 
Ешь, смотри, играй.
Самый полный путеводитель по домашней самоизоляции - для жителей Башкирии
Итак, режим самоизоляции в Башкирии не отменили, и еще как минимум две с половиной недели (если считать с 13 апреля) нам нужно максимально провести дома, минимизировав контакты.

Вы уже пересмотрели все любимые фильмы, навели идеальный порядок, научились делать кыстыбый и вязать морские узлы. А что дальше? Мы опросили экспертов в разных областях, и вот чем они предложили заняться.
• Научиться готовить полезную еду. • Например, варианты блюд из гречневой крупы. Вы же запаслись гречкой, да? • Или завести домашний огород с кучей зелени, это на самом деле так просто.

• Не хотите полезную, приготовьте вредный, но чертовски вкусный обед. Как в KFC, «Бургеркинге» или «Макдоналдсе». • Или даже шашлык прямо в духовке. Так можно, да.

• Если поняли, что не можете больше есть и пора худеть – вам поможет программа от тренера по физической подготовке уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Матиаса Сарвела.

Надоели грустные и страшные новости? • Наш книжный обозреватель сделала подборку смешных и задорных книг, а сразу два кинокритика – • свежую подборку лучших отечественных сериалов и
хороших фильмов под настроение. А вечером непременно сделайте перехрюк или покажите детям, как умеете изображать «портянки со стразами». Для этого вам в помощь наш • обзор самых интересных настолок. Приятного времяпрепровождения.
Какие продукты помогут укрепить иммунитет весной
Лучшие блюда из гречки
Зачем вам нужен домашний мини-огород?
Открываем домашний ресторан быстрого питания на один вечер
Делаем шашлык в духовке
Как пылесос, кастрюли и дети помогут не растолстеть дома
Читаем веселые книги
Лучшие отечественные сериалы
Подборка хорошего кино
Домашний квест: лучшие настольные игры
Какие продукты помогут укрепить иммунитет весной?
После зимы наш организм устал и ослаблен, ему нужен новый источник сил. И ходить за ними необязательно в аптеку. Все, что нужно, можно взять в ближайшем магазине. А чтобы ваш поход был максимально продуктивным, мы попросили диетолога и нутрициолога Анну Евгенову составить список простых и доступных продуктов, которые не только полезные, но и помогут укрепить иммунитет. Готовьте из них любые блюда на ваш вкус.
Филе говядины. Говяжий фарш. Филе курицы (индейки)
В период повышенной заболеваемости очень важно получать достаточное количество полноценного животного белка.
Рыба белая (треска, сибас, дорадо, окунь), морепродукты
Источник легкоусвояемого белка. Содержат большое количество омега-3 жирных кислот.
Гречка, геркулес, «4 злака», булгур, полба, киноа, перловка
Куда же без круп! Выбирайте цельнозерновые и те, которые варятся дольше 15 минут. Такие крупы сохраняют большее количество полезных веществ.
Зелень
Яркая, сочная. Приятна глазу и полезна желудку. Не забывайте тщательно промывать под водой.
Томаты, огурцы, перец болгарский, брокколи, тыква, лук, морковь, капуста, кабачок, свекла, чеснок
Овощи - это прекрасный источник полезной клетчатки. Это пища для нашей микрофлоры. Ведь здоровый кишечник — это залог крепкого иммунитета.
Яблоки, апельсины, груши
Прекрасные природные витамины. Можно в сыром виде, а можно в качестве десерта или запечь в духовке.
Творог, йогурт, сыр
Кисломолочные продукты также укрепляют иммунитет. Готовьте запеканки. Творог хорошо сочетается с зеленью, орехами, кокосовой стружкой. А вот сочетать с сахаром или вареньем – далеко не лучший вариант. Йогурт выбирайте обычный белый, без добавок. Сыр выбирайте с максимально коротким составом.
Яйца
Прекрасный продукт. Источник легкоусвояемого белка, а желток - просто кладезь полезных веществ. Используйте фантазию и готовьте яйца в виде омлета. Например, с овощами, зеленью и сыром.
Сухофрукты
Станут неплохой альтернативой вредным конфетам, но во всем нужно соблюдать меру. 3-4 штуки в день вам точно не повредит. Старайтесь найти сухофрукты без консервантов.
Сухие травы и приправы (розмарин, базилик, паприка, куркума)
Когда ваши блюда покажутся вам скучными, «оживить» их поможет приправа или травы. Куркума обладает прекрасным противовоспалительным свойством.
Нерафинированные масла холодного отжима
Отлично, если вместо вредного майонеза для заправки салатов вы будете использовать именно масла. Кунжутное, оливковое, тыквенное – дело только вашего вкуса и возможностей кошелька. Недорогое подсолнечное масло можно купить на ярмарках непосредственно у производителей.
Хлеб
Как здорово начать свое утро с полезного бутерброда. Старайтесь выбирать цельнозерновой бездрожжевой хлеб без сахара.
Лучшие блюда из гречки
Проще всего, конечно, питаться гречкой. Это идеальный компонент для здорового питания. Так что это даже хорошо, что вы купили ее целую тележку. Чтобы не мучиться и не страдать от монотонного питания, мы подготовили для вас шесть оригинальных рецептов.
Гречка с луком
Понадобится:
Гречка - стакан
Овощной бульон
Молодой лук - 2 головки
Корень имбиря (1 см)
Сахар (чайная ложка, лучше взять тростниковый)
Карри, винный уксус (по 1 ст. л.), прованские травы, соль, перец по вкусу.
Сделайте овощной бульон и поставьте варить в нем гречку на 15-20 минут после закипания. Пока крупа неспешно булькает, сделаем вкусную подливку. Лук порежьте крупно, имбирь натрите на мелкой тёрке, бросьте в хорошо разогретую сковороду, добавьте карри, сахар и прованские травы и жарьте минут десять постоянно помешивая. А как снимете с плиты, ещё поперчите и влейте ложку уксуса. Заправку выкладывайте на отварную гречку и быстрее зовите семью. Вах, вкуснотища.
Гречневая запеканка с печенью
Вам понадобится:
Гречка - полкило
Репчатый лук - 3-4 головки
Куриная или говяжья печень - 1 кг
Яйца - 2-3 шт.
Сливки - 60 гр.

