Что сказал Радий Хабиров на прямой линии. Самое главное
Глава Башкирии более трех часов отвечал на вопросы журналистов и простых жителей республики. Приводим самые интересные фрагменты.
Про гуманитарную помощь СВО
Гуманитарная помощь, которую собирают и отправляют жители Башкирии, до бойцов доходит! Наш склад в Луганской области большой, забит нужными вещами и находится под вооруженной охраной.
Про новый срок
Я член команды Путина. И решение будет приниматься сперва Владимиром Владимировичем. Если он скажет: «Иди ещё поработай», я пойду на выборы. Если будут иные решения, значит, мы примем иное решение.
Про «фонящие» дороги
Мы с этого года начали чинить дороги, которые мучили людей десятилетиями. В этом году выделили на них четыре миллиарда, в 30 районах прошел ремонт, а на следующий год выделим пять миллиардов.
Про новые мосты
Башкирия подала заявку в Фонд национального благосостояния на финансирование строительства моста от Кузнецовского затона до «Меги». Мост от Интернациональной до Затона тоже будет, он в приоритете. Мы ведем переговоры, чтобы построить его в рамках государственно-частного партнёрства.
Про дороги и камеры
Мы буквально заставили всё камерами. К началу 2019 года на всех дорогах республики их было 176, а сейчас уже 1860. Я не такой уж кровожадный, чтобы залезать людям в карман и снимать штрафы, но количество смертей на дорогах снизилось с 600 в год до менее 400. В какой-то момент цивилизованная культура вождения придёт, и камера здесь способствует.
О проблемных стройках
Я каждую неделю провожу совещания «по проблемным объектам», их у нас 32 и 15 мы должны сдать до нового года, иначе нам придётся деньги возвращать в федеральный бюджет.
Про цирк
Ремонт займет примерно два года. Деньги на него выделены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы, там два с лишним миллиарда. 2024 год точно нет, но попробуем перенести на 2025-й. Там парадоксальная ситуация, мы за внебюджетные средства сделали проект и пошли с этим проектом на экспертизу. А экспертиза говорит: «Мы не возьмём ваш проект, потому что в сводной строке в бюджете этих денег нет». Я даже в правительстве предлагал, чтобы нам этот цирк отдали и я его за счет нашего бюджета отремонтировал, но нет. Пришлось к президенту обратиться.
Про мошенников
Против нас работает целая армия ЦИПСО (центр информационно-психологических спецопераций – украинское подразделение ВСУ, которое занимается кибератаками). Они очень искусно работают, жители Башкирии отдают мошенникам миллиарды рублей. Главврач одной из больниц отдал 10 миллионов, сотрудница моей администрации, не скажу, сколько денег отдала. Моей маме звонили в 2014 году и требовали 300 тысяч рублей. Я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров, это самое эффективное. И периодически меняю номера, потому что они чудесным образом становятся всем известными.
Про мечеть и храм
Источники финансирования строительства мечети «Ар-Рахим» более-менее понятны. Наверное, в этом году или весной мы начнём обкладку минаретов. На месте «Городища Уфа-II» построим не храм, раз общество против, а депозитарий, где будут храниться найденные там реликвии. Культурного слоя там уже нет, его полностью вывезли.
Про клин между народами
По данным Федерального агентства по делам национальностей России, самое большое количество информационных атак идёт сейчас на Башкортостан и меня как руководителя. На той стороне сидят очень неглупые люди, их нельзя недооценивать. Вот они бьют и бьют, пытаясь вбить клин между башкирами, башкирами и русскими, между башкирами и татарами. Эта работа неутомимо ведётся, она не прекращается ни на секунду. Нам надо просто крепить наше межнациональное единство.
Про помощь Палестине
Жители Башкирии собрали 20 тонн гуманитарной помощи и 1,5 миллиона рублей в помощь жителям Палестины. Сейчас мы ведём переговоры с МЧС, чтобы это все доставить. Ну и мы готовы принять беженцев, дать им кров и поддержку.
Про приговор министрам
Два крупных руководителя у нас осуждены за события 2017 года. Назовите мне теперь за период моей работы, что произошло в плане осуждения? Ничего. Ни один глава, ни один руководитель крупного предприятия. Я не знаю, почему так. Либо правоохранители не должным образом работают, либо у нас команда хорошая. Тут уж жизнь рассудит, да.
Когда Беляев вернётся, я его приглашу, и мы подумаем, где он будет работать. Понятно, чиновником он уже не может работать, но он человек деятельный. Мы ему работу найдём. Про Кучарбаева - то же самое.
Про яму на дороге
Верните, пожалуйста, про мост через Шакшу. Что сделали, опять яму какую-то там оставили? Александр Владимирович, там разберитесь, кто это, город, вы, и оперативно, если там её можно сделать, завтра, послезавтра её сделайте.
