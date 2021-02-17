 
Хочешь, я и тебя сосчитаю?
Как заработать денег, причем тут высокие технологии, кто может стать эльфом и еще четыре интересных факта о предстоящей переписи для жителей Башкирии
Всероссийская перепись населения, которая уже дважды откладывалась, все-таки пройдет в сентябре 2021 года. Это теперь совершенно точно. Мы поговорили с учеными, сотрудниками Башкортостанстата, ответственными чиновниками и собрали самые интересные факты.
Последняя бумажная перепись - это раз
Осенняя перепись станет первой цифровой и последней бумажной в истории России. В районах, где нет интернета, переписчики будут использоваться обычные бумажные бланки, а в большинстве случаев им выдадут планшеты российского производства со специализированными программами.

Цифровизация позволит значительно повысить скорость обработки информации, сделать ее точнее и нагляднее, с детализацией до города, района и даже улицы. Что конкретно это даст?

Государству все эти цифры нужны для составления бюджета, программ развития территорий, строительства новых предприятий, газопроводов, линий электропередач. Например, видно, в нескольких населенных пунктов А и Б много семей с маленькими детьми. Это означает, что скоро там нужно будет строить не только детский сад, но и школу. А если и там и тут большинство людей зарабатывают вахтовым методом – то еще и открывать рабочие места. Например, по результатам прошлой переписи стала более осязаема проблема сокращения населения в сельской местности. В результате появились множество программ по повышению уровня жизни на селе - «земский доктор», восстановление ФАПов, сельская ипотека, усиленная газификация и другие.

Ученым – для своих демографических, социологических, этнографических и других исследований.

Бизнесу – для точности и экономии. Сейчас перед открытием любой точки продаж бизнесмены тратят большие деньги, изучая аудиторию. По итогам переписи предприниматели смогут получить социально-демографический портрет жителей любого населенного пункта и решить, стоит ли открывать в этом месте бизнес. Например, нужно ли открывать в этом районе супермаркет и магазин дорогих костюмов или в радиусе пары километров только люди со скромными доходами?
Важный момент!
несмотря на такую точность, все данные обезличены. Что именно ответил Вася про свой доход и национальность, установить нельзя. Это будут самые общие социально-демографические показатели без имен и фамилий.
Переписаться можно с телефона - это два
Благодаря уходу в «цифру» теперь можно не сидеть и не ждать переписчика, а самостоятельно ответить на все вопросы в МФЦ или через приложение «Госуслуги». Это безопасно, не требует дополнительных социальных контактов, можно заполнить в любом месте, где бы вы ни находились в этот момент – дома, на даче, в поездке, на работе или в гостях. Даже если вы находитесь на отдыхе за границей. Главное – чтобы работал интернет.
Для этого нужно:
1
Авторизоваться на сайте Госуслуг
2
Выбрать раздел «Пройти перепись населения» (появится на время проведения переписи)
3
Ответить на все вопросы. Переписать можно не только себя, но и всех, с кем живете в одной квартире. Нажмите кнопку «Завершить».
После ответа на вопросы вам на каждого члена семьи пришлют уникальный код, который нужно будет показать переписчику, чтобы он не опрашивал вас второй раз.

По телефону переписаться нельзя. Если кто-то звонит и предлагает это – знайте, вас пытаются ввести в заблуждение.
Никто не помешает вам стать эльфом, великаном или дотракийцем - это три
Вопрос «Ваша национальная принадлежность» в переписных листах открытый, то есть никаких «допустимых» или «недопустимых» вариантов ответа нет. Каждый выбирает свою национальность исходя из того, кем он хочет быть. Переписчикам запрещено задавать наводящие вопросы или ставить под сомнение ответы.

Прошлая перепись показала, что в Башкирии живут (в мире и согласии, как это принято говорить) представители более 162 национальностей, среди которых 18 американцев, три африканца, один – южноафриканец (так и написано в официальном отчете), два представителя ильтеменов, это коренная народность полуострова Камчатка, семь чукчей и даже один маори – коренной народ Новой Зеландии. И это еще не вошли джедаи, вожди Ваканды, тролли, гномы и эльфы. Называйтесь как хотите, это ваше право.

Важное новшество – теперь можно будет указать несколько национальностей и родных языков, на которых вы говорите дома - два, три или даже четыре варианта. Вероятно, вы никогда не задумывались и не переживали по этому поводу, а для науки такая информация очень важна – в России 15% браков межнациональные, а в Башкирии каждый третий брак межнациональный и их доля постоянно растет.
Переписчики могут неплохо заработать - это четыре
Переписчиком может стать любой гражданин России, старше 18 лет и не имеющий судимостей. Всего в Башкирии планируется задействовать около 10 тысяч человек. Подать заявку нужно в городском или районном отделении Башкортостанстата. Их адреса можно найти по этой ссылке.

