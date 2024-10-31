Вы, скорее всего, никогда не слышали про Мамыржона Мамаджанова, но непременно пробовали его продукцию – четверть века назад он открыл в Стерлитамаке цех и выпускает консервированные огурцы, помидоры, наборы борщей-рассольника и многое другое под брендом «Памир». В Киргизии он занимался переработкой сельхозпродукции, поэтому записался на прием к тогдашнему мэру Спартаку Ахметову, попросил разрешения организовать производство в пустовавших помещениях овощебазы. Так все и закрутилось, завертелось. Долги, первая продукция, еще больше кредитов, а не бросить ли все, открыл свой цех, перевез семью, снова кредиты, расширил производство и вот ты крупный производитель продуктов питания.
«Поставщики – в основном местные фермеры Мелеузовского, Стерлитамакского районов. А вот абрикосы для компотов возим из Узбекистана, сливу из Краснодарского края, лук из Оренбургской области. Всего в год перерабатываем около 800 тонн продукции. Рад бы расширяться, но пока не хватает рабочих рук: нужно минимум двадцать человек», – рассказывает он
.