Жалобы на запись к врачу и большие очереди в поликлиниках - недоработка чиновников и сезонный всплеск заболеваемости.



– От того, что я кого-то ругаю, поликлиники не станут шире и врачей в пять раз больше не будет. Но есть простые организационные моменты – дать возможность дозвониться, начать принимать пациентов по субботам, - сказал он.

