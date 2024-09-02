Перед тем, как получить свое кольцо на лапку, у птенца фиксируют индивидуальные параметры: вес, размах крыльев, состояние оперения. Эти научные данные изучаются орнитологами, которые интересуются гнездованием хищных птиц в городе.



На крыло птенцы становятся в возрасте от 35 до 45 дней, но еще несколько недель продолжают зависеть от родителей, пока не научатся самостоятельно добывать себе корм. Гнездо молодые сапсаны покидают примерно в конце июня.



Семейство соколов-сапсанов каждую весну возвращается на крышу здания банка. Зимуют сапсаны обычно в Африке или Южной Азии, но некоторые птицы остаются и в городе. Одного сапсана постоянно наблюдают в черте Уфы.



Кстати, в столице Башкирии кроме семьи сапсанов, живущих на крыше Уралсиба, разместились гнёзда еще не менее двенадцати пар — на крышах, балконах, вышках предприятий. И только четыре пары живут в естественной среде обитания. Больше нигде в России такого количества гнездящихся сапсанов не регистрируют.