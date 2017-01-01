 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВУЗЕ
О ЧЁМ СПРАШИВАТЬ И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Каждый год учебные заведения проводят дни открытых дверей. Это мероприятие, где вуз знакомит со своим профилем, рассказывает об особенностях образовательного процесса и возможностях, которые открываются перед будущими абитуриентами. Одно посещение заменит вам часы трудоемкого поиска информации в интернете, сэкономит время и поможет увидеть организацию изнутри.

Башинформ совместно со Стерлитамакским филиалом БашГУ подготовили шпаргалку для будущих абитуриентов и их родителей: как проходят дни открытых дверей, на что обращать внимание и о чём спрашивать.
О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ И НАПРАВЛЕНИЯХ
Основная часть мероприятия — презентации факультетов, где деканы, члены приемной комиссии рассказывают о направлениях подготовки, правилах поступления и учебном процессе.

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета – классический вуз с богатой 80-летней историей, большим количеством программ подготовки по всем трем уровням образования: бакалавриат – магистратура – аспирантура. Также в филиале действует колледж. Всего в вузе 88 направлений подготовки.

СФ БашГУ разрушает стереотип о том, что за качественным образованием и востребованной профессией нужно ехать в столицу или другой, более крупный город. Башинформ уже писал про редкие специальности, которые кроме Стерлитамака, можно получить только в Москве или во Владивостоке.
Так, с 2018 года в университете действует направление «Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)». Стерлитамак – третий город в России, где готовят гейм-дизайнеров и разработчиков виртуальных миров. Кроме того, в вузе можно получить профессию 3D-аниматора, продюсера разработки цифровых продуктов, оператора беспилотных авиационных систем и др.

В СФ БашГУ совмещен классический подход к обучению с новыми технологиями. В вузе реализуются классические направления подготовки, такие как химия, химическая технология, математическое моделирование, психология, журналистика, экономика, юриспруденция, теология. Также СФ БашГУ готовит квалифицированных специалистов по целому ряду педагогических направлений, которые реализуются в следующих профилях: педагогика начального и дошкольного образования, история, родные и иностранные языки. Выпускники этих специальностей успешны и востребованы не только в республике, но и за ее пределами.
ОБ ОСНАЩЕНИИ ВУЗА
Учиться программировать на листочке, изучать бактерии и вирусы по учебникам не самое полезное и результативное занятие, поэтому узнайте заранее, способен ли вуз обеспечить студентов достаточным количеством компьютеров, проекторов, микроскопов, лабораторий и специально оборудованных аудиторий.

Попросите деканат факультета рассказать про техническое оснащение. Для технических факультетов важно современное оборудование и софт — чтобы в дальнейшем вам было проще работать и не пришлось переучиваться.

В Стерлитамакском филиале БашГУ есть все необходимое для комфортной учебной, научной и общественной жизни студентов: аудитории с мультимедийным оборудованием, лингафонные и компьютерные классы, включая VR.

Студенты естественнонаучного факультета занимаются в современных лабораториях: лаборатория технологии и микробиологии, ПЦР-лаборатория, лаборатория биохимии.
На юридическом факультете есть зал судебных заседаний и криминалистическая лаборатория. Ее задача – сформировать навыки работы будущих следователей на месте преступления.

К услугам будущих программистов в вузе размещается VR-лаборатория. Здесь под патронажем ведущих российских и зарубежных киберкомпаний, в том числе Яндекс и Samsung, студенты одновременно изучают новые технологии и создают продукты для реальных заказчиков. Часто ребятам еще во время обучения предлагают рабочие контракты.
В 2021 году в связи с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями День открытых дверей в СФ БашГУ пройдет в онлайн-формате.

Организаторы проведут прямую трансляцию в официальной группе ВКонтакте, а также на Youtube-канале Studay по ссылке. Все желающие могут присоединиться и увидеть, как это устроено.
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Безусловно, всегда интересно узнать о внеучебной жизни вуза. Поинтересуйтесь, сможете ли вы реализовать на факультете свой спортивный, творческий или организаторский потенциал, а также по возможности осмотрите спортзалы, залы библиотек, коворкинги.

Немаловажно для поступающих сегодня и то, что в СФ БашГУ наряду с основной профессией студенты получают все необходимые навыки предпринимателя. Мастер-классы, митапы, бизнес-встречи, венчурный акселератор – не отрываясь от учебы, можно реализовать собственный проект и даже начать зарабатывать.

