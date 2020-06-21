Коронавирус изменил жизнь каждого из нас и особенно — врачей. Они работают практически без сна и отдыха, но в жизни каждого из них есть место обычным человеческим страхам и радостям, борьбе, долгу и мечте… В День медика мы рассказываем о жизни так, как ее видят люди в белых халатах.
«Спала с телефоном в руках…»
Юлия Гарифуллина, 42 года.
Врач акушер-гинеколог в обсервационном родильном отделении городской клинической больницы Демского района Уфы. За последнюю двухнедельную вахту вместе со своей бригадой помогла родиться 30 детишкам. С 29 июня заступает на третью смену в Демском ковид-госпитале.
- Моя мама работала инженером, но всегда восторгалась акушер-гинекологами. Врачи для нее были святыми людьми. Мне, как маминой дочке, всегда хотелось если не угодить, то порадовать ее. Поэтому и поступила в Башкирский мединститут, затем была интернатура по акушерству и гинекологии. Так получилось, что ее мечта стала моей мечтой. Когда я полностью окунулась в профессию, поняла: медицина – мое призвание.
Первые 12 лет работала в роддоме №4, куда привозят «сложных» пациентов со всей республики. Пыталась сменить занятие, переходила в амбулаторную службу, но уже через полтора года потянуло в роддом. Захотелось почувствовать динамику, радость рождения нового человечка, акушерского драйва, когда роды принимаешь прямо на пассажирском сиденье автомобиля. Это, конечно, единичные эпизоды, но такое в моей практике тоже случалось.
Так, с 2014 года я оказалась в родильном отделении Демской больницы. После того, как я сама стала мамой, отношение к роженицам кардинально поменялось, я стала больше их понимать. До рождения сына я успела проработать в роддоме семь лет и считала, что многое можно предупредить, подготовиться к родам. Но как только я сам оказалась в положении роженицы, все поменялось. Каждый человек индивидуален и подготовиться к этой боли все равно до конца невозможно.
О работе в ковид-госпитале
Если бы кто-то в феврале сказал мне, что наша жизнь так изменится, я бы не поверила. Даже когда начали перепрофилировать весь роддом и основной корпус нашей больницы, мне казалось, что это нереально, были мысли: «Кто-же к нам будет поступать, кто-же там будет лежать?». Я до конца не понимала всей серьезности ситуации, пока не заступила в первую смену и не увидела все это своими глазами.
Особенно было тяжело в последнюю двухнедельную смену - наша бригада тогда приняла роды у 30 женщин. Только десять из них смогли родить естественным путем, остальным понадобилось оперативное вмешательство. Это еще связано с тем, что сейчас мы принимаем рожениц с положительным анализом на Covid-19, которые поступают со всей республики.
Пациенты разные - есть, кто нуждается в реанимационной помощи, кто-то переносит болезнь в легкой форме. Дети, рожденные от Сovid+ родителей, тоже априори считаются инфицированными. Какое-то время до выписки они находятся у нас, а если нуждаются в выхаживании, то переводятся в специализированные медучреждения.
Оторванность от семьи, хронический недосып, работа в СИЗах, невозможность выйти и подышать свежим воздухом, действительно, это оказалось очень сложно во всех отношениях. Я даже не могла расслабиться, спала с телефоном в руках, потому что в любой момент могла прийти смска из «красной зоны», и так на протяжении всех двух недель. То же самое могу сказать о своих коллегах, каждый работал на общий результат.
Все мы, конечно, давали клятву Гиппократа, но все мы люди, у нас у всех есть дети, семья. Моя семья очень поддержала меня. Оба ребенка как-то продержались и с отличием завершили учебный год. Я очень рада этому. Обычно я их контролирую, а здесь у меня просто не было времени следить за детьми, они полностью были предоставлены сами себе.
Отдыхаю я обычно на даче. Все-таки дачная жизнь сильно отличается от той жизни, которую ты ведешь в роддоме, поэтому среди природы, птичек, зелени, неба отдых получается более полноценным. Также я очень люблю шить или вязать куклы. Увлеклась этим после рождения дочери, но в последнее время на это нет времени.
О благодарности
Благодарность – это, наверное, часть нашей профессии. Искренне сказанное «Спасибо!» повышает настроение, помогает идти дальше и довести до конца начатое дело. Нам всем очень было приятно, когда к нам поступала помощь, например, чак-чак, все это очень скрашивало наши будни, нам было просто необходимо чувствовать эту поддержку и внимание со стороны.
Некоторые мамы продолжают общение и после выписки, поздравляют с праздниками, высылают фотографии своих подросших детей. В телефоне у меня их больше, чем фотографий собственных детей. Такое внимание мне тоже дорого.
