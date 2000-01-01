АО «Башспирт» в 2024 году:

2024 год стал для АО «Башспирт» периодом масштабных достижений, закрепивших позиции компании как одного из лидеров алкогольной отрасли России. Несмотря на сложности внешней экономической среды, предприятие не только нарастило производственные и финансовые показатели, но и укрепило присутствие на федеральном рынке, повысило социальную ответственность и значительно увеличило налоговые отчисления в бюджет Республики Башкортостан. В материале «Башинформ» — ключевые итоги года и перспективы развития.
Производство алкогольной продукции компании «Башспирт»
в 2024 году достигло рекордной отметки. Компания выпустила 5 689,1 тыс. декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 653,97 тыс. дал превысило результаты 2023 года. Прирост производства составил 13%. Кроме того, отмечен рост в сегменте спирта: объем производства достиг 2 260,8 тыс. дал (+10,6% или +216,46 тыс. дал).
Объем продаж алкогольной продукции в 2024 году составил 5,8 млн. дал — на 13,7% больше, чем годом ранее. Однако ключевым достижением стала экспансия на внешние рынки: за пределы Башкортостана реализовано 3,8 млн. дал, что составляет 66 % от общего объема и подчеркивает успешную экспансию компании на внешние рынки и высокий спрос на башкирскую алкогольную продукцию за пределами региона.
Впечатляющий охват продвигает бренды «Башспирта» далеко за пределы республики, и число новых партнерств растет. Как отметили в компании, эти успехи стали результатом целенаправленных усилий предприятия по расширению ассортимента и освоению новых рынков.
Один из ключевых факторов роста — появление на рынке новых продуктов, которые уже доступны не только жителям Башкортостана, но и потребителям в других регионах России, включая Москву, Свердловскую и Челябинскую области, а также такие отдаленные точки, как Камчатка и Калининград. Кроме того, компания реализует свои товары на рынках Казахстана, Китая, Азербайджана и ряда других зарубежных стран.
В прошлом году продукция «Башспирт» стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России — 2024», прошедшем в рамках Российского промышленного форума. Всего в 2024 году наша продукция «Башспирта» получила 55 наград на 7 престижных конкурсах.
Высокая доля отгрузки в другие регионы и за рубеж стала прямым показателем уровня развития производства «Башспирта». Сырье для напитков выпускается на собственном заводе по уникальной технологии, не имеющей аналогов в России.
Сегодня «Башспирт» входит в Топ-5 производителей крепкого алкоголя в России. Оно объединяет ликеро-водочные заводы в Булгаково, Белебее, Стерлитамаке, Бирске, а также завод по производству спирта в Стерлитамаке. Компания развивает собственную розничную сеть «Тантана» из 157 магазинов по всей Башкирии.
«Башспирт» обеспечивает жесткий контроль качества продукции на всех этапах технологической цепочки: от подбора сырья до розлива в бутылки. Основное сырьё для выработки спирта – рожь отборных сортов. Собственные аккредитованные лаборатории ведут стопроцентный входной контроль качества сырья и материалов.
Филиалы «Башспирта» сертифицированы на соответствие требованиям НАССР - системы безопасности пищевых продуктов. Системы НАССР применяются практически во всех странах мира как надежная защита потребителей. На сегодняшний день все заводы республиканской компании сертифицированы на соответствие международным стандартам ISO 22000, что дает важное преимущество в поставках нашей продукции в другие регионы и за рубеж.
Финансовые показатели АО «Башспирт» за 2024 год демонстрируют значительный рост. Выручка с учетом налогов составила 29 миллиардов рублей, увеличившись на 4,5 млрд. (18,7%) по сравнению с 2023 годом. Значительный прирост выручки выступает результатом увеличения объемов производства и реализации, а также эффективной ценовой политики, отмечают в компании.
С ростом производственных показателей увеличилась и налоговая нагрузка компании. За 2024 год «Башспирт» перечислил 17,5 миллиарда рублей налогов, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 5,8 миллиардов рублей или 33% поступило в бюджет Башкортостана.
В компании отметили, что эти результаты укрепляют «Башспирт» не только как регионального, но и как общенационального лидера, способного адаптироваться к потребностям рынка, расширять свою географию и вносить ощутимый вклад в экономику республики.
АО «Башспирт» демонстрирует, что даже в условиях регуляторных вызовов и высокой конкуренции можно добиваться двузначных темпов роста, совмещая прибыльность с социальной ответственностью. Республика Башкортостан получает не только тысячи рабочих мест, но и надежного партнера в развитии экономики.