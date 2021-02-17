Хочешь, я и тебя сосчитаю?

У всех переписчиков будет удостоверение с указанием фамилии, паспорт и фирменная одежда, маска и перчатки. Вы имеете право не пускать его в квартиру – можете оформить все в коридоре и прихожей.
Всего бланков - три. Первый для тех, кто постоянно проживает в России (вот тут можно посмотреть, как он выглядит
), второй – вопросы про ваше жилище, там всего десять вопросов (бланк тут
), третий – для живущих в России иностранцев (бланк здесь
)
Опрос займет примерно 10-20 минут на каждого человека. Отвечать на вопросы может каждый, старше 14 лет, а может кто-то один из членов семьи.
Все данные записываются с ваших слов, никаких документов показывать не надо. Не будут переписчики спрашивать про уровень дохода, кому принадлежит квартира и другие чувствительные темы. Не будет на бланке и вашей фамилии – все опросы анонимные и конфиденциальные. Иногда переписчик может спросить ваше имя для контроля работы, чтобы не опросить одного человека дважды. Но не хотите – не отвечайте, ваше право.
Отвечайте просто и правдиво, то, что знаете. Если не знаете ответ на какой-то вопрос – например, год постройки здания или материал стен вашего жилья, просто пропустите этот вопрос.
Да, встречаются иногда и шутники, но их доля незначительна и на качество результатов не влияет. Эльф так эльф, говорите на древнешумерском, суахили и языке змей – да пожалуйста!