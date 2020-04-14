• Научиться готовить полезную еду
. • Например, варианты блюд из гречневой крупы
. Вы же запаслись гречкой, да? • Или завести домашний огород
с кучей зелени, это на самом деле так просто.
• Не хотите полезную, приготовьте вредный, но чертовски вкусный обед
. Как в KFC, «Бургеркинге» или «Макдоналдсе». • Или даже шашлык прямо в духовке
. Так можно, да.
• Если поняли, что не можете больше есть и пора худеть – вам поможет программа от тренера
по физической подготовке уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Матиаса Сарвела.
Надоели грустные и страшные новости? • Наш книжный обозреватель сделала подборку смешных и задорных книг
, а сразу два кинокритика – • свежую подборку лучших отечественных сериалов
и
• хороших фильмов
под настроение. А вечером непременно сделайте перехрюк или покажите детям, как умеете изображать «портянки со стразами». Для этого вам в помощь наш • обзор самых интересных настолок
. Приятного времяпрепровождения.