Сварите гречку как обычно - в подсоленной воде. Воду слейте, а крупу чуть остудите и разбейте туда два яйца.
Теперь печень. Промойте, порежьте некрупно и обжарьте с порезанным полукольцами луком. То, что получилось, прокрутите через мясорубку, добавьте сливки и оставшееся яйцо. Теперь выкладывайте в глубокое блюдо слой гречки, слой печёнки, снова гречку. Сверху можно смазать чуть маслом или яйцом. И запекайте в духовке минут двадцать при температуре 220 градусов. А если со сметаной подадите, вообще прекрасно!
Каша гречневая
с мясом в горшочке
Вам понадобится:
Гречка - 1,5 стакана
Мясо, какое вам нравится. Свинина, говядина, индейка — 700 граммов
Лук — 1 головка
Соль, перец - по вкусу.

Сначала готовим мясо. Хорошо его помойте, нарежьте небольшими кусочками и выложите на дно глиняного горшочка. Вторым слоем кладём лук, порезанный полукольцами. Ну и наконец гречку.
Не забудьте, что крупа по мере готовности увеличивается в объеме. Поэтому пусть ваш горшочек будет полон примерно на половину или около того. Ещё ведь горячим бульоном заливать или просто подсоленным кипятком. А теперь ставим в разогретую духовку на час. Великолепная гречка готова! Можете заправить ее сливочным маслом.
Гречка с морковью и яйцом
Вам понадобится:
Гречка — стакан
Морковь среднего размера - 1 шт.
Яйцо - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Соевый соус, соль, перец - по вкусу.

Поставьте вариться крупу, а сами займитесь обжаркой. Лук порежьте на кубики, морковку потрите на тёрке (а если хочется, тоже кубиками сделайте, ваше же блюдо, вдруг так вам вкуснее). Обжаривайте все на подсолнечном масле до красивого золотистого цвета.
Каша уже сварилась? Вот как чуть остынет, заправьте ее ложкой соевого соуса. Так будет вкусно.
Выкладывайте варёную крупу в сковородку к овощам, поперчите, посолите (не забудьте, что соевый соус содержит соль!), размешайте и разбейте яйцо. А коли деточка голоден, то и два. Накройте крышкой и тушите до готовности яйца.
Просто, быстро и прекрасная альтернатива омлету.
Оладьи из гречки с тыквенным пюре
Вам понадобится:
Гречка - четверть стакана
Тыква - несколько некрупных кусков
Яйцо - 1 шт.
Мука - четверть стакана
Зелень, соль, перец, чеснок - по вкусу.

Сварите раздельно гречку и тыкву (семечки только вытащить не забудьте). Варёную тыкву измельчите блендером. Все смешайте. Добавьте мелко нарезанную зелень, муку, яйцо, приправы. Тщательно перемешайте и обжаривайте на растопленной сковороде как обычные оладушки. Минуты по три-четыре с каждой стороны. Кушать - горячими!
Теплый и аппетитный салат
Вам понадобится:
Гречка - полстакана
Варёная свекла - 1 шт.
Шампиньоны — 250 г
Фундук — 50 г
Зелень — по вкусу.

Сварите гречку. Свёклу натрите на крупной тёрке. Грибы нарежьте тоненько-тоненько и, чуть посолив-поперчив, обжарьте на небольшом огне, пока те не станут мягкими. Смешайте все ингредиенты, добавьте порезанный пополам фундук. Это уже не просто гречка с луком, это утонченное лакомство для гурманов! Подавайте его как гарнир.
Зачем вам нужен
домашний мини-огород?
Если мы пока не можем гулять на улице, то почему бы не создать зелёный уголок у себя дома? Да ещё и полезный. Предлагаем на время почувствовать себя фермером и завести на подоконнике или балконе домашний огород. От этого занятия вы получите только плюсы. Во-первых, займёте себя делом на период самоизоляции, во-вторых – у вас будет экологически чистая и полезная зелень (а если постараться, то даже овощи), в-третьих – сэкономите деньги на покупке этой самой зелени, в-четвёртых – выращивание растений отлично снимает стресс.
ЭТО ПРОСТО

С мини-огородом на подоконнике справится даже ребёнок. Ведь программа-минимум – поставить в стакан с водой проросшую луковицу и подождать дней десять. Если же хочется разнообразия, то можно выбрать несколько видов зелени и овощей, продумать грамотное размещение и дизайн мини-огорода.
ХОББИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ

Яркая зелень отлично смотрится практически в любой ёмкости. Поэтому для её выращивания вполне подойдет не только специальный контейнер, но и кухонная посуда, стеклянные банки или обычные горшки для цветов. Для размещения мини-огорода могут пригодиться деревянные ящики, подставки, стеллажи. Одним словом, в каждой квартире можно найти основу для этого увлечения. Останется только купить в ближайшем магазине семена и универсальный грунт – в сто рублей это вам обойдется. Конечно, есть специальные гаджеты, например, фитолампы, небольшие теплицы или контейнеры с автоматическим поливом. Но для начала можно попробовать вырастить зелень с минимальными вложениями и понять, насколько это занятие вам подходит.
ЧТО МОЖНО ВЫРАСТИТЬ НА ПОДОКОННИКЕ?

