В нашей стране большинство выплат и другая социальная поддержка положены только тем, кто официально зарегистрирован как безработный в центре занятости.
Например, универсальная выплата
на детей от рождения до 17 лет будет назначаться с учетом не только обеспеченности семьи, но и занятости родителей.
Официально признанному безработному назначается выплата пособия по безработице.
Также появляется возможность получить услуги, которые предусмотрены только для граждан, официально признанных безработными, например, профессиональное обучение и содействие предпринимательской деятельности
Без официального статуса безработного можно подыскать себе работу в открытом банке вакансий. Причем идти в центр занятости необязательно — все вакансии размещаются на сайте «Работа в России»
и интерактивном портале службы занятости населения Республики Башкортостан (https://rabota.bashkortostan.ru
).