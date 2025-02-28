Богатеем с нейросетями. Тридцать полезных финансовых привычек от искусственного интеллекта

Комментарий эксперта

«Советы действительно дельные. Если мы хотим получить краткий список рекомендаций, то это именно он. Я бы добавила еще пару моментов. Например, «Избегайте кредитов, особенно кредитных карт. Финансовая грамотность – это не только инвестиции и накопления, это еще и грамотное управление долгами».

А также: «Каждый раз, намереваясь вложить деньги, взять заём или кредит, проверяйте финансовую организацию на сайте Банка России cbr.ru или по горячей линии – тел. с моб. 300».

Важно еще и то, что советы, даже дельные, часто так и остаются в статусе знаний, часто не переходят в действия. Поэтому мало знать, надо делать.

Ну и хотелось бы также посмотреть на советы нейросетей о том, как человеку можно избежать мошенников. Сейчас это тоже важный элемент финансовой грамотности».