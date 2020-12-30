Во всех делах, связанных с промышленной разработкой, экологией и интересами людей, нужно искать баланс. Без промышленности не будет рабочих мест, налогов, решения социальных проблем. Но, когда промышленники посягают на комфортность жизни или ведут разработку варварским способом, мириться тоже нельзя. Мнение жителей нужно учитывать, вплоть до проведения местных референдумов. Наверное, нам придется такой практикой пользоваться.
Из-за выступлений жителей против разработки в Абзелиловском районе мы потеряли около 46 миллиардов рублей. Район лишился и новых рабочих мест, а пока те же молодые ребята, которые могли работать там, продолжают ездить на заработки на Север, а нас критикуют, просят создать новые рабочие места.
Я очень жалею о том, что сам туда не поехал, надо было с людьми пообщаться, понять нерв этой ситуации. Думаю, точку невозврата мы еще не прошли. Я считаю, что компания должна вернуться к диалогу с жителями и правительство республики должно серьезнее подключиться и понять, что хотят люди. Ко мне приходила разная информация. Например, что на митинг пришло 100 человек, из них всего двое из этой деревни, где проходил митинг. А какое отношение имеют тогда остальные приехавшие к этой ситуации.