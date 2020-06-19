 
Как стать
футбольным
экспертом за 15 минут
на примере ФК «Уфа»
Билеты на первый после длительного перерыва
матч «Уфы» разобрали за 15 минут - люди приезжали занять место
с самого раннего утра. Это говорит о том, что футбол становится все более популярным и в столице республики, и за ее пределами.

Как, вы еще ни разу не были на футболе? Что значит «ничего в нем не понимаю». Так мы сейчас объясним. Благодаря нашим схемам даже новичок или та самая блондинка и блондин разберутся в игре и смогут за несколько минут стать, не побоимся этого слова, экспертами. А невероятные истории из жизни тренера и игроков помогут вам заполнить паузу во время перерыва - теперь-то будет что рассказать друзьям. Непременно опробуйте на матче «Уфа»-«Тамбов» в воскресение, 21 июня.
КТО ЭТОТ МУЖЧИНА С ФЛАЖКОМ?
Начинаем с азов. Что означают линии на поле? Какого оно [поле – ред.] размера? Чем отличается главный судья от VAR-арбитра? И где находится тренерская зона?
ЧТО ЗА СЛОВО «ОФСАЙД» И ПОЧЕМУ ИГРОКИ ТРОГАЮТ МЯЧ РУКАМИ?
В футболе есть шесть главных «если». Вот они:

Если игрок отдал пас «своему», но между ним и воротами противника находятся менее двух игроков соперника, то линейный арбитр поднимает флажок, игра останавливается свистком главного и фиксируется офсайд - положение вне игры. Мяч переходит сопернику.

Если мяч ушел за ворота от обороняющейся команды, то назначается угловой. Пробивает его атакующая команда с угла поля, к которому ближе всего оказался мяч.

Если мяч ушел от футболиста за боковую линию поля, то назначается вбрасывание в исполнении игрока соперника. Это единственный момент в игре, когда полевой игрок может взять мяч в руки.

Если игрок сыграл против правил (игра рукой, грубый отбор мяча, неудачный подкат или другое действие), то назначается штрафной удар. В этом случае обороняющаяся команда может выстроить «стенку».

Если игрок нарушил правила в «штрафной зоне» [прямоугольник у ворот], то назначается пенальти - одиннадцатиметровый удар.

Если мяч полностью пересек линию ворот по земле или по воздуху, последним коснувшись игрока атакующей команды, и при этом не забивается гол, то назначается удар от ворот. Его пробивает вратарь.
В ФУТБОЛЕ КАЖДЫЙ ЗАНИМАЕТ СВОЕ МЕСТО?
У тренеров на каждый случай есть свой план. Тактика команды зависит от соперника. В матчах с грандами РПЛ тренерский штаб Вадима Евсеева выбирает оборонительные схемы расстановок, а с равными соперниками предпочтение отдает более атакующей схеме. Состав и расстановку озвучивают буквально за час до игры, чтобы у соперника было минимум времени разгадать коварный план.

В футболе существует несколько десятков расстановок – «пирамида», «бразильская», «тотальный футбол», «ёлочка» и др. Мы расскажем о тех, которые в последнее время использует ФК «Уфа».
5-2-1-2
Эту схему «Уфа» использовала в одном из матчей с ФК «Краснодар». В этом случае «горожане» не подпускают соперника близко к воротам, а два футболиста из группы атаки стараются сыграть на контратаках и застать противника врасплох.
5-2-2-1
Эта схема еще более оборонительная, чем первая. Команда большую часть игры находится в своей зоне и медленно выходит из нее. На контратаках ловит соперника уже один форвард впереди. К удачному выходу могут подключиться крайние полузащитники.
5-2-3
Подобная расстановка не очень часто используется «Уфой». Как правило, ее тренеры ставят за основу в матчах с прямыми конкурентами. Чаще всего такие игры для «Уфы» заканчиваются ничьей либо победой в один мяч.
ПЯТЬ НЕВЕРОЯТНЫХ ИСТОРИЙ О ТРЕНЕРЕ И ИГРОКАХ «УФЫ», КОТОРЫМИ ХОЧЕТСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ
Вадим Евсеев
Наш главный тренер очень крутой. Только он может отбить летящий с поля мяч пятой точкой так, что это будет обсуждать весь мир. До того, как стать тренером, он играл в «Локомотиве» и выступал за сборную России. В 2003 году он забил легендарный гол сборной Уэльса, благодаря которому Россия поехала на чемпионат Европы-2004. Сразу после матча Евсеев крикнул в телекамеру несколько неприличных и непечатных слов. Он просто не подумал, что на весь мир идет прямой эфир. В послематчевом интервью Евсеев прокомментировал свои слова так: «Я просто сказал им, что на чемпионат Европы они не поедут».
Оливье Тилль
Еще дедушка Оливье играл в футбол, и бабушка тоже. И папа! И даже мама выступала за женскую сборную Люксембурга. Неудивительно, что и он, и все его братья – люди спортивные.

В августе 2018 года «Уфа» дебютировала в Лиге Европы. Одним из соперников стал «Прогрес Нидеркорн» - полупрофессиональная команда из Люксембурга, за которую выступал Тилль. Он единственный смог забить «Уфе» гол (наши, правда, все равно выиграли), талант заметили и предложили контракт. Через две недели Тилль вернулся в Башкирию полноправным членом команды.

