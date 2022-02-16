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Что подарить на 23 февраля?
Пять необычных подарков для мужчин
Придумать оригинальный подарок для мужчин к 23 февраля – задача не из легких.
Для тех, у кого закончились идеи, предлагаем интересные локации в Уфе для близких, друзей или коллег
ТАЙСПА
ТАЙСКИЙ МАССАЖ
ул. Комсомольская, 106
+7 987 246 246 1
+7 347 246 24 60
instagram.com
vk.com
thaispaufa.ru
Подарите мужчинам нечто оригинальное: наслаждение, таинство ритуалов красоты, ощущение физической и духовной гармонии – подарочные сертификаты в Тайспа.
Будьте уверены, такой подарок будет одинаково приятен и близкому человеку, и деловому партнеру. Сертификаты в Тайспа удовлетворят самые изысканные вкусы, пожелания и бюджет.
Подарочные сертификаты можно приобрести в салоне или заказать доставку по телефону +7 (347) 246 246 0.
Аромат редких трав и экзотических масел, роскошный интерьер и приветливая атмосфера, восточное радушие и русское гостеприимство ждут вас в Тайспа.
Каждого посетителя здесь встречают как старого друга, предлагая высокий уровень обслуживания и широкую палитру спа-программ.
В Тайспа весь февраль действует акция на подарочные сертификаты 2+1.
Школа эндуро и мотокросса в Уфе
МОТОГОНКИ НА ЭНДУРО
+7 906 103 34 49
instagram.com
motoclub.fun
vk.com
Любители ярких эмоций, скорости и драйва оценят катание на внедорожных мотоциклах в клубе эндуро, триала и мотокросса в Уфе.
Не нужны водительские права или опыт вождения мотоциклом. Вы сами выбираете, как провести своё занятие: в режиме тренировки и обучения или в режиме катания.
Как проходит катание?
1) Выбираете время и приезжаете
2) Проходите инструктаж
3) Переодеваетесь в защитную экипировку
4) Погнали!
У школы есть несколько локаций для гонок: огромный эндуро стадион, зимние чищенные трассы и база для катаний площадью 30 га (это много!).
В клубе работают профессиональные тренеры и инструкторы-участники соревнований с многолетним опытом.
Можете быть спокойны за безопасность – после инструктажа вы переоденетесь в полную и сертифицированную защитную экипировку.
В мотоклубе большой парк мотоциклов на любой рост и возраст. Летом эндуро туры проходят в горах на живописных маршрутах от любительских до профессионально тренировочных.
Кроме этого, школа эндуро предлагает прокат мотоциклов, мототуры и мотопрогулки.
Банный клуб 3000
ОТДЫХ В БАННОМ КЛУБЕ
ул. Менделеева, 134/7
+7 (347) 285-3000
instagram.com
www.bani3000.ru
Универсальный подарок на 23 февраля – это сертификат в Банный клуб 3000.
Сумма сертификата может быть абсолютно любой, начиная со 100 рублей. Им можно оплатить посещение, услуги и заказ блюд. Сертификат будет упакован в подарочный конверт.
Оформить можно на рецепции Банного клуба 3000, а для корпоративных подарков возможна оплата по безналичному расчету.
В Банном клубе 3000 работают два отделения: мужское и женское на 50 человек, а также индивидуальные и семейные кабинки.
Здесь можно отдохнуть в самых комфортных условиях: есть кедровая парная, купель, джакузи, ведра с ледяной водой, услуги парения и пилинга.
Порадуйте своих мужчин!
Жуковский
конноспортивный клуб
ВЕРХОВАЯ ЕЗДА или ФОТОСЕССИЯ С ЛОШАДЬМИ
Уфимский район, с. Жуково, ул. Широкая, 66а (20 минут от центра Уфы)
+7 347 201 02 04
+7 967 736 25 40
kony-club.ru
instagram.com
vk.com
Необычным сюрпризом может стать экскурсия в конный клуб «Жуковский».
В клубе можно приобрести подарочные сертификаты на конную прогулку на манеже или фотосессию, в которую уже включены услуги фотографа.
Верховая езда в группе конного проката на манеже рассчитана на людей всех уровней подготовки, в том числе тех, кто сел на лошадь впервые.
Во время экскурсии вас проведут по разным помещениям клуба, покажут, как живут лошади и расскажут об особенностях общения с ними.
Перед катанием тренер проведет инструктаж по технике безопасности и объяснит, как сесть, держаться и управлять лошадью во время езды.
Судя по отзывам, большое впечатление на посетителей клуба производит и само его расположение.
«Жуковский» находится в живописном месте на природе и свежем воздухе. Катание на лошади проходит в большом красивом манеже под полусферической крышей.
Кулинарная студия «Открытая кухня»
КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
ул. Менделеева 130
+7 (937) 352-56-99
openkitchenufa.ru
instagram.com
Хотите удивить любимого человека? Или организовать vip-корпоратив для коллег?
Приватный праздник в формате кулинарного мастер-класса подарит незабываемые эмоции!
Шеф-повар станет ведущим праздника, а администраторы окружат вас заботой.
В уютной студии будете только вы и ваши гости. Уметь готовить - не главное, все будут вовлечены в процесс.
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Вам нужно выбрать только дату и меню, организацию вечеринки студия берет на себя.
Куратор проекта: Юлия Балашова
Автор текста: Тайспа, Арена 3 000, Открытая кухня, Людмила Дзядуль
Верстка: Рената Вахитова
16.02.2022