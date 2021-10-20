Итоги переписи будут известны примерно в январе 2022 года. Государству все эти цифры нужны для составления бюджета, программ развития территорий, строительства новых предприятий, газопроводов, линий электропередачи. Например, видно, в нескольких населенных пунктах А и Б много семей с маленькими детьми. Это означает, что скоро там нужно будет строить не только детский сад, но и школу. А если и там и тут большинство людей зарабатывают вахтовым методом – то еще и открывать рабочие места.
Например, по итогам прошлой переписи вскрылась проблема сокращения населения в сельской местности. В результате появились множество программ по повышению уровня жизни на селе - «земский доктор», восстановление ФАПов, сельская ипотека, усиленная газификация и другие.
Вот еще несколько интересных итогов. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Башкирии:
• Жили 4 072 292 человека. Это первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое место среди всех регионов страны.
• 60,4% населения проживает в городах, 39,6% в сельской местности.
• Средний возраст 37,9 лет (в 2002 г. – 36,4 лет).
• Людей трудоспособного возраста – 61,6% (2,5 млн), старше трудоспособного возраста - 20,2% (0,8 млн), детей и подростков 18,2% (0,74 млн).
• На 1000 мужчин приходится 1139 женщин.
• 89,3% родились и выросли в республике, 10,7%, родились за пределами Башкортостана, в том числе 275 тысяч в других регионах, 150 тысяч на территории бывших советских республик и пять тысяч – в других странах мира.
• 97,4% населения проживает в индивидуальных одноквартирных или многоквартирных домах, 2,5% – в общежитиях, и 0,1% - в других жилых помещениях.
• 48,4% людей живет в домах 1971-1995 годов постройки, 25% - 1957-1970 гг., 17,6% - в домах, построенных последние 15 лет.