Что гости «Китап-Байрама» говорят про книжный фестиваль в Уфе

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«Книжная ярмарка «Китап-Байрам» — это лучший ответ тем, кто говорит, что к 2030 году книг в бумажном варианте не должно быть. Как вы обойдётесь без букваря, без азбуки, как вы обойдётесь без богослужебных книг? Книга — это наш лучший друг. Лучше читать в бумажном варианте, конечно. А писать, знаете, как приятно? Я вот жду всегда, когда моя книга выйдет: это как ребёнок, которого ты вынашивал, родил, и потом вот листаешь эти листочки, трогаешь, они шуршат. Поэтому это ощущение ничем незаменимое, это не тыкать пальцем в экран. А самые первые и главные книги — это Библия и Коран».