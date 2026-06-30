Викторина
10 нескучных вопросов
про гербы Башкирии
170 лет назад куницу утвердили символом города. Собрали для вас 10 нескучных вопросов про гербы других городов. Кто отгадает все, получит щит с огненным, золотым или серебряным конем.
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1. Начнем с простого. Какой город, согласно легенде, спасли гуси и благодарные потомки поместили птицу на герб?
Ну что вы, нет, нет! Пробуйте еще.
Да! На самом деле это просто красивая городская легенда, а герб городу в честь большого количества птиц присвоила Екатерина II.
Рим – точно, Чишмы – спорно.
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2. Какой город или район у нас символизирует дуб?
Нет, ну что вы, подумайте еще.
Да! Согласно обоснованию, это аллегория на легенду о местном жителе Табанае и девяти его сыновьях.
Нет такого района. 😂😂😂
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3. У одного из городов Башкирии одно время было два герба, в том числе вот такой, с лошадкой. Что за город такой?
Да! В 1730 году у нашего города был герб с куницей и белой лошадью, бегущей по зеленой траве. Но новый вариант не прижился и в итоге остался только на знаменах гарнизонного полка.
Логично, но неправильно.
Было! Было! Мы точно знаем.
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4. Жители какого города получили от императрицы герб с золотым колчаном и с серебряными стрелами за то, что были прекрасными воинами и «не раз привлекались к военной службе, особенно для походов в Пруссию и другие страны…»
Ничего вы не знаете.
Нет-нет, подумайте еще.
Точно! Это – Белебей!
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5. В какой город мишка принес кайло и фонарь?
Да. До прихода строителей-основателей города в этих лесах хозяином был медведь. Поэтому центральный персонаж герба – он.
Ну что вы, какие еще шахты Шакши.
Тепло, но не горячо.
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6. «В зелени – золотой восстающий сурок-байбак в пол-оборота» – о символе какого района идет речь?
Да, вам кажется. Подумайте еще.
Тепло, очень тепло, но неправильно.
Точно! Больше всего сурков-байбаков водится в Бижбулякском районе. Там даже памятник им поставили.
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7. Это юрта, лошадь и пиала с кумысом. О каком районе идет речь?
Да! Три символа башкирского народа означают главную ценность для каждого человека: семья, родной очаг, малая родина, Отчизна.
Нет, там на гербе степной орел и хлебный колос.
Нет, там журавль с золотым клювом.
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8. Мирный атом, окруженный золотым оливковым венком – о ком речь?
Конечно, Агидель.
Нет, но там рядышком.
Нет, вы, наверное, неместный.
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9. Герб-загадка. Тут и солнце, и горы, и, кажется, река… О ком речь?
Красивая версия, но нет.
Да, и герб района – настоящий ребус! Почитайте, кому интересно, там много загадок.
Да неужели?
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10. «Золотой крылатый конь олицетворяет мечту о процветании родного края, а могучий дуб – могущество, борьбу и победу, прочность народа». О каком районе речь?
Да, именно так!
Тепло, очень тепло, но неправильно.
Тепло, очень тепло, но неправильно
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Ну ничего, ничего, будет и на вашей
улице большой праздник
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Хороший результат! Еще чуть-чуть – и будет твердая «пятерка».
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Очень хороший результат! Но до почетного «щита» нужно немного
подтянуться!
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Вы великий геральдист! Вот вам щит с серебряным конем
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Вы великий геральдист! Вот вам щит с золотым конем
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Вы великий геральдист! Вот вам щит с огненным конем
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