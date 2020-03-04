Цифровизация, автоматизация. Модные слова, которые рядовому непосвященному человеку понять не очень просто. А сегодня они слышатся чуть ли не из каждого утюга. Причем внедрить искусственный интеллект хотят в каждую службу. Республиканская станция скорой медицинской помощи взялась за это дело почти четыре года назад. Но с 2020 года она заработала на полную мощность. Дел у программистов еще хватает, но начало, которое призвано «перезагрузить» скорую помощь Башкирии, улучшить качество оказания услуг и увеличить оперативность, уже положено.



В специальном проекте ИА «Башинформ» мы расскажем о нововведениях, цифровизации и первых шагах «скорой» республики к искусственному интеллекту.

