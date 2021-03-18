Перекоронавирусовали?

15-30 апреля

С 20-го числа ужесточаются требования к самоизоляции. Все старые пропуска теперь недействительны, получить новые могут только сотрудники предприятий, которым разрешено работать. Увеличивают штрафы за нарушение режима - до 40 тысяч для физлиц и до 300 тысяч для предприятий. В первую же неделю выписывают более трех тысяч протоколов. В общественном транспорте можно ездить только в маске и перчатках. Выехать из огорода можно только с пропуском. Через портал можно оформить только две поездки в неделю. Дома престарелых, интернаты и детские дома закрывают на карантин. Режим самоизоляции продлевают до 12 мая. Только по официальным данным, за апрель работу потеряли более семи тысяч человек.



Количество заразившихся идет на сотни. Парад Победы переносится на июнь. Республика сотнями закупает аппараты ИВЛ для больниц. Врачам в больницах помогают 2500 студентов-медиков.



Пасхальные богослужения в церквях и храмах проходят без прихожан. Службу транслируют в прямом эфире БСТ. Кладбища закрывают для посещений.



Открываются парикмахерские, салоны красоты и оптики, частично разрешили охоту и рыбалку. В РКБ имени Куватова после введенного здесь две недели назад жесткого карантина по коронавирусу начали отпускать из больничных стен медиков и пациентов.

