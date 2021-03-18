Перекоронавирусовали?

Как Башкирия прожила год с коронавирусом. Хронология событий
Прошел ровно год с начала коронавирусной эпопеи в Башкирии. 18 марта 2020 года Радий Хабиров ввел в республике режим «Повышенная готовность». Так в республике открылась новая страница в истории под названием «Башкортостан в пандемию коронавируса». Мы собрали все важные события, которые нам пришлось пережить.
Март 2020
18 марта
В Башкирии вводят режим повышенной готовности для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции. Всех прибывающих в республику осматривают врачи. Отменяются все деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 250 человек либо с участием иностранцев. В детских садах, школах, вузах вводят карантин. Накануне приостановлен плей-офф КХЛ («Салават Юлаев» уже выбил «Авангард» и должен был играть в полуфинале с «Ак Барсом») и чемпионат России по футболу.
19 марта
Закрывается международный терминал аэропорта «Уфа». Общественный транспорт ежедневно дезинфицируют. В Башкирии запущена горячая линия для туристов, которые не могут вернуться из-за границы. С подозрением на коронавирус в больницах лежат 48 человек, но ни у одного из них диагноз не подтвердился.
21 марта
Все люди, прибывающие в Россию из-за границы, обязаны изолироваться на 14 дней, говорится в постановлении, подписанном главным санитарным врачом России Анной Поповой. На базе республиканских санаториев открываются обсерваторы для людей с подозрением на коронавирус.
22 марта
Правоохранительные органы начинают проверку в отношении блогера из Уфы Гузель Шарафутдиной, которая после заграничной поездки вместо того, чтобы самоизолироваться, поехала к родителям дарить подарки. Водителей автобусов заставляют носить маски.
23 марта
Россия закрывает авиасообщение со 146 государствами. За границей остаются сотни жителей республики, они не могут вернуться домой самостоятельно, их вывозят спецрейсами. Школьникам на неделю продлевают каникулы. Что такое «дистанционное обучение», они еще не догадываются, но что оно вводится с 6 апреля, всем уже объявили.
24 марта
В Башкирии регистрируют первых зараженных новой коронавирусной инфекцией. Их трое: двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Всех заболевших изолировали, с кем они контактировали - тоже. Работодателям Башкирии официально предлагают перевести сотрудников на «удалёнку».
В магазинах жители скупают товары первой необходимости, гречку, туалетную бумагу. Возникает дефицит антисептиков и защитных масок. В Уфе их продают не более пяти штук в одни руки. Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов успокаивает жителей, что продуктов питания хватит минимум на два месяца.
На фоне ажиотажа и слухов о целебных свойствах в десятки раз выросла цена на корень имбиря: за килограмм продавцы просили пять тысяч рублей. Позже цена вернулась к своим прежним значениям.
25 марта
Радий Хабиров приостанавливает работу развлекательных и досуговых, спортивных заведений. Общепит работает, но в зале может быть не более 50 человек, а столики расставляют на безопасную дистанцию. Оборот кафе и ресторанов упал вдвое. Заведения массово переходят на доставку и обслуживание навынос.
Министерству образования поручают организовать выдачу продуктовых наборов школьникам, которые обеспечиваются бесплатным питанием. КХЛ объявляет, что не будет доигрывать сезон.
Во второй половине дня с посланием к нации выступает Владимир Путин. Об объявляет по всей стране следующую неделю нерабочей. Продолжают работать только органы власти, больницы, магазины, аптеки и службы жизнеобеспечения. Президент вводит каникулы по кредитам для пострадавших от кризиса, увеличивает пособие по безработице и нормы выплат по больничному, анонсирует денежные выплаты семьям с детьми и врачам, работающим с больными коронавирусом.
26 марта
Предприятия экстренно перепрофилируются под новые требования. Например, начинают выпуск масок. Пока в сутки требуется около 50 тысяч, но предприятия могут только 35 тысяч – не хватает марли. В городах проверяют системы оповещения населения. VI Всемирная Фольклориада переносится на следующий год.
27 марта
Закрываются все фитнес-клубы, а следом торгово-развлекательные центры, парикмахерские, спа, бани, солярии, фуд-корты и так далее. В Уфе начинается дезинфекция дорог и тротуаров.
