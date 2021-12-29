– Какие еще шаги нужны в нашем регионе для развития любительского спорта?

– Мне кажется, что есть талантливые парни, девочки, но это все может остановиться на уровне от 13 до 15 лет, если не будет толчка, мотивации, условий. Думаю, что тренерский состав – это все! А кто у нас был – или разъехались, или ушли на пенсию, теперь у нас нет тех, кто будет воспитывать молодёжь, разжигать в них интерес. В итоге первое – это база, а база – это зал, тренер. Нужна подпитка – все не может быть за счет родителей. Может быть, надо несколько залов построить, чтобы они были в открытом доступе. У нас порой ребятам некуда зимой пойти, чтобы отработать броски.



И если вспомнить Америку – а это лучшая страна по игре в баскетбол – то там видно, что они с утра до вечера под одной лампой «колотят», их никто не останавливает, поэтому они развиваются. Это как есть шутка в фильме «Движение вверх», сборная России сыграла с уличными баскетболистами, и они их обыграли, потому что для американцев стритбол – стиль жизни. Они все свободное время проводят на площадках. У них их очень много.



Тут цепочка идет, ведь если нет профессиональной команды в своем городе, то потом в этом городе некому оставаться, чтобы тренировать. Люди же ведут за собой поколения. Не хочу никого обидеть, но самое главное, что многие тренеры работают за копеечные суммы. Однозначно, что нужно увеличивать их зарплаты. Настоящий тренер с утра до вечера на работе, для результата нужно жить спортом, а когда получаешь за это от 15 до 25 тысяч рублей в месяц, то люди начинают искать себя в чем-то другом. У всех же есть семьи.

