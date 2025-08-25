ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ:
от винокурни до флагмана отрасли
Страницы из журнала "Русская водка", 1998 г.
ЛЮДИ И ДИНАСТИИ:
живая связь поколений
Шапошников Борис Михайлович.
Выстроенная за долгие годы система подготовки кадров, основанная на принципах преемственности и наставничества, стала надежным фундаментом для современных преобразований и технологического развития предприятия. Молодые специалисты, приходящие на завод, попадают в среду, где опыт ветеранов становится живым учебным пособием, а корпоративные ценности передаются от наставников к ученикам. Эта глубокая связь поколений обеспечивает не только стабильность производства, но и сохраняет тот самый «золотой фонд» профессиональных секретов и традиций качества, которые отличают продукцию завода.
СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ:
интеграция в стратегию роста
Современный этап развития начался в 2000 году с вхождением в структуру АО «Башспирт». Сегодня Белебеевский филиал — это современное производство с объемом выпуска около миллиона декалитров в год и широкой линейкой алкогольной и безалкогольной продукции, отвечающей строгим современным стандартам. Предприятие обладает аттестованной лабораторией и коллективом специалистов высокого класса.
В последние годы проведена масштабная реконструкция производственных площадей, заменено устаревшее оборудование и внедрены новые технологические линии. Это позволяет сохранять стабильное качество продукции и расширять ассортимент — от минеральной воды до настоек и бальзамов, сочетающих вековые традиции и современные технологии.
Статистика последних лет подтверждает эффективность интеграции. Продукция Белебеевского филиала поставляется в десятки регионов России и страны ближнего зарубежья, внося значительный вклад в укрепление бренда «Башспирта».