Молодежь все реже выбирает карьеру в сельском хозяйстве. БашГАУ совместно с Консорциумом аграрных вузов «АгроБиоТех-Инновации» хочет изменить эту тенденцию, совершенствуя и внедряя образовательные программы в тесной интеграции с наукой и запросами потенциальных работодателей. Университет ставит цель: к 2030 году 85% выпускников должны трудоустраиваться в АПК.



Для достижения этой цели разработана и предлагается новая образовательная модель «АгроБиоТех - Образование: первые два курса - освоение базовых универсальных компетенций и самоопределение студента в специализации. На третьем курсе они должны проходить общую, а к пятому - профессиональную специализацию, освоение практических навыков. Индивидуальный модуль на 3-5 курсах предполагает приобретение уникальных навыков в выбранной профессии, цифровых компетенций, получение студентом второй узкой квалификации. Предлагается сделать отдельные модули по специализациям: селекция и генетика в растениеводстве; цифровизация технологических процессов в АПК; селекция и генетика в животноводстве. Новая концепция агрообразования получила положительную оценку академического и профессионального сообщества.



Новый формат образования вписывается в те изменения, которые происходят в сфере образования, и он будет внедрён не только в БашГАУ, но и в других аграрных вузах страны. Университет планирует реализацию сетевых моделей образовательных программ с 13 российскими и 2 зарубежными вузами, используя модульно-компетентностный формат, обеспечивающий гибкость и адаптивность к меняющимся потребностям рынка. В целях повышения доступности востребованных учебных курсов, входящих в образовательные программы «АгроБиоТех-Образование» осуществляется разработка массовых онлайн-курса, электронных образовательных ресурсов, внедрение гибридных и смешанных форматов обучения. Новые программы позволяют развить также необходимые лидерские качества и навыки командной работы, чувства патриотизма и интернационализма, воспитать личности, ориентированные на здоровый образ жизни, любви к своему Отечеству и «Малой Родине».



Создан проект «Цифровая кафедра», для создания условий для получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю в рамках которой осуществляется реализация двух программ профессиональной переподготовки «Большие данные в агробизнесе» и «Программные отраслевые решения».



Модель предусматривает сквозную систему подготовки кадров – от школы до университета, формирование целевой аудитории будущих студентов через агроклассы.