Бизнес разворачивает беспрецедентную кампанию помощи нуждающимся. Они покупают для больниц аппараты искусственной вентиляции легких, маски и защитные костюмы, дарят велотренажеры пенсионерам, продукты нуждающимся и организуют бесплатные онлайн-тренировки. Ансамбль имени Файзи Гаскарова провел первый онлайн-концерт.
Правительство республики презентует первый этап поддержки стоимостью 15 миллиардов рублей. В числе первых получателей региональной господдержки — субъекты малого, среднего бизнеса и наиболее пострадавшие от коронавируса сектора экономики: туристический, гостиничный бизнес, общепит, а также культурно-массовая сфера и спорт, частные дошкольные учреждения.
28 марта
В Башкирии новый случай COVID-19 выявлен у студента, недавно вернувшегося из Франции, итого заболевших пять, а в России – 1,5 тысячи. По улицам ездят машины МЧС с ретранслятором. Горожан призывают оставаться дома. По стране ползут слухи о досрочном завершении учебного года для школьников, но минобр все опровергает. Правда, ЕГЭ для 11-классников и ОГЭ для 9-классников переносят с мая на июнь, а вступительные экзамены - на август.
31 марта
Вступил в силу указ о полной самоизоляции граждан. Все скверы и парки огородили и закрыли. Улицы патрулируют полиция и народные дружинники, в том числе из числа ветеранов боевых действий. Покинуть квартиру или частный дом есть всего пять причин: дойти до ближайшего магазина или аптеки, сходить к врачу, выгулять домашнее животное – не далее 100 метров от дома или вынести мусор. В любом случае – нужно брать с собой паспорт. На несколько дней ввели «сухой закон». Чтобы передвигаться по городу, нужно оформить пропуск или справку от работодателя.
Первую пациентку из Башкирии с подтвержденным диагнозом COVID-19 выписывают из больницы. 35-летняя жительница Дюртюлей Ляйсан Х. с 21 марта после поездки в Европу на круизном лайнере была госпитализирована в инфекционную больницу Уфы.
Апрель 2020
2 апреля
Началось строительство инфекционного госпиталя в Зубово. Его обещают возвести к июню (и успевают). На базе городских и республиканских больниц разворачивают ковид-госпитали, которые готовы принять пациентов.
Владимир Путин в очередном послании объявляет, что самоизоляция продлевается до 30 апреля.
ОНФ запустил по всей стране акцию «Мы вместе», к которой быстро присоединились десятки предпринимателей. Волонтеры востребованы как никогда ранее, они настоящие герои года (после врачей, разумеется). Автосалоны и автошколы выделяют машины, чтобы с волонтерами развозить нуждающимся старикам и малоимущим продуктовые наборы. Рестораторы и сети магазинов выделяют продукты, готовят наборы для нуждающихся, самих волонтеров и врачей в больницах. Волонтерить ездит супруга Главы Башкортостана Каринэ Хабирова. Как он сам признается после, «от увиденного она каждый день плачет».
Добровольцы помогают с доставкой продуктов, лекарств, оплатой коммунальных платежей, а также при необходимости оказывают психологическую и юридическую поддержку всем нуждающимся.
5 апреля
В РКБ им. Куватова умирает пожилая пациентка. У нее был инсульт и множество тяжелых сопутствующих заболеваний. Анализ на коронавирус показал положительный результат. Всех, кто мог с ней контактировать, изолировали. Больницу с 600 пациентами и 600 сотрудниками закрывают на карантин.
6 апреля
Школы Башкирии переходят на дистанционное обучение. Родители и учителя осваивают гаджеты и ранее малоизвестную для себя программу «Zoom». Первые учебные дни проходят очень нервно – сеть не выдерживает нагрузки. Учителя обещают не ставить первую неделю двойки и тройки привыкающим к новым условиям ученикам.
Детские сады продолжают работу, но с ограничениями: на входе у детей измеряют температуру, родителей в помещения не пропускают.
По данным сервиса Яндекс.Карты, на время самоизоляции в Уфе не зафиксировали ни одной пробки, максимум два балла из десяти. Пользуясь ситуацией, закрывают на ремонт самые проблемные улицы города, в первую очередь Пугачева и Дагестанскую.
8 апреля
Рано утром в Башкирии заработал портал doroga02.ru. С помощью этого сервиса жители республики смогут получать разрешения на поездки на личном транспорте в условиях действующего режима полной самоизоляции.
