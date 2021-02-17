Хочешь, я и тебя сосчитаю?

Очень много тревог и волнений у людей – как все-таки будут распоряжаться полученной о них информацией. Опасения вот какие:



✔ Придут бандиты и потребуют деньги



✔ Придет налоговый инспектор и тоже потребует деньги. Скажет что-то типа: «Вася, у тебя две работы, заплати налоги!»



✔ Придет кто-нибудь и узнает, что мы живем не по месту регистрации, а квартиру сдаем. И потребует денег



✔ Придет военком и будет искать уклоняющихся от призыва



✔ Придут спецслужбы и узнают про нас все.



Это оправданные переживания. Действительно, зачем говорить пусть не совсем приятную, но правду, чтобы потом же за нее и пострадать, тратя время, силы и нервы. На самом деле, все куда проще: да, по закону все эти данные конфиденциальны и разглашению кому-либо не подлежат. Но и посмотрите внимательно, переписные листы - там нет ни слова ни про ваше имущество, ни про размер ваших доходов, ни кому принадлежит квартира – ваша личная или снимаете, ни ваших паспортных данных. А официальный у вас брак или гражданский, говорите ли вы дома на русском или башкирском, из чего сделаны стены дома и получается ли работать возле дома или нужно ездить в соседний регион – вещи чрезвычайно важные, но не налоговой, ни спецслужбам, ни тем более бандитам.