Зелёный лук. Вырастить его очень просто, поэтому в период весеннего авитаминоза зеленый лук можно часто заметить на кухонных подоконниках. Лук можно посадить в землю или поставить в ёмкость с небольшим количеством воды (чтобы не было гниения). Воду нужно менять один раз в неделю.

Укроп. Тоже довольно неприхотлив в уходе. Достаточно высыпать вымоченные в тёплой воде семена в горшок, слегка присыпать землёй и умеренно поливать, дожидаясь урожая. Укроп любит солнечный свет и тепло, но не жару.

Петрушка. Перед посевом семена петрушки лучше замочить на полчаса, завернув в марлю. Растение любит солнечную сторону. После всхода зелень нужно проредить, оставив между ростками расстояние в четыре сантиметра. Листья у петрушки можно обрывать постепенно, тогда зелень будет обновляться.

Шпинат. Этому растению требуется много света и воды. Перед посевом семена шпината надо замочить на несколько суток. Сажать их надо на расстоянии четырех сантиметров друг от друга.

Базилик. Неприхотлив, симпатично выглядит и вкусно пахнет. Можно вырастить его из готового черенка, давшего корни в воде, или посадить семена на расстоянии двух сантиметров друг от друга. После всхода ростки нужно проредить до расстояния 10 сантиметров и отрезать верхушку после образования шести листьев, для того чтобы базилик начал куститься. Растение любит влажную и рыхлую почву.

Овощи. Для домашнего огорода нужно брать раннеспелые самоопыляемые гибриды. Есть много сортов моркови, помидоров, перца и огурцов, которые дают неплохой урожай на подоконниках и балконах. Производители обычно делают соответствующие пометки на упаковках семян: «Домашний огород», «серия Урожай на окне» или «Рекомендуется для горшечного выращивания». Для выращивания овощей лучше выбирать специально обогащенный грунт.

Перец, помидоры-черри и огурцы нужно выращивать рассадным способом, а потом пересаживать в ёмкости не менее 6 литров. Для огурцов ещё потребуется решётка, чтобы растение могло плестись. Также удачным выбором для домашнего мини-огорода станет редис.

Попробуйте выращивать микрозелень
Это популярное в западных странах хобби постепенно находит поклонников и в России. Микрозелень растёт быстро, поэтому такое увлечение подойдет самым нетерпеливым.
КОМПЕТЕНТНО
Евгения Процкив, семейная ферма «Микрозелень»
- Микрозеленью считается росток, у которого появилось от двух до четырёх настоящих листочков. Это природный концентрат полезных веществ: их в микрозелени содержится в десятки раз больше, чем в обычной. Достаточно съесть две столовые ложки в день, чтобы восполнить основную потребность в витаминах и микроэлементах.

Некоторым культурам для выращивания требуются тепличные условия, дополнительный свет, вентиляция, а самые неприхотливые подойдут и для домашнего мини-огорода. Это кресс-салат, руккола, капуста, брокколи и горох. Для выращивания микрозелени лучше использовать не землю, а применять другие возможные субстраты. В качестве основы подойдут агровата, кокосовый субстрат, салфетки, марля, вата и даже просто лоток с водой. Разница будет заключаться в технологии выращивания.

При покупке семян обратите внимание - на пакете должна быть маркировка «для микрозелени». Такие семена не обрабатываются химией и их ростки полностью безопасны для употребления.
Открываем домашний ресторан быстрого питания на один вечер
Соскучились по вредной, но вкусной еде из ресторанов фастфуда? Так откройте его у себя на кухне. Это просто. Самыми благодарными вашими «клиентами» и помощниками станут дети.
Бургер
Булочки – 4 шт.
Говяжий фарш – 500 г
Плавленый сыр для бургеров
Маринованные корнишоны – 6 шт.
Сладкий белый лук – 1 шт.
Помидор – 1 шт.
Лист салата – 8 шт.
Специи (соль, чёрный перец, паприка)
Для соуса: 4 ст. л. майонеза, маринад от корнишонов, 2 ч. л. горчицы с целыми зёрнами, соль, сахар, паприка, чеснок, 2 корнишона
Разрезаем булочки на две части, без масла обжариваем минуту на сковороде «белую сторону». Добавьте специи в фарш, сформируйте котлеты толщиной 1 см и диаметром на 1 см больше, чем сама булочка. Пожарьте их без масла по 3-4 минуты на каждой стороне.

Соус. Мелко нарезаем корнишоны, добавляем майонез, горчицу, соль, сахар, паприку и чеснок по вкусу, получившуюся смесь слегка разводим маринадом от корнишонов – соус должен получиться не слишком жидким. Не произойдет ничего страшного, если вы замените корнишоны маринованными огурцами собственного приготовления, а плавленый сыр– обычным. Остальные ингредиенты нарезаем кольцами.

Белые стороны булочки обильно смазываем соусом, укладываем на её нижнюю часть ещё горячую котлету, сыр, лук, корнишон, помидор и лист салата, накрываем начинку верхней частью булочки.

