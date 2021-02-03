Как распознать мигрень?

Мигренозную боль нельзя терпеть. Даже если совсем ничего не принять, приступ мигрени прекратится самостоятельно в течение максимум 3 суток: это происходит потому, что в головном мозге есть противоболевые системы.



Однако если вы не принимаете обезболивающие препараты или делаете это неправильно, и не помогаете своему организму прекращать боль, со временем резервы головного мозга истощаются. Это приводит к тому, что приступы головной боли становятся длиннее, увеличивается количество принимаемых обезболивающих. Со временем головная боль может стать хронической.



Это делает мигрень серьезной проблемой. Она мешает планировать свою жизнь, отдых и работу: неизвестно, когда случится очередной приступ. Приходится отказываться от своих планов и просто лежать, желательно в темном тихом помещении. Да, мигрень нельзя полностью вылечить, но можно взять ее под контроль.



Пациентам, страдающим мигренью, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, необходимо регулярно наблюдаться у врача и выполнять профилактические назначения. Современные технологии онлайн-консультаций в этом случае придут на помощь и позволят вовремя консультироваться с врачом при любых обстоятельствах.



Важный момент в лечении мигрени – ведение дневника, в котором вы будете фиксировать количество дней с головной болью, ваши реакции и изменения симптомов. Благодаря ему можно выявить истинные провокаторы и оценить эффективность назначенного лечения.

