Антикоронавирусный справочник жителя Башкирии

Бесплатно лекарства имеют право получить все граждане с подтвержденным или вероятным случаем новой коронавирусной инфекции (в том числе с вирусной пневмонией), которые



✔ Лечатся амбулаторно, то есть дома. Диагноз должен установить врач поликлиники, скорой медицинской помощи и приемного отделения стационара.



✔ Заболели не ранее 16 ноября 2020 года (в этот день вступил в силу указ). То есть, если диагноз вам поставили 15 ноября 2020-го и ранее, получить бесплатно препараты вы не сможете. Лекарственные препараты для долечивания COVID-19 не предусмотрены.



Решение о выдаче набора препаратов принимает врач поликлиники (участковый врач или врач отделения неотложной помощи). В набор входит один из противовирусных препаратов, жаропонижающий препарат по показаниям и другие препараты в соответствии со схемами. У всех они индивидуальные. Привезти лекарства вам должны не позднее чем через 24 часа после осмотра врача. Доставкой занимаются медицинские работники, а также волонтеры.



Препараты выдают в незапечатанной коробке! Внутри будет информированное добровольное согласие и опись.