На совещании с главами регионов президент Владимир Путин рассказал, что российские медики, которые работают на передовой в борьбе с новым коронавирусом, в течение трех месяцев будут получать федеральные выплаты до 80 тысяч рублей.
В Башкирии вводится «комендантский час» для людей старше 65 лет и детей. Им запрещено выходить с 18 часов до 10 часов местного времени. Прибывшие в Уфу из Москвы должны сдать тест на COVID-19 и уйти в самоизоляцию.
Школьникам выдают сухие пайки. В их состав входят крупы, макароны, соки, печенье, вафли, пряники, мармелад, пастила, зефир, чай, какао, консервы молочные, свежие фрукты, масло растительное, консервы мясные и рыбные. Получить их могут школьники с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и из многодетных малообеспеченных семей.
Власти разрешают открыться магазинам, которые торгуют товарами для дач и огородов, и еще почти 1000 предприятиям, работающим в сфере ТЭК, лесозаготовки и др.
Безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, доплачивают по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
11 апреля
Аскар Абдразаков, Айдар Галимов и Анвар Нургалиев дали онлайн-концерт в поддержку медиков. Элвин Грей записывает трек на стихи Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты». Ролик за короткое время набирает более трех миллионов просмотров.
Закрытую на карантин РКБ им. Куватова посетил глава республики Радий Хабиров. Он лично пообщался с медиками и пациентами.
В Башкирии зарегистрирована первая смерть от новой коронавирусной инфекции. Пациент 1938 года рождения скончался от вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Через несколько дней умрут еще двое.
15-30 апреля
С 20-го числа ужесточаются требования к самоизоляции. Все старые пропуска теперь недействительны, получить новые могут только сотрудники предприятий, которым разрешено работать. Увеличивают штрафы за нарушение режима - до 40 тысяч для физлиц и до 300 тысяч для предприятий. В первую же неделю выписывают более трех тысяч протоколов. В общественном транспорте можно ездить только в маске и перчатках. Выехать из огорода можно только с пропуском. Через портал можно оформить только две поездки в неделю. Дома престарелых, интернаты и детские дома закрывают на карантин. Режим самоизоляции продлевают до 12 мая. Только по официальным данным, за апрель работу потеряли более семи тысяч человек.
Количество заразившихся идет на сотни. Парад Победы переносится на июнь. Республика сотнями закупает аппараты ИВЛ для больниц. Врачам в больницах помогают 2500 студентов-медиков.
Пасхальные богослужения в церквях и храмах проходят без прихожан. Службу транслируют в прямом эфире БСТ. Кладбища закрывают для посещений.
Открываются парикмахерские, салоны красоты и оптики, частично разрешили охоту и рыбалку. В РКБ имени Куватова после введенного здесь две недели назад жесткого карантина по коронавирусу начали отпускать из больничных стен медиков и пациентов.
Май 2020
1-9 мая
В Уфе впервые 1 мая не запустят городские фонтаны. По всей республике вводится масочный режим. В любые общественные места — магазины, аптеки, больницы можно войти, только надев маску. Как исполняются требования, проверяют во время рейдов. Из-за нарушений закрывают магазины, рынки и другие заведения.
Празднование 9 мая проходит онлайн. Исключение сделали для ветеранов. Для них провели персональные парады возле дома. Вечером уфимцы присоединились к общероссийскому исполнению песни «День Победы» - петь нужно было, выйдя на балкон.
11 мая
Владимир Путин объявил, что режим нерабочих дней, который был введен с 30 марта, снимается. Для поддержки семей ввели множество новых выплат – всем детям с трех до 16 лет заплатили по 10 тысяч рублей, семьям с маленькими детьми – ежемесячные выплаты.
Людям разрешили свободное передвижение, открыли доступ в парки и скверы, на детские площадки, но только при соблюдении санитарных правил. По-прежнему запрещено работать ночным клубам, кинотеатрам, театрам, музеям, детским игровым комнатам, торговым комплексам. Сохранились и «комендантские часы» для людей старше 65 лет и школьников.
11-30 мая
На Чаяндинском месторождении в Якутии зарегистрирована вспышка коронавируса. Вахтовики из Башкирии несколькими рейсами доставлены в республику и прошли обсервацию в санаториях и домах отдыха. Всего домой вернулись более полутора тысяч человек.
