Кормят, лечат, дарят красоту – пять историй мигрантов, оставшихся жить
в Башкирии
В поисках лучшей жизни в Башкирию ежегодно переезжают тысячи людей. Новые россияне очень разные и есть в этом сложном миграционном процессе много примеров, достойных подражания. Мы собрали и публикуем для вас несколько из них.

1.

Стал известным производителем продуктов и помогает бойцам

Вы, скорее всего, никогда не слышали про Мамыржона Мамаджанова, но непременно пробовали его продукцию – четверть века назад он открыл в Стерлитамаке цех и выпускает консервированные огурцы, помидоры, наборы борщей-рассольника и многое другое под брендом «Памир». В Киргизии он занимался переработкой сельхозпродукции, поэтому записался на прием к тогдашнему мэру Спартаку Ахметову, попросил разрешения организовать производство в пустовавших помещениях овощебазы. Так все и закрутилось, завертелось. Долги, первая продукция, еще больше кредитов, а не бросить ли все, открыл свой цех, перевез семью, снова кредиты, расширил производство и вот ты крупный производитель продуктов питания.
«Поставщики – в основном местные фермеры Мелеузовского, Стерлитамакского районов. А вот абрикосы для компотов возим из Узбекистана, сливу из Краснодарского края, лук из Оренбургской области. Всего в год перерабатываем около 800 тонн продукции. Рад бы расширяться, но пока не хватает рабочих рук: нужно минимум двадцать человек», – рассказывает он.
И еще одна нерешаемая пока проблема его семьи – все никак не родится девочка.
«У меня четыре сына, все женаты, семья большая и интернациональная. Восемь внуков. Ждём девятого. Одни мужчины. Надеюсь дождаться внучек...», – вздыхает Мамыржон Абозшерович.
Недавно в «Памир» пожаловала целая делегация ветеранов погранвойск Стерлитамакского и Миякинского районов. Они привезли благодарственное письмо от главного врача одного из Донецких госпиталей, в котором лечатся наши бойцы – участники СВО. Ранее Мамыржон Мамаджанов отправил гумконвоем две тонны банок с борщом, рассольником, тушёнкой, кетчупами, компотами, маринованными огурцами и помидорами. Это был его уже третий гумконвой.
«Скажу без пафоса: считаю, что помогать стране в трудный час – это не подвиг. Это долг каждого гражданина. Я двадцать четвёртый год как гражданин России. И горжусь этим», – рассказывает он.

2.

«Али Баба» из Йемена лечит бабушек

Юсиф Исмаил Хасан Аль-Балах прекрасно говорит на русском, ведь живет в России уже 13 лет. Талантливому школьнику, отлично сдавшему все экзамены, предложили учиться в Турции, Алжире или России. Он выбирал между профессиями инженера и врача, в итоге решил пойти по стопам дяди, который работает в Ростове-на-Дону.
«Первое время учиться было непросто, все-таки языковой барьер давал о себе знать. Русский язык очень сложный! Но постепенно я его освоил! Еще я долго привыкал к местному климату. У меня на родине всегда жарко, поэтому нет привычки смотреть на погоду, а потом выбирать, что надеть», – рассказывает он.
Аль-Балах очень прилежный, поэтому окончил вуз с красным дипломом и поступил в ординатуру по специальности «сердечно-сосудистая хирургия». Но на второй год учебы в Йемене началась война и стипендию студентам, обучающимся за границей, отменили. Домой Аль-Балах вернуться не мог, поэтому оформил академический отпуск и пошел работать в уфимскую поликлинику № 13 терапевтом.
«В первый год работы началась пандемия коронавируса, я трудился в «красной зоне». Помню, как около двери выстраивались километровые очереди и приходилось принимать по 300 пациентов в сутки. За три года работы в огромной столичной поликлинике я наработал большой опыт», – рассказывает молодой врач.
После смерти близкого друга, за которым Аль-Балах долго ухаживал, мужчина не захотел оставаться в Уфе и перебрался в Туймазинскую больницу – грамотные специалисты с опытом и хорошими отзывами нужны везде. Туймазинские бабушки в коридорах уважительно называют его «Али Баба». Днем у врача вызовы и приемы, а вечерами он штудирует медицинскую литературу, чтобы найти ответы на интересные случаи в практике. Ведь свою задачу окончить ординатуру он пока не выполнил.

3.

