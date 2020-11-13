Антикоронавирусный справочник жителя Башкирии

 
В помощь медицинским учреждениям в Уфе заработал «Антиковидный ситуационный центр». Это огромный колл-центр, где операторы, врачи, преподаватели медицинского университета отвечают на поступающие вопросы, помогают вызвать врача на дом. В день он обрабатывает несколько тысяч заявок со всех уголков республики. Сотрудники Центра подготовили и поделились с нами ответами на самые актуальные из обращений.
ВЫ ЗАБОЛЕЛИ ИЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАБОЛЕЛИ
1. Я контактировал с больным коронавирусом. Что делать?
Обращайтесь в поликлинику по месту жительства, вам откроют больничный лист на 14 дней. Так прописано в постановлении главного санитарного врача РФ № 35 от 13.11.2020. Предписание от Роспотребнадзора не нужно. Если за две недели никаких симптомов болезни не появится, мазок на ПЦР брать не будут. Если Ваше состояние ухудшится, необходимо вызвать врача на дом.
2. Как записаться к врачу?
✔ По номеру 1301. Звонить можно с городского и мобильного телефона

✔ По телефону регистратуры своей поликлиники

✔ Через сайт «Доктор Башкортостан»

✔ Через «Госуслуги»

✔ Лично придя в регистратуру поликлиники

✔ Через электронные терминалы в холле поликлиник и больниц.
3. К нам приезжала бригада скорой медицинской помощи. Почему врачи...
…не увезли пациента в больницу?
Решение о госпитализации врач принимает на основании жалоб, осмотра и проведенных исследований. Если у пациента угрожающее жизни состояние, врач «скорой» обязательно предлагает госпитализацию. Скорее всего, на момент осмотра показаний к госпитализации не выявлено.
…не надевают бахилы?
Работники экстренных служб не обязаны снимать обувь или надевать бахилы. Их задача как можно быстрее оказать медицинскую помощь.
…не представляются?
Сотрудники скорой медицинской помощи не обязаны представляться. Это им разрешает федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». По должностным инструкциям сотрудники бригады должны назвать номер своей подстанции и машины.
4. Что делать, если в семье кто-то заразился?
✔ Изолируйте человека в отдельной комнате.

✔ Пусть у каждого будет своя посуда, полотенца, постельное и нательное белье.

✔ Старайтесь находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга: по очереди принимайте пищу, исключите совместный просмотр телевизионных передач.

✔ Проветривайте помещения, дважды в день делайте влажную уборку, в том числе поверхностей.

✔ Используйте мыльный раствор и дезинфекционные средства для поверхностей. Чаще мойте и обрабатывайте руки, дезинфицируйте посуду и белье.

✔ Маски после снятия упакуйте в полиэтиленовый или бумажный пакет, замочите их в горячей воде с дезсредством.

✔ Пейте больше жидкости. Ведите контроль температуры. По возможности – ведите контроль сатурации (концентрации кислорода в крови) пульсоксиметром и артериального давления (тонометром).
5. Нужно ли сдавать анализ моим близким, если у меня положительный результат?
Недавно вступили в силу новые правила, согласно которым, если у вас в семье кто-то заболел, вы должны уйти на двухнедельную самоизоляцию. Но тест нужно сдавать, только если появились симптомы заболевания.
АНАЛИЗЫ И ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА
6. Где можно сдать анализ на COVID-19?
Если у вас нет симптомов, а справка вам нужна, например, для внеплановой операции, вы можете сдать анализ ПЦР в следующих клиниках:

1. «Медиалаб» +7 937 309-46-84, (347)262-73-77

2. Центр лабораторной диагностики «Лорак» (347) 244 55 50, (347) 244-55-60

3. Медицинский центр «МЕГИ» 8 800-234-70-70

4. Исследовательский центр «Лаборатория» (347) 200-81-71

5. «Центр медицинских исследований» (347) 216-22-33

6. «Медсервис» (г. Салават) 8 800 250-32-90

7. «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»:

Уфа: (347)287-29-45

Кумертау (34761)4-38-85)

Туймазы: (34782)7-25-96

Стерлитамак (3473)43-68-00

Имейте в виду, что все это – платные услуги. Цены определяют сами медицинские организации.

