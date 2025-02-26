От РБ в РБ
с любовью
Азбука башкирско-белорусской дружбы
Беларусь – один из важнейших партнеров Башкирии, за несколько лет мы нашли много общих интересов, где налаживаем взаимовыгодное экономическое и культурное сотрудничество. Представляем наш спецпроект – Азбука башкирско-белорусской дружбы. Мы собрали в ней самые важные и интересные точки соприкосновения. В ней пока заполнены не все буквы – мы будем дополнять и обновлять проект по мере дальнейшего развития отношений.

«Амкодор» – крупнейший пока проект совместного сотрудничества республики и белорусского холдинга – завод в Уфимском районе. Предприятие выпускает востребованные у фермеров зерноочистительно-сушильные комплексы для послеуборочной обработки зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур. Уже идет строительство второго завода «Амкодор-Алга», который будет выпускать 16 наименований дорожно-строительной техники.

Балтика. В республике все знают: хочешь посмотреть, как живут белорусы – поезжай в Балтику. Это село в Иглинском районе, где на протяжении нескольких веков компактно проживают и хранят свои традиции белорусы. Сюда непременно возят туристов – гостей района, а местный национально-культурный центр белорусов Башкортостана «Спадчына» проводит праздники, творческие вечера и мастер-классы.

Герои. У наших народов много общих героев. В годы Великой Отечественной войны в небе храбро бился белорус из Башкортостана, лётчик-штурмовик, маршал авиации, Герой Советского Союза Иван Пстыго, а уроженец Благовещенска партизан Николай Киселев, известный как «башкирский Шиндлер», вывел с оккупированной территории и спас от смерти более 200 стариков, женщин и детей – жителей белорусской деревни Долгиново.

Долголетие. Проект «Башкирско-белорусское долголетие» помогает пожилым жителям Башкирии побывать в Беларуси, существенную часть расходов берет на себя республика. Пенсионерам показывают старинные замки, заводы, где делают тракторы «Беларус» и конфеты «Коммунарка», знаковые места, связанные с событиями Великой Отечественной войны, и другое. В планах запустить такой же проект для приезда белорусских пенсионеров в нашу республику.
«Наши возможности вы знаете. Нам с вами комфортно и очень выгодно сотрудничать, потому что ваша республика — европейский центр Российской Федерации».
— Александр Лукашенко – Радию Хабирову на встрече в Минске.

Зубры из Беловежской пущи переехали жить в Кугарчинский район. Это научный эксперимент по восстановлению утраченной когда-то популяции благородных животных. В Башкирии звери чувствуют себя прекрасно и даже обзавелись потомством. Парк, где они живут, стал излюбленным местом у туристов.

«Искож» из Нефтекамска – один из пионеров башкирско-белорусской дружбы, больше 30 лет поставляет материалы обивки, полотно трикотажное, напольные покрытия для автомобилей и другую продукцию на восемь крупных предприятий Беларуси. Среди них — «БЕЛАЗ», минский завод гражданской авиации № 407, предприятие «Акустикмаш».

«Коминтерн». Один из самых популярных производителей качественной деловой одежды, чьи костюмы носят многие министры, руководители регионов Беларуси, открыл в Уфе фирменный магазин. Впереди возможная кооперация и локализация производства. Например, для пошива школьной формы.
Республика Беларусь – наш главный партнер. Не только внешнеэкономический, у нас очень всестороннее сотрудничество также в области культуры, гуманитарной, социальной сферы. Санкции повлияли неожиданным образом: мы стали еще ближе, мы стали еще эффективнее. Только в рамках промышленной кооперации уже появилось более 350 наименований различных изделий. Эта продукция формируется за счет совместного труда предприятий Башкортостана и Беларуси. То есть мы спокойно и уверенно выполняем задачу по импортозамещению.
— Радий Хабиров в интервью «Спутник.Беларусь».

Миллиард долларов – перспективный объем товарооборота между двумя республиками. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко по итогам участия в международном форуме «Беларусь – Башкортостан». За пять лет наш товарооборот вырос с 217 до 315 миллионов долларов, так что работать еще много.

«Освей» – российско-белорусский 19-местный самолёт, который сейчас разрабатывают ведущие предприятия. Первый опытный борт должен подняться в воздух через два года – в 2027-м. Башкирия тоже принимает участие – к разработке подключают опыт и мощности УУНиТ.

Прямой рейс из Уфы в Минск – катализатор, то есть ускоритель дружбы. Раньше приходилось добираться с пересадкой через Москву, это дороже и дольше. А так – четыре часа и ты в Минске. Пока самолет летает туда-обратно раз в неделю, скоро запустится второй рейс. Напомним, никакой визы для посещения не нужно, можно даже не брать с собой загранпаспорт – вас пустят по российскому. А с марта 2025 года операторы отменяют между странами роуминг.

Сельскохозяйственная и коммунальная техника из Беларуси – качественная и неприхотливая, ее очень хвалят. Их купили много, поэтому будут формировать и открывать сервисные центры, работа в этом направлении уже идет. Скоро в республике начнется сборка гусеничных тракторов от Минского тракторного завода.

Троллейбус «Горожанин» – пример удачного сотрудничества между Минским автозаводом и Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. За троллейбусом выстроилась очередь покупателей. Такая большая, что Башкортостан даже не может встать в нее и купить, поскольку уже контракты заключены ранее. Сейчас стоит задача существенно увеличить производство комплектующих, чтобы сборка из башкортостанских компонентов была более глубокой, а во-вторых – наладить производство большего количества троллейбусов. Чтобы всем точно хватило.

Футбольные клубы давно наладили обмен и аренду игроков друг у друга. По данным на февраль 2025 года, в составе «Уфы» три белорусских игрока: полузащитники Артём Гуренко и Валерий Бочеров, а также нападающий Владислав Ложкин. Еще один белорус Роман Пасевич полтора года играл за «Уфу», стал любимчиком публики, а потом перешел в «Сочи».

Химическая промышленность составляет львиную долю экспорта в Беларусь. Например, летом 2024 года компания «Евнат» из Башкирии заключила договор с белорусской нефтехимической компанией «Нефтебитумный завод» о разработке и поставке оборудования для стабилизации состава битумов на сумму более 30 млн рублей, Ишимбайский завод катализаторов сейчас активно поставляет их в Беларусь, а группа компаний ЕСМ-Станкомонтаж планирует создать на территории свободной экономической зоны «Витебск» в Беларуси свое дочернее предприятие.

Шоколад, молочная и кисломолочная, мясная продукция из Беларуси очень популярны в Башкирии, точки их продажи работают более чем в 80 магазинах республики. «Мы специально открывали эти магазины, договаривались с нашими сетевыми компаниями, которые давали возможность белорусским продуктам быть на прилавке, и они уже завоевали свой авторитет, свое признание», – говорил в интервью Радий Хабиров.

Ярмарки продукции из Беларуси – пользуются в городах республики большим спросом. Сейчас идет работа, чтобы в Уфе открыли большой Торговый дом Республики Беларусь, где по этажам продают продукцию той или иной области. Для этого республика готова предоставить земельный участок, оказать содействие во всех вопросах. Одним словом, Башкортостан широко открывает двери для белорусской продукции.
Текст: Станислав Шахов.
Верстка: Валерия Любна.
26.02.2025 г.