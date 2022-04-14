Апофеозом Недель большой химии станет «SODA FEST. Стерлитамак — город химиков» (28 мая). День химика в России отмечается уже в 41-й раз.



По традиции центром праздника станет площадь перед городским ДК. А праздничными мероприятиями будут охвачены практически все районы города. Каждый сможет найти себе занятие по душе. Запланированы мероприятия для стерлитамаковцев всех возрастов. Будут организованы территория детства, тинейджеров, тихая зона. Пройдет, например, Парад маленьких принцесс и заезд байкеров. И, конечно же, будет обширная концертная программа: утреннее, дневное и вечернее шоу. Главным событием Дня химика станет выступление российских звезд.



Гости праздника получат подарки от БСК: банданы, шары, флажки, значки, лимонад. Также по традиции пройдет розыгрыш подарочных наборов от БСК.



Завершит праздник грандиозное шоу 1000 дронов.

В 2021 г. в мероприятии приняло участие более 40 000 жителей г. Стерлитамак!



Тогда площадь перед Городским дворцом культуры превратилась в развлекательную площадку со множеством активных зон для взрослых и детей. Креативные семьи могли поучаствовать в Параде колясок, любители петь — испытать свои силы в Караоке-баттле, заядлые танцоры — показать свои «па» на танцевальном ринге. Для детишек была организована Тик-ток станция — каждый ребенок мог попробовать себя в роли тиктокера и исполнить свою мечту. Особенно юным гостям праздника полюбились добродушные мишки — ростовые куклы — панда, белый медведь, медвежонок гризли и др. Для экстремалов перед основной сценой прошло яркое Велотриал-шоу, а для тех, кто предпочитает спокойный отдых был устроен кинотеатр под открытым небом и «Тихая зона» с настольными играми. Самым ярким событием дневной части праздника стал фестиваль Холи — праздник музыки, танцев и ярких красок. Гости праздника раскрасили себя и всех вокруг красками всех цветов радуги!



Все желающие получили сувенирную атрибутику Башкирской содовой компании — кепку, флажок и шарик, раскрашенный в корпоративные цвета компании. Всего за время праздника было роздано 9 тыс. литров лимонада, 6 тыс. шаров, 5 тыс. кепок и флажков. Разыграно 50 мячей, 6 велосипедов, 2 телевизора, 30 подарочных наборов от БСК.



В общем, организаторы сделали все, чтобы побить прошлогодние рекорды празднования. И чтобы заряда хорошего настроения каждому участнику хватило на год вперед!

