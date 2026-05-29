Что гости «Китап-Байрама» говорят про книжный фестиваль в Уфе
Участники масштабной книжной ярмарки делятся своими впечатлениями от праздника
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«Из Уфы всегда улетаю с хорошим настроением. Приятно видеть, какое внимание глава Башкирии Радий Хабиров уделяет писателям. Главам регионов и ответственным на местах за культуру, печать, СМИ, если будут в Уфе, рекомендовал бы посетить Дом писателей Башкортостана. Потому что это не только жемчужина старой Уфы (Дом Поликарпова, ХIX в.), но и пример того, как надо работать с писательским сообществом».
Владимир Мединский, помощник Президента России, председатель – первый секретарь Союза писателей РФ.
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«Побывал на открытии четвертой международной ярмарки «Китап-Байрам» в Уфе. И чего ж здесь только нет! Все шатры и прилавки обойти, разумеется, не удалось, задержался около уникальных войлочных книг, настоящее произведение башкирских мастеров народных промыслов. А сколько детских изданий! Я сам приобрёл несколько книг для своего пятилетнего сына, который уже умеет читать. Собственно, для меня этот праздник начался еще накануне, когда Альфия Каримова, дочь классика башкирской литературы Мустая Карима, подарила мне сборник стихов отца. Принято с благодарностью, с огромной, огромной благодарностью!»
Сергей Безруков, народный артист России и Башкортостана.
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«Книжная ярмарка «Китап-Байрам» — это лучший ответ тем, кто говорит, что к 2030 году книг в бумажном варианте не должно быть. Как вы обойдётесь без букваря, без азбуки, как вы обойдётесь без богослужебных книг? Книга — это наш лучший друг. Лучше читать в бумажном варианте, конечно. А писать, знаете, как приятно? Я вот жду всегда, когда моя книга выйдет: это как ребёнок, которого ты вынашивал, родил, и потом вот листаешь эти листочки, трогаешь, они шуршат. Поэтому это ощущение ничем незаменимое, это не тыкать пальцем в экран. А самые первые и главные книги — это Библия и Коран».
Павел Астахов, общественный деятель, телеведущий, писатель, заслуженный юрист России.
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«Я всегда приезжаю в Башкортостан с большой радостью. Для меня это родная республика. У вас живут замечательные люди. Буду и дальше прославлять республику, которая богата своей природой, своими достижениями во всех сферах жизни, но в первую очередь своими трудолюбивыми, талантливыми и творческими людьми».
Анита Цой, народная артистка России и Башкортостана, певица, композитор.
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«Мы представляем более 20 издательств Республики Беларусь, привезли 1100 наименований книг, общим весом 2,5 тонны. Самое яркое издание – это книга о нашем главе государства Александре Лукашенко. В прошлом году эту книгу я вручал Главе Башкортостана. В этом году еще у нас очень интересная книжка о традиционном белорусском костюме. Всегда интересны путеводители по Республике Беларусь. Вот уникальная книжка – 2000 рецептов блюд из картофеля – все, что можно только изобрести».
Дмитрий Макаров, председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок в СНГ.
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«Для меня, как для автора, родившегося и выросшего в Уфе, книжная ярмарка «Китап-Байрам» – настоящее культурное событие, пропитанное атмосферой любви к книгам. Отрадно, что интерес к таким мероприятиям не иссякает – наша выставка является самой посещаемой среди региональных. В ярмарке принимают участие много авторов – каждый со своей уникальной вселенной. В этом году увидела свет моя третья книга «Когда зацветут яблони», и личное общение с читателями и подписчиками составляет для меня одну из главных ценностей такого мероприятия».
Алсу Идрисова, автор книжных сериалов, педагог, психолог и блогер из Уфы.
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«Мы участвуем уже третий год подряд. Нам здесь очень нравится, потому что в Башкортостане живёт более 100 тысяч марийцев. Вот сегодня, еще до открытия у нас уже был покупатель, который разговаривает на марийском языке, и он целую охапку книг успел купить. Это очень приятно. Мы приезжаем не только продавать или выставляться, мы ещё едем сюда увидеть своих марийцев, с ними разговаривать, пообщаться по душам. Они приходят и мы разговариваем на родном языке».
«Уфа всегда славилась гостеприимством. В этом году спасибо организаторам – они провели работу над ошибками. Это ценно. Все безупречно. Уфимцы читающие! Мы много ездим по Уралу, Сибири – столица Башкирии лидирует по этому показателю».