Важным событием в истории Башкирского государственного аграрного университета последних лет стало вхождение в федеральную программу «Приоритет 2030». Это значительное достижение, подтверждающее высокую конкурентоспособность университета и его потенциал в развитии приоритетных направлений науки и образования.
  • Илдар Габитов
    ректор Башкирского ГАУ
    «Программа «Приоритет 2030» — это знамя для университета и сигнал для окружающих, что вузу с партнерами доверили решение важной государственной задачи с конкретными результатами в перспективе. Это драйвер развития вуза, возможность создать новые стандарты, которые станут едиными для всех, за счет интеграции потенциала научных образовательных учреждений и индустриальных партнеров. Коллективу важно понимание того, что будущее в наших руках, а для этого надо меняться, перейти в интенсивный режим, поверить в свои силы и понять, что «горшки обжечь» мы в силах совместно с коллегами. В результате мы должны стать лучше сами, значимее для общества и бизнеса».
БашГАУ ставит перед собой амбициозную цель: к 2030 году стать центром научно-технического превосходства в области агробиотехнологий. Его стратегические проекты направлены на укрепление продовольственной безопасности, развитие сельских территорий и подготовку специалистов, готовых к вызовам современности. Решение БашГАУ вступить в программу «Приоритет 2030» было продиктовано комплексом стратегических вызовов, стоящих как перед вузом, так и перед всей аграрной отраслью России.
Зависимость от зарубежных технологий
Сельское хозяйство и смежные отрасли в последние годы были значительно зависимы от импорта семян, генетического материала, IT-решений и аналитических баз данных.
Растущие требования рынка труда
Быстрая цифровизация АПК требует от выпускников не только знаний в своей профильной сфере, но и компетенций в IT-технологиях, биоинформатике, анализе данных. Однако существующая модель подготовки обучающихся не в полной мере позволяет соответствовать запросам реального сектора экономики, что создает разрыв между запросами работодателей и уровнем подготовки кадров. Производству нужны специалисты готовые решать не стандартные ситуации и быть компетентными не только в своей базовой подготовке, но и иметь еще дополнительную квалификацию необходимую для успешности в своей профессиональной деятельности.
Низкая популярность аграрного образования и устаревание учебных программ
Урбанизация, отток молодежи из села и стереотипы о «непрестижности» сельских профессий снижают интерес абитуриентов к аграрным специальностям. Это угрожает кадровым голодом в АПК, особенно в условиях старения сельского населения.

Кроме того, трансформация рынка труда, массовое внедрение цифровых сервисов и роботизация требуют пересмотра содержания образования. Многие программы остаются теоретическими, не интегрируя практические навыки работы с Big Data, геномным редактированием или умными фермами. Таким образом, аграрная отрасль сегодня остро нуждается в специалистах, способных совмещать знания биологии с программированием и анализом данных. Однако доля выпускников с такими компетенциями остается критически низкой.

Участие в программе «Приоритет 2030» позволит БашГАУ системно подойти к решению этих проблем, объединив усилия науки, бизнеса и государства. Для этого университет реализует три стратегических проекта, каждый из которых направлен на решение ключевых вызовов: ускорение селекции растений, цифровизацию животноводства и трансформацию аграрного образования.
  • Стратегический проект №1:
    Ускоренная селекция и воспроизводство сельскохозяйственных культур (горох) с заданными хозяйственно-полезными признаками
    01
Российский агросектор долгое время зависел от зарубежных семян. Проект БашГАУ призван создать отечественные сорта гороха с повышенной урожайностью, устойчивостью к болезням и адаптацией к климатическим изменениям. Это не только снизит импортозависимость, но и повысит экспортный потенциал региона.

В основе проекта лежит принципиально новый подход к селекции, который позволит сократить традиционные сроки выведения новых сортов с 20 лет до 4-5 лет. Это достигается за счет интеграции передовых IT-технологий в генетические исследования, создание селекционного R&D центра ускоренной селекции и IT-технологий в растениеводстве. Такой комплексный подход позволит не только ускорить процесс селекции, но и значительно повысить его эффективность.

Проект по импортозамещению в сфере семеноводства гороха позволит значительно снизить зависимость России от зарубежных поставщиков, заместив до 24% импортного семенного материала. Благодаря повышению эффективности селекции и внедрению новых технологий, объем первичного семеноводства партнеров проекта вырастет с 100 тысяч тонн до 1,9 миллиона тонн. Это не только обеспечит внутренний рынок, но и укрепит позиции России как мирового лидера в экспорте гороха за счет создания новых высококачественных сортов.

Кроме того, проект стимулирует развитие индустрии глубокой переработки гороха, предоставляя предприятиям качественное сырье, и способствует повышению престижа профессии селекционера, привлекая талантливую молодежь в науку.

Индустриальными партнерами проекта выступают ООО «Рассвет» ГК Таврос, с которым заключено соглашение о совместном создании селекционно-семеноводческого хозяйства, а также крупные сельхозтоваропроизводители, обеспечивающие софинансирование мероприятий проекта.
  • Стратегический проект №2:
    Цифровая трансформация в селекции и генотипировании животных
    02
Проект призван решить критическую проблему зависимости от зарубежных биоинформационных баз данных генотипов племенных животных. До настоящего времени российские сельхозпроизводители использовали иностранные программные продукты и базы данных для оценки племенных качеств животных, что создавало риски технологической зависимости и уязвимость перед внешними факторами. Проект «Цифровая трансформация в животноводстве» направлен на создание полностью отечественной инфраструктуры для анализа и управления генетическим потенциалом животных, обеспечивая технологический суверенитет и конкурентоспособность отрасли.

