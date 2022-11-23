Горячая линия центров «Семья»: 8-800-347-5000
Сотрудники службы семьи бесплатно помогают оформить документы на социальные выплаты, устройство быта с детьми, получение алиментов, оформление наследства. Их адреса и контакты тут
. Республиканский клинический психотерапевтический центр Минздрава Башкирии
+7 (347)241-62-85
Работает бесплатная программа оказания психологической и психотерапевтической помощи для семей, потерявших своих близких при выполнении воинского долга в результате специальной военной операции, и реабилитации самих военнослужащих.Государственное юридическое бюро
Бесплатная юридическая помощь семьям участников СВО. Специалисты консультируют очно и по телефонам:
• г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3, тел. 8(347) 272-29-23, 8(347)218-11-94
• г. Уфа, проспект Октября 180, тел. 8(347) 216-17-11
• г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 22, ком.114, тел. 8(34783) 4-45-30
• г. Октябрьский, ул. Чапаева, 16, тел. 8(34767) 6-05-06
• г. Сибай, ул. Ленина, 12, ком.105, тел. 8(34775) 2-23-82
• г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83, тел. 8(3473) 33-58-29
• с. Месягутово, ул. И.Усова, 3, тел. 8(34798) 3-36-63Детский телефон доверия Центра психологической помощи «Индиго»:
+7(347)223-22-11.
Круглосуточно.Телефон доверия Республиканской клинической психиатрической больницы:
+7(347)295-02-36
(круглосуточно).Психологическая помощь МЧС по Республике Башкортостан:122
(с 8:00 до 20:00)277-09-11
(круглосуточно).Республиканский молодежный социально-психологический центр:8(999)757-31-45, 8 (800) 200-34-11
(круглосуточно).