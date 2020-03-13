 
Как меняется ЖКХ республики и что жители
от него ждут
В третье воскресенье марта в России отмечается день работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Работников сферы ЖКХ частенько ругают и критикуют. Но будем честны – только благодаря им в наших квартирах есть вода, свет и тепло, подъезды и дворы чистые и красивые.

Накануне праздника мы вспоминаем, как меняется сфера последние пару лет и какие сложные задачи нужно решить в самое ближайшее время.
О коммунальной технике
Городам и районам республики катастрофически не хватает коммунальной техники и это большая проблема. На одну только Уфу по нормативам положено 1288 машин, а фактически было около 500. Вдвое меньше нужного. За последние полтора года вопрос начал решаться. Город, не без помощи республики, купил еще сто машин, которые можно использовать и зимой, и летом - самосвалы, автогрейдеры, снегопогрузчики и другие. Всего же республика приобрела и передала муниципалитетам 144 единицы коммунальной техники, на это потратили более 700 миллионов рублей.

Мы, простые люди, хотим, чтобы вокруг нас было чисто, уютно и не пыльно. Мы прекрасно понимаем, что нет такой волшебной палочки, по взмаху которой нужная техника возьмет и появится, шик и блеск только силами дворников не наведешь, а снег зимой сам себя не почистит. Нужно сокращать дефицит и дальше.
О ремонте подъездов
В 2019 году по инициативе главы Башкирии стартовала программа комплексного ремонта подъездов в жилых домах. Впервые за десятилетия республика выделила деньги на благоустройство подъездов, причем сразу миллиард рублей. Для людей программа бесплатная – ничего дополнительно платить не надо.

Программа будет работать еще как минимум четыре года. Планируется, что этой весной работы начнутся уже в конце марта, отремонтировать предстоит более трех тысяч подъездов. По поручению главы с этого года, при необходимости, в домах будут устанавливать пандусы для людей с инвалидностью (как попасть в новую программу, какие работы будут делать и что еще необходимо знать о ней - читайте по этой ссылке).

Ремонт касается в том числе и старых лифтов. По официальной статистике, почти 40% их морально и физически устарели и нуждаются в ремонте. Раньше на замену лифтов республика ежегодно выделяла по 200 миллионов рублей. Кажется, что это большая сумма, но, чтобы полностью закрыть проблему, нужно более восьми миллиардов рублей! С этого года финансирование увеличили до 700 миллионов. То есть заменить все устаревшее оборудование на новое можно будет за десять лет, а не сорок, как ранее.

Что касается капитального ремонта. В декабре прошлого года правительство республики приняло неприятное, но вынужденное решение – повысить стоимость капитального ремонта домов на 1,7 рубля за кв. м. Это первая индексация с 2013 года, семь лет тариф не менялся, а цены на товары и услуги росли. Напомним, что капитальный ремонт домов - это в первую очередь смена электрики, водопроводных и канализационных труб, кровли. Сейчас в программе капитального ремонта, рассчитанной на тридцать лет, 17 203 дома, в которых проживает около 2,5 млн человек. За последние 4,5 года удалось отремонтировать 4,5 тысячи домов, то есть примерно треть, из них 2 276 домов в прошлом году.

Помните историю, как Радий Хабиров лично пошел инспектировать качество ремонта в подъездах и был так недоволен увиденной «халтурой», что в тот же день все ответственные лица фонда, занимающегося ремонтом, отправились в отставку. Очень хочется, чтобы такие истории ушли в прошлое, подрядчики выбирались максимально открыто, а бизнесмены и ремонтники думали в первую очередь, как сделать людям красиво, а не о собственном обогащении. Ведь если нравится то, что делаешь, то и получается лучше, правда? И переделывать потом не придется.
О «башкирских двориках»
В прошлом году республиканские власти отказались от подхода «там и сям по чуть-чуть» и приняли решение ремонтировать, может, и меньшее количество дворов, зато красиво и современно, как в Москве. Видели дворики в столице? Там и детские площадки с резиновым покрытием вместо асфальта, так детям безопаснее, с красивыми лавочками, освещением, видеокамерами и удобными парковками. Вот так и у нас делают. Всего за год благоустроили 400 дворов, потратив почти четыре миллиарда. В этом году планируют еще столько же.

Подробнее о программе мы писали по этой ссылке.
Об «отопительной реформе»
В октябре прошлого года Башкирия перешла на новую схему платы за отопление. Теперь мы будем платить не 12 месяцев в году, а только восемь – за фактическое потребление. Зимой, когда батареи горячие, – платим чуть больше, примерно на треть, летом – не платим ничего. Ноль рублей ноль-ноль копеек. Но суммарно за год получается так же, как было раньше.

Главное преимущество этой схемы – она справедливая. Нет больше никаких ежегодных перерасчетов ни в большую, ни в меньшую сторону. Сколько потратили, за столько и платим. Вот тут мы подробно писали про это.

Но переход получился чувствительным и болезненным. Сумма за отопление сотен домов оказалась завышена в разы. Люди жаловались – раньше платили две тысячи, сейчас почти десять! Проблемой занимались на самом высоком уровне, во всех домах прошли проверки, по итогам выяснилось, что не везде посчитали правильно – только в Уфе за последний месяц людям вернут 11 млн из 60 миллионов рублей.

Кстати, это был последний перерасчет, после окончательного перехода на новую схему таких скачков больше не будет.


О «мусорной проблеме»
Начавшаяся несколько лет назад «мусорная реформа» со скрипом и не так быстро, как хотелось бы, но разворачивается и набирает обороты. Операторы постепенно наладили логистику и вывозят мусор даже из самых отдаленных деревень, где раньше хлам сжигали или просто закапывали, а ситуации, когда баки стоят битком по несколько дней – скорее просто сбой, чем системная ошибка.

