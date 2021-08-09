6 августа президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Челябинскую область и Башкирию, где провел совещание по ситуации с лесными пожарами, принял участие в церемонии запуска первой очереди завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» австрийского холдинга «Ласселсбергер», встретился с Радием Хабировым и коллективом предприятия. Мы собрали главные высказывания главы государства о нашей республике.
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- Надо поблагодарить руководителя республики за то, что он создал хорошие условия. Я сейчас разговаривал с австрийским партнером, он явно заинтересован и рассказывал о планах, а их четыре этапа, и общий объем инвестиций очень такой приличный получается – за миллиард евро. Откуда возникает большая, серьезная программа? Из доверия. Прежде всего, конечно, к тем людям, которые создают условия, в данном случае это руководство республики.
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- Башкортостан может претендовать на проведение соревнований самого высокого класса. В самое ближайшее время, знаю, должен пройти Юниорский чемпионат мира по спортивной борьбе. Уверен, что Башкортостан покажет, что он в состоянии на высоком уровне проводить такие мероприятия.
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- Очень рассчитываю, что финал национального чемпионата WorldSkills пройдет на самом высоком уровне. Башкортостан может готовить такое мероприятие и проводить. По количеству участников и по количеству компетенций, которые будут представлены в ходе этого общенационального соревнования, башкирское мероприятие будет выше даже, чем мировое первенство, которое недавно проводилось в Казани. Я не знаю, смогу я приехать или нет, но я всегда отношусь к этому, честно говорю, с большим интересом, поэтому, если удастся, конечно, постараюсь.
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- В рамках национальной программы «Культура» выделены отдельные направления по строительству и капитальному ремонту сельских клубов. Кстати говоря, Башкортостан, по-моему, здесь сформулировал свои потребности, и заявка Башкортостана, по-моему, за 300 миллионов рублей. Так что в Башкирии на селе эта работа, точно совершенно, будет продолжаться.
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- Я сейчас публично, на камеру говорю, что башкирский мед - прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен.