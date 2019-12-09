 
Выбрали «Пользу»
Дебетовая карта «Польза» от Банка Хоум Кредит – настоящее сокровище на финансовом рынке. Легкие условия бесплатного обслуживания, высокий кэшбэк и выгодный процент на остаток.

Трое уфимцев, которые регулярно расплачиваются «Пользой», честно рассказали о своих тратах и плюсах выбранной карты.
Алина
28 лет
Доход: 30 000 рублей
Доход мужа: 40 000 рублей
Журналист отраслевого издания. Я замужем, детей нет. В будни мы с мужем постоянно на работе, на выходных стараемся уделить время друг другу.

У нас живет две собаки – такса и дворняжка, а еще кот. Рэй появился у нас шесть лет назад, а через два года мы подобрали бездомную собачку на улице. Пристроить не смогли, так Герда осталась у нас. Когда гуляли с собаками, увидели замерзающего котенка, забрали себе, отогрели – Спайк вырос в шикарного кота.
Основные траты в месяц, без которых нельзя обойтись:
мы живем в своей квартире, поэтому оплачиваем только коммунальные услуги – 5000 рублей, плюс 600 рублей за интернет. На связь – 800 рублей.
Транспортные расходы:
1000 рублей.
Домашние животные:
На корм собакам уходит примерно 5000 рублей, коту – около 2000 рублей.
Продукты:
Мы с мужем оба много работаем, поэтому часто едим вне дома. Стандартный бизнес-ланч в кафе 300 рублей, плюс кофе на вынос, плюс шоколадка. В итоге еженедельно все это выливается в 1000-2000 рублей. В какой-то момент я осознала, что на обеды в кафе трачу около трети зарплаты. Я пересмотрела свои взгляды, научилась находить время, готовлю и беру еду в офис из дома. Получается значительно и экономичнее, и здоровее.

Мы живем недалеко от «Ашана», поэтому раз в неделю заезжаем за продуктами. Всем советую ходить в магазин со списком, это держит в рамках, не кладешь в корзинку лишнего. На продукты и бытовую химию мы тратим за один раз 1500-2000 рублей (много раз экспериментировали, без списка на кассе оставляем в два раза больше, не меньше 3000-4000 рублей). В «Ашане» всегда внимательно изучаем ценники, покупаем акционные товары. Если мой любимый йогурт без скидки, я возьму другой, мне не принципиально, главное, чтобы продукты были качественные и свежие. Но средства гигиены, например, шампунь я покупаю определенной марки, ловлю акции на него.

Пару раз в месяц мы заезжаем на рынок за мясом и фруктами. Я аллергик, выбираю индейку, потом закидываю ее в мультиварку, полчаса и легкий обед/ужин готов. Ежемесячные траты на рынке обходятся нам примерно в 5000 рублей.

Еще иногда балуем себя, заказываем суши на дом – около 1000 рублей.
Одежда и обувь:
Сезонные траты на одежду и обувь (пальто, куртки) мы планируем заранее, раз в сезон. Я ухаживаю за одеждой, аккуратно все убираю на хранение, сдаю в химчистку. Поэтому вещи служат несколько сезонов, а ежегодные траты на двоих не превышают 20 000 рублей.

Одежду покупаем раз и два в месяц, чаще всего это спонтанные покупки. Из серии поехали прогуляться в торговый центр, зашли в магазин, померила вещь – и купила. Недавно перебирала шкаф: обнаружила штук шесть похожих рубашек в клетку. Стало понятно, что надо заканчивать с такими покупками и больше планировать. В среднем, на одежду уходит 2000-3000.
Еще траты:
к ежемесячным тратам относится маникюр – это 1500 рублей. Еще абонемент на йогу – 4000 рублей. Покупка бензина для семейного автомобиля - 5000 рублей в месяц

Кино, свидания с мужем в кафе – еще 2000 рублей.
Кэшбэк:
Почти все расходы я оплачиваю дебетовой картой «Польза». Кэшбэк в среднем выходит около 700 рублей. Больше всего кэшбэка я получаю за обеды в кафе и за оплату бензина – около 250 рублей. Радует, что получаю кэшбэк даже за оплату «коммуналки».

Когда мы с мужем планируем крупную покупку, то первым делом ищем нужные магазины среди партнеров «Пользы», чтобы получить максимальный кэшбэк. С «Пользой» сотрудничает больше 250 магазинов и торговых сетей, поэтому почти всегда нам удается найти что-то подходящее. Два года назад мы меняли ноутбук — купили его за 43 000 рублей у одного из партнеров программы и вернули около 2 500 рублей кэшбэком.

В результате за счет всех этих трат за год нам удается вернуть до 10 000 рублей кэшбэка. Приятная прибавка к семейному бюджету.
Оставшиеся деньги или оставляем на карте под 6% годовых или переводим в банковский вклад, чтобы не вводить себя лишний раз в искушение их потратить.
Советы жителям большого города:
• Обязательно ведите учет расходов и доходов, это дисциплинирует и учит экономии.

• Заведите карту с кэшбэком, получайте деньги просто за факт своих покупок.

• Обязательно ходите в магазин со списком продуктов.

• Выбирайте практичность. Лучше один раз купить качественную дорогую обувь и носить ее несколько лет, чем менять дешевые сапоги раз в сезон.

