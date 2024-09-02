C 2019 года банк ведет традиционную ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов при поддержке регионального отделения Русского географического общества в Башкортостане и группы орнитологов проекта «Атлас птиц города Уфы». Видеопоток идет на странице банка ВКонтакте
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За время видеонаблюдения у семьи сапсанов, живущих на крыше здания банка Уралсиб, появилось одиннадцать птенцов, два из которых вернулись в Башкирию. Зрители в прямом эфире видят период появления птенцов, их первые попытки «встать на крыло».
Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов из разных стран мира. Трансляцию запускают ежегодно примерно за неделю до вылупления птенцов, и она идет непрерывно до момента отлета птенцов из «гнезда». По окончании сезона запись наблюдений передается Башкирскому отделению Союза охраны птиц России для дальнейших орнитологических исследований.