ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВУЗЕ

В ноябре 2020 г. в университете открылась Точка кипения. Это пространство располагается на базе созданного в 2017 году вузовского бизнес-акселератора. Там школьники, абитуриенты и студенты развивают таланты, продвигают идеи и находят поддержку своим предпринимательским инициативам.



Развитие технологического предпринимательства - это важная составляющая «третьей миссии» университета, предполагающая участие в социально-экономическом развитии региона. В филиале созданы все условия для его создания. Университет стал генератором стартап-команд, реализующим технологические предпринимательские проекты: в 2019 году пять студентов СФ БашГУ победили в федеральном грантовом конкурсе «Умник», в 2020 году – уже 7 студентов стали победителями в программе «Умник – VR/AR». Все проекты студентов будут реализованы в лаборатории виртуальной и дополненной реальности СФ БашГУ.



Совсем скоро в вузе откроется еще одна лаборатория искусственного интеллекта, оснащенная уникальным оборудованием, где студенты смогут заниматься разработками и реализовывать проекты в одной из самых перспективных областей цифровой экономики.



Уже сейчас студенты СФ БашГУ на основе нейронных сетей работают над проектами по машинному зрению, создают стартапы в области 3d-моделирования. Так, в прошлом году студентка 4 курса факультета математики и информационных технологий Мустафина Софья разработала проект, посвященный созданию трехмерных объектов на основе изображений, и выиграла грант в российском инновационном конкурсе «Старт».

