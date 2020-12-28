 
Как изменилась
Башкирия за год
Показываем числами и картинками
Ежедневно в каждом населённом пункте республики что-то происходит. Жизнь, несмотря на коронавирус, кипит, но многие изменения мы просто не замечаем. Мы опросили все министерства и ведомства и измерили главные новшества года.
ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ
2
инфекционных центра – в Уфимском районе и Стерлитамаке построили в кратчайшие сроки - за два месяца. Открыли пристрой к хирургическому комплексу онкодиспансера, хирургический корпус больницы города Октябрьского, многофункциональную больницу в Салавате.
14
поликлиник и четыре больницы отремонтировали.
фельдшерско-акушерских пунктов открылось в деревнях и селах.
120
266
человек сократился дефицит врачей, на 47 человек – фельдшеров. Дефицит работников со средним медицинским образованием вырос на 502 человека.
На
359
врачей, в том числе 143 дефицитных специальностей и 60 фельдшеров переехали работать в сельскую местность и получили до миллиона рублей «подъёмных».
800
аппаратов ИВЛ, 58 машин скорой помощи, 14 аппаратов компьютерной томографии, 5 МРТ, 9 маммографов, 4 стационарных цифровых флюорографа, 2 ангиографа купили для больниц республики за год.
850
семей бесплатно прошли процедуру ЭКО и стали родителями.
12 380
человек получили бесплатные лекарства от коронавируса.
СТРОИМ РЕСПУБЛИКУ
ЭКОЛОГИЯ И ЖКХ
380
дворов благоустроили по программе «Башкирские дворики», на них установили 186 детских площадок.
домов отремонтировали, в том числе провели капитальный ремонт.
1 497
4 800
общественных территории для отдыха населения открыли в городах и районах.
в
929
населенных пунктах провели высокоскоростной интернет.
новых светильников установили и более 7000 заменили на энергоэффективные.
102
451
несанкционированную свалку ликвидировали.
новых площадок и 9 037 контейнеров установили. Итого их стало 20 134 и 53 928 соответственно.
4 163
миллиона тонн отходов вывезли, из них переработали 220,7 тысячи тонн.
1,22
2
миллиона саженцев деревьев посадили на территории 602 гектара.
2000
обманутых дольщиков получили долгожданное жилье или денежную компенсацию.
КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ
64
ветерана ВОВ получили новые квартиры.
минуты 43 секунды составило среднее время ожидания в очереди по всем офисам МФЦ, это на минуту меньше, чем годом ранее. За год людям оказано 6 103 755 услуг.
4
3 525
семей получили сертификаты на газификацию домов.
205
новых автобусов. Запустили шесть новых межмуниципальных маршрутов.
камер фотовидеофиксации нарушений ПДД установили.
499
поездок совершили люди по карте «Алга». За год купили 157 697 новых карт.
38 713 386
24
детских сада на 3 900 человек построили.
бассейна открыли за год.
3
новых школ на 2 320 мест построили.
7
115
школьных автобусов купили.
новых мест в яслях открыли в 98 заведениях.
2 131
млн онлайн-уроков провели учителя за время дистанционного обучения.
2,4
450 883
ребенка, или 93% от общего количества обучающихся, охвачено горячим питанием. Это на 7% больше, чего годом ранее.
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
«ИНЦИДЕНТ» РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ
53 321
проблему решила команда «Инцидент-менеджмента» за год. По состоянию на 22 декабря 2020 года – 3 548 проблем еще в работе. Топ-5 тем:
1. Социальная защита и обслуживание (9405)
2. Дороги (9373)
3. ЖКХ (6954)
4. Благоустройство (5838)
5. Здравоохранение (4618).
В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
407
женщин получили медаль «Материнская слава».
добровольцев работали весной и три тысячи осенью.
5000
1 760
детей-инвалидов получили сертификаты на реабилитацию.
24 260
детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, 262 беременные женщины, 251 кормящая мать, 50 детей до 3 лет, находящихся под опекой, получают качественную продукцию «молочной кухни».
