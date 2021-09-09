Что рассказал Радий Хабиров на пресс-конференции. Самое главное
Глава республики провёл ежегодную прямую линию. За четыре часа он ответил на 58 вопросов жителей республики и журналистов. Мы собрали самые интересные и важные его высказывания.
Про масочный режим и массовые мероприятия
Каждое большое мероприятие вырвано у других регионов в конкурентной борьбе и мы ищем баланс между возможным вредом и возможной пользой. Мы исходили из того, что пользы больше. Текущая ситуация была не столь трагична, чтобы мы закрылись и не проводили. Фольклориада принесла республике пользу – о нас говорили в 37 странах мира. Меня критиковали, но каждый раз мы исходили из баланса и, если бы было плохо, мероприятие бы не проводили. Мы научились жить в ограничительных нормах.
Мы работаем и живем в условиях пандемии почти полтора года. Люди сильно устали. Мы подходим к проблеме очень осторожно, чтобы не создавать людям дополнительные неудобства. Нужен баланс между принимаемыми «антикоронавирусными» мерами и развитием пандемии. Ситуация у нас довольно стабильная. Если будет хуже, если будет увеличиваться количество заболевших, умерших, тогда я буду принимать адекватные этой ситуации меры.
Решение одно – это вакцинация. Большую часть нашей энергии мы бросили на это. Вакцинация дает возможность переболеть гораздо легче. В республике вакцинировалось более миллиона человек, но нужно еще почти столько же. Пожалуйста, вакцинируйтесь.
Про ремонт памятника Салавату Юлаеву
Памятник Салавату Юлаеву установили в 1967 году и там ни разу не делался ремонт. Обследование показало, что проблемы и у скульптуры, и у постамента. Мы можем потерять памятник, поэтому вопрос нужно решать оперативно. Это непросто и там много нюансов. Нужно сделать грамотный проект реконструкции постамента самого памятника. Это довольно большие деньги. Наверное, у нас «наполеоновские» планы, но дай бог нам в следующем году летом снять его с постамента и приступить к реконструкции. Не снимая его с постамента, это сделать невозможно. Он весит 40 тонн.
Про будущее футбольного клуба «Уфа»
Мы провели переговоры с одним очень крупным предприятием нашей республики и получили согласие на финансирование. Этот вопрос мы проговорили, в том числе и в Правительстве РФ. Я не буду пока называть это предприятие, но это будет базовый спонсор, который будет финансировать развитие футбола в республике. Нужно подождать, пока пройдут определенные корпоративные процедуры, а это займет время. Если ситуация затянется, деньги найдем. Не я начинал продвижение клуба «Уфа» в Премьер-лигу, и я не имею права останавливать это движение. Поэтому я сделаю всё возможное, чтобы команда играла, а с команды хорошая игра.
Про транспортную реформу
Я был уверен, что навести порядок на дорогах можно одним махом, но навести порядок в том «Техасе», что складывался десятилетиями, оказалось гораздо сложнее. Мы укрепляем госперевозчика «Башавтотранс», покупаем новые автобусы, скоро придут еще 100 больших автобусов, 120 автобусов средней вместимости, улучшаем условия работы водителей.
Мы не можем обеспечить госперевозчиком всю Уфу, поэтому ищем партнеров – крупных перевозчиков, готовых работать на наших условиях, и выдавливаем тех, кто не готов. Например, не хочет принимать к оплате карту «Алга». До конца года из Уфы уберем все «ПАЗики». Это хорошая машина, но для миллионного города есть более современные модели. Их мы оставим в городах, районах.
Ситуацию мы выправим, и она уже существенно выправляется. И жители гораздо меньше будут жаловаться на транспорт.
Про байство
К байству у меня отношение не изменилось. Я надеюсь, что у меня у самого его не появилось. Я своей супруге как-то сказал: ты наблюдаешь за мной со стороны каждый день, как только увидишь, что я начинаю бронзоветь, бей меня по голове, приводи в чувство.
За три года мы провели серьезную кадровую работу и серьезно обновили команды в районах. Подбирая кандидатуру, я смотрю не только на профессиональные компетенции, но и чтобы человек был хороший. Какие у него есть рекомендации, что сделал на предыдущих работах.
