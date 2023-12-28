Уходящий год был богат на события. Башкирия принимала международные форумы и высоких гостей, презентовала свои возможности, не раз становясь примером для других регионов. Экономика продолжала динамично развиваться, несмотря на санкции, некоторые показатели даже превысили среднероссийские, и это далеко не все. Собрали в одном материале самые удивительные достижения года.