Себестоимость порции – 70 рублей.
Картофель по-деревенски
Картофель – 1 кг
Масло подсолнечное рафинированное – 5 ст. л.
Соль, гранулированный чеснок, куркума, специи по вкусу
Чистим картофель (молодой достаточно, как следует его вымыть), разрезаем на небольшие дольки, складываем в емкость. Добавляем подсолнечное масло и приправы, хорошенько перемешиваем, выкладываем на смазанный маслом противень и отправляем в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

Это простое и полезное блюдо вам захочется приготовить ещё не раз!

Себестоимость порции – 12 рублей.
Острые крылышки
Те самые знаменитые крылышки, ради которых не лень было пройти пару остановок, можно попробовать сделать самостоятельно.

Вам понадобятся:
Куриные крылья – 8 шт.
Куриное яйцо
Панировочные хлопья
Панировочная мука
Острый соус – чили или табаско
Масло для жарки.
Разделяем куриные крылья по суставам на три части. Самую маленькую часть отдаем котику, оставшиеся укладываем в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения, вытаскиваем и оставляем их остывать.

В это время делаем маринад: смешиваем яйцо, соль, аджику и острый соус. По очереди обваливаем крылышки в панировочной муке, маринаде и панировочных хлопьях, оставляем на 10 минут. Жарим в большом количестве раскаленного масла, каждую сторону по три минуты.

Себестоимость порции – 30 рублей.
Луковые кольца в кляре
Лук – 4 шт.
Масло растительное – 35 г
Мука – 120 г
Молоко – 100 мл
Яйцо – 2 шт.
Щепотка соли
Специи по вкусу
Масло для жарки.
Сначала готовим кляр – так он успеет подняться до начала приготовления. Соединяем в миске муку с солью, яйцами и маслом, перемешиваем ингредиенты до однородности, добавляем молоко и специи, снова перемешиваем, накрываем миску плёнкой. Смесь должна получиться достаточно плотной, чтобы не стекать с луковых колец. Нарезаем очищенные луковицы широкими кольцами, разъединяем их и обваливаем в муке, помещаем в кляр, затем жарим на раскалённой сковороде с добавлением масла. После обжарки выкладываем закуску на салфетки.

Себестоимость порции – 15 рублей.
Наггетсы
Куриное филе – 500 г
Яйцо – 2 шт.
Соль, перец, паприка – по вкусу
Панировочные сухари
Подсолнечное масло для жарки.
Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Взбиваем два яйца. Смешиваем панировочные сухари, соль, перец и паприку (можно добавить и другие приправы по вкусу). Обмакиваем кусочки курицы в яичной смеси, обваливаем в панировке и обжариваем до золотистой корочки в раскалённом масле.

Себестоимость порции – 34 рубля.
Старая добрая шаурма
Армянский лаваш – 2 шт.
Мясо курицы или индейки – 500 г
Помидоры – 2 шт.
Свежий огурец - 1 шт.
Маринованный огурец – 2 шт.
Паприка – 1 шт.
Листья салата или капуста – 100 г
Кетчуп, майонез.
Все ингредиенты для начинки шаурмы нарезаем соломкой. Мясо индейки или курицы маринуем в соевом соусе со специями и обжариваем до золотистой корочки. Лук и капусту заранее солим и оставляем на некоторое время. Лаваш разрезаем на две части. Выкладываем на него ингредиенты, формируем нужную форму и плотно сворачиваем. Готовую шаурму обжариваем на сухой сковороде на медленном огне, пока лаваш слегка не подрумянится. Ингредиенты в шаурме можно менять в зависимости от содержимого холодильника.

Себестоимость порции – 70 рублей.
Делаем шашлык в духовке
Когда до окончания карантина еще так долго, а шашлыка хочется уже сейчас, не мучайте себя. Приготовьте вкусный шашлык в духовке! Это очень просто. Возьмите кусок мяса. Любой, какой есть в холодильнике. Свинина, курочка, говядина – все подойдет.

Как правильно мариновать шашлык? Да как вам вкусно, так и правильно. Хотите, просто соль и перец положите (так лучше будет чувствоваться вкус мяса), хотите приправ каких-то, можно уксуса капнуть, можно лимона или кефира. Рецептов – миллионы.
Мясо порежьте на крупные кусочки и надевайте на деревянный шампур. Наверняка у вас есть такие. Если нет, они продаются в любом хозяйственном магазине. Есть нюанс. Чтобы мясо было мягоньким, чередуйте его с кусочками сала. Можете его не есть - выбросите потом. Сало в духовке будет таять и отдаст все полезные вещества мясу.



Жарить в духовке. Сначала на большом огне, потом на среднем. Разок переверните, чтобы обжарилось со всех сторон, и подавайте с зелёным горошком и под удивленные взгляды семьи: «Шашлык! Как сделал?»
Как пылесос, кастрюли и дети помогут не растолстеть дома
Тренер по физической подготовке уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Матиас Сарвела, как и все россияне, пока сидит дома в Хельсинки. Но специалист не скучает. Говорит, надо и в период карантина по коронавирусу оставаться активным. Для этого совсем не обязательно тягать штанги и бегать по дорожке, которая не всегда влезает в квартиру.

«Я хочу поделиться простыми, но эффективными упражнениями, которые можно и нужно выполнять дома и использовать можно все, что попадается дома на глаза».
Используйте лайфхак от Матиаса, ведь его тренировки стоят очень дорого. Для эффективности каждое упражнение выполняем не менее 15 раз по три-четыре подхода.
УПРАЖНЕНИЯ СО ШВАБРОЙ
1. Берем в руки швабру, как можно шире, и делаем разминку. Отводим руки назад за плечи и обратно перед собой. Затем вместе со шваброй наклоняемся вправо и влево.


