Богатеем с нейросетями. Тридцать полезных финансовых привычек от искусственного интеллекта
В борьбу за финансовую грамотность подключился искусственный разум. По нашей просьбе популярные нейросети сформулировали самые полезные финансовые привычки, которые помогут сэкономить и приумножить капитал. Алиса 5gpt, GPT-4 и DeepSeek выдали нам по 20 вариантов. Схожие советы мы убрали или объединили в один. Вот что у нас получилось.
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
  • Привычка № 1.
    Вести бюджет
    Записывайте доходы и расходы, чтобы понимать, куда уходят деньги.
  • Привычка № 2.
    Пересматривать расходы
    Регулярно анализируйте, на чем можно сэкономить без ущерба качеству жизни. Например, пересмотрите подписки, тарифы на связь и интернет, страховки и другие регулярные платежи, чтобы найти возможности для экономии.
  • Привычка № 3.
    Ставить краткосрочные и долгосрочные финансовые цели
    Например, накопить на отпуск и создать капитал.
  • Привычка № 4.
    Откладывать минимум 10% дохода
    Эта привычка со временем позволит сформировать капитал.
  • Привычка № 5.
    Создать резервный фонд
    На случай форс-мажора в запасе должна быть сумма, чтобы прожить три-шесть месяцев.
  • Привычка № 6.
    Использовать правило 24 часов
    Перед крупной покупкой подождать сутки, чтобы избежать импульсивных трат.
  • Привычка № 7.
    Планировать повседневные покупки
    Перед походом в супермаркет составляйте список и следуйте ему в магазине.
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
  • Привычка № 8.
    Сравнивать цены
    Благодаря приложениям сейчас несложно найти товар со скидкой или по акции.
  • Привычка № 9.
    Планировать крупные покупки
    Создайте специальный календарь крупных покупок, откладывайте деньги и покупайте необходимые товары в удобный момент. Например, во время акции или сезонных распродаж.
  • Привычка № 10.
    Возвращать часть потраченных денег
    Пользуйтесь кешбэком и бонусными программами. Не игнорируйте выбор любимых категорий – выгода может быть весьма ощутимой.
  • Привычка № 11.
    Отказаться от ненужных подписок
    Периодически проводите ревизию действующих подписок и услуг. Например, вы не пользуетесь онлайн-кинотеатром, но каждый месяц отдаете несколько сотен рублей за абонентскую плату.
  • Привычка № 12.
    Не брать потребительские кредиты
    Кредит – это двойная трата.
    Единственные кредиты, которые считаются целесообразными при грамотном подходе - это ипотека и кредит на образование. Инвестиции однозначно должны быть исключительно из накопленных средств отдельно от «финансовой подушки».
  • Привычка №13.
    Использовать автоплатежи
    Настройте автоплатежи по счетам и кредитам, чтобы избежать просрочек и штрафов.
  • Привычка № 14.
    Покупать качественные вещи
    Выбирайте товары, которые прослужат дольше, и даже с разницей в цене вы останетесь в плюсе.
  • Привычка № 15.
    Избегать показного потребления
    Не всегда экономически оправдано доказывать окружающим свой статус.
  • Привычка № 16.
    Избегать lifestyle inflation
    Не увеличивайте расходы пропорционально росту дохода. Вместо этого направляйте дополнительные деньги на сбережения и инвестиции.
  • Привычка № 17.
    Не тратить эмоционально
    Не используйте шопинг как способ справиться со стрессом или плохим настроением. Найдите альтернативные способы расслабления.
  • Привычка № 18.
    Платить наличными
    Психологически сложнее тратить наличные деньги, чем расплачиваться картой.
  • Привычка № 19.
    Экономить на комиссиях
    Выбирайте банки и финансовые услуги с низкими комиссиями за обслуживание и переводы.
ИНВЕСТИЦИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ
  • Привычка № 20.
    Искать новые источники дохода
    Ищите подработку, запускайте новые проекты, получайте дополнительные навыки, которые позволят увеличить доход.
  • Привычка № 21.
    Зарабатывать на повседневных тратах
    Выберите счет с процентом на ежедневный остаток для размещения денег, которые тратятся в течение месяца.
  • Привычка № 22.
    Автоматизировать сбережения
    Настройте автоматические переводы на сберегательный счет или инвестиционный счет сразу после получения дохода. Также можно выбрать вариант небольшого отчисления с каждой покупки.
Комментарий эксперта
Гульназ Абузарова,
директор департамента финансовой грамотности Финцентра РБ

«Советы действительно дельные. Если мы хотим получить краткий список рекомендаций, то это именно он. Я бы добавила еще пару моментов. Например, «Избегайте кредитов, особенно кредитных карт. Финансовая грамотность – это не только инвестиции и накопления, это еще и грамотное управление долгами».

А также: «Каждый раз, намереваясь вложить деньги, взять заём или кредит, проверяйте финансовую организацию на сайте Банка России cbr.ru или по горячей линии – тел. с моб. 300».

Важно еще и то, что советы, даже дельные, часто так и остаются в статусе знаний, часто не переходят в действия. Поэтому мало знать, надо делать.

Ну и хотелось бы также посмотреть на советы нейросетей о том, как человеку можно избежать мошенников. Сейчас это тоже важный элемент финансовой грамотности».

  • Привычка № 23.
    Разбираться в инвестициях
    Изучайте различные варианты инвестирования.
  • Привычка № 24.
    Диверсифицировать вложения
    Не храните все деньги в одном проекте.
  • Привычка № 25.
    Инвестировать регулярно
    Лучше вкладывать понемногу, но постоянно.
  • Привычка № 26.
    Помнить про сложный процент
    Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше заработаете.
  • Привычка № 27.
    Избегать сомнительных схем
    Быстрый заработок – первый признак опасности потери денег.
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
  • Привычка № 28.
    Повышать финансовую грамотность
    Без знаний о финансах сложно держать их в порядке.
  • Привычка № 29.
    Общаться с финансово грамотными людьми
    Окружение влияет на мышление.
  • Привычка № 30.
    Помогать
    Уделяйте часть своих доходов благотворительности. Это не только помощь другим, но и формирование осознанного отношения к деньгам.
Эксперты и редакция сошлись во мнении, что нейросети предложили действительно работающие решения по оптимизации финансов. Поэтому можно смело выбирать и внедрять наиболее подходящие вашей позиции привычки. И тогда мечты о море и регулярном пассивном доходе станут целями, а затем и реальностью.

Текст: Станислав Шахов.

Фото: ИА «Башинформ», Валерий Шахов, Олег Яровиков.

Верстка: Валерия Любина.

28.02.2025 г.