«Жизнь без барьеров»
Вениамин Мичурин, 55 лет.
Медбрат, около 20 лет работает массажистом в отделении реабилитации пациентов уфимской городской больницы №5. Двукратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо. Многократный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта России среди спортсменов с нарушением зрения.
Триумфальные выступления на мировых спортивных аренах, признание коллег и пациентов, счастливый брак, состоявшиеся дети — кажется, что для этого человека нет ничего невозможного. Всего этого Вениамин Николаевич достиг исключительно своим трудом и упорством. Не благодаря, а вопреки всем тем барьерам на жизненном пути человека, а тем более незрячего.
- В шесть лет я полностью потерял зрение, последствия травмы. Дорога в обычную сельскую школу для меня была закрыта, поэтому родители привезли меня в Уфу в Специализированную коррекционную школу-интернат. Там я научился читать и писать и многому другому, что требуется незрячему для самостоятельной жизни. Еще в школе освоил несколько профессий - слесарь-сборщик, оператор телефонных станций и другое. Тогда проблем с трудоустройством не было, многие из нас работали на предприятиях Всероссийского общества слепых, которые были созданы по всей стране.
В школе нас развивали по разным профилям - плавание, борьба, командные игры. Потом начали заниматься дзюдо, тогда этот вид спорта только появился на международной арене. А ведь занимались на чистом энтузиазме, на самодельных тренажерах. Тренировали нас как столичные, так и наши республиканские специалисты, в том числе Валентин Алексеевич Пегов, воспитавший не одно поколение спортсменов мирового уровня. Хорошие были времена…
Мы и сейчас, уже в статусе ветеранов раз в год собираемся вместе, вспоминаем молодые годы, большие победы и поражения. Мои первые Паралимпийские игры в Италии, откуда я вернулся с бронзой. Затем Игры в США (1996) и Австралии (2000), где я стал серебряным призером. Моих родителей к тому времени уже не было, поэтому все радости побед разделял с ребятами.
Я и сейчас продолжаю заниматься спортом, по возможности тренироваться дома. Когда есть хорошая физическая подготовка, работать легче.
О медицине
В конце 90-х по всей стране один за другим начали закрываться предприятия Всероссийского общества слепых. Тогда я еще продолжал заниматься спортом, участвовал в соревнованиях, но понимал, что нужно искать что-то новое, более серьезное. Появились семья, дети, нужно было думать о дальнейшей судьбе.
Так я поступил в медицинский колледж в Уфе и постепенно начал завязывать со спортом. В 2003 году устроился на работу массажистом в больницу №5, где мы вместе с супругой работаем уже около 20 лет. Детей вырастили, дочь пошла по нашим стопам - работает врачом в поликлинике. Сын отучился в университете и работает инженером в проектном институте.
О коронавирусе
Нашей семьи и близких болезнь не коснулась. Но в связи с тем, что 5-я больница переквалифицирована в госпиталь для больных с подозрением на Covid-19, отделение реабилитации временно закрыто. Хотелось бы поскорее вернуться на работу, к свои коллегам и пациентам. Такие уж мы люди – без работы никак.
О силе
Профессия массажиста не для слабых, нужна хорошая физическая и моральная подготовка, бывают дни, когда работаешь по 7-8 часов практически без остановки, но я не устаю.
А ведь к нам направляют и очень тяжелых больных после инсульта... Многое, конечно, зависит и от самого пациента, если человек старается, работает над собой, то и нам легче. Для этого нужен характер, сила духа, желание жить и двигаться дальше. Попадаются и такие вполне здоровые люди, но слабохарактерные, жалеют себя, вместо того чтобы попытаться хоть что-то сделать. Я с этим столкнулся еще в коррекционном интернате, не все могли и хотели что-то делать с собой и своей жизнью. И это всегда заканчивалось плохо.
«Решение принималось за день до вылета…»
Руслан Гумеров, 39 лет.
Врач-терапевт, старший смены COVID-госпиталя клиники Башкирского государственного медицинского университета. Один из 17 врачей уфимской бригады, которые отправились на помощь в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) для помощи медикам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Отец шестерых детей. Младшему была неделя, когда Руслан заступил на смену в госпиталь.
- Я родился и вырос в курортной зоне Гафурийского района республики. В большей степени это и повлияло на мой выбор профессии. Уже в пятилетнем возрасте я всем говорил, что буду врачом, хотя тогда мало кто воспринимал это всерьёз. После девятого класса продолжил учебу в Республиканской гимназии им. Рами Гарипова в Уфе. Во время учебы в школе был участником республиканских олимпиад по физике и математике. Входил в команду школы по легкой атлетике и лыжным гонкам. Продолжаю заниматься спортом, активно пропагандирую здоровый образ жизни как профилактику от многих заболеваний.
