Прямой рейс из Уфы в Минск – катализатор, то есть ускоритель дружбы. Раньше приходилось добираться с пересадкой через Москву, это дороже и дольше. А так – четыре часа и ты в Минске. Пока самолет летает туда-обратно раз в неделю, скоро запустится второй рейс. Напомним, никакой визы для посещения не нужно, можно даже не брать с собой загранпаспорт – вас пустят по российскому. А с марта 2025 года операторы отменяют между странами роуминг.