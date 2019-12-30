Лента новостей
50 моментов 2019 года
в фотографиях Башинформа
Новогодний рождественский забег Дедов Морозов.
Фото: Валерий Шахов.
«Аксаковская елка» в театре оперы и балета.
Фото: Олег Яровиков.
Начало затопления Сибайского карьера.
Фото: Олег Яровиков.
Встреча ветеранов «Салавата Юлаева» и «Ак Барса».
Фото: Валерий Шахов.
Подготовка к турниру «Золотая шайба».
Фото: Валерий Шахов.
Чемпионат Европы по мотогонкам.
Фото: Валерий Шахов.
Первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову исполнилось 85 лет.
Фото: Олег Яровиков.
Салават Юлаев стал бронзовым призером КХЛ.
Фото: Валерий Шахов.
Школьная столовая.
Фото: Олег Яровиков.
Акция «Зеленая Башкирия».
Фото: Олег Яровиков.
Открытие новой молочной кухни.
Фото: Олег Яровиков.
Школа в поселке Кшлау-Елга.
Фото: Олег Яровиков.
По проспекту Октября прошел Бессмертный полк.
Фото: Валерий Шахов.
Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан лучшим вратарем лиги.
Фото: Валерий Шахов.
Нуреевский фестиваль в Уфе.
Фото: Валерий Шахов.
Парад выпускников на Советской площади.
Фото: Олег Яровиков.
Празднование 9 Мая.
Фото: Олег Яровиков.
День города под проливным дождем.
Фото: Олег Яровиков.
Конный турнир ТерраБашкирия
Фото: Валерий Шахов.
Сабантуй.
Фото: Олег Яровиков.
Открытие памятника Шайхзаде Бабичу.
Фото: Олег Яровиков.
Долгожданное открытие фонтана-часов в Уфе.
Фото: Олег Яровиков.
На инвестсабантуй в Сибай приехал Стивен Сигал.
Фото: Олег Яровиков.
Этнофестиваль в Уфе.
Фото: Олег Яровиков.
Начало строительства моста через Белую.
Фото: Олег Яровиков.
На южных просторах Башкортостана.
Фото: Валерий Шахов.
Открытие Подольского медно-цинкового месторождения.
Фото: Валерий Шахов.
Встреча с болельщиками «Салавата Юлаева».
Фото: Валерий Шахов.
Фестиваль «Серебряный Акбузат» в Уфе.
Фото: Валерий Шахов.
Симфоночь в Уфе.
Фото: Валерий Шахов.
Футбольный клуб «Уфа» обыграл все топ-клубы лиги.
Фото: Валерий Шахов.
Начало строительства центра спортивной борьбы в Уфе.
Фото: Олег Яровиков.
Реконструкция боя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Фото: Олег Яровиков.
«Башавтотранс» получил за год несколько сотен новых автобусов.
Фото: Пресс-служба главы.
Баскетбольный клуб «Уфимец» впервые в истории играет в Суперлиге-1.
Фото: Валерий Шахов.
Праздничное шествие на фестивале уличных театров.
Фото: Валерий Шахов.
Уфимский международный марафон.
Фото: Валерий Шахов.
Выборы Главы Башкирии.
Фото: Олег Яровиков.
Впервые в истории в республике прошли дебаты кандидатов на пост главы Башкирии.
Фото: Олег Яровиков.
Радий Хабиров вступил в должность главы республики.
Фото: Олег Яровиков.
Студенческий КВН.
Фото: Валерий Шахов.
Первым вице-премьером правительства республики стал Андрей Назаров.
Фото: Олег Яровиков.
Башкирия отметила 100-летний юбилей Мустая Карима.
Фото: Олег Яровиков.
Главой ДУМ Башкирии стал Айнур Биргалин.
Фото: Олег Яровиков.
В Башкирии с оглушительным успехом прошел показ фильма «Сестренка».
Фото: Олег Яровиков.
Показательные выступления на ипподроме.
Фото: Валерий Шахов.
В Башкирии за изнасилование коллеги осудили бывших сотрудников полиции.
Фото: Ксения Калинина.
Джефф Монсон приехал в Уфу сразиться за титул чемпиона Евразии по Джиу-джитсу.
Фото: Станислав Шахов.
Впервые за много лет на Советской площади установили ледовый городок.
Фото: Валерий Шахов.
В Уфе прошел парад Дедов Морозов.
Фото: Валерий Шахов.
Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, Ксения Калинина
Дата: 30.12.19
