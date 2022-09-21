С землями, домами и квартирами все чуть сложнее. Во-первых, сумма считается как процент от так называемой кадастровой стоимости, которая учитывает множество факторов - комфортность района, этаж, износ здания и другие условия. Поэтому размер налога за квартиру в «хрущевке» в центре и точно такой же на окраине города – отличается.



Во-вторых, в каждом городе и районе свои размеры ставок и льготы.



Налог на имущество идет в бюджет того города или района, где оно находится, поэтому у каждого муниципалитета свои размеры ставок и льготы. В Уфе, например, так:

