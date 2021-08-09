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- Очень рассчитываю, что финал национального чемпионата WorldSkills пройдет на самом высоком уровне. Башкортостан может готовить такое мероприятие и проводить. По количеству участников и по количеству компетенций, которые будут представлены в ходе этого общенационального соревнования, башкирское мероприятие будет выше даже, чем мировое первенство, которое недавно проводилось в Казани. Я не знаю, смогу я приехать или нет, но я всегда отношусь к этому, честно говорю, с большим интересом, поэтому, если удастся, конечно, постараюсь.

