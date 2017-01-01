ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВУЗЕ

Основная часть мероприятия — презентации факультетов, где деканы, члены приемной комиссии рассказывают о направлениях подготовки, правилах поступления и учебном процессе.
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета – классический вуз с богатой 80-летней историей, большим количеством программ подготовки по всем трем уровням образования: бакалавриат – магистратура – аспирантура. Также в филиале действует колледж. Всего в вузе 88 направлений подготовки.
СФ БашГУ разрушает стереотип о том, что за качественным образованием и востребованной профессией нужно ехать в столицу или другой, более крупный город. Башинформ уже писал про редкие специальности
, которые кроме Стерлитамака, можно получить только в Москве или во Владивостоке.