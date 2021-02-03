 
Как распознать мигрень?
Головной мозг – ключевой орган сложнейшего строения в организме человека, поэтому лечение головных болей – это прежде всего точная диагностика и поиск истинной их причины. Это и есть основная задача Центра головных болей «ПроМедицины».

Сегодня разговор пойдет о мигрени - так часто обобщенно называют любую головную боль. На самом деле, это самостоятельное заболевание с рядом характерных признаков. Её нельзя игнорировать и обязательно нужно держать под контролем. О том, почему возникает мигрень, ее видах и способах терапии редакция агентства «Башинформ» поговорила с Аллой Александровной Киселевич – врачом неврологом-цефалгологом, она находится на передовой современных знаний цефалгологии и постоянно участвует в конференциях, семинарах по лечению головной боли.
Признаки мигрени
Мигрень отличается от других головных болей и имеет ряд специфических симптомов:
Приступы:
для мигрени характерны повторяющиеся приступы умеренной или сильной головной боли. Приступ может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Боль усиливается при физической нагрузке:
обычная ходьба и подъём по лестнице делают боль интенсивнее.
Боль может быть односторонней и пульсирующей:
как правило, при мигрени человек ощущает боль в одной половине головы.
Непереносимость света и звука:
боль может быть настолько сильной, что человек не может вести привычный образ жизни. Часто хочется замереть и остаться одному в темной и прохладной комнате.
Тошнота и/или рвота
Всё это признаки классического мигренозного приступа, они могут проявляться в разных сочетаниях у разных пациентов. Кроме этого, у некоторых пациентов мигрень может сопровождаться аурой. Этим термином врачи называют совокупность симптомов, которые также могут сопровождать мигрень. К ним относятся временные зрительные, чувствительные, речевые нарушения, изменения вкуса, обоняния или слухового восприятия.
Что провоцирует приступы мигрени?
В последние годы ученые подробно изучили механизм развития мигрени. Оказалось, что основным виновником мигренозной головной боли является белок CGRP – чем больше его выделяется, тем сильнее боль. Считается, что мигрень – заболевание наследственное и тяжело поддается полному излечению. По статистике, женщины страдают в 2-3 раза чаще, чем мужчины.

Первый приступ мигрени чаще всего случается до 30 лет. Под воздействием ряда факторов – как внешних, так и внутренних, мигрень может учащаться и даже стать хронической.
Что может провоцировать и учащать приступы:
Стресс
как однократное острое событие, так и так и длительное нахождение в стрессовой ситуации.
Депрессия
она связана с количеством серотонина и других веществ в головном мозге.
Переутомление и тревога
их результатом часто является перенапряжение мышц головы, шеи, плеч, жевательных мышц.
Неадекватное обезболивание
как слишком малые дозы, так и злоупотребление анальгетиками (приём 10 и более обезболивающих доз в течение месяца).
Нарушения режима дня и сна.
Помимо этого, провокаторами также могут быть алкоголь, погода, эндокринные нарушения, прием оральных контрацептивов, храп, сопутствующие состояния или заболевания — такие, как анемия, артериальная гипертония, дефицит магния, падение уровня глюкозы в крови, недостаточное потребление жидкости.
Как лечить мигрень?
Мигренозную боль нельзя терпеть. Даже если совсем ничего не принять, приступ мигрени прекратится самостоятельно в течение максимум 3 суток: это происходит потому, что в головном мозге есть противоболевые системы.

Однако если вы не принимаете обезболивающие препараты или делаете это неправильно, и не помогаете своему организму прекращать боль, со временем резервы головного мозга истощаются. Это приводит к тому, что приступы головной боли становятся длиннее, увеличивается количество принимаемых обезболивающих. Со временем головная боль может стать хронической.

Это делает мигрень серьезной проблемой. Она мешает планировать свою жизнь, отдых и работу: неизвестно, когда случится очередной приступ. Приходится отказываться от своих планов и просто лежать, желательно в темном тихом помещении. Да, мигрень нельзя полностью вылечить, но можно взять ее под контроль.

Пациентам, страдающим мигренью, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, необходимо регулярно наблюдаться у врача и выполнять профилактические назначения. Современные технологии онлайн-консультаций в этом случае придут на помощь и позволят вовремя консультироваться с врачом при любых обстоятельствах.