• Оформляйте медицинскую страховку, это окупается.
Кэшбэк «Польза»
10% Акция!
кэшбэк в категории «Одежда и обувь»
10%
3%
кэшбэк в категориях «АЗС», «Кафе и рестораны», «Аптеки»
3%
3%
в дополнительных категориях можно подключить за баллы «Пользы» на срок от 30 до 365 дней: «Детские товары», «Одежда», «Дом и ремонт», «Развлечения», «Здоровье и красота», «Электроника», «Домашние питомцы»
3%
1%
за любые покупки
1%
Дмитрий
37 лет
Доход: 110 000 рублей
Юрист. У меня большая семья: жена, трое детей. Сыновья уже школьники, дочке только 4 года. Жена не работает, занимается детьми.
Основные траты в месяц, без которых нельзя обойтись:
Квартплата 4500 рублей, интернет и связь – 700 рублей. Бензин – 7000 рублей.
Кредит на автомобиль:
20 000 рублей
Продукты:
Заезжаю пару раз в месяц в гипермаркеты вроде «Ленты», сразу покупаю продукты и бытовую химию, если нужно. Стандартный пакет выглядит так: сыр, колбаса, фрукты, овощи, бакалея, крупы, мясо. В месяц это не меньше 20 000 рублей.
Одежда и обувь:
Покупкой одежды и обуви заведует моя жена, все заранее планирует. Детям постоянно приходится что-то брать, дети растут быстро. Плюс пацаны то футболку порвут, то сменку потеряют. Чаще всего заходим в спортивный магазин – партнер программы «Польза», там повышенный кэшбэк. Но все равно каждый месяц уходит не меньше 10 000 рублей. Жене не жалею оплатить новое платье, но дорогостоящие покупки (куртки, сапоги) – планируем заранее.
Еще расходы:
В выходные всегда выбираемся в кино, кафе. На пятерых это не меньше 2000-3000 рублей за один раз.

Оплата секции футбола, сыновья ходят второй год – 5000 рублей.
Кэшбэк:
100% расходов я оплачиваю картой «Польза», поэтому ежемесячно возвращаю около 1200 рублей кэшбэком. Эти деньги я перевожу для досрочного погашения кредита.
Советы жителям большого города:
Выбирайте карту с Пользой. Мы подключили на Пользе, которой расплачивается жена, категории повышенного кэшбэка на детские товары. Плюс постоянная категория АЗС и кафе дает хороший бонус к концу месяца.

Я написал заявление на работе и оформил «Пользу» как зарплатный проект. В итоге получаю 6% годовых на остаток, всегда бесплатно снимаю наличные и не плачу за переводы со счета на счет.
Годовая ставка на остаток на счете
10% Акция!
при остатке менее 300 000 рублей и совершении покупок на сумму не менее 5 000 рублей в месяц для новых клиентов, оформивших карту «Польза» до 31.12.2019 г.
10%
6%
при остатке менее 300 000 рублей и совершении покупок на сумму не менее 5 000 рублей в месяц
6%
3%
на сумму превышения 300 000 рублей и совершении покупок на сумму не менее 5 000 рублей в месяц
3%
Эльвира
25 лет
Доход: 60 000 рублей
Руководитель отдела продаж в производственной компании. Не замужем. Большую часть времени Эльвира проводит на работе, с друзьями встречается в кафе, а все траты оплачивает картой.
Основные траты в месяц, без которых нельзя обойтись:
Ипотека 15 000 рублей, 4000 квартплата, 1000 рублей – связь и интернет. Бензин – 5000 рублей (на АЗС повышенный кэшбэк – 3%).
Продукты:
Очень редко готовлю дома. Пока живу одна, могу себе позволить обедать и ужинать там, где хочется. Тем более, что в Уфе каждый месяц открываются новые заведения. Итого 15 000 рублей.
Одежда и обувь:
Наверное, я единственная среди своих подруг ничего не купила в «Черную пятницу». Не верю в распродажи в торговых центрах и вообще их не люблю, не езжу, не трачу время. Нет привычки покупать новую кофточку, чтобы поднять настроение.

Предпочитаю обновлять гардероб раз в несколько месяцев, сразу покупаю капсулу. Все выбираю на Lamoda – это партнер программы «Польза», получается еще и хороший кэшбэк. Трачу разом 30 000 тысяч, но это проще и выгоднее, чем покупать по отдельности, ошибаться, возвращать вещи, расстраиваться. Я просто иду в пункт выдачи на Революционной и забираю пакет с своими вещами. А в конце месяца часть суммы возвращается в виде кэшбэка.
Еще траты:
Регулярное посещение косметолога позволяет тратить на уход за собой не больше 5000 рублей.
Кэшбэк:
Наверное, я только чаевые официантам оставляю наличными, и то все чаще ребятам в ресторанах можно перекинуть деньги онлайн. Это уже хороший тон в Уфе. А все остальные покупки уже пару лет оплачиваю картой. В среднем, «Польза» дарит около 1000- 2000 рублей кэшбэка. Эту сумму я обычно трачу на что-то приятное, балую себя.
Советы жителям большого города:
Оформите карту с кэшбэком. Но подойдите к выбору карты внимательно – выберите такую, чтобы полностью удовлетворяла. Внимательно читайте условия. Я досконально все изучила, прежде чем оформить «Пользу». Часто попадается на глаза реклама других карт, начинаю интересоваться, но акционные предложения не перевешивают «Пользы». Для меня очень ценно, что можно снимать наличные в банкоматах любых банков.

Никогда не трачу зарплату полностью, поэтому на остаток средств банк начисляет 6%. Пусть небольшая сумма, но тоже приятно.