2. Оставляем руки со шваброй широкой хваткой перед собой и делаем повороты корпусом в обе стороны.
3. Диагональные махи от верха к бедру.

УПРАЖНЕНИЯ С РЕБЕНКОМ И ПЯТИЛИТРОВКАМИ
1. Берем малыша весом не менее 8 кг и делаем глубокие приседания.


2. Две пятилитровки полностью наполняем водой, делаем выпад на одну ногу и приседаем. Затем меняем ногу. Не забываем, что колено не должно выходить за проекцию стопы, а угол в колене должен составлять 90 градусов.
3. Ягодичный мост с утяжелителем в виде пятилитровки. Поднимаем ягодицы, затем пятилитровку в руках и опускаем так же по очереди. Эффект будет, если выполнять упражнение медленно.


4. Мышцы спины можно поддержать в тонусе с помощью пятилитровки. Наклон прямой спиной, упираемся о любую поверхность и подтягиваем локоть к корпусу, как бы за себя.
УПРАЖНЕНИЕ С ПЫЛЕСОСОМ И КАСТРЮЛЕЙ
1. Пока пылесосите и выдвигаете руку вперед, отведите ногу назад и наклонитесь.


2. Простые отжимания от колен или от прямых ног помогут привести в тонус мышцы груди и рук. А если добавить кастрюли и попеременно переставлять ее под руки, то получится динамичнее и интереснее.
УПРАЖНЕНИЯ НА ПРЕСС
1. Можно постоять в планке на локтях. Не меньше одной минуты. Для динамики можно добавить попеременное поднятие ног.


2. Лежа на спине с согнутыми коленями поднимаем лопатки от пола и дотягиваемся руками до стоп.
3. Лежа на спине тянемся руками между ног.


Для заминки можно поставить перед собой кастрюлю вверх дном и попрыгать, касаясь ее носками ног.
Читаем веселые книги
Пусть интернет-сервисы предлагают на время вынужденных каникул множество бесплатных возможностей, лучшим способом перезагрузить голову остаются книги. Книги - это мир без коронавируса, скачков валют и гречки. Наш главный библиофил Ольга Маловица подготовила подборку книжных новинок, которые поднимут настроение.
АЛЕСЯ КАЗАНЦЕВА
«РЕЖИССЕР СКАЗАЛ: ОДЕВАЙТЕСЬ ТЕПЛЕЕ, ТУТ ХОЛОДНО»

Сборник веселых и жизненных историй от режиссера и блогера Алеси Казанцевой. Старожилы ЖЖ помнят блог @eprst2000 как место, где слезы текли от смеха.
Алеся Казанцева собрала свои лучшие заметки в книгу, которая действительно заставит смеяться до икоты. Например, вы узнаете, зачем помощник по реквизиту красил шкуру живого бобра для рекламы зубной пасты или забавные моменты со съемок кассовых «Ночного дозора» и «Каникулы строгого режима».


СОФЬЯ БАГДАСАРОВА
«ВОРЫ, ВАНДАЛЫ, ИДИОТЫ»

Любите детективные истории и не отличаете Моне от Мане? Бинго! Вам нужно прочесть эту книгу! Во-первых, вы получите наслаждение от нескольких лихо закрученных детективных сюжетов, а во-вторых, узнаете много нового про искусство. Это книга о похищениях картин из российских музеев, все описанные случаи - имели место в реальности. Язык в книге - острый, меткий и с отличным чувством юмора.
ЛУИЗА МЭЙ ОЛКОТТ
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ», «ХОРОШИЕ ЖЕНЫ»

Строго говоря, сложно назвать роман 19 века новинкой. Но многие действительно открывают его впервые после прошедшего недавно в кинотеатрах фильма «Маленькие женщины». Голливуд пригласил в картину Мерил Стрип и Эмму Уотсон, но выбросил из сюжета многое. Легкие, добрые, без викторианских нравоучений романы рекомендуются к прочтению всем, кто хочет наполниться спокойствием.


АЛЕКСАНДРА ЛИТВИНА
«ТРАНССИБ. ПОЕЗД ОТПРАВЛЯЕТСЯ!»

Переживаете о временно закрытых границах и гадаете, куда отправиться в отпуск? Время изучить собственную страну. Транссибирская магистраль соединяет Россию от Запада до Востока. Книга - это путешествие по станциям Транссиба. Каждая глава посвящена небольшому городу на карте, про который вы, скорее всего, ничего не слышали. Легкое описание, интересные иллюстрации плюс реальные рассказы соотечественников, которые живут в этих городках, раскиданных вдоль Транссиба. Большой формат и интересная подача делают эту книгу интересной для чтения вместе с детьми.
СИЛЬВИЯ ХАЙНЛЯЙН
«ВСТРЕЧИ ПО СРЕДАМ, ИЛИ ТЕТЯ ГУЛЬДА ГОВОРИТ: «БЕЖИМ!»

Универсальный рецепт поднятия настроения с помощью книг: доставайте с полки книгу скандинавских авторов. Они умеют видеть смешное, беззлобно шутить там, где россияне видят только трагедию.

Сара - скромный ребенок, родители постоянно заняты на работе, а девочка почти все время одна. Единственный друг - тетя Гульда. Она аутист и живет в специальном учреждении для людей с ментальными особенностями. Но между Гульдой и племянницей существует теплая связь, они действительно друзья и готовы часами болтать, гулять в саду и играть. Однажды родители девочки решат, что эта «странная» дружба вредит ребенку…

Эта детская книга научит и взрослых, и колючих подростков настоящей дружбе, любви, принятию.


ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ «КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, IRON MASK?»

Писатель из Уфы Игорь Савельев представил в феврале свой новый роман. Сын российского вице-премьера, студент Кембриджа, возвращается домой по вызову отца. Дома он застает государственный переворот. Роман рекомендуется тем, кто не может быстро слезть с «информационной иглы» и хочет читать остросоциальные книги.
Лучшие отечественные сериалы
Наш земляк Сергей Ефимов из отдела телевидения «Комсомольской правды» - специально для «Башинформа» выбрал шесть хороших российских сериалов (один из которых башкирский!)

Нам всем сейчас страшно. Мы пытаемся шутить, пересылаем друг другу смешные мемчики про коронавирус, но еще никогда нам не было так неуютно. Что, черт возьми, происходит на этой планете? В «Декамероне» Боккаччо группа молодых флорентийцев, спасаясь от чумы, бежала за город. Чтобы отвлечься от ужасов настоящего, они рассказывали друг другу интересные истории. Сегодня такие истории нам рассказывают сериалы. Карантин — отличный повод для того, чтобы погрузиться в вымышленные миры и хотя бы ненадолго забыть про пандемию. У Боккаччо, кстати, все закончилось хорошо.
Кадр из фильма «Последний министр».
1. «ПОСЛЕДНИЙ МИНИСТР» (2020. С 26 марта, «Кинопоиск HD»)

Министр перспективного планирования - полное ничтожество, он не делает на работе ровным счетом ничего, интересуясь только блеснами и наживками. Это позволяет его подчиненным жить в свое удовольствие, катаясь за госсчет за границу и проворачивая темные делишки. И вдруг чиновник умирает. На его место назначают деятельного дурака (Ян Цапник), который только что едва не сгубил один уральский городок. Собственно, покровители нового министра надеются, что он сгубит и порученное ему ведомство, но они не учли, что герой Цапника не просто дурак, а крайне деятельный.

Тонкую комедию со зримой, неслыханной по нынешним временам сатирой на русское чиновничество сняла компания Александра Цекало «Среда».
2. «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (2020. С 26 марта, Start)

Девушка Женя (Полина Максимова) много лет боролась за жизнь. Когда коварная опухоль была побеждена, Женя обнаружила, что она никому не нужна: кажется, за эти годы все привыкли к мысли, что она умрет. Но если ты победил рак, ты не можешь не любить жизнь. Женя находит свой дневник, в который по совету врача записала 257 причин, чтобы продолжать бороться с болезнью.

Актриса Полина Максимова считает, что сериал дает надежду людям, которые чувствуют себя потерянными, страдают от одиночества и давно не испытывают никаких желаний.

Видеосервис Start подарил нам «Обычную женщину», «Шторм» и «Содержанок», а значит шансы, что все получится и на этот раз, весьма велики.
3. «ЭПИДЕМИЯ» (2019-2020, Premier)

В Москве бушует таинственный вирус — у заболевших глаза наливаются кровью, они страшно кричат, шатаются как зомби, а потом неизбежно умирают. А потому в столице… да-да, карантин, комендантский час и в целом довольно неуютно. Группа случайно оказавшихся вместе мужчин, женщин и детей бежит в Карелию, где никакого вируса пока нет.

Роуд-муви по мотивам второсортного романа Яны Вагнер «Вонгозеро» мог быть стать просто еще одним фильмом про вспышку вируса (а такого рода картин тьма-тьмущая), кабы не вопиющая прозорливость известного российского сценариста Романа Кантора. Последние серии вышли в конце января, когда в Китае уже вовсю полыхало.
4. «ШТОРМ» (2019, Start)

Молодая, не очень юная вузовская педагогиня Марина (Анна Михалкова), одна воспитывающая дочь, нашла, наконец, свое счастье - опер из отдела по борьбе с коррупцией Градов (Александр Робак) ее по-настоящему любит. Опер — честный и бесстрашный: вот-вот прижмет главу строительной фирмы, из-за которого погибли дети. Но Марина тяжело заболевает (от рака сценаристы и сами устали, поэтому у нее запущенный гепатит), на операцию нужны деньги, из-за чего Градов идет на преступление: за большие деньги отмазывает того строительного мафиози. Друг Градова, следователь Осокин (Максим Лагашкин) что-то подозревает.

«Шторм» - это, во-первых, противостояние добра и зла, и поди еще разберись, где что, а во-вторых, пронзительная история любви. На тандем великолепных Михалковой и Робака можно смотреть бесконечно — даже когда вам наскучат огонь, вода и как другие работают. На фестивале в Ханты-Мансийске сериал взял шесть главных номинаций, включая Гран-при.
5. «И ЭТО ВСЕ РОБЕРТ» (2019, Start)

Доведенный до отчаяния нищий учитель физики (Александр Сергеев) знакомится с обаятельным авантюристом Галимом (Марат Хасанов) и они вместе грабят банкоматы весьма интересным способом. Физику очень нужны деньги, чтобы вылечить дочь. Поначалу это слишком похоже на американский сериал «Во все тяжкие», а постер вообще откровенно его цитирует. У проекта неровный темп, ему не хватает правды жизни, в нем много совершенно лишних длиннот, актеры то и дело перебирают с пафосом, во всем этом нет твердой режиссерской руки и слишком много продюсерского энтузиазма. Но все равно это удивительный, во многих отношениях прекрасный сериал, который жителю Башкортостана посмотреть определенно стоит. Там над многоэтажками летает кит, там режут коня, там убивают микроволновками. А главное, это все на деньги уфимского бизнесмена — вместо того, чтобы подкопить еще и вложиться в заграничную недвижимость, он решил снять сериал для земляков. Все происходит в неком российском городе, но ландшафты Уфы вы, конечно, узнаете.

