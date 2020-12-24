 
Пять вещей, которые нужно купить прямо сейчас, чтобы завтра не погибнуть на дороге
(тех, кто дочитает нужный и не нудный текст до конца, ждет мультик)
1
Светоотражающие элементы

Для чего нужны?
Мы, пешеходы, никогда об этом не задумываемся, но водителям очень трудно, практически невозможно разглядеть в сумерках и ночью человека в темной одежде. Светоотражатели — это такие специальные элементы, которые возвращают луч света обратно к источнику. Это может быть нашивка или наклейка на рукав одежды, брелок или даже специальная детская игрушка, никакой разницы нет. Чем больше площадь светоотражателя, тем лучше водитель видит пешехода. В любом случае такие предметы видны издалека и снижают вероятность ДТП на 85%. В идеале вешать их на высоту 80-100 см от земли, так они видны водителям лучше всего, и со всех сторон - и на спину, и на рукава.

Мало кто знает, но носить светоотражатели пешеходов обязывает закон.

Они обязательно должны быть на одежде, если человек переходит дорогу, движется по обочине или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости, а дело происходит за пределами населенного пункта. Это написано в п. 4.1 «Правил дорожного движения». За нарушение полагается штраф 500 рублей.

Важный момент! Объясните ребенку, что даже самый большой светоотражатель не гарантирует безопасность! Прежде чем переходить дорогу по пешеходному переходу, нужно убедиться, что водитель тебя увидел и тормозит.
Где купить?
В хозяйственных, «детских» и магазинах бытовой техники.
Сколько стоит?
От 100 рублей.
2
Яркая одежда
Для чего нужна?
Большинство людей предпочитают носить темную, неброскую одежду и такую же покупают своим детям. В первую очередь это практично: желтую куртку стирать нужно вдвое чаще коричневой. Во-вторых, боязнь выделиться из толпы.

Полицейские из города Кротошина (Польша) опубликовали на своей странице снимок фотографа Кристиана Томаса (Christian Thomas), на которой максимально наглядно видно, что значит яркая одежда в хмурую погоду. Видите ребенка на первом снимке? А он там есть! А на втором?
Ученые посчитали - в черной одежде человек практически невидим для машин, в синей - его можно распознать за 15 метров, в красной - за 25, в белой - более чем за 50 метров.
Где купить?
В любых магазинах одежды.
Сколько стоят?
Детский пуховик - от 2500 рублей.
3
2
Правила дорожного движения и учебник физики
Для чего нужны?
Замечали, наверное, как водители порой не любят пешеходов, а пешеходы водителей. Отчасти это происходит от того, что стороны просто не понимают друг друга, так как мыслят по-разному. Устранить это противоречие можно, если вы будете знать правила дорожного движения и базовые законы физики.

Например, некоторые пешеходы уверены (честное слово, сам видел), что, если возле светофора висит знак «пешеходный переход», водители обязаны его пропускать в любом случае, даже на красный свет. Это не так - если есть светофор, слушать надо его команды, пропускать пешеходов машины обязаны на нерегулируемых участках.

В свою очередь, водители уверены, что, если они поворачивают или разворачиваются и тут загорелся красный сигнал светофора, пешеходы обязаны пропустить, так как машина «завершает маневр». Это не так, п. 13.1 гласит, что «при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает». То есть даже если водитель завершает маневр на перекрестке, уступить бегущим по переходу пешеходам все равно нужно. И таких примеров можно найти десятки.

Если бы все знали законы физики, люди бы не перебегали перед едущей машиной - она не может остановиться мгновенно, тормозной путь зависит от скорости, какая это дорога, веса автомобиля. И люди ходили бы около стоящих машин - водитель чисто физически не может увидеть все, что творится вокруг. Например, у грузовиков «слепых зон» аж четыре! Вон они, на картинке ниже. Водитель может в любой момент дать газ и задавить несколько человек, даже не заметив этого.
Стоит признать, что учебник физики - одна из самых жизненных книг, что написано человечеством!
Где купить?
В книжном магазине или скачать в интернете. Например, актуальная версия правил дорожного движения есть по этой ссылке
Сколько стоят?
Учебник физики - примерно 400 рублей.
4
Удобная обувь и ледоходы
Для чего нужна?
Из-за постоянного перепада температур улицы часто превращаются в каток. Чтобы не упасть, купите зимнюю обувь на низком каблуке или совсем без каблука, с прорезиненной рельефной подошвой.

Правильно по льду ходить так – выньте руки из карманов и расправьте их в стороны, как крылья самолета, расставьте ноги чуть шире плеч, колени слегка согните, идите чуть наклонившись вперед мелкими шажками. Наступайте не на носок, а на всю подошву полностью. Да, это немного нелепо и похоже на мишку-конькобежца. Зато придете домой целым и здоровым. И придете.

Кстати, умеете правильно падать? Безопаснее всего падать на бок, прижав руки к бокам. Так меньше всего шансов получить увечья. Если вы падаете лицом вперед, согните руки как при отжиманиях. Упадете на прямые руки – сломаете запястье. Если вы падаете назад – уберите локти вверх, руки расставьте максимально широко, прижмите подбородок к груди.

В обувных и хозяйственных магазинах продаются так называемые «ледоходы» или «ледоступы». Это такие приспособления с небольшими шипами, которые надеваются на носок обуви и каблук и помогают не упасть. Особенно ледоступы полезны для пожилых людей, которые при падении часто получают сложные переломы.
Где купить?
Обувные и хозяйственные магазины.
Сколько стоят?
200-600 рублей.
5
Фонарик
Для чего нужен?
С помощью фонариков пешеходы могут освещать себе путь и при этом становиться заметнее для водителей. В некоторых регионах их даже раздают жителям сел и деревень вдоль оживленных трасс. Это идеальное решение для улиц и населенных пунктов, где дороги уже построили, а общее освещение пока не провели.

Необязательно покупать дорогой и супермощный фонарь, вполне достаточно небольшого «китайского», ведь ваша задача - обозначить свое присутствие, чтобы водитель увидел, что тут кто-то есть. А вот лазерная указка (известная также как «фитнес для котов») для этого не подойдет.
Где купить?
В любом магазине бытовых товаров, газетных киосках, книжных.
Сколько стоит?
От 50 рублей.
Бонус. А теперь, как обещали в самом начале, подборка самых интересных мультиков про безопасность на дорогах. Посмотреть их можно совершенно бесплатно! Детям понравится!
Подготовил Станислав Шахов.
Верстка: Валерия Любина.
Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, www.depositphotos.com
24.12.2020 г.