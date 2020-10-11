 
Что изменилось в Башкирии за два года Радия Хабирова
Что изменилось
в Башкирии за два года Радия Хабирова
11 октября 2020 года - два года как республику возглавил Радий Хабиров. Что изменилось за это время в жизни людей - вспоминаем самое главное.
Подготовил Станислав Шахов.
Дизайн - Валерия Любина.
11.10.2020 г.