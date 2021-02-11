Как сэкономить при покупке квартиры

Немногие знают, что оформить ипотеку с помощью агента бывает выгоднее, чем самостоятельно.



При личном оформлении ипотеки вам нужно потратить несколько часов на поиск информации, сравнить предложения различных банков и правильно оформить документы. У каждого банка свои условия и разобраться во всех тонкостях не так просто.



При этом банк не гарантирует заключения договора. Он имеет право отказать в кредитовании даже в день сделки – без объяснения причин. И расходы заемщику на оценку недвижимости, услуги нотариуса, страховку - не возместит.



Избежать таких трат и даже снизить платежи по ипотеке можно, оформив ее с помощью агента. У него есть вся информация о банках, их требованиях, действующих программах и акциях, действующих лицензиях. Опытный агент знает особенности процедуры оформления и сразу понимает, в какой банк обращаться, чтобы получить одобрение.



Кроме того, кредитные организации сегодня заключают партнерские договоры с агентствами недвижимости, это значит, что ставка по ипотеке у них будет ниже, чем в выбранном банке.

