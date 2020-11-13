Антикоронавирусный справочник жителя Башкирии

Результаты теста на коронавирус обычно готовы в течение 48 часов, все зависит от загруженности лаборатории. В среду на совещании правительства Владимир Путин поручил ускорить сроки.
Узнать результаты можно в поликлинике у своего врача, онлайн - на Едином медицинском портале РБ. Адрес в интернете doctor.bashkortostan.ru
или через мобильное приложение «К-Врачу». Алгоритм такой: входим на сайт через «Госуслуги», открываем вкладку «Медицинская карта», выбираем вкладку «История». Все ваши анализы хранятся там.
В случае если стоит вопрос об экстренной госпитализации при неотложных состояниях, в приемном отделении больницы человеку сделают экспресс-тест.