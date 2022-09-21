Самостоятельно ничего считать не нужно. Налоговая служба сама все посчитает по своим сложным формулам и пришлет вам общее уведомление. Раньше их рассылали бумажными письмами и раскладывали по ящикам. Извещение было похоже на счет за коммуналку - расчеты и итоговая сумма со штрих-кодом. Хочешь, оплати по куар-коду, хочешь - сходи в отделение банка или на почту.
Если вы завели на сайте ФНС личный кабинет налогоплательщика
, извещение придет туда в электронном виде, а бумажного письма вы не получите. Это удобно и экологично - заплатить налоги и спать спокойно можно прямо на сайте, быстро и без комиссии. Если, конечно, очень хочется, можно распечатать его и оплатить в банке.
Кстати, помимо уплаты налогов в личном кабинете много других полезных сервисов. Например, там можно подать заявление на вычеты, контролировать, какое имущество на вас записано, и при необходимости зарегистрировать его «льготным», получить справки по форме 2-НДФЛ, проверить, платит ли за вас работодатель налоги, и в каких банках у вас остались незакрытые счета, в том числе кредитные.