4. Правильно и вкусно питаться

Любители хорошо покушать будут в гастрономическом экстазе. Можно прогуливать медицинские процедуры, не ходить на «бочку» и вообще весь день сидеть в номере, но прогулять завтрак, обед или ужин, будучи в добром здравии и ясном уме, тут не захочет никто.



Во-первых, это шведский стол с ассортиментом как в хороших пятизвездочных отелях. Это обязательно несколько видов салатов, три-четыре супа, в том числе вегетарианский, несколько видов мяса, в том числе такие деликатесные, как конина, кролики, перепелки. Практически каждый день есть рыба, морепродукты, красная икра. Раз в неделю обязательно устраивается шоколадный фонтан для отдыхающих – для красоты и повышения настроения, а по пятницам – дни национальной кухни - кулама, бишбармак, губадия… Надо ли говорить, что все это не только вкусно, но и полезно!



Можно выбрать диетическое питание - безмолочные каши, без сахара, на пару, муссы, котлетки из шпината, свеклы, капусты, а при необходимости – индивидуальное.

