У меня большая семья. Две взрослые дочери, я уже дед, две внучки. С нами живет замечательный сын Каринэ и наш общий сын. В следующем году мы станем родителями еще раз.



На Новый год у нас с Каринэ есть традиция – мы пишем открытки с пожеланиями на год, а на следующий год 1 января смотрим, что сбылось, а что нет. Обычно желания самые простые - чтобы все родные были живы-здоровы. Этот Новый год планируем отмечать дома. Хотели отдохнуть в санатории, мне даже место держали, но решили далеко из Уфы не уезжать, вдруг придется ехать в роддом.



Обычно у меня нет времени, даже галстуки ходит и выбирает жена, но ходить в магазины я люблю. Недавно была интересная история. У меня дома живет такой одичавший от того, что не видит других детей, маленький мальчик, я его вывожу, чтобы где-то с ним побыть. Куда сейчас пойду? Только в торговый центр. Мы поехали в «Икею», набрали много вещей для дома, а уже на кассе ребенок схватил лейку, бутылку сидра и наотрез отказался отдавать их просканировать. Этот момент, когда сын вступил в последний бой, чтобы не отдать сидр, сфотографировали и выложили в социальные сети. Фотография, честно говоря, чудесная, я ее даже храню.