После окончания Башкирского медуниверситета я поехал по распределению в Красноусольскую центральную районную больницу. Где работал до 2012 года на различных должностях: врач-терапевт, врач функциональной диагностики, заведующий организационно-методическим кабинетом, а потом меня пригласили в родной Башкирский государственный медицинский университет. Как в больницу начали поступать пациенты, я заступил на смену. В мой первый рабочий день младшему сыну было всего неделя от роду. За две недели наша бригада приняла 110 больных с Covid-19, 71 выписались.
О коронавирусе
Мы пока не знаем, как дальше будем жить с Covid-19. Сейчас мы находимся на той стадии, когда только учимся бороться с заболеванием. Я думаю, мы справимся и сможем преодолеть все трудности.
Работа с пациентами Сovid+ очень тяжёлая именно в психологическом плане. Все медики работают в CИЗах, а люди не привыкли, что врачи полностью от них защищены. Это накладывает определённый отпечаток в процессе лечения заболевания.
Любое заболевание - это всегда борьба. Если пациент на стороне заболевания, то оно побеждает. А если же пациент встанет на сторону врача, тогда он выздоравливает. И это самое дорогое в нашей профессии.
О командировке в Карачаево-Черкесию
Моя вторая двухнедельная смена в клинике в отделении с ковид-больными подходила к концу. Наконец, я должен был встретиться с семьей. И вот к нам поступает предложение от ректора Валентина Павлова о командировке в Карачаево-Черкесию, где сложилась довольно тяжелая обстановка из-за коронавируса. В первую очередь я, конечно, решил посоветоваться с супругой. Она согласилась, после того как она узнала, что моим напарником будет мой коллега Салават Умутбаев. Мы тогда еще не знали, что вылет был назначен уже на следующий день.
О семье
На самом деле, семья у нас большая и дружная. Вместе с супругой воспитываем шесть детей. Жена окончила Уфимский государственный авиационный технический университет. Она автор более 10 научных публикаций. В настоящее время аспирант Башкирского государственного университета.
Старшие две дочери, 11 и 9 лет, учатся в школе, занимаются художественной гимнастикой, учатся в музыкальной школе по курсу фортепиано.
Сыну семь лет, занимается тхэквондо, имеет желтый пояс, в этом году пойдет в первый класс. Дочери пять лет, ходит в детский сад. Младшим сыновьям - одному два года, второму чуть больше двух месяцев.
«…Так и не привык к детским слезам...»
Марат Сальмаев, 27 лет.
Фельдшер ФАПа в селе Нижнее Бобино Мечетлинского района Башкирии. Пять лет назад вместе со своей супругой Ириной, тоже врачом, и двумя детьми переехали в нашу республику из Оренбургской области.
- Мы переехали по программе «Земский фельдшер» - обрадовались перспективе обзавестись собственной жилплощадью. Ирина, так же как и я, фельдшер, только в Малоустьикинском сельском ФАПе. В течение года больница оплачивала нам съемную квартиру. На полученные миллион рублей подъемных мы начали строительство собственного дома, но этих денег не хватило.
За эти годы наша семья существенно пополнилась - мы родили третьего ребенка и стали многодетными. Как только достроим дом и немного обустроимся, мы с большим удовольствием пригласим Радия Фаритовича к нам в гости, надеюсь, он найдет время в своем плотном графике.
Осенью 2018 года глава приезжал к нам, пообещал построить новый ФАП. Вскоре новый модульный ФАП заработал. Это, конечно, большой подарок для всех нас. В здание проведены холодная и горячая вода, канализация, электричество, предусмотрена система вентиляции. Такой же типовой модульный ФАП открылся в селе, где работает моя супруга. Принимать больных в таком здании стало гораздо приятнее, поскольку работать приходится за троих: и за санитара, и за медсестру, и за врача. Но и это не самое страшное, сложнее всего с детьми - я так и не смог привыкнуть к детским слезам во время прививки.
За пять лет очень привязался к местным жителям, их у меня на участке более 700 человек, каждый стал близким и родным человеком.
Про Covid-19
В связи с ситуацией с коронавирусом мы все находимся настороже. Были случаи подозрения, но пронесло. Пока ковид-госпиталь работает только на базе районной больницы. Если так случится, что потребуется моя помощь, я, конечно, готов оказаться и там. Ведь помогать людям – это первейшая обязанность врача.
Подготовила: Альфия Аглиуллина. Фото: Валерий Шахов, из личного архива героев публикации, ИА «Башинформ». Верстка: Валерия Любина.