ЧТО МОЖНО ВЫРАСТИТЬ НА ПОДОКОННИКЕ?



Зелёный лук. Вырастить его очень просто, поэтому в период весеннего авитаминоза зеленый лук можно часто заметить на кухонных подоконниках. Лук можно посадить в землю или поставить в ёмкость с небольшим количеством воды (чтобы не было гниения). Воду нужно менять один раз в неделю.



Укроп. Тоже довольно неприхотлив в уходе. Достаточно высыпать вымоченные в тёплой воде семена в горшок, слегка присыпать землёй и умеренно поливать, дожидаясь урожая. Укроп любит солнечный свет и тепло, но не жару.



Петрушка. Перед посевом семена петрушки лучше замочить на полчаса, завернув в марлю. Растение любит солнечную сторону. После всхода зелень нужно проредить, оставив между ростками расстояние в четыре сантиметра. Листья у петрушки можно обрывать постепенно, тогда зелень будет обновляться.



Шпинат. Этому растению требуется много света и воды. Перед посевом семена шпината надо замочить на несколько суток. Сажать их надо на расстоянии четырех сантиметров друг от друга.



Базилик. Неприхотлив, симпатично выглядит и вкусно пахнет. Можно вырастить его из готового черенка, давшего корни в воде, или посадить семена на расстоянии двух сантиметров друг от друга. После всхода ростки нужно проредить до расстояния 10 сантиметров и отрезать верхушку после образования шести листьев, для того чтобы базилик начал куститься. Растение любит влажную и рыхлую почву.



Овощи. Для домашнего огорода нужно брать раннеспелые самоопыляемые гибриды. Есть много сортов моркови, помидоров, перца и огурцов, которые дают неплохой урожай на подоконниках и балконах. Производители обычно делают соответствующие пометки на упаковках семян: «Домашний огород», «серия Урожай на окне» или «Рекомендуется для горшечного выращивания». Для выращивания овощей лучше выбирать специально обогащенный грунт.



Перец, помидоры-черри и огурцы нужно выращивать рассадным способом, а потом пересаживать в ёмкости не менее 6 литров. Для огурцов ещё потребуется решётка, чтобы растение могло плестись. Также удачным выбором для домашнего мини-огорода станет редис.



Попробуйте выращивать микрозелень

Это популярное в западных странах хобби постепенно находит поклонников и в России. Микрозелень растёт быстро, поэтому такое увлечение подойдет самым нетерпеливым.