Стала кандидатом наук и принимает роды

Врач акушер-гинеколог из Нефтекамска Наджиба Таджибоева переехала с семьей в Россию из Таджикистана учиться в аспирантуре. Ее отец – ветеринарный врач спасал животных, а девушка решила помогать людям и поступила в медицинский университет, там же нашла своего будущего мужа. Саиди Нодирхон тоже окончил медицинский вуз и работал терапевтом. В Таджикистане у них родился первенец.
В 2019 году семья решила переехать в Россию. Наджиба объясняет это желанием «выйти из зоны комфорта», дать хорошее образование своим детям, а самой окончить аспирантуру. Молодая семья подала заявку на участие в программе возвращения соотечественников и документы на поступление в российский вуз. Они успешно прошли конкурсный отбор, который включал в себя экзамен по акушерству и гинекологии и собеседование по русскому языку. Год назад Наджиба успешно защитила диссертацию и стала кандидатом медицинских наук.
Сначала семья жила в Уфе, оба работали в частных клиниках, тут у них родилась дочь Макнунахон, и родители ласково называют ее «башкирочкой». Потом им предложили работу в Агидели. Там давно искали гинеколога, поэтому встретили семью врачей гостеприимно, предоставили служебную квартиру, помогли устроить детей в садик.
Некоторые жители города сначала скептически относились к иностранному врачу, а потом по соцсетям пошла волна восторженных комментариев и положительных оценок. Сегодня пациентки с большим уважением и благодарностью относятся к своему врачу.

«Сначала мне было тяжеловато. Я ведь работала в роддоме, а здесь нужно вести амбулаторный прием. Поначалу у меня даже не было акушерки, работала только с медсестрой. Сейчас, слава богу, все есть», – рассказывает она.

В январе этого года глава семейства Нодирхон Саиди уже не словом, а делом доказал верность своей Родине – уехал работать в зону СВО. Потому что настоящий гражданин.

4.

Учитель русского языка из Баку открыла парикмахерскую

Эльман Мамедов и его жена Гюльнара перебрались из солнечного Баку – в снежный Белебей в начале 2000-х годов. Жизнь в Азербайджане была непростой, хоть в одно время он и занимал высокую должность в министерстве лесного хозяйства страны. Глава семейства взял самое необходимое и поехал в новый для себя мир.
Ну как новый… Еще в советское время он окончил Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академию, много жил в городе на Неве, в России у него остались друзья. Один из них пригласил в Белебей. Понравилось, освоился, через пару месяцев перевез семью.
«В 90-е годы я открыл собственное дело на родине, связанное с производством и сбытом текстильных материалов. Опыт предпринимательской деятельности пригодился в Башкирии. Поначалу я открыл продовольственный магазин в Белебее. Мне эта сфера была знакома с детства – отец много лет работал в системе торговли и общепита. Потом переключился на бизнес, связанный с продажей и установкой спутниковых антенн», – говорит Мамедов.
Его жена Гюльнара преподавала русский язык и литературу в одной из бакинских школ, но здесь не рискнула идти в педагогику. Зато реализовала давнюю мечту – открыла свою парикмахерскую – она довольно известный в городе мастер, к тому же обучающий других.
«Целый год я привыкала к Белебею. Отводила сыновей в школу и сидела грустная у подъезда на лавочке. Одна из соседок часто приглашала меня на чай и успокаивала: «Я тоже приезжая, поначалу, как и ты, сильно скучала по родным местам. Вот увидишь, это пройдет. Прошло! Здесь теперь мой дом», – с теплотой рассказывает Гюльнара Джахановна.

5.

Мастер красоты из Узбекистана вернулась на родину мамы

Малика Алмакаева родилась в Узбекистане, в городе Коканде, что возник на пересечении Великого шёлкового пути, но уже второй десяток лет считает своей родиной Башкортостан и город Ишимбай. Даже башкирский язык выучила, говорит на нем так же как на русском и узбекском.
«У меня мама из Аургазинского района, но переехала к отцу в Узбекистан. Корни наших народов тесно переплетены. Я чувствую, что заменила свою маму на башкирской земле», – говорит она.
Получилось не сразу, первый переезд в Башкирию в 1993 году пришлось отменить – ребенку не подошел климат, повторить смогли только в 2011 году. Как и раньше, она трудится в салоне красоты и не изменяет своему призванию уже более 30 лет. Бережным и умелым рукам парикмахера доверяют свои причёски сотни горожан.
Малике не пришлось привыкать к религиозным традициям, принятым в Башкирии. В Средней Азии так же постятся в священный месяц Рамадан, отмечают Навруз и Курбан-байрам. Зато прибавилось праздников, которые семья теперь чтит вместе со всей Россией.
«Мы отмечаем Пасху, всегда поздравляем близких с этой датой, – говорит Малика. – Я сама родилась на православный праздник Крещения Господня и очень люблю этот день. Верю, что бог един, просто мы говорим с ним на разных языках. Читаю мусульманские молитвы и наизусть знаю «Отче наш».

Текст: Станислав Шахов.

Фото: Сергей Крамсков, «Туймазинский вестник», «Белебеевские известия», «Огни Агидели», «Восход».

Верстка: Валерия Любина.

31.10.2024 г.