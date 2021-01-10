Развязка еще не скоро

Администрация города начала одну из самых болезненных, но нужных для людей строек – расширение южного въезда в Уфу и развязки на улице Заки Валиди. Это одна из самых загруженных дорог Уфы, в часы пик по ней проезжает более 6 500 машин. Развязка уже исчерпала свою пропускную способность и часто страдает от «пробок». Ее расширят с четырех до шести полос, удлинят на семь метров и увяжут с новым мостом, который будет готов через год. Все это позволит ликвидировать пробки при въезде и выезде минимум на 10 лет.



Для этого приходится закрыть путепровод почти на год – с 8 января до 30 ноября 2021 года. На проспекте Салавата Юлаева установили два светофора, они будут пропускать поток из центра и Зеленой рощи. Это очень тяжелое и болезненное решение, но лучше нет.