В родном Люксембурге помимо футбола Тилль работал школьным учителем - выходил на замену, когда основной преподаватель заболевал или не мог провести урок. Он получал за это 39 евро в час (около 3000 рублей). В одном из интервью он рассказал, что, если бы тогда его не приметили, играл бы дальше на любительском уровне в чемпионате Люксембурга, а через годик-другой пошел учиться и готовиться к карьере преподавателя иностранных языков.
Данил Круговой
Юное дарование, за которого прошлым летом бились ЦСКА и «Зенит». Данил перешел в «Уфу» из «Зенита», а потом там опомнились и стали просить своего воспитанника обратно, даже заплатили за него два миллиона евро. Правда, сразу же отдали футболиста «Уфе» в аренду.

Ради футбольной карьеры Данил бросил девушку. «Я понял, что она мешает карьере. Она меня не поддерживала. У меня есть шанс обеспечить себя на всю жизнь и добиться чего-то в футболе, чтобы потом уехать в Европу. И я понимаю, что девушка будет мешать», - рассказывал он в интервью.

А ведь мог стать музыкантом – он семь лет учился в музыкальной школе ради бабушки.

Отец, бывший спецназовец, был против. Он мечтал, чтобы сын выступал за «Зенит» и сыграл за Россию на чемпионате мира в Катаре. В 2013 году отца Данила убили при невыясненных обстоятельствах. Исполнить его мечту – заветная цель футболиста.
Александр Беленов
Наш вратарь - чемпион России по отбиванию пенальти. В 2017 году он отразил четыре пенальти за сезон, повторив рекорд вратаря «Океана» Юрия Шишкина (1993 год).
Вячеслав Кротов
Юный воспитанник школы «Спартака» переехал в нашу команду пять лет назад, да так и остался. По амплуа Вячеслав полузащитник, но за годы в «Уфе» перепробовал почти все амплуа на поле – и нападающим был, и крайним защитником, и даже вратарем. В конце прошлого сезона нашего голкипера Александра Беленова удалили за то, что тянул время, и на ворота вызвался Кротов. А проигрывать было ну совсем нельзя – шел стыковой матч и пропусти «Уфа» гол – вылетели бы из Премьер-лиги. За несколько минут, что нужно было выстоять, Кротов успел выбить один мяч и поймать другой. В общем, всех спас.

А этой весной он снова здорово выручил команду – когда нужно было вернуться из режима самоизоляции, он поехал на своей машине из поселка Окуневка в Крыму и забирал одноклубников из Славянска-на-Кубани, Ростова-на-Дону и Саратова. Так и привез всех домой, проведя 30 часов без сна.
ОПРОС «БАШИНФОРМА»
И как вам «Уфа» в межсезонье?
Денис Таипов,
спортивный журналист в Башкирии:
- «Уфа» выделялась среди всех клубов во время «коронавирусного межсезонья». Я говорю не только о Башкирии, но и о всей России. У многих команд социальные сети потеряли активность уже после двух недель карантина, в «Уфе» этого не произошло. В медийном плане клуб вышел за время карантина на новый уровень, ежедневный, а самое главное, интересный контент приятно порадовал. Особенно удивил Вадим Евсеев, с удовольствием читал его посты в «Инстаграм». Я знал, что Евсеев – разносторонняя личность, но в соцсетях для меня он раскрылся по-новому. В это непростое время команда выбрала правильный вектор работы в коммуникациях с общественностью и постоянно была на слуху.
Владимир Стогниенко, комментатор:
«Мы привыкли, что «Уфа» попадает в информационное поле по двум поводам: удачная работа на трансферном рынке, и главным образом, дорогие исходящие трансферы и неплохие результаты с учетом отсутствия огромного бюджета и соотношения цена/качество. Но в это межсезонье для нашего спортивного медиапространства новость о возможном сотрудничестве Football City Group или Red Bull – это что-то необычное. Я отнесся к этому не настороженно, но с вопросом: «Нежели у нас такое тоже может быть?» Тем интереснее понаблюдать за тем, как это будет развиваться и будет ли развиваться. Правда, любопытно».
Денис Казанский, комментатор:
«Мне кажется, что в это странное время на медиапространстве «Уфа» была одним из самых ярких персонажей российского футбола во многом благодаря главному тренеру и его «Инстаграму». То, как его ведет Вадим Евсеев – это образец для любого тренера. Его находка с алфавитом дико круто смотрится и его посты о том, как идет подготовка команды – очень красиво. К тому же клуб сделал много, громко звучит, для популяризации туризма в нашей стране. Но когда ты едешь в Ашу и делаешь такие роскошные фотографии природы и это подхватывает главный «ютубер» России Юрий Дудь – это говорит о многом. Вишенкой на торте стали съемки программы с Нобелем Арустамяном, как и разговоры о новом спонсоре, вовлечение в программы на федеральных каналах. По регионам «Уфа» точно первая!»
Подготовили: Наталья Овчарук, Станислав Шахов.
Дизайн: Рената Вахитова.
Фото: Валерий Шахов.

