«На предприятиях ОДК работают более 90 000 человек, 30 000 из них заняты в инженерно-технической сфере. Ежегодная потребность корпорации в новых конструкторах составляет 300 человек. Наша цель – чтобы через 5-6 лет сегодняшние студенты были не просто молодыми специалистами, а инженерами как минимум третьей категории. Чтобы они смогли прийти на предприятия, уже обладая знаниями и опытом. На старших курсах студенты получат навыки по аддитивным технологиям и проведению испытаний двигателей, научатся выполнять простые прочностные расчеты»

Юрий Шмотин

заместитель генерального директора-генеральный конструктор ОДК