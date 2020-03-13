Начавшаяся несколько лет назад «мусорная реформа» со скрипом и не так быстро, как хотелось бы, но разворачивается и набирает обороты. Операторы постепенно наладили логистику и вывозят мусор даже из самых отдаленных деревень, где раньше хлам сжигали или просто закапывали, а ситуации, когда баки стоят битком по несколько дней – скорее просто сбой, чем системная ошибка.
Чтобы закрыть этот вопрос, министерство ЖКХ провело инвентаризацию и нанесло на онлайн-карту все контейнерные площадки. Компьютер, исходя из плотности населения, будет высчитывать наполняемость каждого мусорного контейнера и, основываясь на этих данных, корректировать маршрут мусоровозов.
Есть вопросы и к самим контейнерным площадкам. В этом и прошлом году на них выделили по 173 млн рублей, то есть в среднем по 3,5-4,5 млн на район. Какие-то администрации, например, в Миякинском районе, стараются, делают красиво, с головой и душой подходят, а другие делают, как выразился глава республики, «убитый заборчик с тремя стенами». Куда делись деньги – еще предстоит проверить контрольному управлению.
Да и сами контейнеры, видавшие еще СССР, пока отправить на свалку не удается. Как рассказывал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр ЖКХ республики Борис Беляев, сейчас рассматривается вопрос, как отказаться от старых металлических контейнеров, которые не только портят облики городов и населённых пунктов, но и не отвечают техническим требованиям, предъявляемым регоператором. Это позволит перейти на более качественный уровень обращения с отходами и постепенно внедрить раздельный сбор мусора.
В наших городах инфраструктуры для сбора разных видов мусора пока нет. Существуют проекты контейнерных площадок, где контейнеры разного цвета – в зависимости от типа мусора. Но это пока только на бумаге.
Собственно, это и была одна из целей реформы. Ежегодно города производят миллионы тонн мусора, которые просто гниют на свалках, хотя существенную его часть можно перерабатывать. И пластику/бумаге новая жизнь, и планета чище.
Есть и другая сторона проблемы – хронические неплатежи населения. Мы неоднократно писали, что долги людей за услуги ЖКХ составляют миллиарды рублей. К ним добавляются неоплаченные счета и за вывоз мусора. И одно дело платить, хотя мусор у тебя не вывозится (нет услуги – нет оплаты, все правильно), другое, когда-проблема-то решилась, но человеку просто не хочется, жалко, лень. С этого года операторы начнут активно вести «претензионную работу» с неплательщиками. Интересно, что такие должники чаще всего вовсе не бабушки и дедушки, живущие на пенсию, а вполне себе состоятельная молодежь, производящая больше всего мусора.