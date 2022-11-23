3. 60 бесплатных поездок в месяц на городских и пригородных автобусах

Кому положено: школьникам и студентам всех учебных заведений до 23 лет.



Куда обращаться: в образовательную организацию (школа, колледж, университет).



Какие документы нужны: заявление, копия свидетельства о рождении или паспорта, справка из военного комиссариата.



Что нужно знать: оплачивать проезд можно картой школьника, картой «Алга» или банковской картой платежной системы «Мир». Данные карты подают вместе с документами и ежемесячно на них зачисляют 60 поездок. Если не израсходовать лимит, то остаток сгорит. Все, что сверх лимита, нужно оплатить самостоятельно. Льготный проезд действует на регулярных городских маршрутах, а у школьников еще и на пригородных. Пригородными считаются маршруты, проходящие за пределами черты города на расстоянии до 50 км включительно, и все внутрирайонные маршруты.