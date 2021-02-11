 
Как сэкономить при покупке квартиры
Чтобы не прогадать с покупкой квартиры, нужно решить множество вопросов: что лучше – новостройка или вторичка, где лучше брать ипотеку, как правильно оформлять документы? Всем этим можно заниматься самостоятельно, но те, кто уже покупал жилье с агентом, знают, что это удобно и экономит не только время, но и деньги.

Разобраться, почему, покупая квартиру, сегодня выгоднее обратиться в агентство недвижимости, поможет материал «Башинформа».
Получить скидку по ипотеке
Ипотечный кредит – один из самых популярных денежных инструментов для покупки недвижимости. Так, в 2020 году выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей — абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка России, следует из оценки аналитического центра Дом. РФ.

Немногие знают, что оформить ипотеку с помощью агента бывает выгоднее, чем самостоятельно.

При личном оформлении ипотеки вам нужно потратить несколько часов на поиск информации, сравнить предложения различных банков и правильно оформить документы. У каждого банка свои условия и разобраться во всех тонкостях не так просто.

При этом банк не гарантирует заключения договора. Он имеет право отказать в кредитовании даже в день сделки – без объяснения причин. И расходы заемщику на оценку недвижимости, услуги нотариуса, страховку - не возместит.

Избежать таких трат и даже снизить платежи по ипотеке можно, оформив ее с помощью агента. У него есть вся информация о банках, их требованиях, действующих программах и акциях, действующих лицензиях. Опытный агент знает особенности процедуры оформления и сразу понимает, в какой банк обращаться, чтобы получить одобрение.

Кроме того, кредитные организации сегодня заключают партнерские договоры с агентствами недвижимости, это значит, что ставка по ипотеке у них будет ниже, чем в выбранном банке.
В качестве примера, мы посчитали:

сэкономить от 300 до 500 тысяч рублей можно на платежах по ипотеке через Оператора недвижимости «Перспектива24».

При средней ставке 9,7% по ипотеке клиент «Перспективы24» может получить скидку до 0,7%* за счет партнерских программ, действующих между «Перспективой24» и банками.

Почему еще? Сегодня действуют различные программы господдержки на улучшение жилищных условий: «Льготная ипотека», «Молодая семья», адресные программы – военным, материнский капитал, бюджетникам и т.д. Возможно, вы попадаете под одну из них, но просто не знаете об этом. Профессиональный агент хорошо разбирается в действующих программах и поможет получить полагающиеся вам по закону средства.
директор Перспектива24

• В компании с момента основания в 2013 году;

• За шесть лет работы в компании прошла путь от «полевого» риелтора до руководителя департамента;

• Вырастила 15 руководителей подразделений;

• Руководит уфимским офисом Оператора недвижимости «Перспектива24» с марта 2020 года.
Лейсян Басырова
«Перспектива24» – это уфимская компания, которая заложила стандарты качества обслуживания клиентов, с целью сделать рынок недвижимости максимально безопасным. Важный принцип работы нашей компании точно отражает ее название. Мы стараемся предвидеть ситуацию на 2-3 шага вперед. Следование этому правилу дает клиентам и партнерам П24 уверенность в том, что поставленные цели будут достигнуты, а обязательства – выполнены. Мы всегда открыты для сотрудничества!
Правильно оформить документы
Едва ли ни самый главный момент. Чтобы оформить сделку по закону и учесть все возможные юридические нюансы, лучше обратиться к профессионалу.

Если вы выбрали надежного застройщика, с новостройкой всё относительно понятно: в этой квартире хотя бы никто не жил раньше, а значит, никаких проблем с бывшим собственником не возникнет.

С жильем на вторичном рынке – сложнее. Есть перечень документов, которые обязательно нужно запросить у продавца квартиры:
Подтверждение приобретения
(мена, дарение, договор купли-продажи).
Правоустанавливающие документы или выписку из ЕГРН.
Документы, содержащие техническое описание недвижимости.
По этим документам можно проверить, сколько собственников было у этой квартиры, на каком основании она перешла к последнему владельцу, совершалась ли перепланировка и т.д. Тем не менее, есть масса подводных камней, которые нужно обязательно учитывать, чтобы в худшем случае не остаться без квартиры и без денег.
Например, вы выбрали жилье на вторичном рынке, где зарегистрировано по месту жительства несколько человек. Законодательство не запрещает продажу квартиры с «прописанным» человеком, и согласие таких граждан, не являющихся долевыми собственниками, в этом случае не требуется.

Однако, по закону, смена владельца квартиры не дает оснований для снятия с регистрационного учета жильцов. Об этом говорится в статье 292 ГК РФ. Это значит, что прописанные на постоянной основе граждане имеют право проживать по указанному адресу, даже если собственник сменился. Приобретя такую квартиру, вам придется выписывать ее зарегистрированных жильцов через суд. И даже в этом случае есть свои «но»: условия и категории лиц, которых нельзя выписать (недееспособные, инвалиды). Во избежание подобной ситуации, нужно проверять документы о приватизации или наследстве жилья, архивные выписки, домовые книги и т.д.

Чтобы минимизировать риски, связанные с самостоятельным приобретением недвижимости, нужно использовать комбинированный вариант — искать квартиру и договариваться с собственниками можно без посредника. После этого есть смысл обратиться в агентство недвижимости, специалисты которой проверят объект недвижимости, продавцов, проведут правовую экспертизу документов, составят договор и другие необходимые документы, предложат оптимальную схему безопасных расчетов, рассмотрят все остальные имеющиеся с юридической точки зрения нюансы.
Выбрать новостройку или вторичку
Казалось бы, все понятно. Если вам нужна квартира в качестве инвестиций - смотрите новостройки, желательно на этапе «котлована». В случае жилья для жизни – можно и вторичку, главное, внимательно оформить документы. Но не все так просто.

Одно из важных навыков грамотного агента по недвижимости - умение правильно предсказывать. Он может предусмотреть разные варианты развития событий в зависимости от ваших исходных данных и сэкономить вам приличную сумму денег. Человек без соответствующих знаний часто не в силах предугадать все последствия, с которыми столкнется в будущем.

Другой вариант: вы точно знаете, что хотите квартиру в новостройке. Как здесь может помочь агент? Он знает весь рынок новостроек города, сравнивает все жилые комплексы в интересующей вас локации и выбирает лучшее.
– Мы плотно общаемся со многими застройщиками, можем знать заранее об их будущих акциях – о чем, конечно, вам не расскажет менеджер продаж новостройки, – рассказывает агент компании. – Для клиента Оператора недвижимости «Перспектива24» услуга подбора жилья на первичном рынке – бесплатная.
Теперь вы знаете, на что нужно обратить внимание при покупке квартиры, чтобы совершить выгодную сделку. Сделать это легко вам помогут специалисты компании «Перспектива 24».

В следующем материале мы расскажем подробнее, какие документы нужно проверить перед покупкой жилья.
