Если вы до сих пор думаете, что санатории Башкирии — это чрезвычайно дорого, а зимой еще и тоскливо, как на чемпионате по нардам в больнице, то как же вы ошибаетесь.

Даже мини-отпуск в такую здравницу мирового уровня, как «Янган-Тау», может стать настоящим приключением для всей семьи. Мы нашли несколько причин, почему сделать это нужно именно сейчас, а лето оставить на море, сплавы и рыбалки.
1. Экономить! Февраль – время настоящих распродаж
В конце января санаторий «Янган-Тау» объявил о грандиозном снижении цен. При заселении на пять дней сутки обойдутся вам всего в 1758 рублей, а вся путевка - 8790 рублей, а если на три дня – 6700 рублей. В стоимость входит еще питание по системе «шведский стол» и общеукрепляющие процедуры. Итого пребывание в санатории топ-уровня обойдется вам примерно вдвое дешевле, чем обычно стоит ночь в средней гостинице.

И не надо говорить, что у вас ничего не болит. В санаторий как раз и нужно ездить, чтобы предупредить болезнь.
2. Погреться целебным паром, секрет которого никто не разгадал
Много лет ученые со всего мира пытаются разгадать древнюю тайну горы Янгантау, из недр которой идет природный пар. Волшебство в том, что термальная активность уральских гор закончилась более 300 млн лет назад, а тут под горой, на глубине около ста метров до сих пор что-то дает тепло. Пары воздуха проходят через рыхлые породы, обогащаясь микроэлементами (в основном кальцием и магнием) с органикой, и выходят наружу в кабинку оздоровительного комплекса.

Выглядит это так – вы садитесь в специальную «бочку», только голова наружу, и греетесь несколько минут как в бане. Температура в кабинке не выше 42 градусов, поэтому образуется конденсат, который обладает уникальным противовоспалительным и биологически активным действием, восстанавливает структуру поврежденных тканей, заживляет раны, улучшает кровообращение. В первую очередь это полезно при заболеваниях позвоночника, суставов, почек, легких, частых простудах и бронхитах.

На фото: Прием общих ванн. Мужское отделение. 1939 год

Снежанна Мельниченко
врач-терапевт санатория «Янган-Тау»
- Первые три дня люди чувствуют сонливость, разбитость, а к пятой ванне это проходит. Полный эффект лечения проявляется примерно через полтора-два месяца и держится несколько лет. Примерно треть отдыхающих возвращаются к нам снова и снова, все говорят одно и то же: «Мы не заметили, как у нас все прошло».
3. Пить минералку из-под крана
В каждом номере «Янган-Тау» из крана течет минеральная вода Кургазак. Чистая, без всякой хлорки. Из нее делают супы и чай на кухне, используют для хозяйственных нужд, даже бассейн и залитый каток тут – это все Кургазак. Хотите – можно набрать в номере ванну воды, насыпать солей для аромата, будет природный спа-салон.

Источник Кургазак находится в трех километрах от санатория. Каждую секунду из него вытекает сто литров воды. Горячая гора влияет на источник, поэтому вода никогда не замерзает, ее температура 17,5 градуса. По сути, это тот же самый лечебный пар, но в жидком виде.

Ценна вода тем, что у нее щелочная реакция и мочегонный эффект, потому она вымывает патологическую слизь и воспалительные элементы, камешки, снимает болезненные спазмы, заживляет слизистую желудка, снимает нервное напряжение. Ограничений по питью нет, единственное, разные виды приема воды показаны при разных заболеваниях – кто лечит почки, применят одну схему, кто желудок – другую.

На фото: Источник Кургазак никогда не замерзает
На Крещение в бассейне источника традиционно устраивают купания

Снежанна Мельниченко
врач-терапевт санатория «Янган-Тау»
- Минеральная вода вычищает почку изнутри, пар восстанавливает ее снаружи. «Янган-Тау» – один из немногих курортов, который имеет на почку два фактора, поэтому все «почечники», даже из дальних регионов, приезжают сюда. Анализы у них улучшаются прямо на глазах.

