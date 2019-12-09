Выбрали «Пользу»

Продукты:

Мы с мужем оба много работаем, поэтому часто едим вне дома. Стандартный бизнес-ланч в кафе 300 рублей, плюс кофе на вынос, плюс шоколадка. В итоге еженедельно все это выливается в 1000-2000 рублей. В какой-то момент я осознала, что на обеды в кафе трачу около трети зарплаты. Я пересмотрела свои взгляды, научилась находить время, готовлю и беру еду в офис из дома. Получается значительно и экономичнее, и здоровее.



Мы живем недалеко от «Ашана», поэтому раз в неделю заезжаем за продуктами. Всем советую ходить в магазин со списком, это держит в рамках, не кладешь в корзинку лишнего. На продукты и бытовую химию мы тратим за один раз 1500-2000 рублей (много раз экспериментировали, без списка на кассе оставляем в два раза больше, не меньше 3000-4000 рублей). В «Ашане» всегда внимательно изучаем ценники, покупаем акционные товары. Если мой любимый йогурт без скидки, я возьму другой, мне не принципиально, главное, чтобы продукты были качественные и свежие. Но средства гигиены, например, шампунь я покупаю определенной марки, ловлю акции на него.



Пару раз в месяц мы заезжаем на рынок за мясом и фруктами. Я аллергик, выбираю индейку, потом закидываю ее в мультиварку, полчаса и легкий обед/ужин готов. Ежемесячные траты на рынке обходятся нам примерно в 5000 рублей.



Еще иногда балуем себя, заказываем суши на дом – около 1000 рублей.