Для удобства студентов открыты два комфортных коворкинга, учебный центр СТАН, крупнейшая на юге республики библиотека, актовые и читальные залы.
О МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА
В ноябре 2020 г. в университете открылась Точка кипения. Это пространство располагается на базе созданного в 2017 году вузовского бизнес-акселератора. Там школьники, абитуриенты и студенты развивают таланты, продвигают идеи и находят поддержку своим предпринимательским инициативам.

Развитие технологического предпринимательства - это важная составляющая «третьей миссии» университета, предполагающая участие в социально-экономическом развитии региона. В филиале созданы все условия для его создания. Университет стал генератором стартап-команд, реализующим технологические предпринимательские проекты: в 2019 году пять студентов СФ БашГУ победили в федеральном грантовом конкурсе «Умник», в 2020 году – уже 7 студентов стали победителями в программе «Умник – VR/AR». Все проекты студентов будут реализованы в лаборатории виртуальной и дополненной реальности СФ БашГУ.

Совсем скоро в вузе откроется еще одна лаборатория искусственного интеллекта, оснащенная уникальным оборудованием, где студенты смогут заниматься разработками и реализовывать проекты в одной из самых перспективных областей цифровой экономики.

Уже сейчас студенты СФ БашГУ на основе нейронных сетей работают над проектами по машинному зрению, создают стартапы в области 3d-моделирования. Так, в прошлом году студентка 4 курса факультета математики и информационных технологий Мустафина Софья разработала проект, посвященный созданию трехмерных объектов на основе изображений, и выиграла грант в российском инновационном конкурсе «Старт».
О ТОМ, ГДЕ ЖИТЬ ИНОГОРОДНИМ

Если вы иногородний студент, стоит поинтересоваться и оценить условия проживания в общежитии еще до поступления и заселения — все-таки вам нужно будет жить там следующие несколько лет.

СФ БашГУ располагает тремя благоустроенными общежитиями. Уютные комнаты с доступом в интернет рассчитаны на 2-3 человека. На этаже находятся оснащённые всем необходимым оборудованием кухни, душевые, помещения для занятий и отдыха, кабинет психологической разгрузки и т.д. В каждом здании есть спортивные комнаты с тренажёрами и спортивным инвентарём.

Ежегодно вуз выделяет немалые денежные средства для улучшения условий проживания студентов. В корпусах производится замена окон, сантехники, косметический и капитальный ремонт помещений. Все общежития ежегодно участвуют в городских и республиканских конкурсах общежитий и стабильно входят в призовую тройку.
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
На днях открытых дверей рассказывают, в каких областях вы будете востребованы после окончания вуза. Призываем вас: внимательно отнестись к отзывам выпускников, которые лучше всего расскажут об учебном заведении и специальности.

80% выпускников СФ БашГУ устраиваются на работу в течение года после окончания вуза. В поиске работы студентам помогает вуз. В филиале активно взаимодействуют с работодателями по вопросам проведения практик и стажировок. Работодатели принимают участие и в учебном процессе.

Здесь проводятся тематические мероприятия, направленные на успешное трудоустройство студентов и выпускников: экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий, деловые игры с участием ведущих компаний республики. Среди партнеров вуза такие компании как ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Башкирская содовая компания», ООО «УК ТАУ НефтеХим», ООО «Башпласт», АО «Салаватстекло», образовательные, медицинские и судебные учреждения города и республики.

Также для студентов выпускных курсов проводятся спецкурсы по технологиям составления резюме, прохождению собеседования, поиска работы и планированию карьеры.
С КЕМ ПООБЩАТЬСЯ
Выбор профессии – это важный и ответственный шаг в жизни каждого, поскольку он определяет направление дальнейшего жизненного пути. Но также это и большой стресс для ребенка и родителей. В день открытых дверей 25 января вы сможете получить советы от психологов СФ БашГУ, как справиться с предстоящими испытаниями абитуриентам и их родителям.

Кроме того, в последующие недели вуз организует дни открытых дверей всех факультетов, где у каждого абитуриента будет возможность задать вопрос декану и получить полную информацию о факультете.
День открытых дверей в Стерлитамакском филиале БашГУ пройдет 25 января в 18:00 в онлайн-формате в официальной группе Вконтакте, а также на Youtube-канале Studay
ВКонтакте
Youtube
Присоединяйтесь к трансляции!
Выбрать направление, специальность и посмотреть презентацию факультетов СФ БашГУ вы можете на сайте или связавшись с приемной комиссией:
г. Стерлитамак, проспект Ленина, 49, каб. 107
телефон: +7 (3473) 43-46-63, +7 917 40 11 500