человек получили помощь во время первой волны коронавируса.
260 000
тысяч продуктовых наборов получили граждане весной в период самоизоляции. Еще 18 тонн продуктов раздали нуждающимся семьям в сентябре.
130
839 821
граждан обошли и обзвонили социальные работники.
140
человек спаслись благодаря срабатыванию пожарных извещателей. В том числе 65 детей.
тысячи извещателей установили в домах республики за год.
127,5
НАША ЭКОНОМИКА
1300
организаций и индивидуальных предпринимателей получили прямую государственную поддержку на 4,5 млрд рублей.
предприятий стали первыми резидентами Особой экономической зоны «Алга». Количество резидентов ТОСЭР выросло с 25 до 71.
6
инвестиционных проекта на 16,2 млрд реализовали за год. Это помогло создать 387 рабочих мест. Также реализовали девять приоритетных инвестиционных проектов на общую сумму 7,8 млрд рублей, создано 1 077 новых рабочих мест. Подписано шесть инвестиционных соглашений на 13,6 млрд рублей.


124
5,4
млн масок, 37 тысяч многоразовых защитных костюмов, 885 тысяч бахил произвели предприятия республики за год.
тысяч рабочих мест планируется создать в рамках инвестиционных проектов, уже рассмотренных на «Инвестиционных часах» с участием главы республики.
28
новых рабочих места создали предприятия республики.
2 162
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
43
новых сельскохозяйственных потребительских кооператива, их общее количество достигло 347 единиц.
млн тонн составил урожай зерна. Это на четверть больше, чем в прошлом году, и второй по объему результат за последние 10 лет.
4
тракторов, 240 зерноуборочных комбайнов, более 710 единиц почвообрабатывающих и посевных машин закупили аграрии республики. Всего они купили техники на 9 миллиардов рублей.
400
1,55
млн тонн молока произвели все сельхозпроизводители за 11 месяцев. Это на 1,5% больше, чем годом ранее. За год в республике заработали шесть крупных молочных комплексов.
продукции в ассортименте магазинов произведено в Башкирии.
70,2%
РАССКАЗЫВАЕМ
О СЕБЕ МИРУ
10
визитов в девять стран совершили официальные делегации Башкирии (Австрия, Азербайджан, Германия, Сингапур, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Франция, Киргизия).
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях приняла участие республика. Среди крупнейших – у нас прошли международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», первый международный офлайн-форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020», Международная неделя бизнеса и др.
58
делегаций приняли у себя (Австрия, Болгария, Венгрия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Катар, Италия).
12
в
ТУРИЗМ
1-м
в России и СНГ геопарком, который официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО, стал «Янган-Тау». Сейчас готовятся документы на вступление в сеть геопарка «Торатау».
навигационных знаков установили возле достопримечательностей республики.
685
км пешеходных троп промаркировали в республике в рамках проекта «Большая Южно-Уральская тропа».
150
млн туристов посетило республику за год.
2,9
КУЛЬТУРА
6
новых кинотеатров открылось за год в Стерлибашевском, Иглинском, Чекмагушевском, Альшеевском и Давлекановском районах.
Башкирских историко-культурных центров (в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Свердловской областях, Татарстане, Пермском крае и ХМАО) открылось за год.
7
тысяч культурных мероприятий прошло республике за год, в общей сложности их посмотрели 32 млн человек. Среди самых значительных - показ оперы Дж. Верди «Аттила» на исторической сцене Государственного академического Большого театра России в Москве 13 марта 2020 года. Это первая постановка Ильдара Абдразакова.
20
тысяч человек в общей сложности посетили фестиваль «Сердце Евразии – 2020». Для организации потребовалось более 60 тонн оборудования; более 200 киловатт звука, более 400 световых приборов; почти 200 квадратных метров экранов; для работы со всем оборудованием понадобилось 40 человек.
35
Текст: Станислав Шахов.
Верстка: Валерия Любина.
Фото: Олег Яровиков.
Иллюстрации: www.freepik.com
 28.12.2020 г.