тысяч культурных мероприятий прошло республике за год, в общей сложности их посмотрели 32 млн человек. Среди самых значительных - показ оперы Дж. Верди «Аттила» на исторической сцене Государственного академического Большого театра России в Москве 13 марта 2020 года. Это первая постановка Ильдара Абдразакова.

тысяч человек в общей сложности посетили фестиваль «Сердце Евразии – 2020». Для организации потребовалось более 60 тонн оборудования; более 200 киловатт звука, более 400 световых приборов; почти 200 квадратных метров экранов; для работы со всем оборудованием понадобилось 40 человек.