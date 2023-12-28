Экспозиция Башкирии на выставке «Россия» в Москве продолжает удивлять, она будет работать до 12 апреля 2024-го. Стенд республики, площадью 124,1 кв. м в виде космического корабля
, полностью напечатан на 3D-принтере. Целых два месяца его создавали проектировщики из Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга. Концепция экспозиции - «От кочевников до беспилотников» обещает гостям яркое виртуальное путешествие, во время которого можно увидеть достопримечательности республики и ее инновационные разработки. Кстати, стенд Башкирии
уже посетил премьер-министр Михаил Мишустин, высоко оценивший проекты, реализуемые в регионе. А московский школьник Роберт, вдохновленный нашим стендом, придумал новую цифровую валюту – «мёдкоин».