(Спустя час) Вот мне Клебанов уже фото прислал ямы, которую заделали.
Про ремонт памятника Салавату Юлаеву
Реконструкция памятника Салавату Юлаеву необходима, ему 50 лет, там визуально видно, что нужно принимать меры, иначе будет трагедия. Начнем после юбилейных мероприятий, как раз закончатся все процедуры, экспертизы, исследования. Это недешевое удовольствие, реконструкция обойдется в 300 миллионов рублей. Памятник придется демонтировать, разрезать и увезти в цех. А пока будет идти реконструкция, будем еще и укреплять фундамент.
О работе с людьми
Я раньше был очень категоричный человек и это казалось правильным. Плохое сделал - значит рвать концы и так далее. Жизнь гораздо сложнее, и гораздо мудрее надо быть в этой жизни. И в жизни не надо всё превращать в черное и белое. Это не говорит о твоей бесхарактерности или непринципиальности. Это говорит о том, что в каждом деле есть либо нюансы, либо какие-то особенности. И самое главное, что мы всё-таки имеем дело с людьми, а они могут и ошибаться, и совершать какие-то вещи.
Про школьное питание
Мы производим больше всех говядины в стране, но детей в школах раньше кормили буйволятиной и кенгурятиной, я не выдумываю. Этого сейчас нет. У нас сейчас 90 процентов мяса своё. Если бы нам немножко ГОСТы поправили, полегче сделали бы, мы бы детей разнообразнее начали кормить. Пока питание детей строится по принципу - то нельзя, это только варёное и так далее. В конечном счёте все приходит к тому, что дети порой не едят в школе, но дома едят жареную картошку с гренками.
О времени на воспитание детей
Это, наверное, судьба руководителя. Когда мы на работу уходим, дети еще спят, когда приходим – уже спят. Всегда надо находить время, там, на две минуты. Мне супруга то одного, то другого привозит на работу. Он побегал, меня увидел где-то пять минут, иногда 20 минут. Там чай у меня попьёт, полазит в шкафах. Всё, я пообщался. Он от меня получил, что папа есть. Я считаю, что, если человек на работе и не воспитал детей, это чисто отговорка. Воспитание иногда требует больше души, а не времени. И эту душу можно в малом количестве времени дать.
Про медицинское оборудование
Капиталисты шумят, типа «Мы с вами не будем торговать», больше всех Соединённые Штаты Америки шумят и больше всех они же и поставляют технику, а Европе запретили поставлять. На сегодняшний момент могу уверенно сказать, что такой насыщенности тяжелым оборудованием в республике не было никогда.
Про детей участников СВО
Мы приняли решение, что всем детям участников СВО мы сделаем новогодний подарок. Мне хочется, чтобы он и полезный был. Не просто конфеты съел и выкинул.
Про будущее республики
В течение полугода наша управленческая команда подготовит программу 3.0. Это значит Башкортостан 2030 года. Мы там нарисуем картину, какой будет республика. Какая будет экономика, социальные и административные преобразования и так далее. Там будет всё с цифрами, с фактами, концептуальная стратегия по всем сферам развития.
Про 450-летие Уфы
Есть предложение отметить его не в июне, а в конце августа. Там и с гостями все связано, и объекты как раз будут готовы.
Про рубку деревьев в Уфе
Мне кажется, мы всё время, наоборот, засаживаем. Помните, мы убирали на улице Советской липы. Но мы же хорошо сделали, красиво деревья посадили. Они новые, не болеют. Поэтому здесь потихонечку, конечно, обновляться наши деревья должны, безусловно. И эту работу ведём. Вопрос в том, что нужно это делать, чётко объясняя людям, что, как, почему.
Про музей кочевых цивилизаций
Там будет большой музей, Центр башкирской лошади и этнодеревня. Такой мини-древний Башкортостан: кузнецы, кожевники, кумысоделие, пасека. Рядом хотим поставить спа-отель. Мы ему дали романтическое название «Кочевник». Делаем визит-центр, он откроется уже в мае-июне следующего года. По срокам остального – более сложный вопрос. Во-первых, мы до конца еще проект не сделали. Во-вторых, отталкиваемся от денег. Если в год у меня на этот музей будет 1 млрд рублей, это одна история. Если 2 млрд рублей, значит быстрее будет. В течение пяти лет хотим завершить.
Про важность прямых линий
Это непростая история: сидеть и долго на вопросы отвечать. Но это способ очень быстро решить ряд вопросов, которые людей волнуют.
Текст: Станислав Шахов. Фото: пресс-служба Главы РБ, ИА «Башинформ», Валерий Шахов, Олег Яровиков. Верстка: Валерия Любина. 30.11.2023 г.