Чтобы закрыть этот вопрос, министерство ЖКХ провело инвентаризацию и нанесло на онлайн-карту все контейнерные площадки. Компьютер, исходя из плотности населения, будет высчитывать наполняемость каждого мусорного контейнера и, основываясь на этих данных, корректировать маршрут мусоровозов.

Есть вопросы и к самим контейнерным площадкам. В этом и прошлом году на них выделили по 173 млн рублей, то есть в среднем по 3,5-4,5 млн на район. Какие-то администрации, например, в Миякинском районе, стараются, делают красиво, с головой и душой подходят, а другие делают, как выразился глава республики, «убитый заборчик с тремя стенами». Куда делись деньги – еще предстоит проверить контрольному управлению.

Да и сами контейнеры, видавшие еще СССР, пока отправить на свалку не удается. Как рассказывал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр ЖКХ республики Борис Беляев, сейчас рассматривается вопрос, как отказаться от старых металлических контейнеров, которые не только портят облики городов и населённых пунктов, но и не отвечают техническим требованиям, предъявляемым регоператором. Это позволит перейти на более качественный уровень обращения с отходами и постепенно внедрить раздельный сбор мусора.

В наших городах инфраструктуры для сбора разных видов мусора пока нет. Существуют проекты контейнерных площадок, где контейнеры разного цвета – в зависимости от типа мусора. Но это пока только на бумаге.

Собственно, это и была одна из целей реформы. Ежегодно города производят миллионы тонн мусора, которые просто гниют на свалках, хотя существенную его часть можно перерабатывать. И пластику/бумаге новая жизнь, и планета чище.

Где в Уфе сдать мусор на переработку – читайте по этой ссылке.

Есть и другая сторона проблемы – хронические неплатежи населения. Мы неоднократно писали, что долги людей за услуги ЖКХ составляют миллиарды рублей. К ним добавляются неоплаченные счета и за вывоз мусора. И одно дело платить, хотя мусор у тебя не вывозится (нет услуги – нет оплаты, все правильно), другое, когда-проблема-то решилась, но человеку просто не хочется, жалко, лень. С этого года операторы начнут активно вести «претензионную работу» с неплательщиками. Интересно, что такие должники чаще всего вовсе не бабушки и дедушки, живущие на пенсию, а вполне себе состоятельная молодежь, производящая больше всего мусора.
Об «автохламе» и «автохаме»
В 2019 году Башкирия наконец-то приняла несколько важных законов, которых давным-давно ждали тысячи горожан. Сначала ввели штрафы за парковку и проезд автомобилей по газонам, клумбам и детским площадкам. За это теперь придется заплатить до двух тысяч рублей. Сумма не самая большая, но все равно чувствительная для кармана нарушителя (ответы на главный вопросы по этому нововведению можно почитать тут). После этого запретили ставить машины возле мусорных площадок. Кроме этого, в республике придумали как и начали активно бороться с брошенными машинами, которые годами стояли во дворах. По самым скромным подсчетам, таких около полутора тысяч. Автохлам эвакуируют на штрафстоянки, а после утилизируют.

Итоги этих новшеств заметны сразу – там, где раньше было месиво, грязь и мусор, теперь красивые зеленые газоны. Хочется надеяться, что следующим этапом будет и создание в дворах все большего количества благоустроенных парковок, ведь машины тоже надо где-то ставить.


О годе эстетики
Радий Хабиров объявил 2020-й - годом эстетики населённых пунктов. Это означает, что много сил и времени уделят благоустройству окружающей среды - газонам, тротуарам, освещению, заборам. Не тем, что в центре Уфы, где ходят начальство и иностранные туристы, а в каждом небольшом городе, селе, деревне. Чистота и порядок должны быть не только для гостей, а в первую очередь для нас с вами. Как только сойдет снег, администрации должны будут очистить дворы и улицы от мусора и поваленных деревьев, починить покосившиеся заборы, почистить фасады зданий от бумажных объявлений, заменить разбитые лампочки на столбах, обновить таблички с номерами домов и уличные почтовые ящики. Первый контрольный срок – до 9 мая.
О комфортных городах
Современная городская среда – это парки, скверы, набережные, уютные центры городов. И это тоже сфера ЖКХ. Такие территории нужны, сотни тысяч горожан очень нуждаются в них. Так приятно пойти гулять не мимо душных бетонных коробок или в заросший старыми гнилыми тополями сквер, а туда, где широкие тротуары, есть велосипедные дорожки, проходят какие-то интересные мероприятия.

На создание таких зон выделяют немалые деньги из федерального бюджета. Башкирия получит приличную часть этих денег – почти 400 миллионов рублей. В Бирске в ближайшее время полностью реконструируют центр города, восстановив старинный купеческий дух. Также в числе победителей Агидель, Дюртюли, Мелеуз, Янаул и село Николо-Березовка Краснокамского района.
ДОСЛОВНО
Борис Беляев
Заместитель премьер-министра
правительства РБ - министр ЖКХ
- Мы работаем в период, когда сфера жилищно-коммунального хозяйства республики стала медленно, но верно выбираться из забвения и становиться важнейшим индикатором изменений качества жизни населения. Чтобы повысить комфортность жизни людей, а также уровень сферы ЖКХ республики, нам необходимо повысить качество предоставляемых услуг, создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, стимулировать формирование конкурентной среды и повышение инвестиционной привлекательности отрасли, и самое главное – изменить психологию взаимоотношений людей и жилищно-коммунальных служб, быть помощниками, а не противниками: взаимодействовать, разъяснять, быть хозяевами на своей земле, в доме, подъезде.
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов, РИА «Башинформ»,
администрация г. Уфы.
13.03.2020 г.