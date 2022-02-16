Любители ярких эмоций, скорости и драйва оценят катание на внедорожных мотоциклах в клубе эндуро, триала и мотокросса в Уфе.



Не нужны водительские права или опыт вождения мотоциклом. Вы сами выбираете, как провести своё занятие: в режиме тренировки и обучения или в режиме катания.



Как проходит катание?

1) Выбираете время и приезжаете

2) Проходите инструктаж

3) Переодеваетесь в защитную экипировку

4) Погнали!



У школы есть несколько локаций для гонок: огромный эндуро стадион, зимние чищенные трассы и база для катаний площадью 30 га (это много!).



В клубе работают профессиональные тренеры и инструкторы-участники соревнований с многолетним опытом.



Можете быть спокойны за безопасность – после инструктажа вы переоденетесь в полную и сертифицированную защитную экипировку.



В мотоклубе большой парк мотоциклов на любой рост и возраст. Летом эндуро туры проходят в горах на живописных маршрутах от любительских до профессионально тренировочных.



Кроме этого, школа эндуро предлагает прокат мотоциклов, мототуры и мотопрогулки.