Чтобы посмотреть эти сериалы легально на указанных видеосервисах (на сайте, в мобильном приложении или в Smart TV), нужно на них подписаться, указав данные своей банковской карты. Платить немедленно не надо: у каждого видеосервиса есть льготный бесплатный период (а сейчас и специальные карантинные льготы). Если вы не хотите, чтобы по окончании бесплатного периода с вас списались деньги, как минимум за день, а кое-где за 2-3 дня до этого (надо читать правила) откажитесь от подписки (в личном кабинете на сайте сервиса).
6. «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА», «Россия 1». С 13 апреля, понедельник-четверг/21.00.

На большие телеэкраны наконец-то выходит восьмисерийная экранизация одного из лучших романов на русском языке последних лет с Чулпан Хаматовой в главной роли. Если вы еще не успели прочитать книгу, знайте — лучше всех роман Гузель Яхиной всего одной фразой пересказала Людмила Улицкая: «Любовь и нежность в аду».

«Зулейха…» — впечатляющая история одной женщины из 30х годов прошлого века с мощным душеспасительным эффектом. Зимой 1930-го у крестьянки Зулейхи убивают мужа, а её саму вместе с сотнями других раскулаченных переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. В глухой тайге на берегу Ангары люди самых разных национальностей, конфессий и судеб должны научиться выживать и жить друг с другом, пытаясь заново найти человеческое счастье.
Кадр из фильма «Зулейха открывает глаза».
Не любите сериалы? Основатель уфимского CINEMAклуба Илья Спиридонов подготовил подборку хорошего кино, которое скрасит продолжительные домашние выходные.
АКТУАЛЬНОЕ

«ЗАРАЖЕНИЕ» (2011), реж. Стивен Содерберг

Девять лет назад этот фильм о пандемии вируса, схожего с сегодняшней «короной», прошёл практически незамеченным. И это несмотря на целую россыпь звёзд первой величины – Кейт Уинслет, Мэтт Дэймон, Джуд Лоу и многие другие. Дело в том, что режиссёр отказался от фантастической составляющей, присущей таким лентам, и снял по сути ультрареалистичную хронику распространения заболевания по планете. Неудивительно, что сегодня «Заражение» бьёт все рекорды по просмотрам – такое чувство, что создатели фильма заглянули из прошлого в нашу сегодняшнюю реальность.
РОССИЙСКОЕ

«ДЫЛДА» (2019), реж. Кантемир Балагов

История двух девушек-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный, послеблокадный Ленинград и пытаются начать новую жизнь в разрушенном и искалеченном мире. Нестандартный взгляд на отечественную историю, который предлагает молодой режиссёр из Нальчика, настолько поразил зрителей, что Россия выдвинула картину на «Оскар». И хотя в окончательный список номинантов лента не вошла, «Дылда» стала заметным событием в мировом кинематографе.
Кадр из фильма «Дылда».
СЕМЕЙНОЕ

«ОСТРОВ СОБАК» (2018), реж. Уэс Андерсон

Замечательный мультфильм от самого необычного режиссёра Голливуда рассказывает про японского мальчика, который отправляется на мусорный остров в поисках своего любимого пса Спотса. Поскольку всех домашних питомцев изгнали из города по приказу коррумпированного мэра. Необычная анимация вкупе с интересным экологическим посылом делают «Остров собак» идеальным поводом собраться у экрана всей семьей.

ОСТРОСЮЖЕТНОЕ

«ИРЛАНДЕЦ» (2019), реж. Мартин Скорсезе

Трёхчасовой opus magnum от классика гангстерского кино словно подводит итог многолетней работе мастера. Скорсезе неспешно рассказывает удивительную историю Фрэнка Ширана (Роберт де Ниро), который от простого водителя грузовика поднялся к вершинам преступного мира и оказался замешан в самых громких делах XX века, включая загадочное исчезновение профсоюзного лидера Джимми Хоффы (Аль Пачино). Убийства здесь не окрашены романтическим флёром, как в «Славных парнях» или «Казино», и их будничность как раз и производит на зрителя самое сильное впечатление.
ДЛЯ ДУШИ

«ДВА ПАПЫ» (2019), реж. Фернанду Мейреллиш

Несмотря на то, что в центре сюжета, казалось бы, скучнейшая история о передаче престола святого Петра от Папы Бенедикта XVI к Папе Франциску I, создатели фильма умудряются превратить её в интереснейшее противоборство двух мировоззрений. Никаких теологических споров здесь нет и в помине. Зато есть совместный просмотр «Комиссара Рекса» и ЧМ по футболу, благословение пиццы «Дьябло» и «Фанты», исполнение на рояле немецких эстрадных песен, танго в Ватикане и многое другое. Всё это делает «Двух Пап» – идеальным кино для хорошего настроения. Тем более когда на экране два выдающихся актера – Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.
ПРО ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

«МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (2018), реж. Хирокадзу Корээда

После триумфа южнокорейских «Паразитов» азиатское кино находится на пике популярности. Тем интереснее обратить внимание на вышедших годом ранее японских «Магазинных воришек». Режиссёр здесь поднимает вопрос о том, что же такое семья и что делает разных по своим стремлениям людей полноценной ячейкой общества. Яркий гуманистический посыл нашёл отклик в сердцах зрителей всего мира, а лента по праву завоевала главную награду Каннского кинофестиваля.

