Как сэкономить при покупке квартиры

Например, вы выбрали жилье на вторичном рынке, где зарегистрировано по месту жительства несколько человек. Законодательство не запрещает продажу квартиры с «прописанным» человеком, и согласие таких граждан, не являющихся долевыми собственниками, в этом случае не требуется.
Однако, по закону, смена владельца квартиры не дает оснований для снятия с регистрационного учета жильцов. Об этом говорится в статье 292 ГК РФ
. Это значит, что прописанные на постоянной основе граждане имеют право проживать по указанному адресу, даже если собственник сменился. Приобретя такую квартиру, вам придется выписывать ее зарегистрированных жильцов через суд. И даже в этом случае есть свои «но»: условия и категории лиц, которых нельзя выписать (недееспособные, инвалиды). Во избежание подобной ситуации, нужно проверять документы о приватизации или наследстве жилья, архивные выписки, домовые книги и т.д.
Чтобы минимизировать риски, связанные с самостоятельным приобретением недвижимости, нужно использовать комбинированный вариант — искать квартиру и договариваться с собственниками можно без посредника. После этого есть смысл обратиться в агентство недвижимости, специалисты которой проверят объект недвижимости, продавцов, проведут правовую экспертизу документов, составят договор и другие необходимые документы, предложат оптимальную схему безопасных расчетов, рассмотрят все остальные имеющиеся с юридической точки зрения нюансы.