Любимчиков у меня нет. К каждому главе, до того момента, пока он не совершит что-то недостойное, отношусь с уважением, с пониманием его труда. Их все долбят – и СМИ, и правоохранительные органы, а отвечают они буквально за все – и почему свет не везде горит, и почему трава не уродилась. Я должен трезво смотреть и быть справедливым. Всё время бить по голове — это не работает.
Про общение с Владимиром Путиным
Мне было очень комфортно общаться с Президентом России и очень приятно, что предложения нашей команды во время нашей рабочей встречи он поддержал, это было самое главное. Все вопросы, которые у меня скопились, мы по-деловому обсудили. Очень приятно, когда через две-три недели после встречи с Президентом мы получаем решение по студенческому кампусу. Да, разумеется, мы очень хорошо подготовились. У нас была сильная, крепкая заявка.
Про новые музеи
Мы открыли музей полярника Альбанова, скоро будет музей Шаляпина и есть третье свободное здание, я предложил сделать музей с рабочим названием «Музей забытых имен». Карим Хакимов — великий дипломат, личный друг короля Саудовской Аравии. Был репрессирован, расстрелян, и долгие годы не было дипломатических отношений в результате. Это наш уроженец, а о нем не все знают. Следующее имя на очереди, по которому мы хотим очень плотно покопаться в архивах, — Муллаян Халиков. Человек, во многом благодаря государственной деятельности которого существуют нынешние границы Башкортостана. У нас очень много людей, которых по тем или иным причинам мы не довели до света и до наших детей.
Об уголовных делах на министров
Сам факт возбуждения уголовного дела в отношении представителей органов власти еще не является основанием для кадровых решений. Я всегда руководствуюсь одним: правоохранители делают свою работу. Они должны довести дело до суда и тогда уже суд принимает решение. Когда суд принимает обвинительное решение, я с этим человеком прощаюсь. А пока решения нет, этот человек для меня такой же член управленческой команды, в которой я работаю.
Про новые хоккейные катки
Мы завершили Ишимбай, в следующем году сдаем Ледовый дворец в городе Октябрьском, завершаем проектирование в Баймаке и приступаем к проектированию в Месягутово. В Уфе также появятся площадки. В центре, в исторической части Уфы, а также на проспекте Октября нет места для их возведения. Мы определяемся, где это сделать. Это будет не помпезный объект, а чисто рабочая история – коробка, все это можно построить в 250-300 млн рублей. Хотим поставить две хоккейные коробки в разных частях Уфы к 2024 году.
Про прошлых руководителей республики
Мы общаемся, но не так часто, с Муртазой Губайдулловичем Рахимовым. Не секрет, что у него были небольшие вопросы по здоровью. Дай Бог ему от нас всех здоровья, я его постараюсь в этом вопросе поддерживать. Муртаза Губайдуллович, когда звонит, спрашивает: «Держишься?». Отвечаю: «Держусь». «Ну, держись». У нас с ним долгая история отношений, пережиты непростые времена. Столько много человек сделал.
С Рустэмом Закиевичем Хамитовым мы тоже периодически общаемся. К сожалению, видимо, чем дальше время уходит, разрывается цепочка отношений. Я однажды говорил, что он оставил мне перечень тех дел, которые начинал, хорошие вещи, по некоторым из них мы идем. Я считаю, что Рустэм Закиевич очень много сделал, и очень-очень с уважением к нему отношусь. Недавно у него день рождения был, поздравил его.
Про борьбу с лесными пожарами
Экспертная оценка ситуации говорит о том, что количество природных пожаров будет расти. Необходимо готовиться к ним уже сейчас. Мы договариваемся с крупными предприятиями, чтобы в пожароопасный сезон они были готовы отправить в «горящие» районы тяжелую технику - содержать на балансе районов тяжёлую технику – дорогое удовольствие. С госкорпорацией Ростех договорились о приобретении пожарно-спасательного вертолёта Ка-32 республиканского производства.