Важный момент в лечении мигрени – ведение дневника, в котором вы будете фиксировать количество дней с головной болью, ваши реакции и изменения симптомов. Благодаря ему можно выявить истинные провокаторы и оценить эффективность назначенного лечения.
Лечение складывается из нескольких направлений:
Модификация образа жизни.
Это отдельная тема для обсуждения и этому вопросу доктор всегда уделяет большое внимание.
Купирование приступов мигрени с использованием обезболивающих препаратов.
Как анальгетики помогают? Препарат можно считать эффективным, если:

∙ он снимает головную боль в течение максимум 2 часов

∙ ваше самочувствие улучшается: головная боль перестает пульсировать, исчезает тошнота, а свет, звуки и запахи перестают вас беспокоить

∙ если головная боль не возобновляется в течение последующих суток

∙ если вам не требуется дополнительного приема того же или другого средства для снятия приступа.
Профилактическое лечение.
При учащении приступов одного обезболивания бывает недостаточно: лекарства приносят лишь временное облегчение, а при бесконтрольном применении – перестают работать и вызывают зависимость. Кроме того, многие препараты имеют определенные противопоказания и могут быть доступны не всем пациентам.
Целью профилактической терапии является урежение и смягчение приступов мигрени, улучшение качества жизни пациента и улучшение действия обезболивающих препаратов для купирования приступов мигрени.
На современном этапе профилактическая терапия представляет из себя несколько направлений:
· Длительный ежедневный прием таблетированных препаратов
определенных групп: бета-блокаторы, антидепрессанты с противоболевой активностью, блокаторы кальциевых каналов, антиконвульсанты.
– Медикаментозная терапия требует от пациента большой дисциплины и постоянного контроля врача для своевременной оценки переносимости препарата, регулирования уровня его дозировки и введения других методов лечения. Здесь важно соблюдать дозировки и действовать строго по назначению врача, – рассказывает Алла Киселевич.
· Ботулинотерапия

Одним из проверенных временем, наиболее безопасным методом профилактического лечения хронической мигрени является назначение ботулинического токсина при заболеваниях центральной и периферической нервной системы. Ботулотоксин вводится в определенные точки на голове и шее врачом-цефалгологом. Он расслабляет мышцы, оказывает противоболевое, противовоспалительное и даже некоторое антидепресантное воздействие.
Процедура длится 15-20 минут, эффект обычно развивается к 4-7 дню, становится максимальным к 14 дню и сохраняется несколько месяцев. Профилактическая терапия считается эффективной, если спустя 2-3 месяца с ее начала количество дней с головной болью уменьшается на 50% и более, улучшается качество жизни, – говорит врач.
· Таргетная новейшая терапия мигрени

С 2020 в Росси стала доступна профилактическая терапия мигрени препаратами нового поколения. Речь о моноклональных антителах (МАТ): они блокируют белок CGRP, который вызывает мигренозную головную боль.⠀
Терапия заключается в подкожном введении лекарственных препаратов в клинике под наблюдением врача – невролога-цефалголога один раз в месяц. Курс составляет не менее 3х инъекций и назначается индивидуально.

В результате мигрень становится контролируемой, приступы случаются реже, их интенсивность снижается, они поддаются действию обезболивающих средств.

– У части пациентов ощутимый эффект развивается всего через одну неделю от начала терапии, но полноценный эффект оценивается после второй или третьей инъекции. В клинике ПроМедицина мы специализируемся на лечении головной боли и уже активно используем препараты из группы МАТ к рецептору CGRP.
· Терапия аппаратом Цефали

Принцип его работы основан на чрескожной короткоиспульсной электростимуляции первой ветви тройничного нерва, в результате чего головная боль уменьшается или проходит совсем. Цефали можно использовать для снятия приступов головной боли, а также для «отодвигания» и урежения приступов головной боли. Цефали позволяет существенно снизить применение лекарственной терапии и значительно повысить качество жизни пациентов, страдающих от мигрени.
– Из немедикаментозных методов лечения мы в нашей клинике также активно используем иглорефлексотерапию при заболеваниях центральной и периферической нервных систем. Это проверенный метод, используемый уже много лет в неврологии. Он позволяет не только уменьшить боль, но и стабилизировать эмоциональный фон пациента, что имеет большое значение в успехе лечения, – говорит Алла Киселевич.
