Продажа «топов», зарубежный инвестор и фиолетовый хит: главные достижения ФК «Уфа» в неоднозначном сезоне РПЛ

Ростислав Мурзагулов:

Председатель попечительского совета ФК «Уфа»

«Искренне поблагодарил ребят. Они - герои. Несмотря на то, что в каждом из последних матчей состав, из за травм и болезней менялся наполовину, почти не было замен, играли на чужих позициях, они бились до судорог в ногах за наш клуб. Они вынесли практически всех грандов лиги и до последнего бились за еврокубки с бюджетом, с которым другие бьются за выживание.



Спасибо за сезон! Спасибо всем, кто создавал и создаёт знаменитую «уфимскую броню».



Мы будем совершенствовать эту систему и однажды услышим в Уфе гимн Лиги Чемпионов.



И еще больше прославим нашу республику, которую и сейчас уже знают в мире по статистике по трем вещам - футболу, хоккею и нефти».

