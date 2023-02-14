Стартовал прием документов на 2023-2024 учебный год по программе целевого обучения инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». В Уфе проект реализуется ОДК-УМПО совместно с Уфимским университетом науки и технологий.
В этом году поступить в УУНиТ по программе смогут 40 студентов. На выбор — две профессии: инженер-конструктор (специализация «Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок») и инженер-технолог (специализация «Проектирование технологических процессов производства авиационных, ракетных двигателей и энергетических установок»).
О проекте
Цель проекта «Крылья Ростеха» – подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. Наряду с теорией студенты уже с первого курса получают практические навыки на производстве.
«Проект «Крылья Ростеха» помогает талантливым студентам максимально раскрыть свой потенциал. Индивидуальная образовательная траектория предполагает не только освоение основной профессии, но и приобретение навыков рабочих - токарей, контролеров - это важное условие для того, чтобы постичь логику пути деталей от чертежа к двигателю»
Евгений Семивеличенко
управляющий директор ОДК-УМПО
Условия поступления
- суммарный балл ЕГЭ не ниже 220; - средний балл по аттестату не ниже 4; - уровень владения английским языком не ниже А2 (CEFR); - дополнительно учитываются победы во Всероссийских олимпиадах по физике, математике и иностранному языку, призовые места в чемпионатах Junior Skills, победа или участие в профориентационном чемпионате «Построй карьеру в ОДК».
Учебный план будущих инженеров отличается высокой интенсивностью. Ребята занимаются по индивидуальной образовательной траектории, углубленно изучают IT-компетенции в конструкторской деятельности, повышают свой уровень английского и развивают профессиональные навыки под руководством специалистов ОДК-УМПО.
В роли наставников выступают опытные конструкторы и технологи высокой квалификации: с первого курса и до выпуска они организуют практическое обучение студентов, определяют темы курсовых работ.
Для студентов программы «Крылья Ростеха» действует система дополнительной мотивации:
стипендия от ОДК-УМПО за успешную учебу – до 40 000 руб.;
денежная компенсация на оплату Интернета, общежития и транспортной карты;
заработная плата в течение всего времени обучения.
Небольшая передышка между лекциями и занятиями
Важное преимущество программы — гарантированное трудоустройство в ОДК-УМПО с исчислением трудового стажа с первого курса обучения.
Студенты «Крыльев» в Производственно-учебном центре Ростеха
«На предприятиях ОДК работают более 90 000 человек, 30 000 из них заняты в инженерно-технической сфере. Ежегодная потребность корпорации в новых конструкторах составляет 300 человек. Наша цель – чтобы через 5-6 лет сегодняшние студенты были не просто молодыми специалистами, а инженерами как минимум третьей категории. Чтобы они смогли прийти на предприятия, уже обладая знаниями и опытом. На старших курсах студенты получат навыки по аддитивным технологиям и проведению испытаний двигателей, научатся выполнять простые прочностные расчеты»
Юрий Шмотин
заместитель генерального директора-генеральный конструктор ОДК
Как учатся студенты «Крыльев»
Сейчас в «Крыльях Ростеха» по целевому направлению от ОДК-УМПО на факультете авиационных двигателей, энергетики и транспорта Уфимского университета науки и технологий успешно обучаются 40 ребят по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей».
В этом году перечень специализаций расширен. ОДК-УМПО набирает 20 человек для подготовки инженеров-конструкторов и еще 20 – инженеров-технологов.
Первокурсники в испытательном цехе ОДК-УМПО
«Безусловно, каждый наш день на протяжении первого семестра был насыщенным и интересным благодаря плотному графику обучения. Конечно, не обошлось без трудностей, но мы знаем, для чего стараемся и к чему стремимся. И это мотивирует нас идти только вперед, к новым вершинам!»
Алина Рахматуллина
студентка программы «Крылья Ростеха», 1 курс УУНиТ
Студенческие будни у ребят проходят в вузе. Один день в неделю они проводят на предприятии, здесь студентам читают лекции специалисты объединения.
А еще ребята посещают производственные цехи ОДК-УМПО, знакомятся с технологиями и масштабами производства в целом, наблюдают сборку и испытания двигателей.
Помимо основной специальности участники «Крыльев» получают практические навыки рабочих профессий. На первом курсе — токаря, на втором — контролера. Обучение токарному делу проходит в Производственно-учебном центре Ростеха на базе ОДК-УМПО. Профессию контролера студенты будут осваивать во время летней практики.
На экскурсии в механосборочном цехе ОДК-УМПО
«Когда рассматривал варианты поступления, наткнулся на информацию про программу «Крылья Ростеха». Привлекло в первую очередь большое количество практики и непосредственное соприкосновение с будущей профессией уже с первых дней учебы. Учиться интересно, хотя и довольно сложно. Много времени проводим на заводе. Я не пожалел, что поступил и сделаю все, чтобы стать хорошим специалистом»
Роман Усенко
студент программы «Крылья Ростеха», 2 курс УУНиТ
Конструкторов-теоретиков не бывает! Второкурсники «Крыльев Ростеха» уже подключены к решению реальных производственных задач. Так начинается их погружение в профессию.
Студенты разрабатывают 3D-модели деталей авиационных двигателей, делают чертежи, пишут технические справки и обеспечивают полный цикл их согласования с профильными службами предприятия.
На старших курсах им предстоит на практике познакомиться с работой расчетчика–прочниста и газодинамика, подготавливать и сопровождать лабораторные и стендовые испытания двигателей.
Работа с наставником в ОКБ «Мотор»
«Погружение в процесс создания авиационного двигателя дает будущему конструктору более глубокое понимание поставленной задачи, что позволяет избежать многих ошибок и сокращает путь от проекта «на бумаге» до серийного изготовления. Именно в таких кадрах заинтересовано ОКБ «Мотор» ОДК-УМПО, которое находится на передовом крае создания современной авиационной техники»
Сергей Кузьмин
заместитель генерального конструктора - директор ОКБ «Мотор»
Мозговой штурм ускоряет решение любой задачи!
Программа «Крылья Ростеха» – это отличный старт для амбициозных ребят, обладающих техническим мышлением. После окончания вуза это будут высококвалифицированные специалисты, обладающие самыми передовыми инженерными и цифровыми компетенциями.