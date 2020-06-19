Как стать футбольным экспертом за 15 минут на примере ФК «Уфа»

Вячеслав Кротов

Юный воспитанник школы «Спартака» переехал в нашу команду пять лет назад, да так и остался. По амплуа Вячеслав полузащитник, но за годы в «Уфе» перепробовал почти все амплуа на поле – и нападающим был, и крайним защитником, и даже вратарем. В конце прошлого сезона нашего голкипера Александра Беленова удалили за то, что тянул время, и на ворота вызвался Кротов. А проигрывать было ну совсем нельзя – шел стыковой матч и пропусти «Уфа» гол – вылетели бы из Премьер-лиги. За несколько минут, что нужно было выстоять, Кротов успел выбить один мяч и поймать другой. В общем, всех спас.



А этой весной он снова здорово выручил команду – когда нужно было вернуться из режима самоизоляции, он поехал на своей машине из поселка Окуневка в Крыму и забирал одноклубников из Славянска-на-Кубани, Ростова-на-Дону и Саратова. Так и привез всех домой, проведя 30 часов без сна.

