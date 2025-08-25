Официальной же датой рождения предприятия считается 1895 год, когда в Белебее был открыт винный склад №9. Одно из старейших каменных зданий города, возведенное в 1904 году, сохранилось до наших дней — дату его строительства и сегодня можно разглядеть на кирпичной кладке трубы. Предприятие стало важным экономическим звеном Уфимской губернии, оснащенным по последнему слову техники того времени. Оно имело машинное, фильтрационное, разливное отделения, а его продукция — около 150 тысяч ведер спирта в год — реализовывалась через 95 винных лавок по всему уезду.