В Москве утвердили план работ, которые предстоит сделать к 450-летию Уфы. Напомним, торжества пройдут в 2024 году. Как ранее говорил Радий Хабиров, предстоящий юбилей - это не для гостей, это в первую очередь для самих горожан. Поэтому порядок будут наводить во всех дворах, улицах, парках и скверах. Будут и «ключевые» стройки, вот главные из них.
Этот перечень – открытый. То есть по мере проработки в него будут добавлять новые проекты. Денег на проекты, а мы видим, что это миллиарды рублей, выделят и из местного, и из федерального бюджета.
Как мы рассказывали ранее, инициативу Радия Хабирова провести юбилейные празднования на федеральном уровне поддержал лично Владимир Путин. Он поручил правительству РФ создать оргкомитет, обязанности председателя возложены на вице-премьера Алексея Оверчука.
Что делает виновник торжества, готовясь к большому празднику? Конечно, наводит в доме чистоту и порядок. Всё, что заброшено, запущено, забыто, задвинуто – надо по-хозяйски отмыть, почистить, отремонтировать. Вымести из незаметных углов то, что всегда оставляли на «потом». Предстоящий юбилей города – не самоцель, не финишная точка, а начало большого пути, - говорит мэр Уфы Сергей Греков.
1. Русский драматический театр
Везде заменят проводку, систему кондиционирования, полностью отремонтируют большой зал, заменят кресла, акустику, свет, оборудование сцены, благоустроят прилегающую территорию.
Стоимость – 1,5 млрд рублей.
2. Театр кукол
Здание не ремонтировали с момента постройки в 1976 году. Оно морально и физически устарело. После капитального ремонта здесь будет не только новый зал, но и кафе, детские кружки, музей.
Стоимость – 780 млн рублей.
3. Уфимский цирк
С 2017 года он закрыт на ремонт – здание последний раз ремонтировали в 1994 году. Здесь полностью заменят вентиляцию, отопление, электропроводку, крышу, полностью отремонтируют зрительный зал, помещения для животных.
Стоимость – 1,5 млрд рублей.
4. Реконструкция улицы Октябрьской революции
Одна из самых старинных улиц города, сохранившая свой исторический облик. На улице сохранились более 45 деревянных домов с резными наличниками и мансардами 18–19-го веков. Здесь чувствуется дух старой Уфы. Их планируют полностью отреставрировать, а улицу сделать частично пешеходной.
Стоимость – 2,13 млрд рублей.
5. Набережная реки Белой
Набережная — главный водный променад города. Переосмысление трех уровней набережной позволит полностью реализовать потенциал независимых променадов: рекреационного, прогулочного и спортивного.
Стоимость – 1,2 млрд рублей.
6. Парк «Кашкадан»
В любимом месте отдыха горожан приводят в порядок озеро, устанавливают новые лавочки, аттракционы. В самое ближайшее время эта общественная территория города станет еще краше.
Стоимость – 650 млн рублей.
7. Озеро Теплое и бульвар Баландина
В микрорайоне Инорс тоже появится свое общественное пространство. Здесь разобьют новый парк, благоустроят и осовременят набережную озера Теплое.
Стоимость – 700 млн рублей.
8. Депозитарий и музей археологии
Музей откроют в самом центре города на территории городища «Уфа-II» — памятнике археологии V– XVI веков. Открытый музей позволит представить широкой общественности уникальное наследие башкирской земли.
Стоимость – 1,26 млрд рублей.
Музей будет выглядеть примерно как в Турции.
9. Центр волейбола
Спортивный комплекс для проведения соревнований международного и общероссийского уровня построят возле парка имени Калинина.
Здесь будет универсальный спортивный зал на 5000 зрителей, детско- юношеская спортивная школа-интернат со спортивно-восстановительным медицинским центром.
Стоимость – 4,3 млрд рублей.
10. Международный Центр спортивной борьбы
Он расположится в микрорайоне «Глумилино». Комплекс включает в себя универсальный спортивно-концертный зал на 3400 зрителей, 19 борцовских ковров, детско-юношескую спортивную школу, гостиницу, конференц-зал, медико-восстановительный центр и другие вспомогательные помещения.
Стоимость – 3,58 млрд рублей.
11. Мост через Белую в районе Интернациональной
Четырехполосный мост, протяженностью 1322 метра, свяжет продолжение проспекта Салавата Юлаева, Черниковку и уфимский Затон, поселки 8 Марта и Алексеевка.
Стоимость – 10,5 млрд рублей.
12. Продолжение проспекта Салавата Юлаева
Вторая очередь магистрали пройдет от улицы Ватутина (через ул. Адмирала Макарова) до района пересечения с проспектом Октября и улицей Интернациональной.