Кадр из фильма «Два папы».
НА ЗЛОБУ ДНЯ

«СКАНДАЛ» (2019), реж. Джей Роуч

Набирающее обороты в США и во всём мире движение #MeToo, жертвой которого, в частности, пал знаменитый продюсер Харви Вайнштейн, теперь добралось и до кино. В этом году на экраны вышли сразу две работы, рассказывающие о когда-то всесильном главе Fox News Роджере Эйлсе, обвинённом своими сотрудницами в сексуальных домогательствах. Это мини-сериал «Самый громкий голос» и фильм «Скандал». И даже если вы не погружены в тему, можно просто насладиться прекрасными актёрскими работами Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби.
КЛАССИЧЕСКОЕ

«ВОЙНА И МИР» (1965-1967), реж. Сергей Бондарчук

Карантин – идеальное время, чтобы пересмотреть самую масштабную (в том числе по хронометражу) отечественную постановку. Четырёхчастная эпопея по роману Льва Толстого общей продолжительностью более 6 часов стала первым советским художественным фильмом, удостоенным премии «Оскар». За полвека, прошедшие с момента выхода, картина практически не устарела, а многие режиссёрские и операторские решения до сих пор вызывают восторг и удивление. Пару лет назад «Мосфильм» проделал титаническую работу по реставрации «Войны и мира». Восстановленную версию с триумфом показали на Каннском кинофестивале, а все желающие могут посмотреть её на YouTube-канале киностудии.

Домашний квест:
лучшие настольные игры
Надоели сериалы, интернет и телевизор? В качестве альтернативы предлагаем провести семейный вечер за настольными играми. Перед вами - подборка самых интересных.
«СВИНТУС»

Легкая игра, главный принцип которой не просто избавиться от собственных карт, но и подложить свинью остальным. Например, подкинуть карту «Захрапин» - чтобы ваш сосед пропустил ход, а вовремя выложенная карта «Перехрюк» меняет ход игры. «Свинтус» считается взрослой настолкой, но дети от 5 лет играют в нее с удовольствием (есть детский вариант). Она азартная, легкая и простая игра для веселой компании.

Возраст от 5 лет, игра на 10-15 минут, до 3-10 игроков. От 300 рублей.


«TICKET TO RIDE: ЕВРОПА»

Игра-стратегия, для двоих-пяти участников. Перед вами карта Старого Света, ваша задача построить железнодорожные маршруты, соединяющие Европу с Россией и Турцией. Важно не только проложить свои маршруты, но и сделать их максимально протяженными, опередив соперников.

Возраст 8+. Один раунд игры длится в среднем около часа. 2-5 игроков. От 2500 рублей.
«ЭКИВОКИ»

- игра для тех, кто готов быстро соображать, играть на скорость и веселиться. Придется выполнять задания разными способами: рисовать, объяснять словами, пантомимой или методом исключения. Попробуйте, например, объяснить пантомимой выражение «портянки со стразами» или «Сколково». Можно играть тет-а-тет, команда на команду, каждый за себя.

Возраст 16+. От 3 до 16 игроков. Игра на 60-90 минут. От 1500 рублей.


«ИМАДЖИНАРИУМ»

- лучшая настолка для прокачки фантазии. Вам предстоит придумывать ассоциации к необычным и странным картинкам и угадывать ассоциации других игроков. Если ваш ребенок плохо пишет сочинения, разбудите в нем внутреннего рассказчика.

Возраст 6+ либо вариант 16+. От 2 до 7 игроков. Игра на 60-90 минут. От 1300 рублей.
«ВЗРЫВНЫЕ КОТЯТА»

Забавная и быстрая игра, которая не оставляет равнодушным. Милые пушистые существа - котята - превращаются в макаку с гранатой, если добираются до взрывчатки! Нельзя этого допустить! «Взрывные котята» чем-то напоминают русскую рулетку. Игроки по очереди берут из колоды карты и если попался взрывной котенок, то все - ты подорвался, увы! Чтобы себя обезопасить, нужно использовать специальные комбинации карт.

Возраст 10+. От 2 до 5 игроков. Игра на 15 минут. От 790 рублей.


«СПЯЩИЕ КОРОЛЕВЫ»

Детская карточная игра, с понятными правилами и сказочными героями. Тут тебе и Король Жевательной резинки, и Королева Блинчиков, и драконы, и рыцари, и волшебные палочки, и усыпляющее зелье. Цель игры - разбудить как можно больше прекрасных спящих королев и заработать больше очков.

Возраст 6+. От 2 до 5 игроков. Игра на 15 минут. От 650 рублей.
«ФЕФЕКТЫ ФИКЦИИ» И «ЧУМАЧЕЧИЙ КВЕСТ»

Две игры от одного производителя, построенные полностью на многообразии русского языка. Эти игры рекомендуются логопедами для постановки правильного звукопроизношения и ускорения чтения. Несмотря на такую подоплёку, игры совсем не скучные. Сказочные персонажи - Водяной, Баба-Яга, Кощей Бессмертный дают задания, необходимые к выполнению. Чтобы получить приз, придется делать артикуляционную зарядку, читать слова, повторять стихи, решать шарады, выполнять шуточные задания.

Возраст 4+. Количество игроков от 1 до 5 (ребенку нужен родитель обязательно для игры). Игра на 30-60 минут. От 500 рублей.

Подготовили: Станислав Шахов, Наталья Овчарук,
Сергей Ефимов, Ольга Маловица, Илья Спиридонов.
Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, www.depositphotos.com
из личного архива авторов.
14.04.2020