на всех нас идет огромное давление, обрушены беспрецедентные санкции.
Но мы с вами стойко держим удар, потому что уверены: ПРАВДА – ЗА НАМИ! А ещё с нами особая духовная сила – завещанная предками любовь к Отечеству, готовность встать на его защиту. Современная Россия при Владимире Владимировиче Путине вернула былое достоинство и авторитет в мире. Обретает новых союзников и партнёров. Наращивает военную, экономическую мощь. Вновь становится великой державой, твердо отстаивает справедливость и многополярный мир.
Про поддержку промышленности
За прошлый год наша промышленность выросла почти на 8%, за 10 месяцев этого года – на 2,8%. Мы с вами можем гордиться тем, что Башкортостан два года подряд занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в Российской Федерации. Важно, чтобы промышленность развивалась дальше. Каждое новое предприятие, новый цех, станок работают на рост благосостояния, улучшение жизни людей.
23 башкирских предприятия уже заместили импортную продукцию, поставляемую для «Газпрома». Белебеевский завод «Автонормаль» выпускает комплектующие для «КамАЗа», Уральский пружинный завод – для «АвтоВАЗа». Республиканские компании, входящие в структуру «Ростеха», участвуют в производстве узлов и агрегатов для самолетов «Сухой Суперджет-100» и МС-21. УМПО приступает к производству опытных образцов газотурбинных двигателей АЛ-41СТ, за которыми – большое будущее.
В 2023 году республика увеличивает финансовую поддержку Фонда развития промышленности на 200 млн рублей, сохраняет объемы финансирования программ поддержки легкой и лесоперерабатывающей отраслей промышленности, народных художественных промыслов. Запускает новые программы - поддержки производства технических средств реабилитации инвалидов, а также колодно-бортевого пчеловодства.
Про инвестиции
За последние три года объем инвестиций у нас вырос практически на треть. Это не просто цифры, это новые производства и рабочие места. Самое главное, что российские и зарубежные инвесторы поверили в Башкортостан. В то, что здесь умеют работать, поддержать, создавать для надежных партнеров все необходимые условия.
Наша управленческая команда всегда исходит из того, что, если закрываются одни двери и возможности, мы не ждем у моря погоды, а находим другие двери и возможности. Мир гораздо более велик, чем группа стран, объявивших нам санкции. Мы начали искать новых партнеров. Благодаря этому наш внешнеторговый оборот вырос в прошлом году на 28%, за 9 месяцев этого года – на 13,5%. Причем растет экспорт не сырья, а продукции высоких переделов.
Про сельское хозяйство
Наши аграрии в этом году потрудились героически. Они собрали больше 5 млн. тонн зерна, побив свой рекорд 30-летней давности.
Я считаю, что урожай в 4 млн. тонн зерна должен быть для нас рядовым событием. А через несколько лет – и 5 млн. тонн. И это не какие-то мечтания из кабинета, а наши продуманные планы и действия, которые опираются на глубокую техническую и технологическую модернизацию отрасли.
Мы собираем большие урожаи, занимаем лучшие места по мясу и молоку, но при этом мало перерабатываем. В этом году мы поддержали предприятия пищевой отрасли почти на 200 млн. рублей, благодаря чему удалось почти в 2 раза увеличить производство сахара, на треть – мясной продукции. Подсолнечным маслом мы обеспечены в 7 раз выше потребности. Тем не менее, пока мы – лишь пятые в Приволжском округе. Нужно принять меры по дальнейшему развитию перерабатывающих производств.
Абсолютно нерачительно, что в республике до сих пор есть земли, которые бесхозно простаивают. В некоторых районах практически не осталось свободных земель, но в то же время многие участки используются неэффективно. Правительство, Росреестр и Россельхознадзор в 2023 году проведут инвентаризацию земель сельхозназначения, чтобы к 2024 году не осталось ни одного гектара неиспользованной земли.
С 2023 года возобновляется остановленная в период ковида программа по освещению улиц сел и деревень. Ежегодно на нее будут выделять не менее 300 миллионов рублей.
Про человека труда
Сегодня в республике – самый низкий за новейшую историю уровень безработицы. Это факт. Но нас сейчас тревожит другое – то, что нам сейчас не хватает рабочих рук во многих предприятиях.
Одна из наших главных задач – подготовка кадров. Это важнейший вопрос для нашей республики, нашей экономики, нашего движения вперёд. В центре нашей работы должно быть уважение к человеку труда, вообще к человеку.
О 450-летии Уфы и больших стройках
Уфа стала большой строительной площадкой. Все объекты будут десятилетия служить людям. Жители и гости республики скоро смогут оценить новые возможности, почувствовать в полной мере знаменитое башкирское гостеприимство. Проведем юбилей столицы на достойном уровне.
Строительный комплекс приблизился к вводу рекордных 3 млн. кв. метров жилья, но и этого мало сейчас. Нам надо думать о новых площадках для развития городов республики. К 2030 году мы должны будем строить по 4 млн. кв. метров доступного и комфортного жилья.
Нужно организовать работу с застройщиками, чтобы они не ждали месяцами разрешения на строительство.
Про ремонт дорог
Меньше чем за два года мы построили и отремонтировали более 2 тыс. км дорог и 3 тыс. погонных метров мостов. Нужно продолжить эту работу. Необходимо составить график ремонта самых проблемных дорог и довести его до людей.
