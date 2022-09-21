Пришло время за все платить.
Что жителям Башкирии нужно знать про имущественные налоги
В Башкирии идет ежегодная рассылка «писем счастья» - уведомлений и квитанций для уплаты налогов за квартиры, частные дома, земельные участки и автомобили. Рассказываем самое важно, что нужно про это знать.
Жители Башкирии, у которых в 2021 году была какая-нибудь собственность, должны до 1 декабря 2022 года заплатить за нее налоги. По Налоговому кодексу, собственностью считаются квартиры, комнаты, жилые дома, в том числе и недостроенные, нежилые здания и помещения (например, сарай или торговый ларек), гаражи, машиноместа, земельные участки, машины и спецтехника. Дорогая бытовая техника или ювелирные украшения (пусть даже стоят миллион рублей) - тоже ваша собственность, но отдельного учета по ним не ведется, поэтому платить налоги за них не нужно.
1. Не ждите бумажного письма
Самостоятельно ничего считать не нужно. Налоговая служба сама все посчитает по своим сложным формулам и пришлет вам общее уведомление. Раньше их рассылали бумажными письмами и раскладывали по ящикам. Извещение было похоже на счет за коммуналку - расчеты и итоговая сумма со штрих-кодом. Хочешь, оплати по куар-коду, хочешь - сходи в отделение банка или на почту.

Если вы завели на сайте ФНС личный кабинет налогоплательщика, извещение придет туда в электронном виде, а бумажного письма вы не получите. Это удобно и экологично - заплатить налоги и спать спокойно можно прямо на сайте, быстро и без комиссии. Если, конечно, очень хочется, можно распечатать его и оплатить в банке.

Кстати, помимо уплаты налогов в личном кабинете много других полезных сервисов. Например, там можно подать заявление на вычеты, контролировать, какое имущество на вас записано, и при необходимости зарегистрировать его «льготным», получить справки по форме 2-НДФЛ, проверить, платит ли за вас работодатель налоги, и в каких банках у вас остались незакрытые счета, в том числе кредитные.
А детям надо платить?
Размер налога не зависит от возраста. Ребенку может принадлежать часть или даже вся квартира, счет ему все равно придет, а оплатить его должны будут родители или опекуны.
2. Как считается размер налога?
Каждый налог считается по своей формуле.

Проще всего считается транспортный налог: мощность двигателя в лошадиных силах, указанную в ПТС, умножаем на тариф, вот и размер платы. Транспортный налог полностью идет в бюджет Башкирии, поэтому ставка на регион единая.
От уплаты транспортного налога полностью освобождаются:
• Герои Советского Союза и России;
• Герои Соцтруда;
• полные кавалеры ордена Славы и Трудовой славы;
• инвалиды;
• ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, ветераны военной службы;
• ветераны труда;
• «чернобыльцы»;
• многодетные и семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью (на машины до 150 л. с. Если мощность 150-200 л.с., то скидка 50%);
• владельцы электрокаров.

Владельцам машин, работающих на газе, полагается скидка 50%.
Если вы уже раньше обращались в налоговую службу с заявлением на какую-нибудь льготу, все остальные положенные льготы и вычеты вы будете получать автоматически.
Дом сгорел. Машину угнали. За них нужно платить налог?
Платить налог за имущество, которым не можешь пользоваться, не нужно. Например, если дом пострадал от пожара или машину угнали и она в розыске. Для этого зайдите в личный кабинет налогоплательщика, выберите раздел «Мое имущество», отметьте, что именно нужно снять с учета, и прикрепите подтверждающие справки.
С землями, домами и квартирами все чуть сложнее. Во-первых, сумма считается как процент от так называемой кадастровой стоимости, которая учитывает множество факторов - комфортность района, этаж, износ здания и другие условия. Поэтому размер налога за квартиру в «хрущевке» в центре и точно такой же на окраине города – отличается.

Во-вторых, в каждом городе и районе свои размеры ставок и льготы.

Налог на имущество идет в бюджет того города или района, где оно находится, поэтому у каждого муниципалитета свои размеры ставок и льготы. В Уфе, например, так:
Какие размеры ставок по налогам и какие льготы действуют в вашем городе или районе, можно узнать по этой ссылке. Налоговый период выбирайте 2021 год.

Рассчитать земельный и налог на имущество физических лиц можно на специальном онлайн-калькуляторе от налоговой службы. Он попросит у вас кадастровый номер. Взять его можно в документах о праве собственности.
Как платить за общедомовое имущество?
Подъезд и придомовая территория - это общая собственность, которой владеют все собственники квартир в доме. Неужели каждый платит налог за свою копеечку? По этому поводу в законе четко прописано: общедомовое имущество многоквартирных домов налогом не облагается.
3. А что будет, если не заплатить?
После 1 декабря на сумму вашего долга начнут капать проценты - 0,025% от суммы долга в день. Считать что-то самостоятельно, впрочем, вряд ли придется. Налоговая пришлет уведомление, где будет указан размер задолженности, пени и срок, в который нужно все оплатить, чтобы не получить более строгое наказание - штраф от 20% от суммы долга.

Как мы рассказывали ранее, УФНС по Башкирии отправило гражданам более 2 млн уведомлений на уплату налогов за владение транспортом, землей и жильем. Общая сумма имущественных налогов составила почти 6,5 млрд руб. — на 11,4%, или на 664 млн руб. больше, чем в 2020-м.
Текст - Станислав Шахов.
Дизайн - Валерия Любина.
Фото - Валерий Шахов.
