Республика Беларусь – наш главный партнер. Не только внешнеэкономический, у нас очень всестороннее сотрудничество также в области культуры, гуманитарной, социальной сферы. Санкции повлияли неожиданным образом: мы стали еще ближе, мы стали еще эффективнее. Только в рамках промышленной кооперации уже появилось более 350 наименований различных изделий. Эта продукция формируется за счет совместного труда предприятий Башкортостана и Беларуси. То есть мы спокойно и уверенно выполняем задачу по импортозамещению.