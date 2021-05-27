В Москве утвердили план работ, которые предстоит сделать к 450-летию Уфы. Напомним, торжества пройдут в 2024 году. Как ранее говорил Радий Хабиров, предстоящий юбилей - это не для гостей, это в первую очередь для самих горожан. Поэтому порядок будут наводить во всех дворах, улицах, парках и скверах. Будут и «ключевые» стройки, вот главные из них.