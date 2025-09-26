В Башкирии открывается ХXXV Международный Аксаковский праздник, к этому важному событию мы собрали для вас интересные факты из жизни выдающегося русского писателя, который родился и вырос в Уфе.
1. У Аксакова было 11 детей
Сергей Аксаков родился в 1791 году в семье прокурора из небогатого, хотя и старинного рода и дочери крупного уфимского чиновника. Сергей Тимофеевич никогда не имел крепкого здоровья, с юношеских лет он страдал эпилепсией, а после пятидесяти у него еще начались проблемы со зрением, которые в поздние годы стали особенно мучительными. Последние годы жизни он не мог работать самостоятельно и надиктовывал сочинения дочке Вере.
Тем не менее это не помешало ему стать отцом 11 детей: семь дочек и четыре сына. Что важно, все от одной жены – Ольги Заплатиной, дочери генерала, прежде служившего под началом Суворова. К сожалению, четверо умерли в младенчестве, а сын Михаил погиб в подростковом возрасте. Дети Аксакова стали известными людьми. Например, старший сын Константин был публицистом, историком, возглавлял русских славянофилов и был идеологом славянофильства. Второй сын Григорий стал первым губернатором только что образованной Уфимской губернии, а потом его перевели поднимать Самарскую губернию.
2. Музей Аксакова – это дом его деда
Многие были в мемориальном доме-музея Аксакова, который находится в Уфе на улице Расулева. Памятник деревянной архитектуры конца XVIII века принадлежал Николаю Зубову – деду писателя. Николай Степанович работал коллежским советником, это высокий чиновничий чин, в современной иерархии примерно как полковник в армии. Недалеко от Уфы у него было имение, которое назвали в честь хозяина. Это то самое село Зубово в стороне аэропорта. Будущий писатель родился неподалеку, дом его родителей стоял около современного входа в аксаковский парк со стороны ул. Пушкина (где колонны), но он сгорел в 1821 году.
В доме деда маленький Сережа прожил до четырех лет (потом семья переедет в современную деревню Старые Киешки Кармаскалинского района). Дом на горе, первая рыбалка, первые детские печали и радости – обо всем этом много позже он напишет в своей повести «Детские годы Багрова-внука».
В советское время тут была библиотека. С началом массовой застройки дом хотели снести, но его отстояли краеведы. В 1991 году, к 200-летию со дня рождения писателя, в здании торжественно открыли музей. В обзорах «Самые мистические места Уфы» нередко пишут, что «в музее нередко можно услышать, как по ночам бродит привидение дедушки великого писателя».
3. «Аленький цветочек» изначально назывался «Оленькин»
Главное место в литературном наследии Сергея Аксакова занимают «Семейная хроника и воспоминания». Родственники писателя возражали, чтобы про их семейные тайны рассказывали на всю страну в книге, поэтому он изменил некоторые имена и фамилии. Так Аксаковы стали Багровыми. Стоит отметить, что меры предосторожности не особенно помогли, литературные критики быстро поняли и расписали, кто есть кто.
Надо сказать, что Сергей Тимофеевич был уже немолодым человеком и в прямом смысле этого слова дедом. Однажды дедушка Сережа пообещал своей внучке Оленьке (дочке сына Григория) подарить ей через год сказку. Он даже стихотворение написал:
«Если Бог даст силы, ровно через год Оле, внучке милой, дедушка пришлет Книжку небольшую и расскажет в ней Про весну младую, про цветы полей, Про малюток-птичек, про гнездо яичек, Бабочек красивых, мотыльков игривых, Про лесного Мишку, про грибочек белый - И читать день целый станет Оля книжку…»
В центре та самая Оленька, которой Сергей Тимофеевич написал сказку.
Авторство: Абрамцево (музей-заповедник).
Исполнить обещание по разным причинам удалось только через четыре года, вместе с выходом второй части трилогии. В первых версиях сказка называлась «Оленькин цветочек», автор уточнял, что эту сказку он в детстве слышал от служившей у них в доме ключницы Пелагеи.
Аксакова иногда обвиняют, мол, переписал французскую сказку. Исследователи нашли исходники: еще за 30 лет до рождения писателя вышел русский перевод французской сказки мадам Жанны-Мари Лепренс де Бомон «Красавица и зверь», которая в свою очередь – вольный пересказ новеллы 18+ мадам Габриэль-Сюзанн де Вильнёв с аналогичным названием. В мировой литературе огромное количество примеров, когда сюжет перетекает из одной книги в другую, приобретая новую самобытность и дух. Сравните оригиналы (а не критику в интернете) и вы увидите, насколько произведения отличаются друг от друга. «Аленький цветочек» самобытное произведение и любимая сказка миллионов детишек.
Интересна и дальнейшая судьба внученьки Оленьки – во взрослом возрасте она открыла в Белебее, где у Аксаковых было имение, кумысолечебницу, которая работает до сих пор.
Кстати, легендарный спектакль «Аленький цветочек» Театра имени Пушкина входит в Книгу рекордов России как «самый продолжительно идущий детский спектакль». Премьера состоялась 30 декабря 1950 года. В январе 2011 года был сыгран в 4000-й раз. За время существования постановки её посмотрели более 3 миллионов зрителей.
4. 10 лет был цензором
Широкой публике сейчас Аксаков известен как писатель, но в свое время он был прежде всего государственным служащим, то есть чиновником, работавшим в цензуре. Более 10 лет он вычитывал московские журналы на «крамолу» и художественное качество текстов, после был одним из первых в России литературных и театральных критиков и даже был директором межевого института. После смерти отца он получил солидное наследство, землю и крепостных, занялся хозяйственными делами и своим ухудшающимся здоровьем.
5. Именем Аксакова назвали даже кратер на Меркурии
Биография Аксакова плотно связана также с Москвой, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областями, но исторически так сложилось, что центром сохранения его культурного наследия стала его родина – Башкортостан. С 1991 года в Уфе и родовом имении Аксаковых в селе Надеждино Белебеевского района ежегодно проходят международные «Аксаковские дни», а с 1992 – вручается Аксаковская премия, его именем названы музеи, парки, улицы, школы и санатории, осенью 2023 года в Уфе открыли после реконструкции обновленный и переосмысленный Сад Аксакова, готовится капитальный ремонт его музея в Уфе. Кстати, именем Аксакова даже назван кратер на Меркурии. Его диаметр составляет 174 километра. Его название было утверждено Международным астрономическим союзом в 2012 году.
Этот кратер на Меркурии назван в честь великого уфимского писателя. Фото - NASA.