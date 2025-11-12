«Герои Башкортостана» – это наша история, которая направлена на то, чтобы мы людей, которые прошли специальную военную операцию и которые обладают особыми качествами, поскольку они воевали, призвать на государственную службу, потому что наша работа тоже называется службой. Нам нужны люди решительные, разумные, нам нужны люди-патриоты, которые любят свою страну, нам нужны люди принципиальные. Эти все качества, они есть у людей, которые прошли через горнило войны.
Но есть проблема. Вот Оскар Ситдиков, он на высокой должности, он помощник Главы республики – у него должность министра республики. Но я могу сказать, что, когда он служил в разведке, он получал больше, чем мы сейчас получаем. Не все станут министрами, кто-то уйдет в бизнес или народное хозяйство, это нормально, но все равно человек, который получит качественную подготовку.
Ко мне в администрацию приходят люди, прошедшие СВО. Начальник управления по общественно-политическим проектам – Ильмир Аглиуллин работает, еще двое оформляют документы. Я буду окружать себя такими людьми. Это правильно. Я не говорю, что все предыдущие плохие. Я говорю о том, что в любом действии всегда нужно что-то делать новое, чтобы в этом конкурентном мире добиться успеха.