О перспективах «Соды»
По решению Владимира Путина республика уже получила 38,3 процента акций «БСК». С Росимуществом мы заключили соглашение о передаче 11,7 процента + одной акции в доверительное управление. За компанию мы сегодня не волнуемся, компания стабильно работает. Более того, мы можем говорить о рекордных производственных и финансовых показателях. За первое полугодие 2021 года прибыль выросла на 43 процента и составила 8,6 млрд рублей. После собрания акционеров мы будем определять социальные и экологические обязательства предприятия, дивидендную политику.
Про благоустройство Уфы
В этом году мы на 90% заканчиваем масштабную реконструкцию парка «Кашкадан». Некоторые работы останутся на 2022 год. В будущем году предстоит следующий этап — начать работы по благоустройству улицы Рыльского. Мы планируем его включить в перечень инфраструктурных кредитов — это новый финансовый механизм от Правительства РФ. Проект не простой, это не просто сделать дорожки, там нужно сети выносить, там центральная тепловая магистраль проходит. Благоустройство улицы оценивается примерно в 800 млн рублей. В следующем году приступаем к ремонту улицы. Третий этап – реконструкция набережной реки Уфа.
При реконструкции улицы Комсомольской была допущена ошибка в проектной документации. При подготовке проекта не учли 27 линий электропередачи, которые в результате расширения дороги оказывались бы под проезжей частью. Это сбило темпы и сказалось на сроках. Самое страшное, если вы меня сейчас спросите: «Радий Фаритович, обещаете?» Я скажу, нет, не обещаю. Но, по планам, в конце ноября 2021 года — думаю, запустим.
Я недавно решил в социальных сетях провести небольшой опрос, какие парки отремонтировать, проголосовали более 60 тысяч человек. Мы начинаем проектировать Парк нефтехимиков, зайдём туда в 2022 году. Это довольно большая территория, сопоставимая с парком «Первомайский», поэтому мы будем работать довольно долго. Но через два года сдадим жителям первоклассный, хороший парк.
В центральный парк Дёмы мы зайдём уже в 2022 году. До этого проведём публичные слушания с жителями и подготовим проект. Сдадим его жителям в 2022 году.
Парковая зона озера Тёплое сейчас находится в стадии конкурсных процедур по проектированию и ремонту, в 2022 году начнём работы, в 2023 году сдадим жителям. Парк Лесоводов очень большой, там сложный статус земли, поэтому здесь мы наведём порядок к 2023-2024 году.
О преемнике
Не думал. Есть такая шутка — «Не по зарплате вопрос задаете». Это будут решать люди, а при досрочном сложении полномочий - президент страны. В республике растет плеяда хороших будущих руководителей, которые не растекаются по миру. Проблем с назначением не будет. Может ли это быть женщина? Почему нет? У нас два главы района – женщины и обе очень «боевитые».
Про глубоко личное
Есть люди, которым Бог дал легко вставать. Утро мне дается тяжело без музыки и кофе. Если бы можно было работать с 12 дня до 12 ночи, меня бы это идеально устроило. Сейчас появилась радость в утреннем подъеме — младший сын рано просыпается, и для меня это возможность увидеть его, пообщаться, потому что вечером этого сделать не удается.
Когда начинал работать, мне кажется, я был излишне горячим. Сейчас я работаю над собой, пытаюсь многие вопросы, которые кулаком по столу и с повышением голоса, решать более спокойно, без летающих сковородок.
Топ-3 любимых песен такой: 1) Денис Майданов «Ничего не жаль». 2) Reamonn «You kill me by your smile». 3) Крис Норман «Stumblin' In».
С Моргенштерном встречался, но не слушаю, это молодежная тематика. Но он всегда с таким уважением об Уфе говорит: «Я из Уфы, я люблю Уфу». Я ему за это признателен. Это такой амбассадор Уфы. Но некоторые его поступки абсолютно для меня неприемлемы. Будем считать, что это болезни молодости.
Когда время есть, читаю. Люблю историю – мне нравится про Первую мировую войну и Крестовые походы.
Полная версия пресс-конференции:
Текст: Станислав Шахов. Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, личный архив Радия Хабирова, ИА «Башинформ». Верстка: Валерия Любина. 09.09.2021 г.