Обещаю жителям Хайбуллинского и Баймакского районов, что с начала весны мы начнем ремонт автодороги «Сибай-Акъяр». Планируем завершить эти работы в 2024 году. Так мы будем действовать по каждой проблемной дороге.
Поручаю Правительству республики в следующем году дополнительно выделить 4 млрд. рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорог местного значения. В том числе выделить каждому муниципальному району по 10 млн. руб. на отсыпку дорог.
Про образование
За четыре года в республике построили и реконструировали 32 школы и 59 детских садов. На программу капитального ремонта школ раньше выделялось в лучшие годы до 600 млн рублей, а сейчас, благодаря федеральной программе, за два года направят более 6,5 млрд. Отремонтируют 140 школ, в первую очередь сельских. Таких объемов прежде не было никогда.
За счет республиканского бюджета отремонтировали 90 колледжей. В 60 из них создали 188 современных мастерских. Выпускники наших колледжей начинают отвечать конкретным требованиям предприятий.
В школы республики, особенно сельские, нужен приток молодых специалистов. Количество грантов молодым сельским учителям со следующего года увеличат до 150.
Про науку
Башкирия вошла в пятерку первого Национального рейтинга научно-технологического развития. Локомотив наших успехов – Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Его работа позволила привлечь почти 16 млрд федеральных средств. Это в том числе более двух десятков лабораторий с современным оборудованием в наших университетах и научных учреждениях.
К 2030 году наш новый вуз Уфимский университет науки и технологий должен выйти на амбициозные показатели развития – 50 тыс. студентов, более 3 тыс. преподавателей и ученых, 12 млрд. руб. доходов в год. В этом вузе начинает работу одна из 30 российских передовых инженерных школ «Моторы будущего».
Первый объект межвузовского студенческого кампуса – это здание IQ-парка, заработает уже через год. Полностью строительство завершится к 2026 году. Кампус не только комфортные общежития для четырех тысяч студентов, но и пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры. Там появятся офисы студенческих и вузовских малых инновационных компаний и крупных компаний-резидентов.
В этом году на научные стажировки, улучшение жилищных условий молодых ученых и преподавателей вузов впервые выделили 200 миллионов рублей. На следующий год программа продолжится, в нее включат научных работников УФИЦ РАН.
Про медицину
Самая важная наша задача – укрепление первичного звена. Недопустимо, чтобы человек не мог дозвониться или записаться на прием к участковому врачу или узкому специалисту.
За последние три года мы установили и построили 250 ФАПов, пять сельских врачебных амбулаторий. До конца года завершим строительство двух сельских амбулаторий в Туймазинском и Илишевском районах, поликлинику в уфимском микрорайоне «Затон». В следующем году откроем Центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. Введем детские поликлиники в Месягутово, Кармаскалах и Баймаке, больницу в Большеустьикинском.
Расходы на льготные лекарства выросли до четырех миллиардов рублей. Еще 100 млн рублей выделили на обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа, датчиками и сенсорами. Ещё столько же выделим в следующем году.
Про спорт
За последние три года в отрасль удалось привлечь солидное федеральное финансирование. Это связано со строительством крупных спортивных объектов, приуроченных к 450-летию Уфы – центров борьбы, фехтования, гребного слалома. В новом Центре гимнастики имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной уже сегодня занимаются более 800 детей.
Наши паралимпийцы тренируются в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В этом году запустили Центр адаптивного спорта, ему передадут спортивный комплекс «Нефтяник» с бассейном, тренажерным и спортивными залами. В следующем году откроются отделения Центра в Стерлитамаке, Агидели, Белебее, Октябрьском и Мелеузе, а также дополнительные группы в Уфе.
Про туризм
Башкирия приступает к развитию промышленного туризма.
В этом году по программе «Башкирское долголетие» на экскурсии съездили 10 тысяч пенсионеров. Финансирование программы увеличивается вдвое, чтобы в следующем году в ней приняли участие не менее 20 тысяч пенсионеров.
Про ЖКХ
За последние годы в республике отремонтировали 7 413 подъездов в многоквартирных домах и 1120 дворов, построили 560 общественных территорий. Все эти программы будут продолжены.
Я прошу коллег быть очень аккуратными с непродуманными инициативами, несогласованными с Главой республики. Я имею в виду попытку повышения тарифа на капитальный ремонт. Считаю это преждевременным. Конечно, денег на капремонт не хватает, но у нас есть возможности делать срочный ремонт за счет бюджета республики. Мы заложили в бюджете 100 млн рублей именно на ремонт крыш. Не надо людей излишне мучить. И о каком счастье может идти речь, если у тебя крыша течет.
Про тему нового года
2023 станет Годом полезных дел для малой Родины. У каждого из нас есть малая Родина, где мы родились, сделали первые шаги, окончили школу. Представьте, если все мы сделаем для своей малой Родины что-то полезное. Результат будет очень хороший. Мне кажется, что все жители республики высоко оценят его.
Про выборы-2023
Меньше года осталось до выборов в органы местного самоуправления и республиканский парламент. Думаю, у наших жителей за это время была возможность увидеть, понять, какая политическая сила и какие конкретные депутаты были рядом с ними в эти непростые годы. Они сами оценят и сделают правильный выбор.
Про любовь к родине
Мы живем любовью и верой в родную республику и страну. Желанием прославить её большими свершениями. Если, как и прежде, будем едины в мыслях и делах, то пройдем любые испытания и обязательно победим!
Текст: Станислав Шахов Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы РБ, ИА «Башинформ». Верстка: Валерия Любина 15.12.2022