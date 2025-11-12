2026 год для республики в плане наших возможностей будет худшим годом, потому что мы входим с самым большим дефицитом бюджета. Понятно, что некоторые моменты у нас будут отодвигаться.



В обществе есть консенсус, что главной задачей для нас всех является поддержка специальной военной операции. Он проявляется в больших управленческих решениях на уровне республики и в изготовлении маскхалатов и масксетей в какой-то маленькой деревне. Сложно другое, что в этом году на меры поддержки СВО мы уже выделили 26 миллиардов, нам нужно 32 миллиарда. Происходит разрыв между нашими возможностями и тем, что необходимо.

Давайте не будем приукрашивать, мы со СВО выйдем израненные. Но ничего, Россия не раз выходила из таких драк и потом быстро зализывала раны. Может, это нам поможет демографию республики решить, как было после Великой Отечественной войны?



Все будет хорошо. Мы не видим оснований для того, чтобы делать какие-то катастрофические прогнозы. Я выступаю не психоаналитиком, который пытается людей успокоить. Мы опираемся на совершенно конкретные факты и вещи. Все макроэкономические показатели нашей республики в достаточно хорошем тонусе и в развитии. Это дает нам возможность крепко стоять на ногах и выполнять все социальные обязательства. Мы живы, мы развиваемся, но надо будет много работать.