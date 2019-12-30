 
50 моментов 2019 года
в фотографиях Башинформа
Новогодний рождественский забег Дедов Морозов.

Фото: Валерий Шахов.
«Аксаковская елка» в театре оперы и балета.

Фото: Олег Яровиков.
Начало затопления Сибайского карьера.

Фото: Олег Яровиков.
Встреча ветеранов «Салавата Юлаева» и «Ак Барса».

Фото: Валерий Шахов.
Подготовка к турниру «Золотая шайба».

Фото: Валерий Шахов.
Чемпионат Европы по мотогонкам.

Фото: Валерий Шахов.
Первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову исполнилось 85 лет.

Фото: Олег Яровиков.
Салават Юлаев стал бронзовым призером КХЛ.

Фото: Валерий Шахов.
Школьная столовая.

Фото: Олег Яровиков.
Акция «Зеленая Башкирия».

Фото: Олег Яровиков.
Открытие новой молочной кухни.

Фото: Олег Яровиков.
Школа в поселке Кшлау-Елга.

Фото: Олег Яровиков.
По проспекту Октября прошел Бессмертный полк.

Фото: Валерий Шахов.
Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан лучшим вратарем лиги.

Фото: Валерий Шахов.
Нуреевский фестиваль в Уфе.

Фото: Валерий Шахов.
Парад выпускников на Советской площади.

Фото: Олег Яровиков.
Празднование 9 Мая.

Фото: Олег Яровиков.
День города под проливным дождем.

Фото: Олег Яровиков.
Конный турнир ТерраБашкирия

Фото: Валерий Шахов.
Сабантуй.

Фото: Олег Яровиков.
Открытие памятника Шайхзаде Бабичу.

Фото: Олег Яровиков.
Долгожданное открытие фонтана-часов в Уфе.

Фото: Олег Яровиков.
На инвестсабантуй в Сибай приехал Стивен Сигал.

Фото: Олег Яровиков.
Этнофестиваль в Уфе.

Фото: Олег Яровиков.
Начало строительства моста через Белую.

Фото: Олег Яровиков.
На южных просторах Башкортостана.

Фото: Валерий Шахов.
Открытие Подольского медно-цинкового месторождения.

Фото: Валерий Шахов.
Встреча с болельщиками «Салавата Юлаева».

Фото: Валерий Шахов.
Фестиваль «Серебряный Акбузат» в Уфе.

Фото: Валерий Шахов.
Симфоночь в Уфе.

Фото: Валерий Шахов.
Футбольный клуб «Уфа» обыграл все топ-клубы лиги.

Фото: Валерий Шахов.
Начало строительства центра спортивной борьбы в Уфе.

Фото: Олег Яровиков.
Реконструкция боя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Фото: Олег Яровиков.
«Башавтотранс» получил за год несколько сотен новых автобусов.

Фото: Пресс-служба главы.
Баскетбольный клуб «Уфимец» впервые в истории играет в Суперлиге-1.

Фото: Валерий Шахов.
Праздничное шествие на фестивале уличных театров.

Фото: Валерий Шахов.
Уфимский международный марафон.

Фото: Валерий Шахов.
Выборы Главы Башкирии.

Фото: Олег Яровиков.
Впервые в истории в республике прошли дебаты кандидатов на пост главы Башкирии.

Фото: Олег Яровиков.
Радий Хабиров вступил в должность главы республики.

Фото: Олег Яровиков.
Студенческий КВН.

Фото: Валерий Шахов.
Первым вице-премьером правительства республики стал Андрей Назаров.

Фото: Олег Яровиков.
Башкирия отметила 100-летний юбилей Мустая Карима.

Фото: Олег Яровиков.
Главой ДУМ Башкирии стал Айнур Биргалин.

Фото: Олег Яровиков.
В Башкирии с оглушительным успехом прошел показ фильма «Сестренка».

Фото: Олег Яровиков.
Показательные выступления на ипподроме.

Фото: Валерий Шахов.
В Башкирии за изнасилование коллеги осудили бывших сотрудников полиции.

Фото: Ксения Калинина.
Джефф Монсон приехал в Уфу сразиться за титул чемпиона Евразии по Джиу-джитсу.

Фото: Станислав Шахов.
Впервые за много лет на Советской площади установили ледовый городок.

Фото: Валерий Шахов.
В Уфе прошел парад Дедов Морозов.

Фото: Валерий Шахов.
Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, Ксения Калинина

Дата: 30.12.19