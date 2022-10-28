Я избранный руководитель республики, люди мне поверили, связывают развитие республики со мной, и я не собираюсь никуда уходить. Но к своей работе я отношусь как к службе. Если будет поручение заниматься чем-то другим — я буду заниматься чем-то другим. Будет приказ — наденем шинель и пойдем куда нам скажут. Слухи распускают перед выборами, которые пройдут в 2024 году. Есть другие желающие занять этот пост, поэтому нужно готовиться к «цирку».