Куда пойти учиться
после 11 класса в Уфе?
Рассказывают студенты проекта «Крылья Ростеха»
Стартовал прием документов на 2023-2024 учебный год по программе целевого обучения инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». В Уфе проект реализуется ОДК-УМПО совместно с Уфимским университетом науки и технологий.

В этом году поступить в УУНиТ по программе смогут 40 студентов. На выбор — две профессии: инженер-конструктор (специализация «Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок») и инженер-технолог (специализация «Проектирование технологических процессов производства авиационных, ракетных двигателей и энергетических установок»).
О проекте
Цель проекта «Крылья Ростеха» подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. Наряду с теорией студенты уже с первого курса получают практические навыки на производстве.
Условия поступления
- суммарный балл ЕГЭ не ниже 220;
- средний балл по аттестату не ниже 4;
- уровень владения английским языком не ниже А2 (CEFR);
- дополнительно учитываются победы во Всероссийских олимпиадах по физике, математике и иностранному языку, призовые места в чемпионатах Junior Skills, победа или участие в профориентационном чемпионате «Построй карьеру в ОДК».

Заявки принимаются на электронную почту ok-uz@umpo.ru
Телефоны:
7 (347) 267-77-21, +7 950 940 1146
Учебный план будущих инженеров отличается высокой интенсивностью. Ребята занимаются по индивидуальной образовательной траектории, углубленно изучают IT-компетенции в конструкторской деятельности, повышают свой уровень английского и развивают профессиональные навыки под руководством специалистов ОДК-УМПО.

В роли наставников выступают опытные конструкторы и технологи высокой квалификации: с первого курса и до выпуска они организуют практическое обучение студентов, определяют темы курсовых работ.
Для студентов программы «Крылья Ростеха» действует система дополнительной мотивации:
  • стипендия от ОДК-УМПО за успешную учебу до 40 000 руб.;
  • денежная компенсация на оплату Интернета, общежития и транспортной карты;
  • заработная плата в течение всего времени обучения.
Небольшая передышка между лекциями и занятиями
Важное преимущество программы — гарантированное трудоустройство в ОДК-УМПО с исчислением трудового стажа с первого курса обучения.
Студенты «Крыльев» в Производственно-учебном центре Ростеха
Как учатся студенты «Крыльев»
Сейчас в «Крыльях Ростеха» по целевому направлению от ОДК-УМПО на факультете авиационных двигателей, энергетики и транспорта Уфимского университета науки и технологий успешно обучаются 40 ребят по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей».

В этом году перечень специализаций расширен. ОДК-УМПО набирает 20 человек для подготовки инженеров-конструкторов и еще 20 – инженеров-технологов.
Первокурсники в испытательном цехе ОДК-УМПО
Студенческие будни у ребят проходят в вузе. Один день в неделю они проводят на предприятии, здесь студентам читают лекции специалисты объединения.

А еще ребята посещают производственные цехи ОДК-УМПО, знакомятся с технологиями и масштабами производства в целом, наблюдают сборку и испытания двигателей.

Помимо основной специальности участники «Крыльев» получают практические навыки рабочих профессий. На первом курсе — токаря, на втором — контролера. Обучение токарному делу проходит в Производственно-учебном центре Ростеха на базе ОДК-УМПО. Профессию контролера студенты будут осваивать во время летней практики.
На экскурсии в механосборочном цехе ОДК-УМПО
Конструкторов-теоретиков не бывает! Второкурсники «Крыльев Ростеха» уже подключены к решению реальных производственных задач. Так начинается их погружение в профессию.

Студенты разрабатывают 3D-модели деталей авиационных двигателей, делают чертежи, пишут технические справки и обеспечивают полный цикл их согласования с профильными службами предприятия.

На старших курсах им предстоит на практике познакомиться с работой расчетчика–прочниста и газодинамика, подготавливать и сопровождать лабораторные и стендовые испытания двигателей.
Работа с наставником в ОКБ «Мотор»
Мозговой штурм ускоряет решение любой задачи!
Программа «Крылья Ростеха» – это отличный старт для амбициозных ребят, обладающих техническим мышлением. После окончания вуза это будут высококвалифицированные специалисты, обладающие самыми передовыми инженерными и цифровыми компетенциями.
Отправьте свою заявку
на электронную почту ok-uz@umpo.ru

Телефоны:
7 (347) 267-77-21, +7 950 940 1146
Текст: Людмила Дзядуль
Фото: ПАО «ОДК-УМПО»
Верстка: Рената Вахитова

14.02.2023