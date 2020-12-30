Лента новостей
50 моментов 2020 года в фотографиях «Башинформа»
Январь
Фестиваль воздухоплавания «Самрау».
Фото: Олег Яровиков
Февраль
В Уфе прошел Матч звезд студенческого баскетбола.
Фото: Валерий Шахов
Февраль
Лыжня России-2020.
Фото: Олег Яровиков
Февраль
Парад возле дома ветерана.
Фото: Олег Яровиков
Февраль
Радий Хабиров посетил Мугина Нагаева, старейшего ветерана легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В декабре ветеран ушел из жизни.
Фото: Олег Яровиков
Март
В Уфе горел знаменитый особняк Бухартовских.
Фото: Валерий Шахов
Март
Встреча Хабирова с молодыми бизнесменами Стерлитамака.
Фото: Олег Яровиков
Март
Премьера оперы «Аттила» в Большом театре.
Фото: Олег Яровиков
Март
Санитарная обработка города.
Фото: Валерий Шахов
Апрель
«Салават Юлаев» покинул один из самых эффективных бомбардиров чемпионата Линус Умарк.
Фото: Валерий Шахов
Апрель
В больницы поступают первые заболевшие коронавирусом.
Фото: Валерий Шахов
Апрель
В городе идет двухнедельный карантин.
Фото: Валерий Шахов
Апрель
Карантин в Уфе.
Фото: Валерий Шахов
Апрель
Уфимские предприятия осваивают выпуск медицинских масок.
Фото: Валерий Шахов
Апрель
Уфимский художник нарисовал на стене граффити в поддержку врачей.
Фото: Валерий Шахов
Май
В Башкирии в рекордные сроки, за два месяца построили инфекционный госпиталь.
Фото: Пресс-служба Главы
Май
Врач ковид-госпиталя в Зубово.
Фото: Олег Яровиков
Май
На уфимском ипподроме прошел конный турнир «Терра Башкирия-2020».
Фото: Валерий Шахов
Май
Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Олег Яровиков
Май
Торжественная церемония передачи «Золотой Звезды» Героя России генерала Шаймуратова.
Фото: Олег Яровиков
Июнь
Открытие фонтана в сквере «Дубки».
Фото: Олег Яровиков
Июнь
Уфу готовят ко Дню России.
Фото: Валерий Шахов
Июль
В республике начали монтировать туристические указатели.
Фото: Валерий Шахов
Июль
Ветераны в парке Победы.
Фото: Олег Яровиков
Июль
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Фото: Олег Яровиков
Июль
Обновленный исторический центр Бирска.
Фото: Олег Яровиков
Июль
Открылась арка, посвященная знаменитым уроженцам города.
Фото: Валерий Шахов
Август
На шихане Куштау прошли столкновения защитников и сторонников разработки горы.
Фото: Валерий Шахов
Август
В Белорецке разобрали самый длинный в России деревянный мост.
Фото: Станислав Шахов
Август
Радий Хабиров и Рустам Минниханов, визит в Казань.
Фото: Олег Яровиков
Сентябрь
В Башкирии прошла акция «Зелёная Башкирия».
Фото: Олег Яровиков
Сентябрь
Под проливным дождем прошел фестиваль «Сердце Евразии».
Фото: Валерий Шахов
Сентябрь
Премьер-министром правительства Башкирии назначен Андрей Назаров.
Фото: Олег Яровиков
Сентябрь
Уфимский международный марафон.
Фото: Олег Яровиков
Сентябрь
Уфимцы гуляют по обновленной набережной реки Белая.
Фото: Валерий Шахов
Октябрь
Андрей Василевский приехал в родной город после того, как его команда взяла Кубок Стэнли.
Фото: Валерий Шахов
Октябрь
После серии проигрышей ФК «Уфа» покинул Вадим Евсеев.
Фото: Валерий Шахов
Октябрь
В Башкирии объявили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.
Фото: Валерий Шахов
Октябрь
Открытие нового ФАПа в Аургазинском районе.
Фото: Олег Яровиков
Октябрь
Посвящение школьников в юные шаймуратовцы.
Фото: Олег Яровиков
Октябрь
Прощание с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным.
Фото: Олег Яровиков
Ноябрь
В Уфе баянист-сирота собрал за сутки почти 200 тысяч рублей для приюта.
Фото: Валерий Шахов
Ноябрь
В Уфе заработал ситуационный центр по вопросам противодействия COVID-19.
Фото: Валерий Шахов
Ноябрь
Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин сдал плазму после перенесенного коронавируса.
Фото: Олег Яровиков
Ноябрь
Самый сильный человек России сдвинул самолет и установил рекорд.
Фото: Валерий Шахов
Декабрь
На конкурсе башкирских красавиц «Хылыукай-2020» корону и главный приз — автомобиль завоевала 19-летняя Ляйсан Шугаепова.
Фото: Валерий Шахов
Декабрь
Семье Хайруллиных, которые вынесли из банка миллионы рублей, дали реальные сроки.
Фото: Ксения Калинина
Декабрь
Уфимские моржи открыли сезон.
Фото: Олег Яровиков
Декабрь
На обновленной Советской площади открылся городок с новой пиксельной ёлкой.
Фото: Олег Яровиков
Декабрь
В Уфе прошел парад Дедов Морозов.
Фото: Валерий Шахов
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов, Ксения Калинина.
Верстка: Рената Вахитова.
30.12.20
