Супруги Мазиловы из Туймазов свой первый бизнес открыли еще 11 лет назад, это были детские аттракционы, потом Елена и Дмитрий постепенно ушли в сторону общепита. Сначала это была точка по продаже шаурмы, потом кафе, еще одно.
«В самом начале повар, на которого мы возлагали большие надежды, работать не захотел. Чтобы не закрыться, сами начали готовить шаурму, поочередно вставая за стойку. Со временем у нас появились наемные работники, надежный компаньон, а нынче – лучший друг. Но тот опыт – работать во всех открываемых нами точках общепита – мы применяем по сегодняшний день. Во-первых, так мы узнаем, насколько комфортны рабочие места, нравится ли наша еда посетителям, чего не хватает в меню. Во-вторых, мы в любое время можем подменить любого заболевшего сотрудника, и его отсутствие никак не скажется на работе», - рассказывают они «Туймазинскому вестнику».
В этом году семье удалось реализовать еще один проект - кафе корейской кухни «Чимин». Они сходили с ним на «Предпринимательский час», бизнес-шериф Ирина Токарева грамотно объяснила, что и как нужно сделать, администрация помогла оформить документы и компания получила вдобавок к своим сбережениям 500 тысяч рублей.
«Люблю корейские сериалы, вижу, насколько эта культура интересна молодежи. Подростки хорошо знают не только актеров, певцов, но и в корейской кухне разбираются. Мы очень рассчитывали, что проект станет успешным, и не ошиблись. В первые дни был такой ажиотаж! Люди на улице ждали, когда освободятся места. Сейчас видим некоторый спад, но не отчаиваемся – в любом бизнесе бывают такие периоды. Мы используем это время, чтобы обновить меню, занимаемся благоустройством. Вот сейчас пригласили шеф-повара из Москвы. Он помогает нам расширить ассортимент корейских блюд», - рассказывает Елена Мазилова
.