 
Продажа «топов», зарубежный инвестор и фиолетовый хит: главные достижения ФК «Уфа» в неоднозначном сезоне РПЛ
Скомканным, непонятным, радостным и в то же время грустным получился минувший сезон российской Премьер-лиги для футбольного клуба «Уфа». Вспоминаем самые яркие моменты башкирского коллектива.
У «Уфы» теперь фиолетовое сердце
В этом сезоне команда из столицы Башкирии после долгих поисков нашла свой цвет. Такого в российской Премьер-лиге еще не было. Зеленый, белый, красный, черный – «горожане» перебрали много вариантов формы. Но все это, так или иначе, пересекалось с другими командами лиги. На старте сезона «Уфа» презентовала фиолетовую форму, которая настолько полюбилась фанатам и отныне является визитной карточкой «горожан». Как сказал перед уходом бывший гендиректор команды Шамиль Газизов: «У «Уфы» теперь фиолетовое сердце, и оно будет биться четко».
Трансфер года
И это не продажа игрока. Бессменный генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перешел на аналогичную должность в московский «Спартак», куда его пригласил лично владелец клуба Леонид Федун. После последний игры своей еще команды Газизов, в рекордные сроки поднявший клуб из второго дивизиона в элиту российского футбола, не смог сдержать слез. Но надо двигаться дальше.
Врио генерального директора футбольного клуба «Уфа» назначен Ринат Шайбеков, ранее работавший исполнительным директором.
Живоглядов в «Локо»
«Уфа» всегда гремела на футбольном рынке игроков. И в начале сезона задала неплохой темп, продав защитника Дмитрия Живоглядова в московский «Локомотив». Переход игрока обсуждался на протяжении полугода, но официально «уфимцы» объявили о трансфере футболиста на старте сезона. С продажи топового защитника «Уфа» заработала как минимум 1,5 млн евро.
Пока, Игбун!
Когда лучший бомбардир ФК «Уфа» в конце августа перестал появляться в основном составе, болельщики распереживались. Башкирской команде не хотелось терять основного игрока группы атаки. Позднее слухи об уходе Слая подтвердились. «Уфа» договорилась с московским «Динамо» об аренде форварда. К концу сезона сине-белые должны выкупить нападающего у «горожан» за 3,5 млн евро. Игбун провел за «Уфу» 108 игр, забил 25 голов.
Гроза грандов РПЛ
Главному тренеру «Уфы» Вадиму Евсееву удалось выстроить такую команду, которая ставила в тупик практически все топовые российские клубы. Домашняя и гостевая победа над «Ростовом», победа и ничья со «Спартаком» и «Зенитом», две результативные ничьи с «Локомотивом», и два матча, закончившиеся дружбой с ЦСКА. Единственная российская команда, которая так и не покорилась «уфимцам» в минувшем сезоне, – «Краснодар». Хотя в домашнем матче подопечные Евсеева были близки к победе, ведя в счете 2:0 и пропустив три мяча.
Самый результативный старт сезона
В трех первых турах сезона 2019/2020 «Уфа» забила шесть мячей. Такого не наблюдалось четыре года. Было это еще при первом тренере Игоре Колыванове, но тогда «горожане» в трех встречах отметились четырьмя голами.
Зарабатывать? Умеем, практикуем
«Уфу» признали самым прибыльный клубом РПЛ в 2018 году. По чистой прибыли башкирская команда оказалась на первом месте, заработав 428,3 млн рублей. В 2019 году чистые доходы «горожан» немного снизились, но, тем не менее, позицию в топ-3 «Уфа» сохранила, уступив только петербургскому «Зениту» - 370,9 млн рублей.
«Уфимцы» в сборной Черчесова
Долго болельщики «Уфы», да и других российских клубов прочили вратаря Александра Беленова в сборную. Но рулевой национальной команды Станислав Черчесов так и не присмотрелся к одному из самых надежных голкиперов лиги. Зато на отборочные матчи чемпионата Европы с Бельгией и Сан-Марино в списке вызванных оказался полузащитник «горожан» Даниил Фомин. Правда, выйти на поле «уфимцу» так и не удалось, но дорожка, как говорится, уже проложена.
Беленов в клубе Яшина и лучший голкипер сезона
Именно в «Уфе» голкипер Александр Беленов провел 100 «сухих» матчей и вошел в престижный клуб Льва Яшина. В матче 21-го тура РПЛ сезона 2019/2020 вратарь «горожан» сыграл на ноль с действующим чемпионом лиги «Зенитом», тем самым оформив сотый «сухой» матч.

Кстати, «сухие» матчи - конек Беленова. Благодаря ним вратарь башкирского коллектива признан лучшим в этом сезоне. Из 26 игр 13 Александр завершил на ноль. Это лучший показатель лиги. В спину «уфимцу» дышали Юрий Дюпин из «Рубина» и Игорь Акинфеев из ЦСКА. Но эти голкиперы провели больше матчей в сезоне (30).
Ищем инвесторов за рубежом
Башкирская команда изрядно пошумела этой коронавирусной весной. «Уфа» может стать первым российским клубом, который возьмет под крыло иностранный инвестор. Назывались такие гиганты, как Red Bull и Football City Group, куда входит «Манчестер Сити» и где уже давно играет бывший «уфимец» Александр Зинченко. Пока все на уровне слухов и разговоров. Но в достижения «Уфе» это все-таки стоит записать.
Самая продолжительная беспроигрышная серия
Перлы главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева в этом сезоне разлетаются с молниеносной скоростью. Вот десять самых ярких!
Но реальные дела наставника «горожан» радуют все-таки больше. После рестарта чемпионата РПЛ башкирский коллектив проиграл лишь однажды, уступив «Динамо» на домашнем поле (0:1).До этого специалист вместе с подопечными выдал серию из восьми беспроигрышных матчей.

Завершила сезон «Уфа» боевой нулевой ничьей с тульским «Арсеналом». Гости не смогли ничего предложить хозяевам, в составе которых впервые дебютировали сразу два молодых воспитанника башкирского футбола. 18-летний полузащитник Никита Белоусов вышел в основе, а его товарищ Магомедэмин Рабаданов заменил травмированного Гамида Агаларова. Как уже после 30-го тура признался рулевой «Уфы» Вадим Евсеев: «Команда прыгнула выше своей головы в рестарте чемпионата».
Ростислав Мурзагулов:
Председатель попечительского совета ФК «Уфа»
«Искренне поблагодарил ребят. Они - герои. Несмотря на то, что в каждом из последних матчей состав, из за травм и болезней менялся наполовину, почти не было замен, играли на чужих позициях, они бились до судорог в ногах за наш клуб. Они вынесли практически всех грандов лиги и до последнего бились за еврокубки с бюджетом, с которым другие бьются за выживание.

Спасибо за сезон! Спасибо всем, кто создавал и создаёт знаменитую «уфимскую броню».

Мы будем совершенствовать эту систему и однажды услышим в Уфе гимн Лиги Чемпионов.

И еще больше прославим нашу республику, которую и сейчас уже знают в мире по статистике по трем вещам - футболу, хоккею и нефти».
Текст: Наталья Овчарук, Станислав Шахов.
Фото: Валерий Шахов, ФК «Уфа», Пресс-служба Главы РБ.
Верстка: Валерия Любина.
23.07.2020 г.