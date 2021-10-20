Всего вопросов 33. Ответы на них занимают примерно 10-20 минут. Отвечать на вопросы может каждый, старше 14 лет, а может один из членов семьи.



Некоторые переживают, что вся информация потом попадает «куда положено» - в ту же налоговую и та придет требовать деньги за скрытое имущество. Или полиция узнает, что мы живем не по месту регистрации, а квартиру сдаем. И потребует денег. Но посмотрите внимательно – в листах нет ни слова ни про имущество, ни про доходы, ни чья квартира. Там даже вашей фамилии нет. Иногда переписчик может спросить ваше имя для контроля работы, чтобы не опросить одного человека дважды. Но не хотите – не отвечайте, ваше право.



Официальный у вас брак или гражданский, говорите вы дома на русском или башкирском, из чего сделаны стены дома и есть ли у вас в квартире водопровод - вещи чрезвычайно важные, но не налоговой, не спецслужбам, не тем более бандитам.



Главная цель переписи - не посчитать количество людей, для этого есть базы данных полиции, налоговой и ЗАГСа. Важнее сделать срез общества, посмотреть, кто и как живет в современной республике. Национальность, знание языков, количество межнациональных браков, образование, фактическое состояние брака, время, которое тратится на дорогу до работы, количество семей, жилищные условия – ничего этого в государственных базах нет, узнать это можно только при переписи.

