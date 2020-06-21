Оторванность от семьи, хронический недосып, работа в СИЗах, невозможность выйти и подышать свежим воздухом, действительно, это оказалось очень сложно во всех отношениях. Я даже не могла расслабиться, спала с телефоном в руках, потому что в любой момент могла прийти смска из «красной зоны», и так на протяжении всех двух недель. То же самое могу сказать о своих коллегах, каждый работал на общий результат.



Все мы, конечно, давали клятву Гиппократа, но все мы люди, у нас у всех есть дети, семья. Моя семья очень поддержала меня. Оба ребенка как-то продержались и с отличием завершили учебный год. Я очень рада этому. Обычно я их контролирую, а здесь у меня просто не было времени следить за детьми, они полностью были предоставлены сами себе.



Отдыхаю я обычно на даче. Все-таки дачная жизнь сильно отличается от той жизни, которую ты ведешь в роддоме, поэтому среди природы, птичек, зелени, неба отдых получается более полноценным. Также я очень люблю шить или вязать куклы. Увлеклась этим после рождения дочери, но в последнее время на это нет времени.

