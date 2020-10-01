ЖИТЬ В КАЙФ. Пять историй, доказывающих, что возраст жизни не помеха
1 октября - День пожилых людей. Вы все еще думаете о пенсии как о времени, когда сядете в кресло-качалку, накинете пледик и ударитесь в воспоминания? Конечно, такой сценарий возможен, если он вам по душе. Но всегда есть выбор. Возраст уж точно не повод запираться в четырех стенах в тоске и печали. Наши герои сегодня докажут, что старости не существует, пока мы этого сами не захотим.
82-летний пенсионер из Салавата ежедневно проезжает 10 км на велосипеде
Два года назад житель города Салавата 80-летний Евгений Любин, возвращаясь с рыбалки, оступился на крутом берегу реки и сломал бедро. Врачи обнадежили: перелом хоть и серьезный, но восстановиться вполне возможно. И тогда Евгений Петрович собрал волю в кулак и начал разрабатывать ногу. Сначала ходил по квартире, затем стал спускаться на прогулку во двор, а теперь, спустя два года, вернулся к любимым занятиям – рыбалке и езде на велосипеде. Да, в свои 82 года Евгений Петрович заядлый велосипедист. Пять километров до садового участка и обратно - легко. Раньше семья Любиных в полном составе - родители, двое сыновей – выезжали на выходные в окрестности Салавата. Евгений Петрович слесарь – золотые руки, сам собирал родным велосипеды. - Как раньше, например, из Салавата до Нугуша, я не могу прокатиться, но все равно стараюсь чаще выезжать за город, чтобы не терять форму. Рыбалка, велосипед – это мой вид отдыха, - говорит Евгений Петрович.
- Я считаю, что отец – счастливый человек, - добавляет сын Евгения Петровича Константин Любин. – Он всегда в ладу с собой. Захотел на рыбалку – сел на велосипед, поехал; захотел родных навестить – собрался на поезд. В молодости, помню, захотел он семью свозить на сплав, пришел домой с байдарками, говорит: «Собирайтесь, у нас несколько часов осталось до самолета Стерлитамак-Бурзян». Были тогда такие авиамаршруты. Благодаря отцу у нас с братом было счастливое детство. Сейчас мы уже со своими семьями занимаемся велотуризмом, путешествуем по республике.
Пенсионерка из Янаула отметила 45-летний водительский стаж
Если бы в Янауле был фан-клуб автомобиля «Ока», то Сания Мубаракзянова была бы в первых его рядах. Она сменила уже четвертую машину этой марки. Картошку с огорода привезти, варенья-соленья, - для 70-летней пенсионерки малолитражка – первая помощница. Её водительский стаж составляет 45 лет. Но управлять машиной она научилась ещё в детстве, сидя у брата на коленях. Сания была младшей среди 12 детей. Когда она родилась, мать сказала старшим: «Вы должны научить ее всему, что сами умеете, иначе беспомощной вырастет». Так, кроме шитья и вязания, девочка освоила дрель и мастерок, лихо гоняла на мотоцикле «Минск», а в 70-е годы одной из первых девушек в районе начала водить автомобиль «Москвич». Старший брат Галимьян приобщил еще к одному удивительному делу, когда из армии привез фотоаппарат. День напролет брат с сестрой фотографировали и проявляли пленку. 30 лет Сания Хакимовна проработала фотографом в местной газете, ее снимки часто занимали призовые места в профессиональных конкурсах. Когда в Янауле открылась телевизионная студия, взяла в руки камеру и освоила работу видеооператора. Выходить на пенсию в 55 лет после активной журналистской работы было страшно. Но все оказалось не так трагично. Появилось больше свободного времени для хобби - игры на гармони. Сейчас Сания Мубаракзянова единственная женщина, выступающая в мужском ансамбле тальянистов. «В жизни я обычно стеснительная и зажатая, но, когда выхожу на сцену, появляются новые силы, там я оживаю. Ту же свободу чувствую и за рулем автомобиля. Такие минуты стараюсь ловить, запомнить, говорю себе: «Вот же оно - счастье!».
Уфимка в 78 лет преподает студентам физкультуру
Каждый будний день Антонина Степановна Хазивалиева встает в 6.00, делает зарядку и бежит на работу в Уфимский политехнический колледж. «Что ж ты так не жалеешь себя? – спрашивают соседи. - 78 лет. Вышла бы на пенсию, отдыхала». Но Антонина Степановна считает, что секрет ее бодрости как раз-таки заключается в движении. - Конечно, иногда мне хочется полениться, поспать, полежать, - признается она. - Но жизнь, особенно трудное послевоенное детство воспитали во мне сильную волю. Поэтому каждое утро я преодолеваю себя. Как говорится, самая большая победа – это победа над собой. Антонина Степановна работает руководителем по физвоспитанию со дня основания колледжа – 45 лет, а ее общий трудовой стаж составляет без малого 60 лет. За эти годы она воспитала десятки молодых спортсменов. Именно воспитала.
