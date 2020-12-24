Пять вещей, которые нужно купить прямо сейчас, чтобы завтра не погибнуть на дороге

Замечали, наверное, как водители порой не любят пешеходов, а пешеходы водителей. Отчасти это происходит от того, что стороны просто не понимают друг друга, так как мыслят по-разному. Устранить это противоречие можно, если вы будете знать правила дорожного движения и базовые законы физики.



Например, некоторые пешеходы уверены (честное слово, сам видел), что, если возле светофора висит знак «пешеходный переход», водители обязаны его пропускать в любом случае, даже на красный свет. Это не так - если есть светофор, слушать надо его команды, пропускать пешеходов машины обязаны на нерегулируемых участках.



В свою очередь, водители уверены, что, если они поворачивают или разворачиваются и тут загорелся красный сигнал светофора, пешеходы обязаны пропустить, так как машина «завершает маневр». Это не так, п. 13.1 гласит, что «при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает». То есть даже если водитель завершает маневр на перекрестке, уступить бегущим по переходу пешеходам все равно нужно. И таких примеров можно найти десятки.



Если бы все знали законы физики, люди бы не перебегали перед едущей машиной - она не может остановиться мгновенно, тормозной путь зависит от скорости, какая это дорога, веса автомобиля. И люди ходили бы около стоящих машин - водитель чисто физически не может увидеть все, что творится вокруг. Например, у грузовиков «слепых зон» аж четыре! Вон они, на картинке ниже. Водитель может в любой момент дать газ и задавить несколько человек, даже не заметив этого.

