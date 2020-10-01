ЖИТЬ В КАЙФ.

Если бы в Янауле был фан-клуб автомобиля «Ока», то Сания Мубаракзянова была бы в первых его рядах. Она сменила уже четвертую машину этой марки. Картошку с огорода привезти, варенья-соленья, - для 70-летней пенсионерки малолитражка – первая помощница.

Её водительский стаж составляет 45 лет. Но управлять машиной она научилась ещё в детстве, сидя у брата на коленях. Сания была младшей среди 12 детей. Когда она родилась, мать сказала старшим: «Вы должны научить ее всему, что сами умеете, иначе беспомощной вырастет». Так, кроме шитья и вязания, девочка освоила дрель и мастерок, лихо гоняла на мотоцикле «Минск», а в 70-е годы одной из первых девушек в районе начала водить автомобиль «Москвич». Старший брат Галимьян приобщил еще к одному удивительному делу, когда из армии привез фотоаппарат. День напролет брат с сестрой фотографировали и проявляли пленку.

30 лет Сания Хакимовна проработала фотографом в местной газете, ее снимки часто занимали призовые места в профессиональных конкурсах. Когда в Янауле открылась телевизионная студия, взяла в руки камеру и освоила работу видеооператора.

Выходить на пенсию в 55 лет после активной журналистской работы было страшно. Но все оказалось не так трагично. Появилось больше свободного времени для хобби - игры на гармони. Сейчас Сания Мубаракзянова единственная женщина, выступающая в мужском ансамбле тальянистов. «В жизни я обычно стеснительная и зажатая, но, когда выхожу на сцену, появляются новые силы, там я оживаю. Ту же свободу чувствую и за рулем автомобиля. Такие минуты стараюсь ловить, запомнить, говорю себе: «Вот же оно - счастье!».

