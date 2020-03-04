С 1 января 2020 года по приказу Минздрава республики в Башкирии введен «зеленый светофор» для больных с острым коронарным синдромом (ОКС). Пока это не автоматизировано и не встроено в РМИАС, но предполагается, что автоматизация настигнет и этот процесс.
Сегодня создан специальный онлайн-документ и чат в популярном мессенджере со старшими врачами скорой и больниц, где обозначаются свободные операционные в пяти сосудистых центрах Уфы. Таким образом, пациент «скорой» с ОКС едет с бригадой в ближайшую свободную операционную, чтобы после оперативного вмешательства выйти абсолютно здоровым человеком, а не с инвалидностью, как бывало ранее.