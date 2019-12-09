Выбрали «Пользу»

Советы жителям большого города:
Оформите карту с кэшбэком. Но подойдите к выбору карты внимательно – выберите такую, чтобы полностью удовлетворяла. Внимательно читайте условия. Я досконально все изучила, прежде чем оформить «Пользу». Часто попадается на глаза реклама других карт, начинаю интересоваться, но акционные предложения не перевешивают «Пользы». Для меня очень ценно, что можно снимать наличные в банкоматах любых банков.
Никогда не трачу зарплату полностью, поэтому на остаток средств банк начисляет 6%. Пусть небольшая сумма, но тоже приятно.