Если у вас есть признаки заболевания, обращайтесь в поликлинику по месту жительства, терапевт даст вам направление на тест. В государственных медицинских организациях анализы делают бесплатно.
Важный момент! Отправить вас на анализ или нет – решает врач. Даже если у вас есть признаки острых респираторных заболеваний.
Если у человека высокая температура или в силу болезни он не может передвигаться (инсульт, паралич и др.), мазок могут взять у него дома.
7. Как правильно сдавать тест?
Мазок на коронавирус берется из носа и зева, перед этой процедурой нельзя чистить зубы, принимать пищу за два часа, нельзя курить, принимать противовирусные препараты. Это важно – если некачественно взять материал, тест может показать неправильный результат.
8. Как и когда узнать результаты теста на ковид?
Результаты теста на коронавирус обычно готовы в течение 48 часов, все зависит от загруженности лаборатории. В среду на совещании правительства Владимир Путин поручил ускорить сроки.

Узнать результаты можно в поликлинике у своего врача, онлайн - на Едином медицинском портале РБ. Адрес в интернете doctor.bashkortostan.ru или через мобильное приложение «К-Врачу». Алгоритм такой: входим на сайт через «Госуслуги», открываем вкладку «Медицинская карта», выбираем вкладку «История». Все ваши анализы хранятся там.

В случае если стоит вопрос об экстренной госпитализации при неотложных состояниях, в приемном отделении больницы человеку сделают экспресс-тест.
9. Где можно сдать анализы крови на антитела?
Там же, где анализ на коронавирус. Оптимально это делать на 14–21-й день от начала заболевания. По последним данным, антитела класса G сохраняются до 5-6 месяцев.
10. Где и когда можно сделать вакцину
от Covid-19?
Пока нигде. Российские ученые разработали несколько вакцин от коронавируса, но они еще проходят испытания и массово не выпускаются. На совещании с Путиным анонсировали, что первая вакцина очень ограниченной партией появится примерно 10 декабря. В первую очередь вакцинировать будут медицинских работников, имеющих наибольший риск инфицирования. Сроки массовой вакцинации пока неизвестны. Прививка для людей будет необязательной, но бесплатной.
ЛЕКАРСТВА ОТ КОРОНАВИРУСА
11. Почему в аптеке нет лекарств?
Причин может быть несколько: ажиотажный спрос, отсутствие у производителей или на рынке, проблема с системой маркировки. Ответственность за ассортимент несет аптечная организация. Информацию о наличии препаратов в сети «Госаптека» вы можете узнать по телефонам
+7 (800) 347-47-47, +7 (347) 246-03-33, на сайте bash-apteka.ru или на сайтах других аптечных сетей.
12. Кому полагаются бесплатные лекарства и как их получить?
Бесплатно лекарства имеют право получить все граждане с подтвержденным или вероятным случаем новой коронавирусной инфекции (в том числе с вирусной пневмонией), которые

✔ Лечатся амбулаторно, то есть дома. Диагноз должен установить врач поликлиники, скорой медицинской помощи и приемного отделения стационара.

✔ Заболели не ранее 16 ноября 2020 года (в этот день вступил в силу указ). То есть, если диагноз вам поставили 15 ноября 2020-го и ранее, получить бесплатно препараты вы не сможете. Лекарственные препараты для долечивания COVID-19 не предусмотрены.

Решение о выдаче набора препаратов принимает врач поликлиники (участковый врач или врач отделения неотложной помощи). В набор входит один из противовирусных препаратов, жаропонижающий препарат по показаниям и другие препараты в соответствии со схемами. У всех они индивидуальные. Привезти лекарства вам должны не позднее чем через 24 часа после осмотра врача. Доставкой занимаются медицинские работники, а также волонтеры.

Препараты выдают в незапечатанной коробке! Внутри будет информированное добровольное согласие и опись.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
13. Я не могу попасть на компьютерную томографию. Что делать?
Компьютерная томография — это сложная процедура, связанная с повышенной лучевой нагрузкой на организм, поэтому проводится строго при наличии показаний после назначения врача. Для диагностики пневмоний можно сделать рентген грудной клетки. Это так же эффективно и менее опасно.
14. У меня по графику плановая операция. Что делать?
Чтобы оформиться на плановую операцию или стационарное лечение, с собой необходимо иметь анализ ПЦР на Covid-19 сроком не более семи дней, а также анализы, которые указал врач. Если анализ будет положительный или обнаружится поражение легких, вас перезапишут на новый срок – после выздоровления.
15. Почему меня выписывают раньше срока?
По новым стандартам, при положительной динамике людей выписывают домой под наблюдение участкового врача на долечивание.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
16. Когда я могу приступить к работе после COVID-19
Ранее нужно было сдать два отрицательных теста. Теперь достаточно одного. После этого человек считается незаразным. Это написано в постановлении Главного государственного санитарного врача № 35 от 13.11.2020.

