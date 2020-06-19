Как стать футбольным экспертом за 15 минут на примере ФК «Уфа»

Еще дедушка Оливье играл в футбол, и бабушка тоже. И папа! И даже мама выступала за женскую сборную Люксембурга. Неудивительно, что и он, и все его братья – люди спортивные.
В августе 2018 года «Уфа» дебютировала в Лиге Европы. Одним из соперников стал «Прогрес Нидеркорн» - полупрофессиональная команда из Люксембурга, за которую выступал Тилль. Он единственный смог забить «Уфе» гол (наши, правда, все равно выиграли), талант заметили и предложили контракт. Через две недели Тилль вернулся в Башкирию полноправным членом команды.
В родном Люксембурге помимо футбола Тилль работал школьным учителем - выходил на замену, когда основной преподаватель заболевал или не мог провести урок. Он получал за это 39 евро в час (около 3000 рублей). В одном из интервью он рассказал, что, если бы тогда его не приметили, играл бы дальше на любительском уровне в чемпионате Люксембурга, а через годик-другой пошел учиться и готовиться к карьере преподавателя иностранных языков.