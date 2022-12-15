Наши аграрии в этом году потрудились героически. Они собрали больше 5 млн. тонн зерна, побив свой рекорд 30-летней давности.



Я считаю, что урожай в 4 млн. тонн зерна должен быть для нас рядовым событием. А через несколько лет – и 5 млн. тонн. И это не какие-то мечтания из кабинета, а наши продуманные планы и действия, которые опираются на глубокую техническую и технологическую модернизацию отрасли.



Мы собираем большие урожаи, занимаем лучшие места по мясу и молоку, но при этом мало перерабатываем. В этом году мы поддержали предприятия пищевой отрасли почти на 200 млн. рублей, благодаря чему удалось почти в 2 раза увеличить производство сахара, на треть – мясной продукции. Подсолнечным маслом мы обеспечены в 7 раз выше потребности. Тем не менее, пока мы – лишь пятые в Приволжском округе. Нужно принять меры по дальнейшему развитию перерабатывающих производств.



Абсолютно нерачительно, что в республике до сих пор есть земли, которые бесхозно простаивают. В некоторых районах практически не осталось свободных земель, но в то же время многие участки используются неэффективно. Правительство, Росреестр и Россельхознадзор в 2023 году проведут инвентаризацию земель сельхозназначения, чтобы к 2024 году не осталось ни одного гектара неиспользованной земли.



С 2023 года возобновляется остановленная в период ковида программа по освещению улиц сел и деревень. Ежегодно на нее будут выделять не менее 300 миллионов рублей.