Если пришел положительный анализ, повторно можно сдавать только через три дня.
17. Что делать, если начальник не переводит на дистанционный режим работы?
В Башкирии власти настоятельно рекомендуют отправить не менее 30 процентов от общего числа сотрудников на удаленную работу. В первую очередь это касается:

✔ работников старше 65 лет;

✔ работников, имеющих хронические заболевания;

✔ беременных.

Если вы попадаете в эти категории, но работать из дома вас не отпускают, обращайтесь в Гострудинспекцию РБ: г. Уфа, ул. Большая гражданская, 24, либо направьте скан письменного обращения на электронную почту: [email protected].


18. Кто из переболевших имеет право на бесплатную путевку в санаторий?
✔ работники медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19

✔ работники социальных учреждений, оказывающие услуги в период самоизоляции, участвующие в работе мобильных бригад

✔ волонтеры, оказывающие помощь в период самоизоляции

✔ сотрудники Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии

✔ сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, главного управления МЧС по РБ.

Инфицированные при исполнении служебных обязанностей имеют право на бесплатное 14-дневное санаторно-курортное лечение. Для этого нужны такие документы:

Заявление (можно уточнить у работодателя)

Копия паспорта

Справка с места работы

Справка (заключение) о факте выздоровления.

Пакет документов медицинские работники подают в Министерство здравоохранения РБ, волонтеры - в Министерство молодежной политики и спорта; все остальные - в Министерство семьи и труда РБ. Сертификат действителен до 31 декабря 2021 года.
ИНЫЕ СИТУАЦИИ
19. Что делать приезжающим из-за границы
Прибывшие в Россию из-за границы граждане в течение трех дней должны пройти лабораторное исследование на Covid-19 методом ПЦР (это мазок) и разместить результаты на портале «Госуслуги». До получения результатов три дня нужно соблюдать режим самоизоляции. Пройти тест можно в аэропорту Уфы (пост работает с 20.00 до 8.00 на внутренних рейсах, в международном терминале согласно графику прилета международных бортов) или в любой клинике.

Если вы нарушите режим изоляции или не разместите тест на Госуслугах, вам выпишут штраф 15 тысяч рублей. Прецеденты в Башкирии уже были.
20. Почему нельзя забрать тело без вскрытия?
Во всех случаях смерти от инфекционного заболевания или при подозрении на него производится обязательное вскрытие. Это написано в статье 67 Федерального закона №323-ФЗ.

Патологоанатомические вскрытия абсолютно бесплатны для родственников, так как оплачиваются из бюджета. Однако если родственники изъявляют желание обмыть, одеть покойного, забальзамировать, это дополнительные услуги и они платные.
21. Мой ребенок ходит в садик, в каких случаях у них должны брать мазок?
Лабораторное исследование на COVID-19 у детей из организованных коллективов берут, только если в группе заболели три и более человека.
22. Что еще нужно знать
Для граждан старше 65 лет действует режим самоизоляции. Им можно выходить из дома только с 11 до 13 часов, чтобы купить продукты, лекарства, сходить банк и предприятия связи. Режим самоизоляции не распространяется на

✔ сотрудников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным;

✔ работников здравоохранения;

✔ граждан, которым сделал исключение оперативный штаб по недопущению завоза и распространения COVID-19.

Детям до 18 лет нельзя находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых.

До 01.03.2021 инвалидность продлевается автоматически. Это написано в Постановлении Правительства РФ от 16 октября 2020 г. №1697.
23. Куда еще звонить за помощью:
Ситуационный центр
+7(347)218-19-19
Режим работы с 08.00 до 20.00.

Волонтерский центр Единой России «Наша забота»:
8-800-201-89-03

Горячая линия Минздрава РБ:
+7(347)286-58-27, 279-91-20 (многоканальный круглосуточный).

Горячая линия Единого консультационного центра Роспотребнадзора по вопросам профилактики коронавирусной инфекции:
8-800-555-49-43


Всероссийская горячая линия по оказанию помощи людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019 и находящимся в самоизоляции:
8-800-200-3411.
Пожилые и маломобильные граждане могут решить вопросы:
• с доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, рецепта из больницы или поликлиники.
• с проведением платежей ЖКХ и другими услугами, которые волонтеры могут оказать людям, находящимся сейчас дома.
