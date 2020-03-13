Радий Хабиров объявил 2020-й - годом эстетики населённых пунктов. Это означает, что много сил и времени уделят благоустройству окружающей среды - газонам, тротуарам, освещению, заборам. Не тем, что в центре Уфы, где ходят начальство и иностранные туристы, а в каждом небольшом городе, селе, деревне. Чистота и порядок должны быть не только для гостей, а в первую очередь для нас с вами. Как только сойдет снег, администрации должны будут очистить дворы и улицы от мусора и поваленных деревьев, починить покосившиеся заборы, почистить фасады зданий от бумажных объявлений, заменить разбитые лампочки на столбах, обновить таблички с номерами домов и уличные почтовые ящики. Первый контрольный срок – до 9 мая.

