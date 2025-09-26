Исполнить обещание по разным причинам удалось только через четыре года, вместе с выходом второй части трилогии. В первых версиях сказка называлась «Оленькин цветочек», автор уточнял, что эту сказку он в детстве слышал от служившей у них в доме ключницы Пелагеи.



Аксакова иногда обвиняют, мол, переписал французскую сказку. Исследователи нашли исходники: еще за 30 лет до рождения писателя вышел русский перевод французской сказки мадам Жанны-Мари Лепренс де Бомон «Красавица и зверь», которая в свою очередь – вольный пересказ новеллы 18+ мадам Габриэль-Сюзанн де Вильнёв с аналогичным названием. В мировой литературе огромное количество примеров, когда сюжет перетекает из одной книги в другую, приобретая новую самобытность и дух. Сравните оригиналы (а не критику в интернете) и вы увидите, насколько произведения отличаются друг от друга. «Аленький цветочек» самобытное произведение и любимая сказка миллионов детишек.



Интересна и дальнейшая судьба внученьки Оленьки – во взрослом возрасте она открыла в Белебее, где у Аксаковых было имение, кумысолечебницу, которая работает до сих пор.



Кстати, легендарный спектакль «Аленький цветочек» Театра имени Пушкина входит в Книгу рекордов России как «самый продолжительно идущий детский спектакль». Премьера состоялась 30 декабря 1950 года. В январе 2011 года был сыгран в 4000-й раз. За время существования постановки её посмотрели более 3 миллионов зрителей.