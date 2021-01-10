Развязка еще не скоро

Первые дни показали – выехать из города труднее обычного, но стоять в многочасовых пробках никому не пришлось. Тем не менее, если вам нужно в аэропорт или по срочным делам в другой город, южнее Уфы, выезжайте заранее или по объездным путям. Это удлинит путь, но позволит избежать заторов. Выездов три:
✔ Через Затон и Миловку через Дёму на трассу М5 в районе остановки «Кафе Отдых».
✔ Через улицу Пугачева на дорогу до Нагаево, а там съехать на трассу М5 и ехать до посёлка Лебяжий и остановки «Кафе Отдых».
✔ Через Шакшу, «Кроношпан» выехать на трассу М5 и ехать до остановки «Кафе Отдых».
Состояние мостов возле Монумента Дружбы и обоих Затонских проверили технические специалисты, оно не критичное. С повышенной нагрузкой мосты справятся.
Если вам нужно в Дёму или из Дёмы в любую часть города, можно воспользоваться городской электричкой. Они ходят с шести до девяти утра и после пяти вечера до половины девятого каждый час. Проезд стоит 22 рубля, а по карте «Алга» - 20 рублей. Плюс действует тариф «Счастливый час» - можно бесплатно пересесть на автобус «Башавтотранса». Точное расписание смотрите на этом сайте
.