Викторина
10 нескучных вопросов
про гербы Башкирии
170 лет назад куницу утвердили символом города. Собрали для вас 10 нескучных вопросов про гербы других городов. Кто отгадает все, получит щит с огненным, золотым или серебряным конем.
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1. Начнем с простого. Какой город, согласно легенде, спасли гуси и благодарные потомки поместили птицу на герб?
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2. Какой город или район у нас символизирует дуб?
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3. У одного из городов Башкирии одно время было два герба, в том числе вот такой, с лошадкой. Что за город такой?
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4. Жители какого города получили от императрицы герб с золотым колчаном и с серебряными стрелами за то, что были прекрасными воинами и «не раз привлекались к военной службе, особенно для походов в Пруссию и другие страны…»
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5. В какой город мишка принес кайло и фонарь?
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6. «В зелени – золотой восстающий сурок-байбак в пол-оборота» – о символе какого района идет речь?
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7. Это юрта, лошадь и пиала с кумысом. О каком районе идет речь?
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8. Мирный атом, окруженный золотым оливковым венком – о ком речь?
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9. Герб-загадка. Тут и солнце, и горы, и, кажется, река… О ком речь?
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10. «Золотой крылатый конь олицетворяет мечту о процветании родного края, а могучий дуб – могущество, борьбу и победу, прочность народа». О каком районе речь?
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Ну ничего, ничего, будет и на вашей
улице большой праздник
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Хороший результат! Еще чуть-чуть – и будет твердая «пятерка».
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Очень хороший результат! Но до почетного «щита» нужно немного
подтянуться!
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Вы великий геральдист! Вот вам щит с серебряным конем
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Вы великий геральдист! Вот вам щит с золотым конем
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Вы великий геральдист! Вот вам щит с огненным конем
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