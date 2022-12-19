Размер пособия по безработице определяется индивидуально и зависит от:

■ количества недель трудовых отношений (сколько недель длились трудовые отношения в течение 12 месяцев до обращения в службу занятости);

■ размера среднемесячной зарплаты по последнему месту работы;

■ причины увольнения;

■ отнесение к определенным категориям: ребенок-сирота или предпенсионер (за 5 лет до пенсии).



В 2022-2023 годах оно не может быть меньше 1 725 рублей и больше 14 710 рублей.



Для граждан, которые отработали не меньше 26 недель в течение года до обращения в службу занятости:

■ первые три месяца — 75% от среднего заработка, но не больше 14 710 рублей.

■ с третьего по шестой месяц — 60%, но не больше 5 750 рублей.



Для тех, кто работал меньше 26 недель, выплата составит 1 725 рублей в течение трех месяцев.



Для детей-сирот, которые раньше не работали и впервые признаются безработными, пособие будет назначено в размере среднемесячной начисленной зарплаты по Республике Башкортостан в течение шести месяцев.



Люди предпенсионного возраста (то есть осталось пять лет до пенсии), потерявшие работу в течение года до обращения в службу занятости, имеют право получать пособие от одного до двух лет. Период получения пособия зависит от страхового стажа:

■ если стаж не превышает 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, то период выплаты пособия составит 1 год;

■ если стаж больше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, то период выплаты пособия увеличивается на 2 недели за каждый год работы, превышающий указанный страховой стаж (например, если у мужчины стаж 26 лет, то он будет получать пособие 1 год и 2 недели).



Если человек отработал не меньше 26 недель в течение года до обращения в службу занятости, то размер пособия будет составлять 75% от среднего заработка в первые три месяца, потом четыре месяца 60%, а дальше 45%. Лимиты по наименьшей и максимальной сумме сохраняются.



Если предпенсионер (за два года до пенсии) потерял работу по причине его сокращения или ликвидации организации, то, при условии отсутствия подходящей работы и по предложению центра занятости, его могут направить на досрочную пенсию.



