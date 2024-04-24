С 2019 года по поручению Радия Хабирова во всех администрациях городов и районов Башкирии ввели должность заместителей глав по предпринимательству, в быту их называют «бизнес-шерифы». Они занимаются помощью бизнесу: кому помещение найти, кому земельный участок помочь оформить, а кого морально и материально поддержать, чтобы открыть свое дело и однажды стать миллионером.

