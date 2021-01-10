 
Развязка еще не скоро
В Уфе почти на год закрыли переезд через проспект Салавата Юлаева, в городе пробки. Что нужно про это знать и как пережить. Самое главное.
Что происходит, для чего все это нужно
и что мы в итоге получим?
Администрация города начала одну из самых болезненных, но нужных для людей строек – расширение южного въезда в Уфу и развязки на улице Заки Валиди. Это одна из самых загруженных дорог Уфы, в часы пик по ней проезжает более 6 500 машин. Развязка уже исчерпала свою пропускную способность и часто страдает от «пробок». Ее расширят с четырех до шести полос, удлинят на семь метров и увяжут с новым мостом, который будет готов через год. Все это позволит ликвидировать пробки при въезде и выезде минимум на 10 лет.

Для этого приходится закрыть путепровод почти на год – с 8 января до 30 ноября 2021 года. На проспекте Салавата Юлаева установили два светофора, они будут пропускать поток из центра и Зеленой рощи. Это очень тяжелое и болезненное решение, но лучше нет.
Эксперты из московской «Высшей школы экономики» моделировали разные схемы и варианты, в том числе – закрыть дорогу только наполовину. Может показаться, что этот вариант лучше и удобнее, но беспристрастная математика говорит обратное – при полном закрытии средняя длина пробки 1073 метра, а при закрытии половины дороги – 990 метров, плюс срок строительства вырастает на полгода.
По контракту, работы по реконструкции развязки должны были занять 22 месяца. Работы, требующие перекрытия дороги, максимально оптимизировали и срок сократился до 11 месяцев. После этого дорогу откроют, а работы продолжатся.
Работы будут идти круглосуточно. Сейчас движение уже перекрыли, но ничего не происходит. В штабе объясняют – пока проводятся геологические испытания грунтов и диагностика железобетонных конструкций. Дорожно-строительная техника не нужна. Основные строительно-монтажные работы начнутся примерно через две недели, то есть в двадцатых числах января.
Как теперь передвигаться по городу?
Общественный транспорт будет ездить в объезд путепровода как на схеме с прежней периодичностью по прежним маршрутам. Никакие остановки никуда переносить не будут. Единственное – увеличивается время в пути, поэтому планируйте дорогу и выходите заранее.

Автомобилисты для сокращения времени в пути могут пользоваться альтернативными улицами, отмеченными на карте.

Не игнорируйте альтернативные улицы, отмеченные на карте. В прошлом году там везде сделали ремонт, поэтому проехать по ним можно.

Следите за знаками!
  • На улице Посадской в сторону проспекта Салавата Юлаева, на путепроводе по Мингажева в сторону центра ввели одностороннее движение.

  • При съезде с путепровода по Октябрьской революции отменили левый поворот.

  • На всех прилегающих улицах запретили парковаться.

  • Грузовому транспорту запрещено заезжать в город с 05.00 утра до 22.00.
Как лучше всего выехать и заехать в город?
Первые дни показали – выехать из города труднее обычного, но стоять в многочасовых пробках никому не пришлось. Тем не менее, если вам нужно в аэропорт или по срочным делам в другой город, южнее Уфы, выезжайте заранее или по объездным путям. Это удлинит путь, но позволит избежать заторов. Выездов три:

✔ Через Затон и Миловку через Дёму на трассу М5 в районе остановки «Кафе Отдых».

✔ Через улицу Пугачева на дорогу до Нагаево, а там съехать на трассу М5 и ехать до посёлка Лебяжий и остановки «Кафе Отдых».

✔ Через Шакшу, «Кроношпан» выехать на трассу М5 и ехать до остановки «Кафе Отдых».

Состояние мостов возле Монумента Дружбы и обоих Затонских проверили технические специалисты, оно не критичное. С повышенной нагрузкой мосты справятся.

Если вам нужно в Дёму или из Дёмы в любую часть города, можно воспользоваться городской электричкой. Они ходят с шести до девяти утра и после пяти вечера до половины девятого каждый час. Проезд стоит 22 рубля, а по карте «Алга» - 20 рублей. Плюс действует тариф «Счастливый час» - можно бесплатно пересесть на автобус «Башавтотранса». Точное расписание смотрите на этом сайте.


Как борются с пробками?
В первый день (это была пятница, 8 января) по новой схеме развязки прошло четыре тысячи автомобилей (в час пик рабочих дней, напомним, 6,5 тысячи). Практика показала, что эффективнее всего корректировать дорожную обстановку, переключая реверсивные светофоры на новом мосту в ручном режиме. Этим будут заниматься дежурные оперативного штаба, который открыла мэрия Уфы. То есть при необходимости можно пустить три потока на выезд, один на въезд, распределить их поровну или оставить побольше полос на въезд.

Чтобы разгрузить дорожный трафик, администрация Уфы и сотрудники подведомственных организаций, а это 20 тысяч человек, с 11 января переходят на график работы с 08.00 до 17.00, то есть будут начинать и заканчивать свой рабочий день на час раньше обычного.

Весь участок, где идет ремонт, просматривается видеокамерами наружного видеонаблюдения «Уфанета». Вы можете в любой момент посмотреть дорожную ситуацию по этой ссылке.
Подготовил Станислав Шахов.
Верстка: Валерия Любина
Фото: Валерий Шахов.
Видео: Арсен Муртазин
10.01.2021 г.