 
Башкирская «скорая».
Перезагрузка
Цифровизация, автоматизация. Модные слова, которые рядовому непосвященному человеку понять не очень просто. А сегодня они слышатся чуть ли не из каждого утюга. Причем внедрить искусственный интеллект хотят в каждую службу. Республиканская станция скорой медицинской помощи взялась за это дело почти четыре года назад. Но с 2020 года она заработала на полную мощность. Дел у программистов еще хватает, но начало, которое призвано «перезагрузить» скорую помощь Башкирии, улучшить качество оказания услуг и увеличить оперативность, уже положено.

В специальном проекте ИА «Башинформ» мы расскажем о нововведениях, цифровизации и первых шагах «скорой» республики к искусственному интеллекту.
Диспетчеру будет помогать встроенная «интуиция»
Вернемся немного назад. С 2017 года в Башкирии внедрили, как пилотный проект, РМИАС (Республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему). Программисты, IT-специалисты трудились и до сих пор трудятся над ней в поте лица. Совершенствовать есть что. Сегодня система внедрена и работает на 100%. Однако чуть ли не ежедневно появляются новые пожелания, которые необходимо воплощать в жизнь.

В Уфе сегодня работает один оперативный отдел приема звонков населения. В этот штаб поступают звонки с территории башкирской столицы и Уфимского района. Порядка 50 диспетчеров со специальным образованием принимают сообщения по определенному алгоритму, от которого нельзя отклоняться - пол, возраст, ФИО, адрес, повод (экстренный или неотложный). Все данные забиваются в РМИАС и отправляются на конкретную подстанцию, где звонок в виде электронного сообщения обрабатывает диспетчер направлений.
«У каждого диспетчера направлений в оперативном управлении находится от 10 до 16 бригад, которые обслуживают население в районе трех километров. Это сделано для того, чтобы сохранить время доезда (по закону, это не больше 20 минут), - объясняет заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Александр Степанов. - Программа сама без человеческого вмешательства в зависимости от адреса вызова определяет ближайшую подстанцию и электронная карта уже попадает на пульт диспетчера направлений. Он в свою очередь вызывает бригаду по рации (если она не на базе) или объявляет по громкой связи».
Вся Уфа и Уфимский район разбиты на квадраты. Всего их 12: то есть семь подстанций и еще пять дополнительных точек базирования за пределами городского округа. Разработчики РМИАС и замглавврача башкирской «скорой» говорят, что в ближайшем будущем в регионе появится функция интуитивной помощи врачам и диспетчерам «скорой медицинской помощи» наподобие московской станции скорой медицинской помощи имени Александра Сергеевича Пучкова.
Во-первых, столичная система позволяет оперативно принимать звонки. На опрос у московских диспетчеров уходит в среднем две минуты. Осуществляется это за счет того, что в программу «вшит» специальный опросник, от которого желательно не отклоняться. В Башкирии тоже существует так называемое «дерево расспроса» для диспетчера, однако оно выполнено в письменном виде и пользуются им только начинающие работники.
Все как на ладони
Еще одна ступень автоматизации в башкирской «скорой» - это спутниковая система ГЛОНАСС. Внедрена она давно, но с годами совершенствуется. Еще каких-то 10 лет назад в Уфе регистрировали угоны спецмашин скорой медицинской помощи. Сегодня это практически нереально.
«Каждая машина у нас видна на карте. Слева составлен список всех машин подстанции, а на карте они изображены в трех вариациях. «Зеленый» - означает, что бригада находится в работе, то есть едет на вызов. На базу или везет пациента в больницу. О цели поездки мы узнаем от старшего работника бригады, так как они отзваниваются и уточняют, куда с таким-то предварительным диагнозом везти больного, - рассказывает о своей работе фельдшер по приему и передаче вызовов Южной подстанции скорой медпомощи Уфы Рустем Хузиахметов. – «Красный» статус – не в работе, но при необходимости эту машину можно задействовать как дополнительную силу. Ну и «желтая стрелочка» - показывает направление движения».
Пока карта не внедрена в систему РМИАС, как это сделано в той же самой Москве. Поэтому диспетчеры в Башкирии вынуждены использовать две системы, которые стыкуются с большим трудом.
Планшет работает на уровне врача-кардиолога
Недавнее ноу-хау «скорой» - это планшеты. Поначалу врачи и фельдшеры недоумевали, мол, работы только прибавилось: и гаджетом учись пользоваться, и бумажки заполняй. К сожалению, двойную работу приходится делать по сей день. На федеральном уровне пока еще не приняли решение об отмене заполнения листов вызовов. Однако жизнь врачей и фельдшеров в республике все-таки облегчилась. В первую очередь с точки зрения расспроса пациента на месте и постановки диагноза.
«Когда поступил вызов, из планшета раздается характерный звук в виде сирены, - объясняет фельдшер уфимской скорой. – Если больной опознанный, то есть вызывающий назвал его данные, то мы вбиваем их и уже видим абсолютно все его обращения в медицинские учреждения: когда и к каким врачам обращался, какие диагнозы ему ставили, какое лечение прописывали, какие операции проводились. Таким образом, мы уже едем на вызов не вслепую, а подготовленными».
По словам замглавврача Республиканской станции скорой медицинской помощи Александра Степанова, в будущем рассматривается вопрос о том, чтобы карты вызова можно было не заполнять, а распечатывать с того же самого планшета. Говорят, у гаджета такая функция есть. Осталось только до конца научить докторов правильно заполнять карты пациента в системе РМИАС. Но пока желания медиков обгоняют возможности оперативной работы программистов.
Гордость башкирской «скорой» в 2020 году – это наличие у каждой бригады нового облегченного ЭКГ-аппарата. Он находится в специальном бронебоксе, который разбить практически невозможно.
«Новый аппарат подключается через приложение на планшете. Далее проводится стандартная процедура сканирования и вывод электрической активности сердца на экран или распечатку. Возможно и то, и другое. Более того, эти ЭКГ-аппараты самостоятельно расшифровывают показатели пациента на уровне врача-кардиолога. Это помогает фельдшерам, которые только начали свою профессиональную деятельность», - рассказывает молодой фельдшер.
Также на Уфу и Уфимский район, в частности, работает врач-консультант, который может на свой рабочий компьютер получить данные с ЭКГ-аппарата в режиме онлайн и проконсультировать пациента или врача бригады.