Впервые звучит словосочетание «антитела к коронавирусу». Частные лаборатории намерены брать анализы с мая, чтобы выявлять иммунитет к Covid-19. Переболевшим людям, готовым сдать свою плазму, платят до пяти тысяч рублей.
Дети так и не выходят в школу, обучаясь дома. Последний звонок проходит «онлайн». Часть выпускных экзаменов отменили.
30 мая открылся клинико-диагностический инфекционный центр в Зубово, рассчитанный на 470 человек. Его построили в рекордные сроки. Проект госпиталя в форме курая уже запросили несколько регионов России.
Июнь
Начинаются первые послабления, люди постепенно возвращаются к привычной жизни. Отменяется требование о 14-дневной самоизоляции гражданами, прибывшими из Москвы и других регионов, профессиональные спортсмены снова могут приступить к тренировкам, открываются музеи, библиотеки, торговые центры. Но кинотеатры и фуд-корты закрыты. В середине месяца возобновляется работа детских санаториев, а в конце – фитнес-центров, храмов и мечетей. Возобновляется проведение чемпионата России по футболу, снова можно проводить мероприятия, но если в них участвует не более 50 человек.
По просьбе Минздрава России бригада из 17 республиканских врачей выезжает на помощь коллегам из Карачаево-Черкесии в борьбе с коронавирусом. После наши медики поедут в другие регионы страны, Абхазию и Киргизию. Те, кто заболел коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей, получат сертификаты на отдых и прохождение реабилитации в санаториях республики.
Выпускные вечера в школах республики из-за пандемии проходят в онлайн-формате. ОГЭ для девятиклассников отменили, из-за этого в колледжах республики невиданный ажиотаж. В медицинский колледж конкурс более 10 человек на место.
Июль
Открываются рестораны в торговых центрах, имеющие отдельный вход с улицы или из основного помещения. Однако работа фуд-кортов по-прежнему под запретом.
3 июля, на месяц позже обычного из-за пандемии, началась очная сдача ЕГЭ. До 25 июля ЕГЭ будут сдавать более 19 тысяч выпускников Башкирии. Абитуриентам впервые можно сдать все документы онлайн, но разрешают и очно.
Август
В республике готовятся к новому учебному году. Уже известно, что дети выходят на учебу офлайн. Соблюдение санэпидтребований в школах будут контролировать медицинские инспекторы из числа студентов-медиков. Для школ Башкирии закупают рециркуляторы, пирометры и дезинфицирующие средства. На это из республиканского бюджета выделено 185 млн рублей.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменяется. Правда, временно.
Сентябрь
С 1 сентября начинают работать детские кружки и секции, а также кинотеатры, бани и сауны, фуд-корты в торговых центрах. Возобновляют работу детсады, школы и организации допобразования. Студенты первых и последних курсов учатся очно, остальные уходят на производственную практику.
На торжественные линейки, посвященные Дню знаний, допустили учеников только 1-х, 9-х и 11-х классов, в разное время для каждой параллели. Для остальных школьников их просто не проводили. Традиционный открытый урок они смотрели по телевизору.
Радий Хабиров подписал указ о новых выплатах из-за коронавируса. Разовые выплаты положены сотрудникам образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием обучающихся. Деньги получат те, кто работал с 20 апреля по 13 июля из-за карантина или режима изоляции.
Из-за закрытия границы Казахстана с Оренбургской областью 1343 жителя Киргизии застряли в Башкирии. Еще около трех тысяч человек ждут организации транзитного коридора в самом Оренбуржье.
Октябрь
Радий Хабиров побывал в «красной зоне» COVID-госпиталя, увидел, что его мощности на пределе, и поручил построить еще один инфекционный центр по «зубовскому» проекту – в Стерлитамаке. Сдать его необходимо за 68 дней - до 15 декабря.
В республике готовятся к новым ограничениям – в Москве идет рост количества заболевших. В больницы уходят работать свежие бригады студентов, республика закупает экспресс-тесты, аппараты ИВЛ и лекарства для пациентов. Госструктуры отдают свои машины с водителями, чтобы возить врачей на работу и домой. Из-за нарушения масочного режима закрывают два рынка. ГИБДД и Роспотребнадзор проводят рейды, штрафуя пассажиров общественного транспорта за отсутствие маски.
