В этом году мы на 90% заканчиваем масштабную реконструкцию парка «Кашкадан». Некоторые работы останутся на 2022 год. В будущем году предстоит следующий этап — начать работы по благоустройству улицы Рыльского. Мы планируем его включить в перечень инфраструктурных кредитов — это новый финансовый механизм от Правительства РФ. Проект не простой, это не просто сделать дорожки, там нужно сети выносить, там центральная тепловая магистраль проходит. Благоустройство улицы оценивается примерно в 800 млн рублей. В следующем году приступаем к ремонту улицы. Третий этап – реконструкция набережной реки Уфа.



При реконструкции улицы Комсомольской была допущена ошибка в проектной документации. При подготовке проекта не учли 27 линий электропередачи, которые в результате расширения дороги оказывались бы под проезжей частью. Это сбило темпы и сказалось на сроках. Самое страшное, если вы меня сейчас спросите: «Радий Фаритович, обещаете?» Я скажу, нет, не обещаю. Но, по планам, в конце ноября 2021 года — думаю, запустим.



Я недавно решил в социальных сетях провести небольшой опрос, какие парки отремонтировать, проголосовали более 60 тысяч человек. Мы начинаем проектировать Парк нефтехимиков, зайдём туда в 2022 году. Это довольно большая территория, сопоставимая с парком «Первомайский», поэтому мы будем работать довольно долго. Но через два года сдадим жителям первоклассный, хороший парк.



В центральный парк Дёмы мы зайдём уже в 2022 году. До этого проведём публичные слушания с жителями и подготовим проект. Сдадим его жителям в 2022 году.



Парковая зона озера Тёплое сейчас находится в стадии конкурсных процедур по проектированию и ремонту, в 2022 году начнём работы, в 2023 году сдадим жителям. Парк Лесоводов очень большой, там сложный статус земли, поэтому здесь мы наведём порядок к 2023-2024 году.