Незадолго до начала переписи все претенденты-переписчики пройдут обучение, их научат как правильно общаться и задавать вопросы, как вести себя, если, например, в квартире свадьба или похороны, или кроме ребенка никого нет, как отвечать на главные вопросы, например, зачем нужна перепись и как используются и защищаются полученные персональные данные.

Фронт работы такой – у каждого переписчика будет участок, на котором он живет, и нужно будет опросить примерно 550 человек. С учетом того, что многие ответят на вопросы онлайн, объемы работы будут меняться. У каждого переписчика будет удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, и фирменная одежда с символикой. В «неблагополучные» квартиры и дома их будут сопровождать полицейские. Переписчикам запрещено раздавать рекламные листовки, проводить «социологические опросы» и вообще что-либо делать, кроме как заполнять переписные листы.

Это не волонтерство, а оплачиваемая работа – каждый переписчик и члены штабов получат зарплату 18-20 тысяч рублей. Нормальная подработка для студентов или подработка для тех, у кого есть время совмещать с основной службой.
Цель переписи вовсе не всех посчитать - это пять
Всероссийская перепись населения проходит раз в десять лет, это общепринятый ведущими странами строк, в который можно отследить тенденции в обществе. Главная цель переписи - не посчитать количество людей, это можно сделать куда проще по данным того же ЗАГСа, налоговой или МВД. Куда важнее понять, кто и как живет в современной России на конкретный момент времени.

Национальность, знание языков, количество межнациональных браков, образование, фактическое состояние брака, время, которое тратится на дорогу до работы, количество семей, жилищные условия – ничего этого в государственных базах нет, узнать это можно только при переписи.
Информацию не отдадут ни бандитам, ни налоговой - это шесть
Очень много тревог и волнений у людей – как все-таки будут распоряжаться полученной о них информацией. Опасения вот какие:

✔ Придут бандиты и потребуют деньги

✔ Придет налоговый инспектор и тоже потребует деньги. Скажет что-то типа: «Вася, у тебя две работы, заплати налоги!»

✔ Придет кто-нибудь и узнает, что мы живем не по месту регистрации, а квартиру сдаем. И потребует денег

✔ Придет военком и будет искать уклоняющихся от призыва

✔ Придут спецслужбы и узнают про нас все.

Это оправданные переживания. Действительно, зачем говорить пусть не совсем приятную, но правду, чтобы потом же за нее и пострадать, тратя время, силы и нервы. На самом деле, все куда проще: да, по закону все эти данные конфиденциальны и разглашению кому-либо не подлежат. Но и посмотрите внимательно, переписные листы - там нет ни слова ни про ваше имущество, ни про размер ваших доходов, ни кому принадлежит квартира – ваша личная или снимаете, ни ваших паспортных данных. А официальный у вас брак или гражданский, говорите ли вы дома на русском или башкирском, из чего сделаны стены дома и получается ли работать возле дома или нужно ездить в соседний регион – вещи чрезвычайно важные, но не налоговой, ни спецслужбам, ни тем более бандитам.
Не нужно показывать никаких документов - это семь
У всех переписчиков будет удостоверение с указанием фамилии, паспорт и фирменная одежда, маска и перчатки. Вы имеете право не пускать его в квартиру – можете оформить все в коридоре и прихожей.

Всего бланков - три. Первый для тех, кто постоянно проживает в России (вот тут можно посмотреть, как он выглядит), второй – вопросы про ваше жилище, там всего десять вопросов (бланк тут), третий – для живущих в России иностранцев (бланк здесь)

Опрос займет примерно 10-20 минут на каждого человека. Отвечать на вопросы может каждый, старше 14 лет, а может кто-то один из членов семьи.

Все данные записываются с ваших слов, никаких документов показывать не надо. Не будут переписчики спрашивать про уровень дохода, кому принадлежит квартира и другие чувствительные темы. Не будет на бланке и вашей фамилии – все опросы анонимные и конфиденциальные. Иногда переписчик может спросить ваше имя для контроля работы, чтобы не опросить одного человека дважды. Но не хотите – не отвечайте, ваше право.

Отвечайте просто и правдиво, то, что знаете. Если не знаете ответ на какой-то вопрос – например, год постройки здания или материал стен вашего жилья, просто пропустите этот вопрос.

Да, встречаются иногда и шутники, но их доля незначительна и на качество результатов не влияет. Эльф так эльф, говорите на древнешумерском, суахили и языке змей – да пожалуйста!


Подготовил Станислав Шахов

Дизайн – Валерия Любина

Обложка - «Козлёнок, который считал до десяти», Киностудия Союзмультфильм, 1968, режиссер Владимир Дегтярев

Инфографика– strana2020.ru