Болезнь не щадит никого. Из-за коронавируса скоропостижно уходит из жизни мэр Уфы Ульфат Мустафин и председатель Совета депутатов города Ишимбая Юрий Лунев.
Ноябрь
Первую поступившую в Башкирию пилотную партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» испытывают на медиках, работающих в «красной зоне» ковид-госпиталей. 42 добровольца получили сначала одну дозу прививки от коронавируса, а спустя 14 дней — вторую. Первые итоги – у вакцинированных людей антител в пять раз больше, чем у переболевших.
Впервые с начала эпидемии врачи фиксируют более ста заболевших за день. К началу ноября в республике 10 863 заболевших и 54 погибших, к концу – 14 406 заболевших и 83 погибших. Почти треть пациентов с COVID-19 поступают в стационары с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, и в первую очередь это артериальная гипертензия, более половины заболевших – пожилые люди.
Открылся Антиковидный ситуационный центр республики. Его возглавила депутат Госсобрания Римма Утяшева. В центр может позвонить любой желающий и получить консультацию по профилактике и лечению коронавируса, попросить помощь в вызове врача. В первые дни центр принимает тысячи звонков. Опыт изучают на федеральном уровне.
Для жителей республики старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, возвращается режим обязательной самоизоляции . Выходить на улицу им разрешается только с 11 до 13 часов. Детям до 18 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.
Декабрь
В Башкирию пришла долгожданная первая партия вакцины от коронавируса центра Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В первую очередь прививают группу риска — медиков, учителей, соцработников. Вакцинация бесплатная и делается только в госбольницах и поликлиниках. К концу года Минздрав разрешает прививаться людям старше 60 лет.
Официальная заболеваемость снова бьет рекорды – 150 заразившихся и более трех погибших в сутки. Первокурсники уходят на каникулы раньше срока. Власти отменяют большую новогоднюю ёлку – мероприятия пройдут в школах, но без родителей. Количество ледяных городков и катков существенно увеличивают – чтобы не было большой скученности.
19 декабря открылся второй инфекционный госпиталь в Стерлитамаке.Тут есть операционный и родильный блоки, детская реанимация, кабинеты для гастро- и колоноскопии. После окончания эпидемии тут будет городская больница.
По итогам года в Башкирии коронавирусом заболело 19 234 человека, погибло 145.
Январь 2021
Во время длинных новогодних каникул в Башкирии от коронавируса умерли 10 человек.
C 18 января началась массовая вакцинация всех желающих от коронавируса. Граждане бесплатно могут привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – «Спутник V» (разработана институтом Гамалеи) или «ЭпиВакКорона» («Вектор»). Но вторая есть еще не во всех регионах.
Башкортостан готовится к поэтапному снятию коронавирусных ограничений. Отменяют самоизоляцию социальных учреждений и больниц. РКБ имени Куватова, клиника БГМУ и городская больница № 10 вернулись к привычному режиму работы. Ковид-госпитали на их базе упразднены. Снова разрешены официальные спортивные соревнования республиканского и всероссийского уровня при условии заполнения стадионов не более чем на 50%, залов - на 30%. Заведения общепита могут принимать посетителей до 23.00. Чиновникам поручили возобновить личный прием граждан.
Февраль
Очередной этап послаблений. Отменяется обязательное ношение перчаток, при этом масочный режим сохраняется. Органы власти и местного самоуправления могут проводить рабочие совещания очно, а не через зум. Можно отправлять детей в центры отдыха «Орлёнок», «Смена» и «Артек».
Кинотеатры, театры, дома культуры могут работать при наполняемости зала 85%. Впервые с начала эпидемии открываются ночные клубы и дискотеки.
При этом снова рекомендуется отменить, а при невозможности – перенести деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек.
Март
В Уфе в помещении Башкирского театра оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) открывается мобильный пункт вакцинации. Можно прийти без предварительной записи и сделать вакцину. Всего инъекцию сделали более 112 тысяч человек. Обязательную самоизоляцию для людей 65+ продлили до конца марта.
Театры и кинотеатры снова могут работать без ограничений, лишь соблюдая масочный режим и другие рекомендации Роспотребнадзора.
По данным на 17 марта, всего в республике коронавирусом заболели более 30,7 тысячи человек, выздоровели более 25 тысяч, умерло 319 человек.
