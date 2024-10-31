Врач акушер-гинеколог из Нефтекамска Наджиба Таджибоева переехала с семьей в Россию из Таджикистана учиться в аспирантуре. Ее отец – ветеринарный врач спасал животных, а девушка решила помогать людям и поступила в медицинский университет, там же нашла своего будущего мужа. Саиди Нодирхон тоже окончил медицинский вуз и работал терапевтом. В Таджикистане у них родился первенец.

В 2019 году семья решила переехать в Россию. Наджиба объясняет это желанием «выйти из зоны комфорта», дать хорошее образование своим детям, а самой окончить аспирантуру. Молодая семья подала заявку на участие в программе возвращения соотечественников и документы на поступление в российский вуз. Они успешно прошли конкурсный отбор, который включал в себя экзамен по акушерству и гинекологии и собеседование по русскому языку. Год назад Наджиба успешно защитила диссертацию и стала кандидатом медицинских наук.

Сначала семья жила в Уфе, оба работали в частных клиниках, тут у них родилась дочь Макнунахон, и родители ласково называют ее «башкирочкой». Потом им предложили работу в Агидели. Там давно искали гинеколога, поэтому встретили семью врачей гостеприимно, предоставили служебную квартиру, помогли устроить детей в садик.