Сделали операцию на колено после хоккейной травмы, сейчас здоровье – нормальное, идет реабилитация, после которой нужно возвращаться в хоккей.
Плов – пройденный этап, и я уже овладел другими блюдами – и уху варю, и запекаю ребрышки в тандыре. Это разгружает. Но пока не хочется готовить
и показывать. Надо пережить этот непростой период.
На детей часто не хватает времени. Старший сын Фарит иногда приходит ко мне на работу попить чай. Фотографии детей я не показываю из соображений безопасности, так занимаюсь публичной деятельностью и живу в агрессивной среде.