Ключевая задача проекта – создание биотех-инжинирингового центра агрогенетики. Этот центр станет ядром инновационной деятельности, объединяющим научные разработки, образовательные программы и практическое внедрение цифровых технологий в племенную генетику. Центр будет заниматься интеграцией современных IT-технологий и искусственного интеллекта в процессы селекции, позволяя анализировать огромные массивы данных о генотипах и фенотипах животных, выявлять генетические маркеры, связанные с продуктивностью и другими важными признаками, и разрабатывать эффективные стратегии селекционной работы.

Параллельно с созданием центра проект предусматривает разработку и внедрение цифровых платформенных решений. Это предполагает создание и внедрение современных цифровых платформ для управления данными, анализа информации и принятия решений в области племенного животноводства. Целью выступает создание удобного и функционального инструментария для селекционеров и животноводов, который позволит им эффективно использовать накопленные данные и оптимизировать свои производственные процессы.

Ожидаемый результат реализации проекта – создание отечественной платформы gBLAP для оценки племенных качеств свиней и водоплавающей птицы. Платформа станет ключевым элементом импортозамещения в данной сфере, обеспечивая отечественных производителей независимым и современным инструментом для анализа генетического потенциала животных. Одновременно с созданием платформы будут разработаны и внедрены отечественные распределенные биотехнологические базы данных свиней и птиц, обеспечивающие надежное хранение и доступ к генетической информации.
  • Стратегический проект №3:
    Трансформация агрообразования с формированием цифровых компетенций и активной гражданской позиции обучающихся
    03
Молодежь все реже выбирает карьеру в сельском хозяйстве. БашГАУ совместно с Консорциумом аграрных вузов «АгроБиоТех-Инновации» хочет изменить эту тенденцию, совершенствуя и внедряя образовательные программы в тесной интеграции с наукой и запросами потенциальных работодателей. Университет ставит цель: к 2030 году 85% выпускников должны трудоустраиваться в АПК.

Для достижения этой цели разработана и предлагается новая образовательная модель «АгроБиоТех - Образование: первые два курса - освоение базовых универсальных компетенций и самоопределение студента в специализации. На третьем курсе они должны проходить общую, а к пятому - профессиональную специализацию, освоение практических навыков. Индивидуальный модуль на 3-5 курсах предполагает приобретение уникальных навыков в выбранной профессии, цифровых компетенций, получение студентом второй узкой квалификации. Предлагается сделать отдельные модули по специализациям: селекция и генетика в растениеводстве; цифровизация технологических процессов в АПК; селекция и генетика в животноводстве. Новая концепция агрообразования получила положительную оценку академического и профессионального сообщества.

Новый формат образования вписывается в те изменения, которые происходят в сфере образования, и он будет внедрён не только в БашГАУ, но и в других аграрных вузах страны. Университет планирует реализацию сетевых моделей образовательных программ с 13 российскими и 2 зарубежными вузами, используя модульно-компетентностный формат, обеспечивающий гибкость и адаптивность к меняющимся потребностям рынка. В целях повышения доступности востребованных учебных курсов, входящих в образовательные программы «АгроБиоТех-Образование» осуществляется разработка массовых онлайн-курса, электронных образовательных ресурсов, внедрение гибридных и смешанных форматов обучения. Новые программы позволяют развить также необходимые лидерские качества и навыки командной работы, чувства патриотизма и интернационализма, воспитать личности, ориентированные на здоровый образ жизни, любви к своему Отечеству и «Малой Родине».

Создан проект «Цифровая кафедра», для создания условий для получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю в рамках которой осуществляется реализация двух программ профессиональной переподготовки «Большие данные в агробизнесе» и «Программные отраслевые решения».

Модель предусматривает сквозную систему подготовки кадров – от школы до университета, формирование целевой аудитории будущих студентов через агроклассы.
Ожидаемый эффект от реализации проекта – прирост человеческого потенциала в аграрном секторе более чем на 15%.

БашГАУ уже сегодня является ключевым звеном в налаживании взаимодействия между школой, вузом и агробизнесом. Успешная программа «Академия старшеклассников», проводимая университетом уже третий год, наглядно демонстрирует этот подход. За три года обучения прошли более 600 учащихся 9-11 классов, причем около 30 участников стали студентами БашГАУ.
Участие БашГАУ в «Приоритет 2030» — это не просто выполнение государственной программы, а реальные шаги к технологическому суверенитету.
  • Оксана Лут
    министр сельского хозяйства РФ
    «Укрепление технологического суверенитета необходимо в селекции, биотехнологиях и подготовке кадров».
Башкирский аграрный университет доказывает, что эти слова — не просто лозунг, а руководство к действию.

К 2030 году БашГАУ планирует войти в топ-100 аграрных вузов мира, став символом прогресса российского образования и науки. И это будущее начинается уже сегодня.