- Я больше воспитатель, нежели преподаватель, - говорит она, - для меня урок – это начало воспитательного процесса. Стараюсь, чтобы в наших занятиях с ребятами было меньше формализма и больше человеческого общения. Антонина Степановна утверждает, что жизнь сводит ее только с хорошими людьми, но, по большому счету, это ее заслуга – ни в ком не видеть плохого. Уже давно она выработала свой секрет счастья и долголетия – не копить негативных эмоций, больше двигаться и с улыбкой встречать каждый новый день.
Жительница Благовещенска стала фотомоделью в 56 лет
С самого детства Раиса Холоденко мечтала стать моделью. С интересом листала журналы мод, смотрела показы. Но тут же себя одергивала: куда на подиум с таким-то ростом - 164 см. С годами мечта совсем поблекла, выветрилась и навсегда осталась бы несбыточной, если бы не случайность. - Я давно хотела устроить себе фотосессию, просто, чтобы в альбоме было несколько красивых кадров. Снялась у уфимского фотографа и выложила один снимок в соцсети. И вдруг мне пишет Эльвира Ишмуратова (модель plus size, руководитель студии «Стихия»), предлагает принять участие в модном показе. Я сначала испугалась, хотела отказаться, а потом подумала: «Это же мой счастливый случай!». По словам Раисы Нурдавлетовны, из десятка женщин, которые пришли вместе с ней на проект, осталась только она. Четыре часа ходьбы по подиуму на каблуках, по два раза в неделю – такое выдержит не каждый. Ей же помогло то, что она человек спортивный, работает тренером по плаванию в ДЮСШ. Но помимо физической нагрузки пришлось активно работать над собой: учиться накладывать макияж, сменить спортивные брюки на платье, избавиться от кроссовок, учиться держаться перед камерой.
За три года Раиса Холоденко приняла участие в более чем 10 показах, как начинающих дизайнеров, так и известных модельеров, снималась в модных fashion фотопроектах. - Возрастные модели сейчас пользуются популярностью. И мне хочется все большего и большего: выступать в Москве, Израиле, Китае. Четыре дня в неделю я уделяю тренировкам, чтобы держать себя в форме. В понедельник пробегаю 3 км, во вторник занимаюсь йогой, в среду бегу 5 км, в четверг – плавание. И такой темп мне нравится. Когда я выхожу на подиум, я сама не верю, что мне скоро 60 лет, ничего не болит, давление не скачет. Поэтому советую всем: ищите себя, не бойтесь открывать новое, и уж точно не упускайте шанс, который вам дарит судьба.
Альпинистка из Уфы совершила восхождение на Казбек в 66 лет
- В молодости мы с мужем очень много читали, но еще больше книг покупали. Думали, на пенсии будет время, все это прочтем. Отнюдь, - улыбается Зухра Муртазина. Вместе с супругом, председателем Федерации альпинизма РБ Ахмадуллой Минибаевым, Зухра Султановна – настоящие легенды. На двоих у них более 300 восхождений, в том числе на вершины-семитысячники: пик Победы, пик Коммунизма, пик Корженевской, а также на Хан-Тенгри, Монблан, Маттерхорн и многие другие. В прошлом году Зухра Муртазина во второй раз поднялась на Казбек, и это несмотря на возраст: ей 66 лет. - Альпинизм в мою жизнь вошел случайно, - рассказывает Зухра Султановна. - Просто позвали в поход, а потом и на тренировки. Я тогда занималась спортивной греблей на байдарках. Это очень серьезный вид спорта, но он регламентирован возрастом. А альпинизм - это не только спорт, это еще и жизнь.
В 2000-е тренировки по альпинизму в Уфе почти прекратились, закрывались клубы, секции. И тут Зухра Султановна узнала, что в Москве и в Санкт-Петербурге люди начали увлекаться скандинавской ходьбой. Решила попробовать. Сначала занималась одна, самостоятельно. Ловила удивленные взгляды. Но постепенно появились единомышленники, поддержали друзья, а следом открылась и Школа инструкторов клуба «Твой ход» при Федерации альпинизма РБ. - Среди наших ходоков много талантливых людей, с которыми очень интересно общаться. Многие никогда раньше не занимались физической культурой, а теперь просто боготворят палочки. Рассказывают, что и коленки перестали болеть, и килограммы скинули, и давление улучшилось, друзья появились, новые интересы.
Мы ведь не только тренируемся, мы еще и в походы ходим, в театры, на концерты. Так что и на пенсии можно жить активной и насыщенной жизнью. Ну а книги… Пусть еще немного подождут.
Текст: Эльвира Ибрагимова. Верстка: Валерия Любина. Фото: Валерий Шахов, Константин Любин, из личного архива пенсионеров. 01.10.2020 г.