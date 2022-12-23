Глава, как известно, не очень любит рассказывать о личной жизни, но в этот раз разоткровенничался. Вот что мы узнали:
Когда колено заживет, Глава планирует вернуться в хоккей
. В футбол он больше играть не будет, хотя раньше очень любил – этот вид спорта слишком травматичный. Но смотреть футбол он продолжает, выкроил время на финал чемпионата мира.
Радий Хабиров продолжает поддерживать общение с первым президентом республики Муртазой Рахимовым
, регулярно посещает его и вообще относится с глубочайшим уважением. Муртаза Губайдуллович сейчас немного болеет.
Всей семье Хабирова нравится нефтекамский бренд HOME. «Молодцы, ребята! На мой взгляд, это росточки, которые мы должны поддерживать», - говорит Радий Хабиров. Есть у него и спортивный костюм российского бренда ZASPORT, который шьет форму для наших олимпийцев. Кстати, эта компания открывает производство в Башкирии на территории ОЭЗ «Алга» Сейчас уже вовсю идет стройка, а запустится производство в марте.
Источником своей силы считает боязнь стыда. «Еще будучи мальчишкой, я боялся подвести родителей, не хотел, чтобы мне было перед ними стыдно. Сейчас я боюсь подвести людей, которые мне доверяют. Я дорожу своим именем и не хочу, чтобы моим детям, моей супруге было за меня стыдно. Вот главный источник моей силы», - сказал он. Новый год семья Хабировых
встретит все вместе дома. Подведут итоги, подарят друг другу подарки, потом прогуляются на Советскую площадь.
Из-за плотного графика времени на детей остается мало. Самый младший называет его атай (папа по-башкирски). С Фаритом, который постарше, он разговаривает обо всем, не делая скидку на возраст.
Своему коллективу Глава пообещал, что, когда придет время, он лично организует для них бал, а пока без корпоративов. Все выпьют по бокалу шампанского и разойдутся.