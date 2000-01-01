АО «Башспирт» в 2024 году:

Впечатляющий охват продвигает бренды «Башспирта» далеко за пределы республики, и число новых партнерств растет. Как отметили в компании, эти успехи стали результатом целенаправленных усилий предприятия по расширению ассортимента и освоению новых рынков.

Один из ключевых факторов роста — появление на рынке новых продуктов, которые уже доступны не только жителям Башкортостана, но и потребителям в других регионах России, включая Москву, Свердловскую и Челябинскую области, а также такие отдаленные точки, как Камчатка и Калининград. Кроме того, компания реализует свои товары на рынках Казахстана, Китая, Азербайджана и ряда других зарубежных стран.