Вообще, как таковых консультативных бригад в Башкирии, как в Москве, нет (в столичной службе в смену работают как минимум 12 врачей-кардиологов, которые помогают не только выездным бригадам, но и больным). В Башкирии подобного нет. Имеются семь специализированных бригад: три реанимационные, три кардиологические и одна неврологическая.
ВАЖНО!
С 1 января 2020 года по приказу Минздрава республики в Башкирии введен «зеленый светофор» для больных с острым коронарным синдромом (ОКС). Пока это не автоматизировано и не встроено в РМИАС, но предполагается, что автоматизация настигнет и этот процесс.

Сегодня создан специальный онлайн-документ и чат в популярном мессенджере со старшими врачами скорой и больниц, где обозначаются свободные операционные в пяти сосудистых центрах Уфы. Таким образом, пациент «скорой» с ОКС едет с бригадой в ближайшую свободную операционную, чтобы после оперативного вмешательства выйти абсолютно здоровым человеком, а не с инвалидностью, как бывало ранее.
Процесс укрупнения и создание ЕДЦ
В обозримом будущем оперативный штаб Республиканской станции скорой медицинской помощи объединят в Единый диспетчерский центр, то есть звонки в «скорую» будут поступать и обрабатываться со всей республики. Специалисты говорят, что уже набрали необходимое количество диспетчеров, дело осталось за разработчиками РМИАС.

На сутки оперативный штаб выводит до 15 диспетчеров: это врачи, фельдшеры и медсестры. То есть люди со специальным медицинским образованием. Именно они опрашивают звонящего и решают, какую бригаду отправить к больному: экстренной помощи или неотложной. В этот момент, как правило, у пациентов возникает недопонимание.
«Бригада неотложной помощи отправляется только в будние дни и рабочие часы поликлиник. То есть бригада приедет к пациенту в течение двух часов, - пояснила заведующая оперативным штабом РССМП Елена Коршунова. – Экстренная бригада отправляется к пациентам тогда, когда есть угроза жизни и здоровью, и доезжает она уже в течение 20 минут».
В зале оперативного штаба есть экран, где фиксируется вся работа диспетчеров: сколько он принял вызовов и сколько отсутствовал на рабочем месте. Кроме того, за работниками наблюдает всевидящее око камеры видеонаблюдения, а все разговоры со звонящими записываются и хранятся на специальных серверах АТС в течение двух лет. По словам начальника информационно-аналитического отдела Шамиля Гайсина, это необходимо для защиты, шифровки информации (так как утечка персональных данных чревата тяжелыми последствиями) и разрешения спорных моментов работы диспетчеров.

В башкирской «скорой» сравнительно недавно внедрили гарнитуру для диспетчеров, что сократило среднее время приема вызова с минуты до 40 секунд. Соответственно, драгоценные секунды и минуты можно отдать на распределение бригад и время передачи данных бригаде, что в итоге сказывается и на сокращении времени доезда.
В планах РССМП укрупнить медицинские округа. То есть подчинить «скорые» одного района более крупной ЦРБ. Всего в Башкирии девять медицинских округов и 58 диспетчерских отделений, в 24 из которых на обслуживании по одной-две бригады. С экономической точки зрения это невыгодно. По словам Александра Степанова, по пути укрупнения с января 2020 года в республике пошли месягутовская и нефтекамская ЦРБ. До лета они должны пройти процесс становления и заработать на полную мощь, тем самым сократив время прибытия бригад и не расходуя минуты на договоренности с соседними медицинскими учреждениями.
P/S/ За сутки оперативный штаб «скорой» в среднем обрабатывает до 3-4 тысячи вызовов. В выходные и праздничные дни их количество может возрастать до 5 тысяч. Один диспетчер за суточное дежурство принимает до 250 звонков.

На Минздрава республики сегодня обсуждается вопрос установки дополнительных подстанций под Уфой в направлении Нагаево, Акбердино, микрорайона Затон. Также внедряется опыт установки модульных подстанций там, где растет численность населения.

Средняя заработная плата фельдшеров уфимской «скорой» сегодня составляет 47 тысяч рублей на руки. В 2020 году эту сумму власти хотят довести до 60 тысяч.
Подготовила
  • Наталья Овчарук
Фото
  • Валерий Шахов
Верстка
  • Рената Вахитова
Дата
4.03.2020