Это, наверное, судьба руководителя. Когда мы на работу уходим, дети еще спят, когда приходим – уже спят. Всегда надо находить время, там, на две минуты. Мне супруга то одного, то другого привозит на работу. Он побегал, меня увидел где-то пять минут, иногда 20 минут. Там чай у меня попьёт, полазит в шкафах. Всё, я пообщался. Он от меня получил, что папа есть. Я считаю, что, если человек на работе и не воспитал детей, это чисто отговорка. Воспитание иногда требует больше души, а не времени. И эту душу можно в малом количестве времени дать.