Вообще, сама суть санаторно-курортного лечения – поймать уровень здоровья до предболезни. Сейчас много информации, стрессов, человек себя загоняет, и вот эта его мегаусталость может перерасти в заболевание. Мы принимаем человека с бледным, зеленоватым оттенком лица, потом смотришь – розовенький, такой радостный товарищ ходит.
Помимо «природной лечебницы», санаторий «Янган-Тау» - это огромная современная клиника, где можно пройти практически все исследования, сделать чекап своего здоровья. Санаторий постоянно приобретает современное оборудование для лечения проблем позвоночника, сосудов головы, восстановления людей после инсультов и инфарктов.

Есть грязелечение на основе сакской грязи, редкий для республики специалист – падиатр. Это врач, занимающийся патологиями стоп ноги.

В прошлом году санаторий начал активно развивать чрезвычайно актуальное сейчас направление – повышение репродуктивного здоровья отдыхающих. Проще говоря – лечение мужских и женских болезней, мешающих стать счастливыми родителями.

Руководство учреждения закупило оборудование американского и немецкого производства, используемые для лечения простатита, первых признаков аденомы простаты, гинекологических заболеваний, бесплодия.

Современные технологии в комплексе с природными факторами часто дают положительный эффект: в санаторий звонят люди, чтобы поделиться хорошей новостью – после посещения здравницы они родили наследника.
4. Правильно и вкусно питаться
Любители хорошо покушать будут в гастрономическом экстазе. Можно прогуливать медицинские процедуры, не ходить на «бочку» и вообще весь день сидеть в номере, но прогулять завтрак, обед или ужин, будучи в добром здравии и ясном уме, тут не захочет никто.

Во-первых, это шведский стол с ассортиментом как в хороших пятизвездочных отелях. Это обязательно несколько видов салатов, три-четыре супа, в том числе вегетарианский, несколько видов мяса, в том числе такие деликатесные, как конина, кролики, перепелки. Практически каждый день есть рыба, морепродукты, красная икра. Раз в неделю обязательно устраивается шоколадный фонтан для отдыхающих – для красоты и повышения настроения, а по пятницам – дни национальной кухни - кулама, бишбармак, губадия… Надо ли говорить, что все это не только вкусно, но и полезно!

Можно выбрать диетическое питание - безмолочные каши, без сахара, на пару, муссы, котлетки из шпината, свеклы, капусты, а при необходимости – индивидуальное.

Снежанна Мельниченко
врач-терапевт санатория «Янган-Тау»
- Например, приезжает ребенок с глютеновой недостаточностью. Мы ему формируем специальное меню. То, что он привык всегда кушать. Маме достаточно прийти и сказать: нам на обед вот это и вот это, на завтрак то. И этому ребенку приготовят только отдельно для него. Или, например, нужно гипоаллергенное питание. Мама говорит: мы едим только гречневую кашу на курином бульоне. Пожалуйста, ему все время будут в отдельной кастрюле варить гречневую кашу на курином бульоне.
Основная часть продукции, в частности колбасы, полуфабрикаты из мяса, кефир, йогурты, творог, сметана, собственного производства из местных продуктов.

Каждый день что-то новенькое. Сейчас, пока на улице снежно и вечерами морозец, на ужин можно налить безалкогольного глинтвейна, летом, когда жара, будет окрошка и квас. К Пасхе повара обязательно покрасят яйца, а на Масленицу напекут блинов.
5. Развлекаться каждый день
В «Янган-Тау» никогда и никому не скучно даже зимой, потому что развлечений – вагон и маленькая тележка. Тут можно:

• Кататься на горных лыжах, сноуборде или тюбинге, а если не любите такое – взять напрокат коньки и погонять в хоккей.

• Гулять по зимнему лесу с видом на реку Юрюзань, посидеть в беседке на обрыве скалы, любуясь стаями синичек, дроздов и одиноким дятлом.

• Поехать на экскурсию к источнику воды, музею Салавата Юлаева, по старинным мечетям и церквям или Мечетлинский разрез — вскрытую гору, где на срезе более десяти метров видно, как формировались слои в течение 10 миллионов лет. Там даже можно найти доисторическую ракушку, которая плавала за миллионы лет до динозавров.

• Поиграть в бильярд или боулинг, «Мафию», сходить на концерт. Мероприятия проходят каждый день.

• Много и крепко спать.

• Плавать в бассейне, сходить в сауну, хамам или на грязевые процедуры.
Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Лицензия №ЛО-02-01-005759 от 28 июля 2017 года.


Автор: Артем Антонов.

Фото автора, пресс-служба санатория «Янган-Тау».

Верстка: Рената Вахитова